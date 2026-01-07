Australian Open: La situazione aggiornata dei giocatori italiani presenti nel Md e Qualificazioni
🇮🇹 UOMINI – Main Draw Australian Open 2026
Jannik SINNER 🇮🇹
Lorenzo MUSETTI 🇮🇹
Flavio COBOLLI 🇮🇹
Luciano DARDERI 🇮🇹
Lorenzo SONEGO 🇮🇹
Matteo BERRETTINI 🇮🇹
Matteo ARNALDI 🇮🇹
Mattia BELLUCCI 🇮🇹
Luca NARDI 🇮🇹
Alternates
❌ Nessun italiano potrà entrare tra gli alternates del main draw maschile.
🇮🇹 UOMINI – Qualificazioni Australian Open 2026
Francesco PASSARO 🇮🇹
Andrea PELLEGRINO 🇮🇹
Giulio ZEPPIERI 🇮🇹
Francesco MAESTRELLI 🇮🇹
Stefano TRAVAGLIA 🇮🇹
Lorenzo GIUSTINO 🇮🇹
Federico CINA 🇮🇹
Marco CECCHINATO 🇮🇹
OUT
Matteo GIGANTE 🇮🇹
🇮🇹 DONNE – Main Draw Australian Open 2026
Jasmine PAOLINI 🇮🇹
Elisabetta COCCIARETTO 🇮🇹
Alternates
Lucia BRONZETTI 🇮🇹 → 5 posti fuori (5ª alternate)
🇮🇹 DONNE – Qualificazioni Australian Open 2026
Lucia BRONZETTI 🇮🇹
Lucrezia STEFANINI 🇮🇹
Nuria BRANCACCIO 🇮🇹
Silvia AMBROSIO 🇮🇹
Camilla ROSATELLO 🇮🇹
Jessica PIERI 🇮🇹
Alternates
Tyra Caterina GRANT 🇮🇹 → (4ª alternate)
Gli AO danno il 60% di rimborso, ci andrà, scioglierà al primo turno e fatturerà i suoi bei 15k netti minimo
@ Sabatino (#4541820)
E’ ancora presto per dire dove arriverà Grant, quel che è certo e che attualmente è la numero 5 al mondo tra le giocatrici nate dal 2008 in poi e che tra le italiane nate dopo il 2002 solo Pedone è arrivata a un best ranking migliore.
Direi che, anche solo per mancanza di alternative, attualmente una Grant meglio averla che non averla. Quanto poi in altro potrà arrivare, dipenderà da tantissimi fattori
La Grant si poteva tranquillamente lasciare agli USA, ma di certo ha pesato il parere degli scienziati del forum che l’hanno acclamata come fenomena….
Con Qatar Airways 1400 euro in Economy, scalo a Doha.
Melburne albergo 3 stelle: 150 dollari a notte.
Diciamo che se paga pure allenatore con 4/5k si fanno 5 giorni.
Se ne becca 25k solo per giocare-tassazione-spese, ne tira fuori 15.000 scarsi
Ci sta’ sicuramente dentro in abbundanziam!
non é che una trasferta in australia costi proprio 2 lire eh. anche se ci va solo con sartori. da prendere in conto anche la tassazione sui guadagni. insomma dovrebbe passare almeno il primo turno
Prende 25 mila euro perdendo subito. Tu che dici? Se dovesse giocare e anche vincere un challenge quanti ne prende?
Dopo l’annuncio del monte premi, dubito che Cecchinato rinunci…
Ceck è nella lista ufficiale, mi sa che ha comprato il biglietto (le settimane successive andrà in Sudamerica sul rosso).
Grant ancora fuori di 4, non la vedo tanto bene: le quali iniziano lunedì prossimo. Certo è più probabile che venga ripescata lei nelle quali che Bronzetti in MD.
Teste di serie per il MD maschile: Sinner e Musetti in Top8, Cobolli e Darderi in Top17-24 quindi non rischiano incroci al terzo turno.
MD femminile: Paolini in Top8 (è ancora possibile che sia Keys sia Andreeva la superino ma la prima deve vincere il WTA500 di Brisbane e Mirra deve passare almeno 2 turni)
QD maschile: Maestrelli, Passaro e Pellegrino (tutti e tre tra 17-32 quindi non potranno incrociarsi)
QD femminile: Bronzetti e Stefanini, possibile incrocio nel turno decisivo
La Grant dovrebbe farcela, ma il ceck siamo sicuri che vada?
ce la fara’ la grant a entrare?