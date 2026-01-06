ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Musetti (LIVE)
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Daniil Medvedev vs Frances Tiafoe (Non prima 04:00)
Jiri Lehecka vs Sebastian Korda
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (Non prima 11:00)
Show Court 1 – ore 02:00
Alex Michelsen vs Learner Tien
Kamil Majchrzak vs Reilly Opelka (Non prima 09:00)
Court 10 – ore 02:00
Manuel Guinard / Luke Johnson vs Marcelo Demoliner / Giovanni Mpetshi Perricard
Hugo Nys / Sem Verbeek vs Raphael Collignon / Valentin Vacherot
Ariel Behar / Joran Vliegen vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Sebastian Korda / Brandon Nakashima vs Evan King / John Peers (Non prima 07:30)
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 06:30
Lorenzo Musetti vs Tomas Martin Etcheverry
Coleman Wong vs Gabriel Diallo
Andrey Rublev vs Yibing Wu (Non prima 11:00)
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Jesper de Jong / Emilio Nava
Court 1 – ore 06:30
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Alexander Erler / Robert Galloway
Marin Cilic vs Nuno Borges
Tomislav Brkic / Damir Dzumhur vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP 250 Brisbane, ATP 250 Brisbane 2026, ATP 250 Hong Kong, ATP 250 Hong Kong 2026, Lorenzo Musetti
