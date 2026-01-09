Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Auckland: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Mattia Bellucci

09/01/2026 09:52 2 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

NZL ATP 250 Auckland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Adrian Mannarino FRA vs Pablo Carreno Busta ESP
(WC) Isaac Becroft NZL vs (6) Alejandro Tabilo CHI

(2) Mariano Navone ARG vs Emilio Nava USA
(WC) Anton Shepp NZL vs (7) Jan-Lennard Struff GER

(3) Mattia Bellucci ITA vs Roberto Bautista Agut ESP
Dalibor Svrcina CZE vs (5) Hamad Medjedovic SRB

(4) Cristian Garin CHI vs Eliot Spizzirri USA
Shintaro Mochizuki JPN vs (8) Juan Manuel Cerundolo ARG

Centre Court – ore 02:30
Anton Shepp NZL vs Jan-Lennard Struff GER

Grandstand – ore 23:00
Isaac Becroft NZL vs Alejandro Tabilo CHI
Adrian Mannarino FRA vs Pablo Carreno Busta ESP
Mattia Bellucci ITA vs Roberto Bautista Agut ESP

Court 1 – ore 23:00
Shintaro Mochizuki JPN vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Cristian Garin CHI vs Eliot Spizzirri USA
Mariano Navone ARG vs Emilio Nava USA
Dalibor Svrcina CZE vs Hamad Medjedovic SRB

TAG: ,

2 commenti

Andreas Seppi 09-01-2026 11:09

Altro sorteggio tosto per Mattia, speriamo in bene!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 09-01-2026 08:57

Io dispero che possa qualificarsi, ma…hai visto mai?
Forza Olonese!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!