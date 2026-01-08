Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti ad Hong Kong (LIVE)

08/01/2026 22:14 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto
Lorenzo Musetti nella foto

ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 06:30
Lorenzo Musetti ITA vs Coleman Wong HKG
Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

Pat Rafter Arena – ore 03:00
Raphael Collignon BEL vs Brandon Nakashima USA (Non prima 07:00)
Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Kamil Majchrzak POL (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 03:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Alex Michelsen USA (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Sebastian Korda USA / Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
Manuel Guinard FRA / Luke Johnson GBR vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Sem Verbeek NED vs Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare





United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
07:30 Australia 🇦🇺 – Polonia 🇵🇱 0-0

Ken Rosewall Arena – ore 07:30
Maya Joint AUS vs Iga Swiatek POL
Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Hubert Hurkacz POL (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / John-Patrick Smith AUS vs Iga Swiatek POL / Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

HenriLeconte 09-01-2026 00:33

ma perché ci mettono ad h Kong sempre per primi? che due m…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!