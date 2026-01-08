Qinwen Zheng salta l’Australian Open 2026: rientro rinviato e ranking a rischio

Situazione delicata per Qinwen Zheng, che continua a fare i conti con i problemi fisici che l’hanno allontanata dal circuito negli ultimi mesi. Dopo aver deciso di fermarsi subito dopo Wimbledon per un persistente infortunio al gomito, la tennista cinese è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico. Il rientro anticipato durante la tournée asiatica non ha dato i frutti sperati: a Pechino ha vinto un match, salvo poi ritirarsi nel turno successivo.

Da allora, il silenzio. Fino ad oggi, quando è arrivata la conferma ufficiale: Zheng non sarà al via dell’Open d’Australia 2026. L’obiettivo diventa ora il rientro nella gira di febbraio, anche se dovrà farlo partendo da una posizione di ranking meno favorevole, probabilmente ai margini della Top 30.

Un’assenza pesante per il primo Slam della stagione e un inizio d’anno tutto in salita per una delle protagoniste più attese del tennis femminile.





Marco Rossi