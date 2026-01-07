Giustino ai quarti a Nonthaburi, poi lo stop precauzionale in vista delle qualificazioni dell’Australian Open

Lorenzo Giustino centra i quarti di finale al Challenger di Nonthaburi, ma decide di fermarsi per precauzione. Il tennista italiano ha superato Akira Santillan con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e trentacinque minuti, conquistando l’accesso tra i migliori otto del torneo thailandese.

Subito dopo il match, però, Giustino ha scelto di ritirarsi dalla competizione a causa di un fastidio alla schiena. Una decisione prudente, presa in vista delle qualificazioni dell’Australian Open, che prenderanno il via il prossimo 12 gennaio e rappresentano un appuntamento chiave per l’inizio della stagione.

Il forfait dell’azzurro spalanca così le porte della semifinale a Joel Schwaerzler. L’austriaco, reduce dal successo sul francese Florent Bax in tre set, con un perentorio 6-0 nel parziale decisivo, accederà direttamente al penultimo atto del torneo, beneficiando anche di qualche ora di riposo in più rispetto al prossimo avversario.

Per Giustino, invece, l’obiettivo resta quello di recuperare al meglio in tempi brevi, così da presentarsi nelle migliori condizioni possibili al via delle qualificazioni di Melbourne.





Marco Rossi