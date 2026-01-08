ATP 250 Adelaide, Auckland e WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🇦🇺 ADELAIDE — ATP 250
Dal 10 gennaio – cemento (hard)
Tabellone principale
Davidovich Fokina 🇪🇸, Lehecka 🇨🇿, T. Paul 🇺🇸, F. Cerúndolo 🇦🇷, Fonseca 🇧🇷, Griekspoor 🇳🇱, Vacherot 🇲🇨, Machac 🇨🇿, Nakashima 🇺🇸, S. Tsitsipas 🇬🇷, Munar 🇪🇸, Humbert 🇫🇷, Diallo 🇨🇦, Popyrin 🇦🇺, Bergs 🇧🇪, Altmaier 🇩🇪, Korda 🇺🇸, Opelka 🇺🇸, Kecmanovic 🇷🇸.
Ritirati
Djokovic 🇷🇸, Draper 🇬🇧, Rinderknech 🇫🇷, Moutet 🇫🇷, Fils 🇫🇷.
Qualificazioni
Fucsovics 🇭🇺, Dzumhur 🇧🇦, Atmane 🇫🇷, Giron 🇺🇸, Quinn 🇺🇸, Fearnley 🇬🇧, De Jong 🇳🇱, Van de Zandschulp 🇳🇱, Walton 🇦🇺, Misolic 🇦🇹, Vukic 🇦🇺, R. Collignon 🇧🇪, Halys 🇫🇷, Nardi 🇮🇹.
Ritirati
Arnaldi 🇮🇹
🇳🇿 AUCKLAND — ATP 250
Dal 10 gennaio – cemento (hard)
Tabellone principale
Shelton 🇺🇸, Ruud 🇳🇴, Mensik 🇨🇿, Darderi 🇮🇹, Norrie 🇬🇧, Michelsen 🇺🇸, Sonego 🇮🇹, A. Muller 🇫🇷, Baez 🇦🇷, Borges 🇵🇹, Ugo Carabelli 🇦🇷, Marozsan 🇭🇺, Brooksby 🇺🇸, Royer 🇫🇷, G. Mpetshi Perricard 🇫🇷, Etcheverry 🇦🇷, Comesana 🇦🇷, A. Kovacevic 🇺🇸, Monfils 🇫🇷 (WC), Wawrinka 🇨🇭 (WC).
Alternates
K. Majchrzak 🇵🇱, Monfils 🇫🇷, Mannarino 🇫🇷, Quinn 🇺🇸, Fearnley 🇬🇧.
Qualificazioni
K. Majchrzak 🇵🇱, Mannarino 🇫🇷, Navone 🇦🇷, M. Bellucci 🇮🇹, Garin 🇨🇱, Tabilo 🇨🇱, Medjedovic 🇷🇸, Struff 🇩🇪, J.M. Cerúndolo 🇦🇷, Nava 🇺🇸, Carreno Busta 🇪🇸, Svrcina 🇨🇿, Spizziri 🇺🇸, Ruusuvuori 🇫🇮 (PR).
🇦🇺 ADELAIDE — WTA 500
Dal 10 gennaio – cemento (hard)
Tabellone principale
Pegula 🇺🇸, Keys 🇺🇸, M. Andreeva 🇷🇺, Alexandrova 🇷🇺, Bencic 🇨🇭, Tauson 🇩🇰, Noskova 🇨🇿, E. Navarro 🇺🇸, Samsonova 🇷🇺, Mboko 🇨🇦, Shnaider 🇷🇺, L. Fernandez 🇨🇦, Ostapenko 🇱🇻, Badosa 🇪🇸, Kostyuk 🇺🇦, Yastremska 🇺🇦, Kenin 🇺🇸, Vondrousova 🇨🇿 (PR), Haddad Maia 🇧🇷 (PR).
Qualificazioni
Joint 🇦🇺, Kalinskaya 🇷🇺, Kasatkina 🇷🇺, Cristian 🇷🇴, Bouzkova 🇨🇿, Cirstea 🇷🇴, A. Krueger 🇺🇸, Siegemund 🇩🇪, Pavlyuchenkova 🇷🇺, Siniakova 🇨🇿, Potapova 🇷🇺, Bucsa 🇪🇸, Sakkari 🇬🇷, Valentova 🇨🇿, Blinkova 🇷🇺, Putintseva 🇰🇿, Tomljanovic 🇦🇺, S. Zhang 🇨🇳, Ruse 🇷🇴, Pliskova 🇨🇿 (PR).
🇦🇺 HOBART — WTA 250
Dal 10 gennaio – cemento (hard)
Tabellone principale
Mertens 🇧🇪, Raducanu 🇬🇧, Kessler 🇺🇸, Jovic 🇷🇸, A. Li 🇺🇸, Lys 🇩🇪, Bouzas Maneiro 🇪🇸, Maria 🇩🇪, Arango 🇨🇴, Tjen 🇮🇩, Linet te 🇵🇱, Jacquemot 🇫🇷, Xinyu Wang 🇨🇳, Fręch 🇵🇱, Baptiste 🇺🇸, Stearns 🇺🇸, Krejcikova 🇨🇿, Sierra 🇦🇷, Danilovic 🇷🇸, Kartal 🇬🇧, Ruzic 🇭🇷.
Qualificazioni
R. Sramkova 🇸🇰, F. Jones 🇬🇧, Bondar 🇭🇺, Gracheva 🇫🇷, Osorio 🇨🇴, Parks 🇺🇸, Zarazua 🇲🇽, Golubic 🇨🇭, Cocciaretto 🇮🇹, Marcinko 🇭🇷, McNally 🇺🇸, Seidel 🇩🇪, Waltert 🇨🇭, Lamens 🇳🇱, L. Sun 🇳🇿, P. Udvardy 🇭🇺, Bejlek 🇨🇿, Volynets 🇺🇸, Uchijima 🇯🇵, Grabher 🇦🇹.
