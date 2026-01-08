Cocciaretto lotta per oltre due ore, ma Linette passa al terzo set: azzurra eliminata ad Auckland

Si ferma agli ottavi il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Auckland. Sul cemento neozelandese, la tennista marchigiana è stata superata dalla polacca Magda Linette (n. 52 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti di una sfida combattuta e a tratti molto equilibrata.

A pesare sull’esito dell’incontro è stato soprattutto l’andamento del primo set, nel quale l’azzurra ha avuto diverse occasioni per indirizzare il parziale a proprio favore senza però riuscire a concretizzarle. Nel terzo set, invece, la sua intensità è calata e Linette ha saputo gestire con maggiore lucidità i momenti decisivi.

Cocciaretto era partita bene, strappando subito il servizio all’avversaria in avvio e annullando anche una palla del contro-break immediato. Nel quarto gioco, però, la polacca ha ristabilito l’equilibrio. Il set è rimasto in bilico fino all’undicesimo game, quando l’azzurra ha avuto tre palle break consecutive con ottime accelerazioni in controbalzo, senza però riuscire a sfruttarle. Linette si è salvata e nel game successivo ha colpito lei in risposta, chiudendo il parziale sul 7-5.

Nel secondo set Cocciaretto ha mostrato il suo miglior tennis. È scappata subito sul 2-0, ha trovato un altro break nel quinto gioco e, nonostante un passaggio a vuoto nel game seguente che ha consentito a Linette di rientrare, ha reagito con carattere, strappando di nuovo la battuta all’avversaria. Il 6-2 finale ha fotografato bene l’inerzia favorevole all’italiana in questa fase del match.

Il terzo set, però, ha segnato la svolta definitiva. Cocciaretto è apparsa meno brillante dal punto di vista fisico e mentale, e Linette ne ha approfittato piazzando due break consecutivi che hanno indirizzato l’incontro. L’azzurra ha avuto un sussulto d’orgoglio nel settimo gioco, recuperando uno dei break di svantaggio, ma non è riuscita a completare la rimonta. Il 6-3 ha così consegnato la vittoria alla polacca.

Per Cocciaretto resta comunque una settimana positiva, con buone indicazioni sul piano del gioco in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, anche se il rammarico per le occasioni mancate, soprattutto nel primo set, è inevitabile.

WTA Auckland Magda Linette [5] Magda Linette [5] 7 2 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 5 6 3 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1





