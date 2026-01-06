Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 07 Gennaio 2026

06/01/2026 20:52 1 commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

HKG ATP 250 Hong Kong – hard
R16 Musetti ITA – Etcheverry ARG Inizio 06:30

Il match deve ancora iniziare



THA CH 50 Nonthaburi – hard
R16 Santillan JPN – Giustino ITA Inizio 04:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 50 Nottingham – indoor hard
R16 Broom GBR/Stevenson GBR – Agostini ITA/Jermar CZE TBA

Il match deve ancora iniziare



AUS Canberra WTA 125 – hard
SF Gorgodze GEO/Rosatello ITA – Kobori JPN/Shimizu JPN 3 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Pier no guest 06-01-2026 22:23

Musetti ore 6.30? Cioè il mio umore al rientro al lavoro dipenderà da Lorenzo?
Mi spiace per i clienti, conoscendo il Muso avrò una giornatina entusiasmante.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!