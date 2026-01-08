Solo Karlovic e Raonic meglio: Opelka entra nella storia con 44 ace

Nel mare di partite che ogni giorno riempiono il calendario ATP, ce n’è una che rischiava di passare quasi inosservata. E invece, il match tra Reilly Opelka e Kamil Majchrzak negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Brisbane merita un posto speciale negli annali, soprattutto per un dato che ha dell’incredibile.

A spuntarla è stato il polacco, vittorioso con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-6 al termine di una battaglia decisa interamente ai tie-break. Ma, al di là del risultato, il protagonista statistico della serata è stato senza dubbio Opelka.

44 ace: un numero da record

Il gigante americano ha messo a segno la bellezza di 44 ace, firmando così la terza miglior prestazione di sempre in un match al meglio dei tre set. Davanti a lui, nella speciale classifica dei bombardieri, resistono soltanto:

i 45 ace di Ivo Karlovic contro Berdych a Halle nel 2015

i 47 ace di Milos Raonic contro Thompson al Queen’s nel 2024

Un dato che rende ancora più singolare l’esito dell’incontro: 44 ace non sono bastati a Opelka per vincere.

Una partita appesa al servizio

Il match è stato un autentico duello tra battitori, con scambi ridotti al minimo e ogni punto che sembrava poter girare da un momento all’altro. Opelka ha dominato con il servizio per lunghi tratti, trovando soluzioni vincenti praticamente da ogni posizione del campo. Majchrzak, però, ha avuto il grande merito di tenere mentalmente nei momenti chiave, restando sempre agganciato al punteggio e sfruttando al massimo le poche occasioni avute nei tie-break.

Tre set, tre tie-break, tre battaglie psicologiche. E alla fine è stato il polacco a uscire dal campo con la qualificazione ai quarti, mentre l’americano ha dovuto accontentarsi di una serata speciale ma senza premio finale.

Quando il servizio non basta

La partita tra Opelka e Majchrzak è l’ennesima dimostrazione di quanto il tennis moderno, anche ai massimi livelli, resti imprevedibile. Puoi servire come pochi nella storia, puoi martellare l’avversario con ace su ace, ma se il match si riduce a pochi punti decisivi e soprattutto sei debole in risposta, tutto può succedere.





Francesco Paolo Villarico