WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 5. Muchova in forma smagliante, ora la prova Sabalenka

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Nei quarti di finale del WTA 500 di Brisbane è andata in scena una piccola rivincita della finale femminile dell’ultimo Australian Open, ma questa volta il risultato è stato diverso. A imporsi è stata Aryna Sabalenka, che ha superato con autorità Madison Keys per 6-3 6-3, confermandosi – se mai ce ne fosse stato bisogno – come la grande favorita di questa prima parte di stagione. La bielorussa, a caccia della terza finale consecutiva nel torneo, ha poi festeggiato in modo curioso: una tifosa l’ha premiata con delle caramelle gommose. Un modo dolce per celebrare un’altra vittoria convincente.
Karolina Muchova ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi al WTA 500 di Brisbane, battendo in sequenza Ajla Tomljanovic, Ekaterina Alexandrova ed Elena Rybakina. Un percorso che le garantisce già almeno due vittorie contro giocatrici top 10, con la possibilità di aggiungerne un’altra in semifinale, dove affronterà Aryna Sabalenka, contro cui ha vinto gli ultimi tre precedenti.
Alla vigilia della sfida, la tennista ceca ha spiegato in conferenza stampa di aver lavorato soprattutto sulla preparazione fisica e su alcuni aspetti tecnici: «Ho curato di più il servizio e alcuni esercizi specifici in palestra, ma la cosa più importante per me è restare in salute. Voglio essere un po’ più forte e spingere ancora di più in campo». Muchova, attualmente numero 20 del ranking WTA, sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista anche in questa nuova stagione.
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Quarti di Finale , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
(3) Elena Rybakina
vs (11) Karolina Muchova Inizio 02:00
WTA Brisbane
Elena Rybakina [3]
2
6
4
Karolina Muchova [11]
6
2
6
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Karolina Muchova
4-3 → 4-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Karolina Muchova
3-2 → 3-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
2-1 → 2-2
Karolina Muchova
1-0 → 1-1
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
5-2 → 6-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Karolina Muchova
1-0 → 1-1
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Karolina Muchova
2-3 → 2-4
Karolina Muchova
2-1 → 2-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Aryna Sabalenka vs (5) Madison Keys Non prima 03:30
WTA Brisbane
Aryna Sabalenka [1]•
0
6
6
0
Madison Keys [5]
0
3
3
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Madison Keys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Madison Keys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Madison Keys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Madison Keys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(6) Mirra Andreeva vs (16) Marta Kostyuk Non prima 09:30
WTA Brisbane
Mirra Andreeva [6]
0
6
3
0
Marta Kostyuk [16]
0
7
6
0
Vincitore: Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Marta Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Mirra Andreeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6*
6-7*
7*-7
7*-8
6-6 → 6-7
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Marta Kostyuk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Marta Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Show Court 1 – ore 02:00
(1) Su-Wei Hsieh
/ (1) Jelena Ostapenko
vs Lyudmyla Kichenok
/ Nadiia Kichenok Inizio 02:00
WTA Brisbane
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [1]
0
6
6
0
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0
2
4
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
5-4 → 6-4
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
4-2 → 4-3
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
2-2 → 3-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
1-2 → 2-2
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-1 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
5-1 → 5-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-0 → 1-0
(10) Liudmila Samsonova vs (4) Jessica Pegula Non prima 06:00
WTA Brisbane
Liudmila Samsonova [10]•
0
3
6
0
Jessica Pegula [4]
0
6
7
0
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Liudmila Samsonova
1-0 → 2-0
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Liudmila Samsonova
3-1 → 3-2
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Liudmila Samsonova
2-0 → 3-0
Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 23:30
(7) Xinyu Wang
vs Francesca Jones Inizio 23:30
WTA Auckland
Xinyu Wang [7]•
30
6
4
Francesca Jones
0
4
3
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Francesca Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesca Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Francesca Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Francesca Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(5) Magda Linette vs (4) Alexandra Eala
WTA Auckland
Magda Linette [5]
0
3
2
0
Alexandra Eala [4]
0
6
6
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
(3) Iva Jovic vs Sofia Costoulas
WTA Auckland
Iva Jovic [3]
0
6
7
0
Sofia Costoulas•
0
2
6
0
Vincitore: Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
(1) Elina Svitolina vs Sonay Kartal Non prima 06:00
WTA Auckland
Elina Svitolina [1]
6
6
7
Sonay Kartal
4
7
6
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Sonay Kartal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Sonay Kartal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sonay Kartal
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Sonay Kartal
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Alexandra Eala / Iva Jovic vs (3) Yifan Xu / (3) Zhaoxuan Yang
WTA Auckland
Alexandra Eala / Iva Jovic
0
5
3
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [3]
0
7
6
0
Vincitore: Xu / Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
3-4 → 3-5
Alexandra Eala / Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Alexandra Eala / Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
2-1 → 3-1
Alexandra Eala / Iva Jovic
1-1 → 2-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Alexandra Eala / Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-6 → 5-7
Alexandra Eala / Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Alexandra Eala / Iva Jovic
4-4 → 5-4
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Alexandra Eala / Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
3-2 → 4-2
Alexandra Eala / Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Alexandra Eala / Iva Jovic
2-0 → 2-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Alexandra Eala / Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Semifinali – cemento
Centre Court – ore 00:30
Daria Snigur
vs Joanna Garland Inizio 00:30
WTA Canberra 125
Daria Snigur•
0
6
3
0
Joanna Garland
0
7
6
0
Vincitore: Garland
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
2*-5
2-6*
3-6*
6-6 → 6-7
Daria Snigur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Joanna Garland
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Polina Kudermetova vs Himeno Sakatsume
WTA Canberra 125
Polina Kudermetova [3]
0
7
6
0
Himeno Sakatsume•
0
5
2
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Himeno Sakatsume
3-2 → 4-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Himeno Sakatsume
2-1 → 2-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
6-5 → 7-5
Polina Kudermetova
5-5 → 6-5
Himeno Sakatsume
5-4 → 5-5
Polina Kudermetova
4-4 → 5-4
Himeno Sakatsume
3-4 → 4-4
Polina Kudermetova
2-4 → 3-4
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Himeno Sakatsume
2-1 → 2-2
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Himeno Sakatsume
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 02:00
Ena Shibahara
/ Vera Zvonareva
vs (2) Mariia Kozyreva
/ (2) Iryna Shymanovich Inizio 02:00
WTA Canberra 125
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
7
5
8
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [2]
6
7
10
Vincitore: Kozyreva / Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
7-6
7-7
7-8
8-8
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
5-6 → 5-7
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
4-2 → 4-3
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
2-2 → 3-2
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
1-1 → 1-2
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
8*-8
9*-8
9-9*
10-9*
6-6 → 7-6
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
4-5 → 5-5
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
4-3 → 4-4
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
4-2 → 4-3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
4-1 → 4-2
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
3-0 → 3-1
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
2-0 → 3-0
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
4 commenti
Una Mirra che finisce SCOMPOSTAMENTE nel sacco.
Poteva andare 3-0 nel secondo,e li ho temuto,perché tenere testa ad un potenziale come Andreeva per 1 ora e 10 nel primo set può lasciare strascichi,una volta chiuso il set era fisiologico un rilassamento,ma è talmente in palla che si è ripresa subito Senza lasciarla scappare pericolosamente e infliggendole un parziale mortifero di 5-1 che manda tutti,me compreso, sotto la doccia con un te caldo.
Un primo set che dopo 9 camicie deponiamo delicatamente nel carrello, dietro i croccantini di Scooby.
Avanti così Kostyuk,senza mie illusioni personali e linguacce verso i Bookmakers,per ora.
Sono incredibili le storie che regala il tennis femminile.
Pensare che lo scorso anno ci fu una bella finale a Brisbane tra Sabalenka e quella Polina Kudermotova che poi vinse solo 7 partite in tutto il resto dell’anno,tale da ricominciare dai 125, domani affronterra a Camberla, sotto la nuova guida di Dinara Safina (di cui avete dato notizia la settimana scorsa con una pagina che non ha poi riscontrato interesse) dicevo, affronterà una in crescita esponenziale che poco più di un anno fa era 500 del ranking,ora 120.
Parlando di Auckland,cosa hanno in comune 3 semifinaliste? Hanno best ranking juniores 2 , anche se solo una ha vinto uno slam,ma è solo una ciliegina sulla torta, l’importante che si è una torta.
Da questo punto di vista la Svitolina, come tutti sanno non è stata da meno neanche lì, essendo lei stata numero 1,oggi affronta una di chi ho parlato ieri l’altro o due giorni fa.
Sempre una gioia vedere la Mucci o Mucova,giocare al giuoco de le tenis quando sta bene,e sembra che dopo tante peripezie il tennis femminile ha ritrovato una protagonista preziosa.
Pare che abbia perso nel doppio la Rosatello, altrimenti non sarebbe stata messa oggi la foto di questa giocatrice di rimpiazzo.
Attenzione alla Marta, segnalata in grande spolvero,ma non pensavo battesse la numero 3,con autorità, sono andato a vedere gli highlights è mi è sembrata una Anisimova in ottimo stato,era proprio la Kostyuk che si vedeva fare grandi cose negli scambi, soprattutto grandi corse e recuperi contro le solite bordate della Anisimova,la Andreeva ha già perso 2 set e non mi è sembrata altrettanto convincente, vedremo cosa ci dirà il rettangolo verde nel match che chiuderà una giornata che verrà ricordata per le successive 24 ore.
Ad Auckland altro scontro fra tricida tra ex top juniores,con la Jovic ovviamente tra le favorite della vigilia di questo 250.