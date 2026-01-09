L’ultimo ballo di Stan: Wawrinka all’Australian Open grazie alla wild card

Gli organizzatori dell’Australian Open hanno annunciato venerdì l’assegnazione di una wild card per il tabellone principale a Stan Wawrinka, che potrà così prendere parte al primo Slam della stagione in quello che sarà il suo ultimo anno nel circuito.

«È fantastico. Sono super grato di ricevere una wild card per giocare l’Australian Open nel mio ultimo anno da professionista», ha dichiarato Wawrinka da Sydney, dove sabato guiderà la Svizzera nella semifinale della United Cup contro il Belgio. «Un ringraziamento speciale a Tennis Australia e a Craig Tiley per questa incredibile opportunità. Ho tantissimi ricordi meravigliosi degli ultimi 20 anni a Melbourne. Tornare nel luogo dove ho vinto il mio primo Slam è sempre speciale. Non vedo l’ora».

Il legame tra Wawrinka e Melbourne è profondo. Lo svizzero vanta un bilancio di 43 vittorie e 18 sconfitte all’Australian Open. Proprio nel 2014, sul cemento di Melbourne Park, conquistò il primo titolo Slam della carriera, superando lungo il cammino campioni del calibro di Novak Djokovic e Rafael Nadal, prima di sollevare il trofeo che avrebbe cambiato per sempre la sua storia sportiva.

Quella del 2026 sarà la 20ª partecipazione in singolare di Wawrinka agli Australian Open. Lo scorso anno era uscito al primo turno dopo una battaglia in quattro set contro Lorenzo Sonego, dimostrando però di poter ancora competere ad alto livello. Attualmente numero 156 del ranking ATP, lo svizzero ha saltato una sola edizione del torneo dal 2006 e in cinque occasioni ha raggiunto almeno i quarti di finale.

A 40 anni, Wawrinka ha recentemente annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito ATP, trasformando ogni torneo in una sorta di tournée d’addio. E quale palcoscenico migliore di Melbourne per celebrare una carriera straordinaria? L’Australian Open non sarà solo un’altra tappa del calendario, ma un ritorno carico di emozioni nel luogo dove “Stan the Man” ha iniziato a scrivere la sua leggenda.





Marco Rossi