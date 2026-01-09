Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 5. Muchova in forma smagliante, ora la prova Sabalenka

09/01/2026 09:38 4 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Nei quarti di finale del WTA 500 di Brisbane è andata in scena una piccola rivincita della finale femminile dell’ultimo Australian Open, ma questa volta il risultato è stato diverso. A imporsi è stata Aryna Sabalenka, che ha superato con autorità Madison Keys per 6-3 6-3, confermandosi – se mai ce ne fosse stato bisogno – come la grande favorita di questa prima parte di stagione. La bielorussa, a caccia della terza finale consecutiva nel torneo, ha poi festeggiato in modo curioso: una tifosa l’ha premiata con delle caramelle gommose. Un modo dolce per celebrare un’altra vittoria convincente.

Karolina Muchova ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi al WTA 500 di Brisbane, battendo in sequenza Ajla Tomljanovic, Ekaterina Alexandrova ed Elena Rybakina. Un percorso che le garantisce già almeno due vittorie contro giocatrici top 10, con la possibilità di aggiungerne un’altra in semifinale, dove affronterà Aryna Sabalenka, contro cui ha vinto gli ultimi tre precedenti.

Alla vigilia della sfida, la tennista ceca ha spiegato in conferenza stampa di aver lavorato soprattutto sulla preparazione fisica e su alcuni aspetti tecnici: «Ho curato di più il servizio e alcuni esercizi specifici in palestra, ma la cosa più importante per me è restare in salute. Voglio essere un po’ più forte e spingere ancora di più in campo». Muchova, attualmente numero 20 del ranking WTA, sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista anche in questa nuova stagione.

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Quarti di Finale , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
(3) Elena Rybakina KAZ vs (11) Karolina Muchova CZE Inizio 02:00
WTA Brisbane
Elena Rybakina [3]
2
6
4
Karolina Muchova [11]
6
2
6
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (5) Madison Keys USA Non prima 03:30

WTA Brisbane
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Madison Keys [5]
0
3
3
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

(6) Mirra Andreeva RUS vs (16) Marta Kostyuk UKR Non prima 09:30

WTA Brisbane
Mirra Andreeva [6]
0
6
3
0
Marta Kostyuk [16]
0
7
6
0
Vincitore: Kostyuk
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 02:00
(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR Inizio 02:00
WTA Brisbane
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [1]
0
6
6
0
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0
2
4
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Mostra dettagli

(10) Liudmila Samsonova RUS vs (4) Jessica Pegula USA Non prima 06:00

WTA Brisbane
Liudmila Samsonova [10]
0
3
6
0
Jessica Pegula [4]
0
6
7
0
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 23:30
(7) Xinyu Wang CHN vs Francesca Jones GBR Inizio 23:30
WTA Auckland
Xinyu Wang [7]
30
6
4
Francesca Jones
0
4
3
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

(5) Magda Linette POL vs (4) Alexandra Eala PHI

WTA Auckland
Magda Linette [5]
0
3
2
0
Alexandra Eala [4]
0
6
6
0
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

(3) Iva Jovic USA vs Sofia Costoulas BEL

WTA Auckland
Iva Jovic [3]
0
6
7
0
Sofia Costoulas
0
2
6
0
Vincitore: Jovic
Mostra dettagli

(1) Elina Svitolina UKR vs Sonay Kartal GBR Non prima 06:00

WTA Auckland
Elina Svitolina [1]
6
6
7
Sonay Kartal
4
7
6
Vincitore: Svitolina
Mostra dettagli

Alexandra Eala PHI / Iva Jovic USA vs (3) Yifan Xu CHN / (3) Zhaoxuan Yang CHN

WTA Auckland
Alexandra Eala / Iva Jovic
0
5
3
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [3]
0
7
6
0
Vincitore: Xu / Yang
Mostra dettagli





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Semifinali – cemento

Centre Court – ore 00:30
Daria Snigur UKR vs Joanna Garland TPE Inizio 00:30
WTA Canberra 125
Daria Snigur
0
6
3
0
Joanna Garland
0
7
6
0
Vincitore: Garland
Mostra dettagli

(3) Polina Kudermetova UZB vs Himeno Sakatsume JPN

WTA Canberra 125
Polina Kudermetova [3]
0
7
6
0
Himeno Sakatsume
0
5
2
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli



Court 5 – ore 02:00
Ena Shibahara JPN / Vera Zvonareva RUS vs (2) Mariia Kozyreva RUS / (2) Iryna Shymanovich BLR Inizio 02:00
WTA Canberra 125
Ena Shibahara / Vera Zvonareva
7
5
8
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [2]
6
7
10
Vincitore: Kozyreva / Shymanovich
Mostra dettagli

TAG:

4 commenti

Gaz (Guest) 09-01-2026 11:36

Scritto da Gaz
Un primo set che dopo 9 camicie deponiamo delicatamente nel carrello, dietro i croccantini di Scooby.
Avanti così Kostyuk,senza mie illusioni personali e linguacce verso i Bookmakers,per ora.

Una Mirra che finisce SCOMPOSTAMENTE nel sacco.
Poteva andare 3-0 nel secondo,e li ho temuto,perché tenere testa ad un potenziale come Andreeva per 1 ora e 10 nel primo set può lasciare strascichi,una volta chiuso il set era fisiologico un rilassamento,ma è talmente in palla che si è ripresa subito Senza lasciarla scappare pericolosamente e infliggendole un parziale mortifero di 5-1 che manda tutti,me compreso, sotto la doccia con un te caldo.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-01-2026 10:50

Un primo set che dopo 9 camicie deponiamo delicatamente nel carrello, dietro i croccantini di Scooby.
Avanti così Kostyuk,senza mie illusioni personali e linguacce verso i Bookmakers,per ora.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-01-2026 06:56

Sono incredibili le storie che regala il tennis femminile.
Pensare che lo scorso anno ci fu una bella finale a Brisbane tra Sabalenka e quella Polina Kudermotova che poi vinse solo 7 partite in tutto il resto dell’anno,tale da ricominciare dai 125, domani affronterra a Camberla, sotto la nuova guida di Dinara Safina (di cui avete dato notizia la settimana scorsa con una pagina che non ha poi riscontrato interesse) dicevo, affronterà una in crescita esponenziale che poco più di un anno fa era 500 del ranking,ora 120.

Parlando di Auckland,cosa hanno in comune 3 semifinaliste? Hanno best ranking juniores 2 , anche se solo una ha vinto uno slam,ma è solo una ciliegina sulla torta, l’importante che si è una torta.
Da questo punto di vista la Svitolina, come tutti sanno non è stata da meno neanche lì, essendo lei stata numero 1,oggi affronta una di chi ho parlato ieri l’altro o due giorni fa.

Sempre una gioia vedere la Mucci o Mucova,giocare al giuoco de le tenis quando sta bene,e sembra che dopo tante peripezie il tennis femminile ha ritrovato una protagonista preziosa.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-01-2026 23:11

Pare che abbia perso nel doppio la Rosatello, altrimenti non sarebbe stata messa oggi la foto di questa giocatrice di rimpiazzo.
Attenzione alla Marta, segnalata in grande spolvero,ma non pensavo battesse la numero 3,con autorità, sono andato a vedere gli highlights è mi è sembrata una Anisimova in ottimo stato,era proprio la Kostyuk che si vedeva fare grandi cose negli scambi, soprattutto grandi corse e recuperi contro le solite bordate della Anisimova,la Andreeva ha già perso 2 set e non mi è sembrata altrettanto convincente, vedremo cosa ci dirà il rettangolo verde nel match che chiuderà una giornata che verrà ricordata per le successive 24 ore.
Ad Auckland altro scontro fra tricida tra ex top juniores,con la Jovic ovviamente tra le favorite della vigilia di questo 250.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!