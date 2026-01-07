Sinner da record: è il re dei tie-break, in attesa degli Australian Open

Jannik Sinner arriva agli Australian Open con un primato che racconta molto del suo tennis e della sua crescita. I numeri dei tie-break vinti in carriera descrivono una solidità rara, e soprattutto certificano una continuità ad altissimo livello nei momenti più delicati delle partite. Sinner ha vinto 104 tie-break e ne ha persi 59, per una percentuale di successi pari al 63,8%. Questo dato lo colloca tra i migliori interpreti di sempre di questa particolare fase del gioco, che spesso decide l’esito di set e incontri.

Sinner re dei tie-break

Il tie-break rappresenta una sintesi estrema del tennis moderno. Ogni punto assume un peso specifico elevato e non lascia spazio a cali di concentrazione. In questo contesto Sinner ha costruito un vero e proprio impero, fondato sulla lucidità e sulla capacità di mantenere alta la qualità tecnica. E di sicuro questa sua dote risulterà fondamentale anche per i nuovi impegni del 2026, quando dovrà ad esempio confermare il suo ruolo da protagonista. Le quote sul Vincente Australian Open Maschile lo vedono favorito su Alcaraz, anche alla luce dei dati che stiamo analizzando oggi.

La percentuale del 63,8% nei tie-break non nasce dalla fortuna, ma da un percorso che attraversa l’intera carriera del giocatore altoatesino: dunque si parla della conferma di una tendenza stabile nel tempo. E il confronto con i grandi nomi della storia aiuta a comprendere la portata di questo risultato. Roger Federer ha chiuso la carriera con una percentuale di tie-break vinti del 65,4%, mentre Novak Djokovic segue a quota 65,2%. Jannik Sinner occupa attualmente il quarto posto in questa speciale classifica, inserendosi in un gruppo ristretto che comprende alcuni dei tennisti più vincenti di sempre.

Djokovic resta ancora in attività e ha margine per migliorare il proprio dato, ma la presenza di Sinner in questa graduatoria indica un livello di eccellenza già raggiunto in giovane età. In sintesi, la carriera che ha di fronte Jannik potrebbe molto probabilmente spingerlo in cima alla classifica dei tie-break a stretto giro di posta. Sarebbe l’ennesimo record collezionato da un talento cristallino riconosciuto oramai a livello globale.

Gli altri dati su Sinner e i tie-break

Il 2025 ha rafforzato ulteriormente questa percezione. Sinner ha disputato 19 tie-break nella stagione e ne ha vinti 16, perdendone solo 3. Tutte e tre le sconfitte sono arrivate contro il già citato Carlos Alcaraz, avversario diretto e riferimento costante nel percorso di crescita reciproca dei due tennisti. Questo dettaglio sottolinea come il margine tra i due sia minimo, e come i confronti diretti vengano spesso risolti sul filo del rasoio, soprattutto nelle fasi più tese del match.

Carlos Alcaraz presenta a sua volta numeri di grande rilievo. Lo spagnolo ha vinto 94 tie-break e ne ha persi 57, con una percentuale del 62,3%. La distanza tra i due è contenuta, ma il dato premia Sinner e conferma una leggera superiorità nella gestione dei momenti decisivi ma solo numerica. I loro duelli hanno contribuito ad alzare il livello competitivo del circuito, e hanno reso il tie-break un terreno di confronto privilegiato tra due stili diversi ma ugualmente efficaci.