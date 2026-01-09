Sinner accende l’attesa: “Con Alcaraz una rivalità che mi ha fatto crescere”. Alcaraz: “Iniziare l’anno contro Sinner è il modo migliore per prepararsi agli Slam”

Jannik Sinner si è presentato sorridente e rilassato in conferenza stampa, consapevole che questo match contro lo spagnolo è molto più di una semplice partita senza punti in palio: è l’ennesimo capitolo di una rivalità che segnerà il tennis dei prossimi anni.

Un appuntamento speciale

Il numero 2 del mondo ha subito sottolineato quanto sia raro trovare spazio in calendario per eventi di questo tipo.

“Il calendario è sempre più complicato, quindi siamo davvero contenti di aver trovato l’occasione per venire in un posto come questo e sentire tutto questo entusiasmo. Già all’aeroporto si percepiva l’energia della gente. Domani cercheremo di regalare un sorriso al pubblico, anche se nella nostra testa c’è già l’obiettivo di arrivare il più pronti possibile all’Open d’Australia. Non riesco a immaginare un modo migliore di iniziare la stagione che con una partita contro Carlos: in passato abbiamo già vissuto tanti duelli bellissimi”.

L’impatto con la Corea del Sud

Sinner ha poi raccontato le sensazioni provate all’arrivo nel Paese asiatico.

“L’accoglienza è stata fantastica, con tante attenzioni. Questo Paese e la sua gente sono impressionanti. Iniziare qui l’anno è una scelta azzeccata: ci siamo preparati a lungo per questo momento, abbiamo passato del tempo di qualità con le nostre famiglie a Natale e questo ti dà sempre un’energia in più. Ora stiamo rifinendo gli ultimi dettagli prima di volare in Australia e, per quanto mi riguarda, tutto sta andando nel verso giusto”.

Dai Challenger alle finali Slam

Impossibile non tornare indietro con la memoria, al primo incrocio tra i due, quando entrambi erano ancora lontani dai riflettori dei grandi palcoscenici.

“Ricordo benissimo quella partita, ricordo anche la sconfitta. Era il 2021 e io ero ancora molto lontano dal livello che ho oggi. Carlos è più giovane di me, ma già allora era su un altro piano: è un giocatore speciale. Aver giocato così tante volte contro di lui è stato fondamentale per la mia crescita, e sono sicuro che valga anche per lui. Senza questa rivalità non sarei dove sono adesso. Abbiamo costruito qualcosa di grande, con rispetto anche fuori dal campo. Per me è sempre un piacere affrontarlo, oggi è il miglior giocatore del mondo”.

Nuovi “Big 2”?

Sull’idea di un circuito sempre più dominato da lui e Alcaraz, Sinner ha mantenuto i piedi per terra.

“Non posso prevedere il futuro. Ci sono tante variabili: come inizia la stagione, come ci si trova sulle diverse superfici, sono tutti dettagli importanti. L’anno parte in Australia, ma domani vogliamo dare qui il miglior spettacolo possibile. Carlos è forse il giocatore più divertente da vedere in tutto il circuito, con me ha una rivalità speciale e cercheremo di farla crescere ancora. Sono felice di far parte di questa storia: ci spingiamo a vicenda, ci portiamo sempre al limite, ed è questo l’aspetto più importante”.

Cosa gli ha dato il tennis

Il passaggio più personale è arrivato quando Sinner ha parlato di sé e del rapporto con questo sport.

“Mi considero fortunato ad aver scelto qualcosa che amo davvero fare, anche se so bene che comporta sacrifici. Non abbiamo una vita ‘normale’: tra viaggi, allenamenti, alimentazione, tutto è programmato. Ma è proprio questo che ti costruisce una mentalità forte. Il tennis mi ha reso la persona che sono oggi: mi ha insegnato la pazienza, a gestire il successo, a capire che questo mondo va oltre quello che succede in campo. Per me è fondamentale circondarmi delle persone giuste, che vogliono il mio bene e mi dicono sempre la verità. Sono loro ad avermi trasmesso questa disciplina”.

Verso Melbourne, passando per Incheon

Le parole di Sinner completano il quadro di una vigilia carica di significati. L’esibizione di Incheon non assegnerà trofei, ma rappresenta un banco di prova emotivo e mediatico per due campioni che si preparano a ritrovarsi, tra pochi giorni, sul palcoscenico ben più serio dell’Open d’Australia.

Mancavano da troppo tempo dalle scene, ed era inevitabile che il loro ritorno insieme sotto i riflettori generasse grande attesa. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner scenderanno in campo domani, sabato 10 gennaio, in Corea del Sud per un match di esibizione che segnerà simbolicamente l’inizio della stagione 2026. Alla vigilia dell’evento, i due campioni hanno incontrato i media locali in una conferenza stampa che, tra sorrisi, curiosità e qualche momento di emozione, ha mostrato ancora una volta la forza mediatica e sportiva di una rivalità ormai entrata nella storia recente del tennis.

L’attesa per il primo match del 2026

La conferenza è durata circa mezz’ora, anche se buona parte del tempo è stata dedicata alle traduzioni per il pubblico coreano. Nessuna domanda scomoda, solo grande entusiasmo attorno a due protagonisti che hanno già scritto pagine importanti del tennis mondiale. È stato soprattutto Carlos Alcaraz a prendere la parola per raccontare il significato di questa sfida inaugurale.

“Per me è un piacere essere qui per la prima volta”, ha spiegato lo spagnolo. “Non ho giocato partite ufficiali dalla scorsa stagione, quindi iniziare l’anno in questo posto, contro Jannik, è un modo perfetto per prepararci all’Australian Open. Parliamo di un Grand Slam e tutti vogliamo arrivarci pronti: questi giorni sono un’opportunità per continuare a migliorare. Credo che entrambi non vediamo l’ora di scendere in campo”.

L’accoglienza in Corea del Sud

Alcaraz ha poi raccontato l’impatto con il pubblico locale, sottolineando quanto sia stato travolgente l’affetto ricevuto fin dal primo giorno.

“Sono arrivato a Seul ieri e, anche se è passato solo un giorno, l’accoglienza è stata incredibile. Non ricordo qualcosa di simile. Da quando abbiamo annunciato questo match, un mese e mezzo fa, sentivamo crescere l’attesa. Siamo davvero emozionati di essere qui, con tanta energia per iniziare la stagione proprio in questo modo”.

Una rivalità costruita nel tempo

Inevitabile parlare del rapporto sportivo tra lui e Sinner, una delle rivalità più affascinanti dell’era moderna.

“Ricordo ogni partita che ho giocato contro Jannik, fin dalla prima. Col tempo ci siamo affrontati sempre più avanti nei tornei, dalle semifinali alle finali dei grandi eventi. Costruire una rivalità così richiede passione e pazienza: siamo partiti dai Challenger e siamo arrivati alle finali Slam. Guardando indietro, è chiaro che ci siamo spinti a vicenda per dare il massimo. Sono orgoglioso di avere una rivalità del genere: quando ci stringiamo la mano a rete, tutto il resto resta fuori dal campo”.

Il circuito dominato da due protagonisti

Alcaraz non ha nascosto la consapevolezza di vivere un momento storico per il tennis maschile, in cui lui e Sinner rappresentano il punto di riferimento per tutti.

“Siamo pronti per questo tipo di sfide. Negli ultimi anni abbiamo vinto molti Slam e Masters 1000, la gente può vedere crescere una rivalità stabile ai vertici del circuito. Gli altri stanno cercando di raggiungerci e per noi è una grande motivazione: iniziare una nuova stagione con queste aspettative è stimolante. Siamo curiosi di scoprire cosa ci riserverà il 2026”.

E se giocassero in doppio?

Tra una risposta e l’altra è arrivato anche un momento più leggero, quando ad Alcaraz è stato chiesto su quale lato del campo giocherebbero lui e Sinner in un eventuale doppio.

“Il mio rovescio è un colpo di cui si parla poco”, ha scherzato Carlos. “Tutti guardano il diritto, che è più esplosivo, ma credo che il rovescio sia il mio colpo più sottovalutato. Nel nostro caso, credo che sia chiaro chi preferisce la destra e chi il rovescio, anche se non ne abbiamo mai parlato davvero. Abbiamo giocato tante volte contro, magari un giorno ci toccherà giocare insieme in doppio e allora vedremo chi va da che parte… sarebbe divertente”.

Un antipasto di lusso per il 2026

Il match di esibizione in Corea del Sud non assegnerà punti né trofei, ma rappresenta molto di più: è il primo capitolo di una stagione che promette scintille, con Alcaraz e Sinner pronti a rilanciare una rivalità che appassiona tifosi e addetti ai lavori in ogni angolo del mondo. E se questo è solo l’inizio, il 2026 potrebbe regalare un altro anno memorabile per il tennis.





