WTA 500 Adelaide: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

09/01/2026 09:31 Nessun commento
Anna Blinkova nella foto - Foto getty images
AUS WTA 500 Adelaide – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Jaqueline Cristian ROU vs (WC) Sarah Mildren AUS
Xiaodi You CHN vs (7) Anastasia Potapova AUT

(2) Sorana Cirstea ROU vs Karolina Pliskova CZE
Kamilla Rakhimova UZB vs (11) Shuai Zhang CHN

(3) Laura Siegemund GER vs Vera Zvonareva RUS
(WC) Laquisa Khan AUS vs (8) Tereza Valentova CZE

(4) Marie Bouzkova CZE vs Aleksandra Krunic SRB
(WC) Tori Russell AUS vs (10) Yulia Putintseva KAZ

(5) Katerina Siniakova CZE vs (WC) Emilie Chen it
Katie Swan GBR vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU

(6) Ashlyn Krueger USA vs Dalma Galfi HUN
Mina Hodzic GER vs (9) Anna Blinkova RUS

Showcourt 1 – ore 01:30
Kamilla Rakhimova UZB vs (11) Shuai Zhang CHN Inizio 01:30
(2) Sorana Cirstea ROU vs Karolina Pliskova CZE
(1) Jaqueline Cristian ROU vs Sarah Mildren AUS

Court 4 – ore 01:30
(6) Ashlyn Krueger USA vs Dalma Galfi HUN Inizio 01:30
Laquisa Khan AUS vs (8) Tereza Valentova CZE
Xiaodi You CHN vs (7) Anastasia Potapova AUT

Court 3 – ore 01:30
(5) Katerina Siniakova CZE vs Emilie Chen it Inizio 01:30
Tori Russell AUS vs (10) Yulia Putintseva KAZ
(3) Laura Siegemund GER vs Vera Zvonareva RUS

Court 2 – ore 01:30
Katie Swan GBR vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU Inizio 01:30
Mina Hodzic GER vs (9) Anna Blinkova RUS
(4) Marie Bouzkova CZE vs Aleksandra Krunic SRB

