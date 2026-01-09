ATP 250 Hong Kong: Lorenzo Musetti vola in semifinale, battuto Wong

Un bel sorriso a fine match per Lorenzo Musetti in quel di Hong Kong, immagine di soddisfazione e serenità, forte della consapevolezza di aver disputato una buona partita ed essersi meritato il successo con un tennis non ancora al massimo ma in crescita in tutti i settori. Il toscano nei quarti di finale dell’ATP 250 che apre l’annata batte con un sicuro 6-4 6-4 il giocatore di casa Coleman Wong e centra la semifinale, dove lo attende una sfida impegnativa contro Andrey Rublev, vittorioso su Borges. Lorenzo è nettamente superiore come esecuzioni e più solido rispetto al tennista di Hong Kong, e la differenza si è vista in campo sia per rendimento dei colpi d’inizio gioco che soprattutto negli scambi, dove la gestione del ritmo e degli angoli è andata tutta a favore del carrarino. Wong c’ha provato, si è preso rischi e ha ricavato il massimo dalla battuta, ma appena è incappato in game con poche prime palle l’azzurro è stato bravo ad approfittarne. Solo un piccolo passaggio a vuoto per Musetti a metà del secondo set, un game in cui è stato conservativo, ha perso campo (e la prima palla) e ha concesso qualcosa di troppo subendo un break, ma l’ha immediatamente ripreso alzando i “giri motore” del suo gioco a velocità e consistenza troppo alta per il rivale. È stata una partita assai migliore per Lorenzo rispetto all’esordio: più sciolto nei colpi, è stato bravo a gestire gli scambi con i suoi cambi di ritmo splendidi, sballottando Wong da tutte le parti e portandolo all’errore. Buono il rendimento dello schema prima palla potente e via diritto “pesante” d’attacco; semmai in risposta sulla prima palla ha tenuto più che attaccato, lì si deve far meglio. Un Musetti in crescita che centra la semifinale n.26 in carriera e continua la caccia per un titolo ATP che manca da Napoli 2022.

“Mi sento molto felice perché giocare contro Coleman qua non è facile. Sono rimasto molto concentrato fino alla fine attaccato al punteggio e cercando di non dargli possibilità. È bello iniziare il 2026 così, con una semifinale”, afferma Lorenzo a caldo in campo. “Ieri è stata una partita dura in doppio, ma con Sonego mi piace molto giocare, siamo amici, speriamo di riuscire ad alzare il trofeo. Spero soprattutto di riuscire a giocare domani in semifinale una partita solida e anche migliore di quella di oggi”. Curioso che Musetti, dopo il match point, abbia chiesto a gran voce al suo angolo qualcosa da mangiare, il match non è stato nemmeno così dispendioso o lungo. Ma ci sta.

Nonostante un doppio fallo, Wong entra bene nel match affidandosi al servizio ad un primo colpo di scambio molto aggressivo. Proprio la grande aggressività porta il tennista di casa ad esagerare e sbagliare troppo, con Musetti pronto ad entrare forte nello spazio lasciato libero dall’avversario. La prima scossa del match arriva nel quinto game, sul 2 pari, quando Wong mette meno prime palle di servizio in gioco e Musetti è rapido nel passare da difesa ad attacco, come sul 30-15 con un passante di diritto preciso a punire una volée non perfetta di Coleman. Arriva la prima palla break del match sul 30-40 con un diritto d’attacco di Wong che termina in corridoio. Musetti cerca la risposta vincente di rovescio lungo linea sulla seconda palla ma gli esce di poco. È il preludio del BREAK che arriva sul 3 pari, dopo un autorevole turno di battuta del toscano. Musetti spinge col diritto già dalla risposta e la difesa di Wong non è precisa. 0-30 e 15-40 con un maldestro tentativo di smorzata facilmente rimessa dall’azzurro. Stavolta Lorenzo si prende il game in risposta alla seconda chance, con un passante di diritto incrociato su di un attacco non ben calibrato da Wong. 4-3 Musetti, l’italiano consolida il vantaggio on un turno di battuta a zero e quindi chiude il set per 6-4 nonostante il primo doppio fallo del match. Bravo a trovare una prima di servizio a 214 km/h (la più veloce del set) sul 30 pari e quindi attaccare di forza col diritto sul set point. Lorenzo superiore nella spinta, nella varietà di colpi e anche alla battuta, con Wong che invece ha pagato i troppi errori e le fasi nelle quali non ha trovato l’aiuto della prima palla.

Dopo tre game dominati dal servizio, nel secondo set Musetti va in difficoltà servendo sotto 2-1. Lorenzo smarrisce la prima e Wong è rapido nell’entrare con la risposta sulle seconde di battuta dell’azzurro, prendendosi rischi col diritto in avanzamento. Sul 30 pari l’italiano non riesce a chiudere lo smash, è ricacciato indietro e quindi sbaglia la smorzata al termine dello scambio più lungo del match. Il BREAK per Wong arriva con uno scambio ben condotto col diritto e chiuso avanzando, con Musetti troppo dietro la riga di fondo dopo aver iniziato con una seconda palla. Coleman si ritrova avanti 3-1, forte anche del sostegno del suo pubblico, ma il vantaggio sfuma subito perché nel game successivo mette poche prime palle e Lorenzo risponde con precisione. Sul 30 pari Musetti lavora benissimo la palla col rovescio tra rovesci in top e tagliati, facendo correre da tutte le parti il tennista di Hong Kong, Lorenzo strappa il contro BREAK con un punto fotocopia al precedente, continui cambi di ritmo e angolo col rovescio, Wong alla fine cede. 3-2. Il parziale torna in equilibrio sui turni di battuta, con Wong sempre più difficoltà quando Lorenzo riesce a bloccare il rivale nello scambio con le sue variazioni di rovescio che solleticano il diritto di Wong, non sempre stabile. Sul 4 pari con pazienza e lucidità Lorenzo si ritrova 0-30 in risposta, quindi 15-40 con un rovescio di Coleman appena lungo, e sempre più in debito di ossigeno sui lunghi scambi imposti dall’italiano. Musetti si prende il BREAK sul 30-40 giocando profondo e centrale, con Wong che cerca di uscire dalla fatica del palleggio con un diritto inside out che termina in corridoio. Lorenzo serve per il match sul 5-4. Inizia con un Ace (il secondo del match) e serve benissimo, con battute costantemente sopra i 200 km/h e chiude alla prima palla match, ancora di servizio. 75 minuti di discreto tennis, in crescita. La corsa per tornare al successo in un ATP continua.

Marco Mazzoni

Lorenzo Musetti vs Coleman Wong



ATP Hong Kong Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 6 Coleman Wong Coleman Wong 4 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Wong 0-15 0-30 15-30 ace 30-40 ace 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Wong 0-15 15-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Wong 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Wong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Wong 0-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Wong 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Wong 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1