L’ultimo ballo di Stan: Wawrinka all’Australian Open grazie alla wild card

09/01/2026 11:49 11 commenti
Stan Wawrinka nella foto - Foto Getty Images
Gli organizzatori dell’Australian Open hanno annunciato venerdì l’assegnazione di una wild card per il tabellone principale a Stan Wawrinka, che potrà così prendere parte al primo Slam della stagione in quello che sarà il suo ultimo anno nel circuito.

«È fantastico. Sono super grato di ricevere una wild card per giocare l’Australian Open nel mio ultimo anno da professionista», ha dichiarato Wawrinka da Sydney, dove sabato guiderà la Svizzera nella semifinale della United Cup contro il Belgio. «Un ringraziamento speciale a Tennis Australia e a Craig Tiley per questa incredibile opportunità. Ho tantissimi ricordi meravigliosi degli ultimi 20 anni a Melbourne. Tornare nel luogo dove ho vinto il mio primo Slam è sempre speciale. Non vedo l’ora».

Il legame tra Wawrinka e Melbourne è profondo. Lo svizzero vanta un bilancio di 43 vittorie e 18 sconfitte all’Australian Open. Proprio nel 2014, sul cemento di Melbourne Park, conquistò il primo titolo Slam della carriera, superando lungo il cammino campioni del calibro di Novak Djokovic e Rafael Nadal, prima di sollevare il trofeo che avrebbe cambiato per sempre la sua storia sportiva.

Quella del 2026 sarà la 20ª partecipazione in singolare di Wawrinka agli Australian Open. Lo scorso anno era uscito al primo turno dopo una battaglia in quattro set contro Lorenzo Sonego, dimostrando però di poter ancora competere ad alto livello. Attualmente numero 156 del ranking ATP, lo svizzero ha saltato una sola edizione del torneo dal 2006 e in cinque occasioni ha raggiunto almeno i quarti di finale.

A 40 anni, Wawrinka ha recentemente annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito ATP, trasformando ogni torneo in una sorta di tournée d’addio. E quale palcoscenico migliore di Melbourne per celebrare una carriera straordinaria? L’Australian Open non sarà solo un’altra tappa del calendario, ma un ritorno carico di emozioni nel luogo dove “Stan the Man” ha iniziato a scrivere la sua leggenda.



Marco Rossi

TAG: , ,

JOA20 (Guest) 09-01-2026 11:18

Scritto da italo
Ne mancano 2: io le darei a Thompson e Jodar. Ma non mi sorprenderebbe che arrivasse a Cruz Hewitt

Il figlio di Lleyton l'ha ottenuta per le quali

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 09-01-2026 11:04

Scritto da Bel colpo!
Ci sta. Molti professano il "largo ai giovani" ma il vecchio Stan quando è in campo non si risparmia e le prova tutte per vincere non farà che dare lustro a questo AO.

Si, intanto Baez ringrazia….

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bel colpo! (Guest) 09-01-2026 11:00

Ci sta. Molti professano il "largo ai giovani" ma il vecchio Stan quando è in campo non si risparmia e le prova tutte per vincere non farà che dare lustro a questo AO.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 09-01-2026 10:20

Scritto da Bagel
Questa notizia va combinata con quella di due giorni fa, dove la Bencic mostrava perplessità che non gliel avessero ancora concessa al connazionale, nonostante ne avessero già assegnate 5 su 8, e con la "rinuncia" di Kyrgios.
Erano in ballottaggio Kyrgios e Wawrinka. Ogni tanto il bene trionfa

Ne mancano 2: io le darei a Thompson e Jodar. Ma non mi sorprenderebbe che arrivasse a Cruz Hewitt

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 09-01-2026 10:13

Questa notizia va combinata con quella di due giorni fa, dove la Bencic mostrava perplessità che non gliel avessero ancora concessa al connazionale, nonostante ne avessero già assegnate 5 su 8, e con la "rinuncia" di Kyrgios.
Erano in ballottaggio Kyrgios e Wawrinka. Ogni tanto il bene trionfa 🙂

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
walden 09-01-2026 10:13

Scritto da Michenroe
Riceverà wild card ovunque e giustamente.

Come succede da due anni…si è perso il conto…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 09-01-2026 09:56

Scritto da Michibe71
Sarebbe stato un idiozia a non dargliela, uno dei giocatori più belli da vedere e forti che abbiano calcato i campi da tennis

Concordo….uno che ha vinto 3 slam in piena era big3, vuol dire che era veramente forte….il rovescio a una mano piu potente di sempre….

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Michenroe (Guest) 09-01-2026 09:38

Riceverà wild card ovunque e giustamente.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Silver (Guest) 09-01-2026 09:37

A vedere il rovescio di Wawrinka..
Stan tutti meravigliati!!!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
tinapica 09-01-2026 09:03

Cosa buona e giusta.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Michibe71 09-01-2026 08:59

Sarebbe stato un idiozia a non dargliela, uno dei giocatori più belli da vedere e forti che abbiano calcato i campi da tennis

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!