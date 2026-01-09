WTA 500 Adelaide: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana
WTA 500 Adelaide – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Jaqueline Cristian vs (WC) Sarah Mildren
Xiaodi You vs (7) Anastasia Potapova
(2) Sorana Cirstea vs Karolina Pliskova
Kamilla Rakhimova vs (11) Shuai Zhang
(3) Laura Siegemund vs Vera Zvonareva
(WC) Laquisa Khan vs (8) Tereza Valentova
(4) Marie Bouzkova vs Aleksandra Krunic
(WC) Tori Russell vs (10) Yulia Putintseva
(5) Katerina Siniakova vs (WC) Emilie Chen
Katie Swan vs (12) Elena-Gabriela Ruse
(6) Ashlyn Krueger vs Dalma Galfi
Mina Hodzic vs (9) Anna Blinkova
Showcourt 1 – ore 01:30
Kamilla Rakhimova vs (11) Shuai Zhang Inizio 01:30
(2) Sorana Cirstea vs Karolina Pliskova
(1) Jaqueline Cristian vs Sarah Mildren
Court 4 – ore 01:30
(6) Ashlyn Krueger vs Dalma Galfi Inizio 01:30
Laquisa Khan vs (8) Tereza Valentova
Xiaodi You vs (7) Anastasia Potapova
Court 3 – ore 01:30
(5) Katerina Siniakova vs Emilie Chen Inizio 01:30
Tori Russell vs (10) Yulia Putintseva
(3) Laura Siegemund vs Vera Zvonareva
Court 2 – ore 01:30
Katie Swan vs (12) Elena-Gabriela Ruse Inizio 01:30
Mina Hodzic vs (9) Anna Blinkova
(4) Marie Bouzkova vs Aleksandra Krunic
