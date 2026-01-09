Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 250 Hobart: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Elisabetta Cocciaretto

09/01/2026 08:41 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

AUS WTA 250 Hobart – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Varvara Gracheva FRA vs Katie Volynets USA
Suzan Lamens NED vs (7) Ella Seidel GER

(2) Renata Zarazua MEX vs Leolia Jeanjean FRA
(WC) Ava Beck AUS vs (9) Simona Waltert SUI

(3) Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA
(WC) Gabriella Da Silva Fick AUS vs (12) Sara Bejlek CZE

(4) Elisabetta Cocciaretto ITA vs (WC) Jizelle Sibai AUS
Darja Semenistaja LAT vs (10) Moyuka Uchijima JPN

(5) Petra Marcinko CRO vs (WC) Sarah Rokusek AUS
Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Panna Udvardy HUN

(6) Caty McNally USA vs Kaja Juvan SLO
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (11) Julia Grabher AUT

Centre Court – ore 01:00
(1) Varvara Gracheva FRA vs Katie Volynets USA Inizio 01:00
Gabriella Da Silva Fick AUS vs (12) Sara Bejlek CZE
(4) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Jizelle Sibai AUS
Ava Beck AUS vs (9) Simona Waltert SUI

West Court – ore 01:00
(3) Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA Inizio 01:00
(5) Petra Marcinko CRO vs Sarah Rokusek AUS
(6) Caty McNally USA vs Kaja Juvan SLO
(2) Renata Zarazua MEX vs Leolia Jeanjean FRA

Court 8 – ore 01:00
Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Panna Udvardy HUN Inizio 01:00
Suzan Lamens NED vs (7) Ella Seidel GER
Darja Semenistaja LAT vs (10) Moyuka Uchijima JPN
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (11) Julia Grabher AUT

TAG: ,