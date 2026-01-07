Bencic e Paul trascinano la Svizzera in semifinale alla United Cup

Belinda Bencic e Jakub Paul hanno trascinato la Svizzera in semifinale alla United Cup, imponendosi nel doppio misto decisivo contro l’Argentina di Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi con un netto 6-3 6-3 a Perth. È stato l’atto conclusivo di un quarto di finale combattuto, in cui gli elvetici hanno saputo gestire al meglio i momenti chiave.

In precedenza, infatti, Sebastian Báez aveva rimesso tutto in equilibrio superando Stan Wawrinka 7-5 6-4, dopo che Bencic aveva portato avanti la Svizzera grazie al successo in due set su Solana Sierra. Sul punteggio di 1-1, la responsabilità è ricaduta sul doppio misto, dove la coppia svizzera non ha tradito: Bencic e Paul, alla terza vittoria consecutiva insieme in questa edizione del torneo, hanno mostrato grande affiatamento, prendendo spesso l’iniziativa negli scambi e chiudendo con decisione a rete nei momenti cruciali. Al termine dei 75 minuti di gioco alla RAC Arena, la loro esultanza in campo ha raccontato tutta l’importanza del risultato.

La Svizzera affronterà ora in semifinale a Sydney una tra Belgio e Repubblica Ceca, con la consapevolezza di poter contare su una coppia di doppio misto ormai rodata e su una Bencic in grande condizione generale.

Il quarto di finale aveva vissuto il suo momento di svolta con la prova di forza di Báez contro Wawrinka. L’argentino, già protagonista nel girone con una vittoria su Taylor Fritz, ha confermato il suo ottimo avvio di stagione, salvando tutte e cinque le palle break concesse e costringendo l’ex numero 3 del mondo a forzare oltre misura con i suoi colpi piatti da fondo campo. Per Báez si è trattato di una delle prestazioni più solide su cemento a livello ATP, superficie sulla quale non aveva spesso trovato continuità in passato.

Dal canto suo, Belinda Bencic ha continuato a costruire una partenza di 2026 estremamente convincente. Contro Solana Sierra ha dominato con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di un’ora, replicando lo stesso copione visto nei match precedenti del torneo: break immediato, controllo degli scambi e gestione lucida dei momenti importanti. La svizzera ha infatti vinto tutti e tre i suoi incontri di singolare alla United Cup in due set, dopo aver già superato Leolia Jeanjean nel girone e Jasmine Paolini contro l’Italia.

Per Bencic si tratta della conferma di un percorso di crescita notevole dopo il rientro dalla maternità: partita da oltre la 400ª posizione a inizio 2025, ha chiuso l’anno tra le prime undici del mondo, conquistando titoli ad Abu Dhabi e Tokyo e spingendosi fino alla semifinale di Wimbledon. Ora, alla United Cup, si sta dimostrando una delle leader più affidabili del torneo, capace di incidere sia in singolare sia in doppio.