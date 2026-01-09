WTA 250 Hobart: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Hobart – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Varvara Gracheva vs Katie Volynets
Suzan Lamens vs (7) Ella Seidel
(2) Renata Zarazua vs Leolia Jeanjean
(WC) Ava Beck vs (9) Simona Waltert
(3) Viktorija Golubic vs Alycia Parks
(WC) Gabriella Da Silva Fick vs (12) Sara Bejlek
(4) Elisabetta Cocciaretto vs (WC) Jizelle Sibai
Darja Semenistaja vs (10) Moyuka Uchijima
(5) Petra Marcinko vs (WC) Sarah Rokusek
Oksana Selekhmeteva vs (8) Panna Udvardy
(6) Caty McNally vs Kaja Juvan
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (11) Julia Grabher
Centre Court – ore 01:00
(1) Varvara Gracheva vs Katie Volynets Inizio 01:00
Gabriella Da Silva Fick vs (12) Sara Bejlek
(4) Elisabetta Cocciaretto vs Jizelle Sibai
Ava Beck vs (9) Simona Waltert
West Court – ore 01:00
(3) Viktorija Golubic vs Alycia Parks Inizio 01:00
(5) Petra Marcinko vs Sarah Rokusek
(6) Caty McNally vs Kaja Juvan
(2) Renata Zarazua vs Leolia Jeanjean
Court 8 – ore 01:00
Oksana Selekhmeteva vs (8) Panna Udvardy Inizio 01:00
Suzan Lamens vs (7) Ella Seidel
Darja Semenistaja vs (10) Moyuka Uchijima
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (11) Julia Grabher
