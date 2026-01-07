L'azzurro non ha mai giocato il Qatar Open ATP, Copertina

Jannik Sinner giocherà al 500 di Doha

07/01/2026 15:10 26 commenti
Jannik Sinner (foto Brigitte Grassotti)

Jannik Sinner è da poco sbarcato a Seoul per l’incontro che sabato 10 gennaio lo opporrà al rivale Carlos Alcaraz e segnerà il suo esordio nel 2026, anche se in una esibizione. Tuttavia già trapelano i suoi piani per il dopo Australian Open, primo Slam stagionale del quale l’italiano è campione in carica delle ultime due edizioni. Jannik dopo Melbourne giocherà al torneo ATP 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio, lo riporta Sky Sport. Sarà una prima volta per Sinner al Qatar Open: lo scorso anno l’azzurro infatti si recò a Doha e iniziò una serie di allenamenti in vista del torneo, ma arrivò improvviso l’accordo con la WADA e scattò immediatamente la sospensione di tre mesi a chiusura del noto caso Clostebol, quindi non ci fu il debutto nel torneo. Un debutto quindi rimandato e conferma del cambiamento rispetto al suo programma “classico”, visto che in passato al rientro dalla trasferta in Australia il pusterese era solito restare in Europa per giocare al torneo di Rotterdam dopo qualche giorno di riposo e ripresa degli allenamenti.

 

 

Nel calendario 2026 il classico appuntamento indoor olandese (un torneo di categoria 500 ma assai vicino ad un 1000 per qualità dei partecipanti) è in programma dal 9 al 15 febbraio e a questo punto sembra impossibile che Sinner si rechi anche a Rotterdam. Resta da vedere se Jannik dopo il torneo di Doha sceglierà di disputare anche quello successivo di Dubai (altro ATP 500) oppure tornerà a casa per continuare gli allenamenti e volare negli USA per il “Sunshine Double” di Indian Wells e Miami.

Quello di marzo sarà un mese molto importante per Sinner a livello di ranking: infatti lo scorso anno l’azzurro fu costretto a saltare i due mille americani, e quindi avrà la concreta possibilità di accumulare molti punti visto che la superficie e le condizioni si addicono assai al tennis del nostro campione, in particolare in Florida dove Jannik vanta il titolo del 2024 e le due finali perse nel 2021 e 2023. A Indian Wells invece Sinner ha raggiunto due semifinali, 2023 e 2024, in entrambi i casi battuto da Alcaraz.

Mario Cecchi

Robi (Guest) 07-01-2026 19:37

Scritto da andrewthefirst
È un bravo ragazzo…

Lui si..tu per nulla!

JannikUberAlles 07-01-2026 19:17

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Tomax
Sinner alcaraz sembra si alternino I 500..uno rotterdam Altro Doha non Halle altro queens uno Tokyo altro pechino

È fanno bene a non scannarsi tra loro per 500 miseri punti, adesso che fare almeno quattro di questi tornei è obbligatorio

Inoltre pochi (anzi pochissimi) sarebbero in grado di pagare l’ingaggio per entrambi, passando da un esborso di 1,5 a 3 milioni (oltre ai premi ed ai rimborsi).

Dr Ivo (Guest) 07-01-2026 19:12

Scritto da Tomax
Sinner alcaraz sembra si alternino I 500..uno rotterdam Altro Doha non Halle altro queens uno Tokyo altro pechino

È fanno bene a non scannarsi tra loro per 500 miseri punti, adesso che fare almeno quattro di questi tornei è obbligatorio

JOA20 (Guest) 07-01-2026 19:01

@ Vincenzo (#4541884)
Non credo farà il 500 di Washington anche se uscisse da Wimbledon prima della semifinale. Poi farebbe Canada e Cincinnati, un po’ impegnativo fare 3 tornei di fila in 4 settimane (poi ci sarebbe una sola settimana di stacco prima degli US Open). Dovrebbe andare davvero male a Church Road per farlo andare in America così presto.
Parigi la Défense lo gioca in base a come va Shanghai. Una settimana di pausa tra l’ex Bercy e Torino è un po’ poco, ha più senso che faccia Vienna così ha due settimane per recuperare per il rush finale

piper 07-01-2026 18:46

Scritto da Mattia saracino
Forza sinner.

Forever and ever!

piper 07-01-2026 18:39

Si sapeva che la sua intenzione sarebbe stata quella di partecipare a Doha, mentre non si sa se voglia fare anche Dubai.

NonSoloSinner (Guest) 07-01-2026 18:17

Scritto da Vincenzo

Scritto da Tomax
@ Vincenzo (#4541883)
Può saltare Canada e montecarlo, i 2 più probabili oppure giocare montecarlo un 500 e saltare Madrid

Si esatto a grandi linee potrebbe essere così, però ripeto gli imprevisti che nessuno di noi si augura sono sempre dietro l’angolo, io più che altro per curiosità vorrei vedere per la prima volta una stagione senza intoppi dato che 2024 e 2025 sappiamo tutti com’è andata

a Jannik manca ormai solo un grande torneo su terra… direi che Montecarlo e Roma li fa salvi imprevisti, Madrid, che poi gli si addice visto che in altura la pallina corre veloce, lo fa solo se a Montecarlo dovesse andar male… l’obiettivo vero ovviamente sarà il RG

NonSoloSinner (Guest) 07-01-2026 18:12

Vabbè, sappiamo come funziona, intanto ci si iscrive a tutti i 500 e 1000, poi la partecipazione dipende dai risultati… sicuramente il prossimo obiettivo vero di Jannik è il double sunshine

Pheanes (Guest) 07-01-2026 18:12

Scritto da Sabatino

Scritto da JannikUberAlles
Credo che la scelta per Sinner (e team) di giocare un 500 dipenda dalla programmazione ma anche (se non soprattutto!) dall’attrattività dell’evento…
…traducendo in termini più “volgari”, si va dalla pressione degli sponsor (tecnici e non) fino ad un ingaggio definitivamente sontuoso (pare che la griffe di Jannik valga oggi, come minimo, 1,5 milioni) da concordare con l’agenzia del Divino.
Se l’agenzia dell’azzurro e quella di Carlitos riuscissero ad accordarsi (sarebbe una scelta vantaggiosa per entrambi) dopo potrebbero fare da vero “il bello ed il cattivo tempo” nel mercato del tennis.

Ma no….! Sinner “l’umile” non fa queste scelte per i soldi. Non hai letto sul forum che Alcaraz va in Corea perché avido di danaro mentre Jannik ci va per mettere minuti di partita nelle gambe?

Mi sa che leggi i commenti saltandone parecchi. Sinner è stato bistrattato come pochi per le sue scelte

Vincenzo (Guest) 07-01-2026 17:48

Scritto da Tomax
@ Vincenzo (#4541883)
Può saltare Canada e montecarlo, i 2 più probabili oppure giocare montecarlo un 500 e saltare Madrid

Si esatto a grandi linee potrebbe essere così, però ripeto gli imprevisti che nessuno di noi si augura sono sempre dietro l’angolo, io più che altro per curiosità vorrei vedere per la prima volta una stagione senza intoppi dato che 2024 e 2025 sappiamo tutti com’è andata

Mattia saracino (Guest) 07-01-2026 17:34

Forza sinner.

Tomax (Guest) 07-01-2026 17:26

@ Vincenzo (#4541883)

Può saltare Canada e montecarlo, i 2 più probabili oppure giocare montecarlo un 500 e saltare Madrid

king_scipion66 07-01-2026 17:05

Scritto da Sabatino

Scritto da JannikUberAlles
Credo che la scelta per Sinner (e team) di giocare un 500 dipenda dalla programmazione ma anche (se non soprattutto!) dall’attrattività dell’evento…
…traducendo in termini più “volgari”, si va dalla pressione degli sponsor (tecnici e non) fino ad un ingaggio definitivamente sontuoso (pare che la griffe di Jannik valga oggi, come minimo, 1,5 milioni) da concordare con l’agenzia del Divino.
Se l’agenzia dell’azzurro e quella di Carlitos riuscissero ad accordarsi (sarebbe una scelta vantaggiosa per entrambi) dopo potrebbero fare da vero “il bello ed il cattivo tempo” nel mercato del tennis.

Ma no….! Sinner “l’umile” non fa queste scelte per i soldi. Non hai letto sul forum che Alcaraz va in Corea perché avido di danaro mentre Jannik ci va per mettere minuti di partita nelle gambe?

Ci mancherebbe se non lo facesse per soldi. Sarebbe un co..yotes. Ma all’utile ( soldi) ci unisce pure il dilettevole ( vedere a che punto della forma/ preparazione si trova, sia lui che l’altro). E comunque se qualcuno qua sopra ha scritto davvero quello che hai riportato vuol dire che non sta bene di testa. Però anche tu dai credito a certe ca…volate? Su dai ..

Vincenzo (Guest) 07-01-2026 17:00

Australian Open 18 Gennaio – 1 Febbraio

Doha 500 16-22 Febbraio

Indian Wells 1-15 Marzo

Miami 16-29 Marzo

Monte Carlo / Monaco 5-12 Aprile / 13-21 Aprile

Roma 6-17 Maggio

Roland Garros 24 Maggio – 7 Giugno

Halle 500 15-21 Giugno

Wimbledon 29 Giugno – 12 Luglio

Montreal / Cincinnati 2-12 Agosto / 13-22 Agosto

US Open 31 Agosto – 13 Settembre

Pechino 500 30 Settembre – 6 Ottobre

Shanghai 7-18 Ottobre

Parigi 2-7 Novembre

Finals 15-22 Novembre

Se non fa SF a MC / Monaco
Si a Madrid 22 Aprile – 5 Maggio

Se non fa SF a W
Si a Washington 500 27 Luglio – 1 Agosto

Se non fa SF a Shanghai
Si a Vienna 500 26 Ottobre – 1 Novembre

Vincenzo (Guest) 07-01-2026 16:56

Scritto da Tomax
@ Vincenzo (#4541876)
Non fa tornei di ripiego… Farà slam i 9 1000 con il rischio di saltare o montecarlo o Canada in base ai risultati prima e come 500 Doha Halle Pechino Vienna, stop. Se qualcosa va male non credo aggiunga qualcosa, forse un 500 su terra

Tutti i nove mille non credo proprio, se va bene forse massimo 6/7

Tomax (Guest) 07-01-2026 16:54

Sinner alcaraz sembra si alternino I 500..uno rotterdam Altro Doha non Halle altro queens uno Tokyo altro pechino

Tomax (Guest) 07-01-2026 16:51

@ Vincenzo (#4541876)

Non fa tornei di ripiego… Farà slam i 9 1000 con il rischio di saltare o montecarlo o Canada in base ai risultati prima e come 500 Doha Halle Pechino Vienna, stop. Se qualcosa va male non credo aggiunga qualcosa, forse un 500 su terra

Vincenzo (Guest) 07-01-2026 16:49

Ovviamente non mi voglio sostituire soprattutto se si considera l’enorme efficacia del team di Sinner riguardo la sua programmazione e non solo

Vincenzo (Guest) 07-01-2026 16:45

In questi giorni di vacanza ho stilato un mio personale calendario che potrebbe seguire Jannik da inizio a fine stagione, ci sono anche i tornei di ripiego in caso di uscita prematura ad un torneo, ovviamente facendo i dovuti scongiuri infortuni permettendo, se qualcuno fosse interessato posso postarlo qua nei commenti successivi

Marco M. 07-01-2026 16:36

Molto dipenderà dal risultato finale nello Slam, se finisse come gli ultimi due anni (cosa che speriamo quasi tutti) potrebbe saltare anche Dubai e riposarsi in attesa del volo in USA lasciando agli altri il compito di spolmonare nei tre 500 o in Sudamerica.
Se finisse male, orrore, in Australia potrebbe anche rivedere alcune scelte, ma alla fine credo che un solo 500 prima della trasferta a Indian Wells potrebbe essere sufficiente.

Sabatino (Guest) 07-01-2026 16:00

Scritto da JannikUberAlles
Credo che la scelta per Sinner (e team) di giocare un 500 dipenda dalla programmazione ma anche (se non soprattutto!) dall’attrattività dell’evento…
…traducendo in termini più “volgari”, si va dalla pressione degli sponsor (tecnici e non) fino ad un ingaggio definitivamente sontuoso (pare che la griffe di Jannik valga oggi, come minimo, 1,5 milioni) da concordare con l’agenzia del Divino.
Se l’agenzia dell’azzurro e quella di Carlitos riuscissero ad accordarsi (sarebbe una scelta vantaggiosa per entrambi) dopo potrebbero fare da vero “il bello ed il cattivo tempo” nel mercato del tennis.

Ma no….! Sinner “l’umile” non fa queste scelte per i soldi. Non hai letto sul forum che Alcaraz va in Corea perché avido di danaro mentre Jannik ci va per mettere minuti di partita nelle gambe?

JOA20 (Guest) 07-01-2026 15:47

Scritto da Kenobi
Spero vada Felix a Rotterdam.

Auger-Aliassime è stato annunciato https://www.abnamro-open.nl/en/players

JannikUberAlles 07-01-2026 15:34

Credo che la scelta per Sinner (e team) di giocare un 500 dipenda dalla programmazione ma anche (se non soprattutto!) dall’attrattività dell’evento…

…traducendo in termini più “volgari”, si va dalla pressione degli sponsor (tecnici e non) fino ad un ingaggio definitivamente sontuoso (pare che la griffe di Jannik valga oggi, come minimo, 1,5 milioni) da concordare con l’agenzia del Divino.

Se l’agenzia dell’azzurro e quella di Carlitos riuscissero ad accordarsi (sarebbe una scelta vantaggiosa per entrambi) dopo potrebbero fare da vero “il bello ed il cattivo tempo” nel mercato del tennis.

Kenobi 07-01-2026 15:25

Disco verde per Carlos, così possiamo saggiare i suoi cambiamenti senza Ferrero.
Spero vada Felix a Rotterdam.

andrewthefirst 07-01-2026 15:21

È un bravo ragazzo…

JOA20 (Guest) 07-01-2026 15:19

Peccato per Rotterdam, ma Sinner e il suo entourage sanno fare una programmazione come si deve. Difficile che faccia anche Dubai, ora che gli ATP500 obbligatori sono scesi a 4 restano Halle su erba, Pechino post US Open e Vienna indoor.

