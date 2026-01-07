Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 07 Gennaio 2026
07/01/2026 18:48 Nessun commento
🇹🇷 M25 Antalya 💰30000 – 1st Round
Raul Brancaccio 🇮🇹 b Stefan Ilie Bogdan Petre 🇷🇴 6-2 6-4
Federico Bondioli 🇮🇹 b Calin Apostol 🇷🇴 6-3 6-4
Gabriele Piraino 🇮🇹 b Panya Stauffer 🇨🇭 6-1 6-2
Oleksii Krutykh 🇺🇦 b Daniel Lechner 🇮🇹 6-1 6-1
🇹🇳 M25 Monastir 💰30000 – 1st Round
Stefano D’Agostino 🇮🇹 b James Pikkaart 🇳🇱 6-3 6-2
🇪🇬 M15 Hurghada 💰15000 – 1st Round
Maximilian Figl 🇮🇹 b Edison Ambarzumjan 🇩🇪 6-2 6-3
Niccolò Catini 🇮🇹 vs Mert Naci Turker 🇹🇷
ITF M15 Hurghada - 2026-01-04T00:00:00Z
Mert Naci Turker
2
6
6
Niccolo Catini
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-4
Mert Naci Turker
30-0
40-0
5-4 → 6-4
Niccolo Catini
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
🇪🇸 M15 Manacor 💰15000 – 1st Round
Filippo Alberti 🇮🇹 b Lucas Renard 🇸🇪 6-3 6-4
Filippo Alberti 🇮🇹 / Tristan Stringer 🇺🇸 b Joao Domingues 🇵🇹 / Joao Graca 🇵🇹 6-2 6-2
🇹🇭 W75 Nonthaburi 💰60000 – 1st Round
Lisa Pigato 🇮🇹 b Ekaterina Maklakova 🇷🇺 6-2 7-5
🇰🇪 W35 Nairobi 💰30000 – 1st Round
Martina Colmegna 🇮🇹 b Nehira Sanon 🇫🇷 6-0 6-2
🇹🇷 W35 Antalya 💰30000 – 1st Round
Lucija Ciric Bagaric 🇭🇷 / Francesca Pace 🇮🇹 b Denislava Glushkova 🇧🇬 / Ilay Yoruk 🇹🇷 6-2 6-1
Francesca Pace 🇮🇹 b Anna Kartseva 🇷🇺 6-2 6-4
🇹🇳 W15 Monastir 💰15000 – 1st Round
Elena Michel 🇫🇷 b Aurora Urso 🇮🇹 7-6 6-3
🇪🇬 W15 Hurghada 💰15000 – 1st Round
Maddalena Giordano 🇮🇹 b Joody Elkady 🇪🇬 2-6 7-5 6-2
Camilla Zanolini 🇮🇹 b Darya Velikova 🇧🇬 6-3 6-1
Noemi Maines 🇮🇹 b Valentina Suvirdjonkova 🇷🇸 6-1 2-6 6-2
Lisa Claeys 🇧🇪 b Sofia Avataneo 🇮🇹 6-0 6-0
Lidia Encheva 🇧🇬 b Giuliana Bestetti 🇮🇹 6-3 6-1
🇳🇴 W15 Oslo 💰15000 – 1st Round
Ida Johansson 🇸🇪 b Enola Chiesa 🇮🇹 6-3 6-3
