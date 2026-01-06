Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 07 Gennaio 2026

Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
06/01/2026 20:52
ATP 250 Hong Kong – hard
R16 Musetti – Etcheverry Inizio 06:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Nonthaburi – hard
R16 Santillan – Giustino Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Nottingham – indoor hard
R16 Broom /Stevenson – Agostini /Jermar TBA
Il match deve ancora iniziare
Canberra WTA 125 – hard
SF Gorgodze /Rosatello – Kobori /Shimizu 3 incontro dalle 02:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Musetti ore 6.30? Cioè il mio umore al rientro al lavoro dipenderà da Lorenzo?
Mi spiace per i clienti, conoscendo il Muso avrò una giornatina entusiasmante.