Italiani Challenger, Copertina

Giustino ai quarti a Nonthaburi, poi lo stop precauzionale in vista delle qualificazioni dell’Australian Open

07/01/2026 16:20 5 commenti
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

Lorenzo Giustino centra i quarti di finale al Challenger di Nonthaburi, ma decide di fermarsi per precauzione. Il tennista italiano ha superato Akira Santillan con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e trentacinque minuti, conquistando l’accesso tra i migliori otto del torneo thailandese.
Subito dopo il match, però, Giustino ha scelto di ritirarsi dalla competizione a causa di un fastidio alla schiena. Una decisione prudente, presa in vista delle qualificazioni dell’Australian Open, che prenderanno il via il prossimo 12 gennaio e rappresentano un appuntamento chiave per l’inizio della stagione.

Il forfait dell’azzurro spalanca così le porte della semifinale a Joel Schwaerzler. L’austriaco, reduce dal successo sul francese Florent Bax in tre set, con un perentorio 6-0 nel parziale decisivo, accederà direttamente al penultimo atto del torneo, beneficiando anche di qualche ora di riposo in più rispetto al prossimo avversario.

Per Giustino, invece, l’obiettivo resta quello di recuperare al meglio in tempi brevi, così da presentarsi nelle migliori condizioni possibili al via delle qualificazioni di Melbourne.



Marco Rossi

TAG:

5 commenti

MAURO (Guest) 07-01-2026 18:40

Scritto da piper
A Mattia gli ho messo il verde, mentre a Mauro non merita neppure il rosso.

Ahahahahah.Penso che non mi hai dato il rosso perché ho scritto l’ ennesima dura verità.

5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 07-01-2026 18:36

Gli auguro ogni bene, l’anno scorso è risalito nel ranking, a memoria un paio di volte, diversi anni, fa è riuscito a entrare nel tabellone principale di uno slam, ma qua la penso come Enzo: ha dato quel che poteva dare, ed ha ben poche chances

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 07-01-2026 18:36

A Mattia gli ho messo il verde, mentre a Mauro non merita neppure il rosso.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mattia saracino (Guest) 07-01-2026 17:33

Bravo Giustino.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
MAURO (Guest) 07-01-2026 17:27

Scelta intelligente. Sapendo che avrebbe perso al 100%, ha preferito non forzare e sperare di avere la possibilità di passare almeno un turno alle quali dell’ AO, sperando in un buon sorteggio, in modo da incassare preziosi soldini.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!