ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti ad Hong Kong (LIVE)
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 06:30
Lorenzo Musetti vs Coleman Wong
Andrey Rublev vs Nuno Borges
Juncheng Shang vs Alexander Bublik (Non prima 11:00)
Marcos Giron vs Michael Mmoh
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
Pat Rafter Arena – ore 03:00
Raphael Collignon vs Brandon Nakashima (Non prima 07:00)
Daniil Medvedev vs Kamil Majchrzak (Non prima 11:00)
Show Court 1 – ore 03:00
Aleksandar Kovacevic vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 03:30)
Sebastian Korda vs Alex Michelsen (Non prima 08:00)
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Sebastian Korda / Brandon Nakashima
Show Court 2 – ore 02:00
Manuel Guinard / Luke Johnson vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Orlando Luz / Rafael Matos
Hugo Nys / Sem Verbeek vs Tomas Machac / Matej Vocel
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
07:30 Australia 🇦🇺 – Polonia 🇵🇱 0-0
Ken Rosewall Arena – ore 07:30
Maya Joint vs Iga Swiatek
Alex de Minaur vs Hubert Hurkacz (Non prima 09:00)
Storm Hunter / John-Patrick Smith vs Iga Swiatek / Hubert Hurkacz
