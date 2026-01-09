ATP 250 Auckland: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Mattia Bellucci
ATP 250 Auckland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Adrian Mannarino vs Pablo Carreno Busta
(WC) Isaac Becroft vs (6) Alejandro Tabilo
(2) Mariano Navone vs Emilio Nava
(WC) Anton Shepp vs (7) Jan-Lennard Struff
(3) Mattia Bellucci vs Roberto Bautista Agut
Dalibor Svrcina vs (5) Hamad Medjedovic
(4) Cristian Garin vs Eliot Spizzirri
Shintaro Mochizuki vs (8) Juan Manuel Cerundolo
Centre Court – ore 02:30
Anton Shepp vs Jan-Lennard Struff
Grandstand – ore 23:00
Isaac Becroft vs Alejandro Tabilo
Adrian Mannarino vs Pablo Carreno Busta
Mattia Bellucci vs Roberto Bautista Agut
Court 1 – ore 23:00
Shintaro Mochizuki vs Juan Manuel Cerundolo
Cristian Garin vs Eliot Spizzirri
Mariano Navone vs Emilio Nava
Dalibor Svrcina vs Hamad Medjedovic
