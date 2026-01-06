Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Musetti (LIVE)

06/01/2026 22:17 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Daniil Medvedev RUS vs Frances Tiafoe USA (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Thanasi Kokkinakis AUS / Nick Kyrgios AUS (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Alex Michelsen USA vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Reilly Opelka USA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
Manuel Guinard FRA / Luke Johnson GBR vs Marcelo Demoliner BRA / Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Sem Verbeek NED vs Raphael Collignon BEL / Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA / Brandon Nakashima USA vs Evan King USA / John Peers AUS (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare






ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Lorenzo Musetti ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Yibing Wu CHN (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Jesper de Jong NED / Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Tomislav Brkic BIH / Damir Dzumhur BIH vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , , ,