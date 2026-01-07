Sinner sbarca in Corea: sabato l’esibizione con Alcaraz apre il suo 2026. Il lato oscuro delle wild card. Tsitsipas, segnali incoraggianti (Video)

Mancano ormai pochi giorni al debutto stagionale di Jannik Sinner nel 2026. Il numero uno italiano scenderà in campo per la prima volta in un’esibizione di lusso contro Carlos Alcaraz, in programma sabato prossimo a Incheon, in Corea del Sud. Un match non ufficiale, ma già capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi, soprattutto quelli asiatici, che potranno ammirare due delle più grandi stelle del circuito prima del loro approdo in Australia.

Sinner è stato il primo ad arrivare in Corea e le immagini del suo sbarco in aeroporto hanno subito fatto il giro dei social: sorridente, disponibile con i fan, sereno. È solo il 7 gennaio, ma per molti questa potrebbe già essere una delle immagini simbolo del nuovo anno tennistico. Per l’altoatesino, questo viaggio rappresenta anche l’inizio concreto della marcia verso la difesa del titolo all’Open d’Australia 2026, affrontata con la calma e la consapevolezza che lo contraddistinguono.

Il lato oscuro delle wild card

Se da una parte il grande tennis si prepara in palcoscenici di prestigio, dall’altra non mancano episodi che fanno discutere. Nei tornei di categoria inferiore, come quello in corso a Nairobi, in Kenya, le wild card sono spesso oggetto di dibattito, ma raramente si arriva a situazioni tanto surreali quanto quella che ha visto protagonista Hajar Abdelkader.

La tennista egiziana, priva di ranking internazionale, ha ricevuto un invito che si è trasformato in uno spettacolo difficile da comprendere: ha conquistato appena tre punti in tutto il match — due per doppi falli dell’avversaria e uno per un errore grossolano — mostrando persino incertezze su dove posizionarsi per rispondere al servizio. Le immagini dell’incontro hanno fatto il giro del web, dando l’impressione di una giocatrice alla sua prima vera esperienza su un campo da tennis. Un caso che riaccende una questione delicata: fino a che punto è giusto concedere opportunità senza snaturare il valore della competizione?

Tsitsipas, segnali incoraggianti

Sul fronte opposto, Stefanos Tsitsipas può invece sorridere per quanto fatto vedere alla United Cup 2026. Il greco ha chiuso la competizione con un percorso netto, un bottino di vittorie che non solo gli ha restituito fiducia, ma ha anche un peso concreto in ottica ranking: attualmente è numero 31 del mondo nella classifica ATP live.

È vero che nei prossimi giorni potrebbe essere superato da giocatori come Nakashima, Michelsen o Báez, scivolando fino alla posizione numero 34. Tuttavia, resterebbe comunque testa di serie all’Open d’Australia, anche grazie alle assenze già certe di Jack Draper e Holger Rune. Un traguardo importante per Tsitsipas, che aveva tra i suoi obiettivi principali proprio quello di garantirsi una posizione favorevole nel tabellone di Melbourne.

Al di là dei numeri, però, contano soprattutto le sensazioni: tre vittorie su tre per iniziare il 2026 e segnali evidenti di crescita nel gioco. Un punto di partenza incoraggiante per affrontare con maggiore fiducia il primo Slam della stagione.

Tra grandi esibizioni internazionali, episodi controversi nei tornei minori e la corsa silenziosa alle teste di serie, il tennis ha già mostrato tutte le sue contraddizioni. E il nuovo anno è appena cominciato.





