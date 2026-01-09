Nick Kyrgios, niente wild card in singolare agli Australian Open: “Non sono pronto per giocare 3 su 5. Mi concentro sul doppio”
Si è parlato moltissimo in Australia e non solo del rientro di Nick Kyrgios in singolare a Brisbane, un match giocato a sprazzi e nel quale ha mostrato ancora serie difficoltà fisiche nel reggere lo scambio ad alta intensità. Proprio il responso del campo, non così positivo, ha spinto il talento di Canberra a rinunciare al sogno di giocare in singolare agli Australian Open con una wild card. Kyrgios non si sente pronto a reggere un incontro tre set su cinque e quindi ha deciso di concentrarsi sul doppio, che giocherà insieme all’amico e “compagno di infortuni” Thanasi Kokkinakis (i due vinsero insieme il torneo nel 2022). Nick ha comunicato questa scelta attraverso una breve storia Instagram.
“Dopo alcune buone conversazioni con Tennis Australia, ho preso la decisione di focalizzarmi sul doppio per quest’edizione degli Australian Open”, si legge nel post di Nick. “Mi sento in forma e sono tornato in campo, ma i match su 5 set sono una “brutta bestia” e non mi sento ancora pronto per reggere sulla lunga distanza. Questo torneo significa tutto per me, ma preferisco lasciare il mio posto a qualcuno che è pronto a dare il suo meglio. Tutto sta nel ricostruire passo dopo passo e sarò pronto per competere il prossimo anno. Ci vediamo presto”.
Un messaggio e decisione saggia, che da un lato non spreca una wild card al torneo per un tennista non in grado di essere competitivo, e dall’altro lascia intravedere una prospettiva di largo termine per la carriera di Kyrgios, visto che parla di “ricostruzione” e di “anno prossimo” come appuntamento per il singolare. In recenti interviste Kyrgios aveva parlato del 2026 come di probabile sua ultima stagione, viste le sue condizioni fisiche assai precarie e il ginocchio non del tutto guarito, mentre adesso afferma di puntare a rimettersi in pista passo dopo passo e così poter tornare nel 2027 nello Slam di casa. Vedremo che ne sarà di lui nel 2026, se davvero il suo fisico malandato gli permetterà di ritornare abbastanza competitivo per affrontare gli incontri sulla lunga distanza. Intanto gli appassionati di Melbourne lo ritroveranno in doppio.
Mario Cecchi
TAG: Australian Open 2026, Nick Kyrgios
Vista la sua “buona” performance alla battaglia dei sessi io avrei dato una wildcard a Kyrgios per il tabellone femminile:)
Si si era una considerazione di carattere generale: ogni tanto leggo articoli su questo che non è Rafa Nadal come storia personale e sono anni e anni che non mette una scopa…poi vista come la vedi tu hai ragione su questo specifico articolo
Non è solo il fisico ad essere malandato, questo ha pure il cervello messo male….può tranquillamente continuare a scrivere caxxate sui social…nessuno sentirà la sua mancanza..
Giusto. In doppio può ancora fare qualcosina
Giusto. In doppio può ancora fare qualcosina
ahahahahahahah
non è pronto ahahahahahahhaha
pajasso!
A sto punto io mi butterei sul padel…
E così il pagliaccione si propone per un altro anno di vacanza a spese degli sponsor. Altro che reddito di cittadinanza…
Niente Jodar, la terza l’hanno data a O’Connell
Peccato ..Jannick ti aspettava al primo turno!
Ma in questo caso la notizia c’è. Una WC non è stata data a un australiano cui veniva assegnata ogni anno. Allo stesso modo, è stata data notizia della wc data a Wawrinka
Molto probabilmente non gliela avrebbero data, viste le condizioni di forma e i risultati dell’ultimo anno.
Secondo me il direttore del torneo gli ha comunicato la cosa e gli ha lasciato la scappatoia di essere lui stesso a dire che non l’avrebbe chiesta.
Ah, quindi ha deciso lui di non farsela dare? Mah…mi sa di balla.
Io veramente faccio moltissima fatica a capire perché sto tizio faccia ancora tanta notizia
Onesto.
A questo punto mancano 3 wild card da assegnare.
Fosse per me le darei a Jordan Thompson, Stan Wawrinka e Rafael Jodar