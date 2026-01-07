Duopolio Alcaraz-Sinner, l’allarme di Pat Cash: “Serve un terzo incomodo per tenere vivo il tennis”
Il dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sta diventando talmente netto da iniziare a far riflettere anche alcune grandi voci del tennis mondiale. Tra queste c’è Pat Cash, campione di Wimbledon 1987, che in una recente intervista ha espresso la propria preoccupazione per quello che definisce un vero e proprio duopolio nel circuito ATP.
Cash non mette in discussione il valore dei due giovani fuoriclasse, anzi: per lui sono senza dubbio i migliori tennisti del mondo in questo momento. Ma proprio per questo avverte il rischio che la mancanza di veri rivali possa togliere imprevedibilità e tensione alle grandi competizioni.
Cash: “Una corsa a due non è sempre sana”
Secondo l’ex campione australiano, il problema non è vedere Alcaraz e Sinner dominare, bensì l’assenza di una terza forza in grado di spingerli oltre i propri limiti.
“È una corsa a due cavalli e non credo che sia necessariamente qualcosa di sano. Tutti vogliamo rivedere grandi finali come quella del Roland Garros, ma non può succedere sempre. Se uno dei due esce presto da un torneo, l’equilibrio si spezza e l’interesse rischia di calare”.
Cash sottolinea anche un altro aspetto: se uno dei due dovesse fermarsi per infortunio, il duopolio rischierebbe di trasformarsi in un monopolio, con conseguenze poco positive per lo spettacolo e per l’intero circuito.
Djokovic e Fritz come possibili antagonisti
Nel suo ragionamento, Cash individua però alcuni nomi che potrebbero ancora insidiare la supremazia di Alcaraz e Sinner.
“Novak Djokovic sarà sempre una minaccia finché continuerà a giocare. E se guardiamo a Taylor Fritz, sta spingendo forte per arrivare stabilmente ai vertici”.
Per l’australiano, dunque, l’esperienza di Djokovic e la crescita costante di Fritz rappresentano due delle poche vere alternative credibili al dominio dei nuovi “re” del tennis.
Gli outsider: Musetti, Bublik e il rimpianto “Draper”
Cash amplia poi lo sguardo ad altri profili che, almeno potenzialmente, potrebbero inserirsi nella lotta:
Lorenzo Musetti, reduce da una buona stagione, indicato come uno dei talenti più intriganti del circuito.
Alexander Bublik, dotato di un talento naturale fuori dal comune, anche se spesso discontinuo.
C’è però anche un nome che, secondo Cash, avrebbe potuto essere il vero terzo incomodo ma che finora è stato frenato dalla sfortuna:
“Pensavo che Jack Draper fosse quello destinato a sfidare Alcaraz e Sinner, ma purtroppo gli infortuni continuano a rallentarlo. Ha la potenza e le qualità giuste, ma gli è mancata la continuità”.
Un dominio che affascina e inquieta
Il pensiero di Pat Cash fotografa bene il momento storico del tennis maschile: da un lato, l’entusiasmo per due campioni straordinari come Alcaraz e Sinner; dall’altro, il timore che l’assenza di veri rivali possa rendere il circuito meno imprevedibile.
La sensazione è che il livello dei due leader sia talmente alto da costringere chi li insegue a un salto di qualità decisivo. La domanda, ora, è semplice quanto affascinante: chi sarà il terzo incomodo capace di spezzare questo duopolio?
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Pat Cash
Ma che allarme Pat, su dai, non diciamo cavolate nessun allarme…perlomeno in Spagna è in Italia, tennisticamente parlando non ci sono allarmi. Ahahahaha
Il terzo incomodo… l’avrebbe ordinato il medico?
Poi credo che le valutazioni debbano essere differenziate in ragione delle superfici perché solo gli “attenti-a-quei-due” sono forti OVUNQUE.
Sul cemento avrebbe fatto bene Draper, credo, e lo farà sicuramente FAA, ma non abbastanza!
Djokovic resta un fenomeno ma contro i Monster-2 non può reggere neppure per 2 set.
Gli avversari possono solo sperare in virus, colpi di sole, cadute rovinose, polline, vesciche e diarrea.
Guai a fare vomitare Sinner, dopo migliora ulteriormente!
Perché tanta fretta, possiamo aspettare 2027, FEDERER ha vinto il suo primo Wimbledon in 2003, NADAL primo Roland Garros in 2005, hanno vinto 11 tornei slam in fila fino al primo Australian Open di DJOKOVIC in 2008.Aspettando fino all’2011 per il secondo AO,e i due primi Wimbledon e US Open di Djokovic.
Per i tornei Slam 2024-2025 sono a 4 titoli ciascuno, sarebbe bello se nel 2026 uno dei due avesse il vantaggio 3-1 più o meno.Devo ammettere che ho una grande preferenza.
Per ora ci accontentiamo di Sinner e Alcaraz… se poi fra qualche anno dovesse arrivare il terzo incomodo non potremmo che esserne contenti (intanto Fonseca si ritira e Tien perde)
La vittoria di oggi di Musetti (soprattutto se sarà seguita da altre in questo torneo hongkonghese) è stata più importante di quanto possa sembrare. In questi giorni, i principali avversari del carrarino, hanno subito inattese sconfitte: Zverev contro Hurkacz, al rientro dopo il lungo infortunio, Auger Aliassime contro Bergs, De Minaur contro Ruud (sul cemento di casa), Fritz contro Baez e Tsitsipas (che nell’ultimo anno è stato l’ombra del giocatore che conoscevamo).
Con la vittoria contro Etcheverry, tennista non inferiore agli avversari citati in precedenza, oltre che consolidare la sesta posizione (ritorno al BR, in periodo non favorevole), con la possibilità di superare il diretto concorrente, DeMinaur, e migliorarlo ulteriormente, ha mandato un segnale alla muta degli inseguitori. Non a caso Pat Cash lo mette fra gli aspiranti, dopo Fritz, al ruolo di “terzo incomodo”, assieme al sorprendente Bublik ed a Draper.
In tempi non sospetti, scrissi su queste pagine che, per raggiungere le primissime posizioni, era necessario che Lorenzo accrescesse il suo bagaglio tecnico/tettico/agonistico, e suggerivo l’inserimento di un coach… vediamo se sarà così.
In ogni caso, quando voglio farmi qualche risata, mi vado a rileggere certi commenti, ancora di un anno fa…
Il terzo incomodo può essere mensik o joao fonseca ma non lo so.
Pensa se non c’era uno dei due – noia infinita !!!!!
Non ha fatto l’unico nome che li potrà impensierire nei prossimi 5 anni: Joao Fonseca.
io confido nel canadese…..fritz e zverev si piangono troppo adosso e questo non fa mai bene….e l’eta’ comincia a diventare un piccolo handicap
Parere mio, deve ancora nascerere un tennista a livello dei due marziani.
agli altri tennisti resteranno le briciole (al netto di infortuni o problemi fuori dal campo).
se poi le speranze vengono riposta in fritz, beh, allora, mettetevi comodi.
Su djokovic posso ancora passarci (non riesco a darlo per finito anche se ormai è palese che sinner e alcaraz abbiano alzato un muro invalicabile) ma Fritz non penso che possa più vincere uno slam, nemmeno in assenza del duo di testa.
Questa è la sindrome del terzo incomodo chiamata in psicologia: Effetto Verità Illusoria e attenti cari allarmisti della domenica al Folie à deux.
Prima dei fab3 la gente si suicidava?
E se invece ne rimanesse uno?
Alla fine andrà a finire che sarà l’intelligenza artificiale a trovare il terzo incomodo e consolare tutte le vedove dei Big3…
Tutti i nomi fatti (Nole a parte che è un’altra storia) hanno dei picchi per cui potrebbero inserirsi nel duopolio, ma l’unica verità che ha detto è quella su Draper e gli infortuni che lo hanno frenato. Aveva le possibilità, da sano, di infastidirli, così a intermittenza temo sia molto dura.
Strano citare Fritz e non Zverev, fossi uno che scommette su tutto lo farei per il tedesco davanti allo statunitense a fine anno. Ben lontano come adesso dagli Alieni.
E anche strano snobbare Aliassime, nella seconda parte del 2025 è cresciuto molto, aspetto con curiosità il suo Slam, potrebbe sorprendere.