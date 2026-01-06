Auckland, Cocciaretto parte col piede giusto: Parks battuta, ora c’è Linette agli ottavi

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Auckland. L’azzurra apre il suo 2026 con una prestazione solida e supera la statunitense Alycia Parks con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco, guadagnandosi così l’accesso agli ottavi di finale, dove la attende la polacca Magda Linette, numero 5 del seeding.

I numeri confermano la superiorità complessiva di Cocciaretto: 69 punti vinti contro 53, percentuali migliori sia con la prima di servizio (71% contro 64%) sia con la seconda (46% contro 35%). L’italiana converte 5 delle 11 palle break avute a disposizione e concede solo tre opportunità all’avversaria, subendo due break complessivi.

Nel primo set Cocciaretto indirizza subito il match. Strappa il servizio all’avversaria nel terzo game dopo aver annullato lo 0-40 e consolida il vantaggio salendo sul 3-1. Parks prova a restare in partita fino al 2-3, ma da quel momento l’italiana aumenta ritmo e precisione: un parziale di 12 punti a 3 le permette di ottenere un secondo break nel settimo gioco e di chiudere il set al primo set point sul 6-2 in appena 34 minuti.

La seconda frazione è più combattuta. Le due giocatrici si scambiano break in avvio e la stessa dinamica si ripete tra settimo e ottavo game, con Cocciaretto che va avanti ma viene immediatamente ripresa. L’equilibrio si spezza definitivamente nell’undicesimo gioco, quando l’azzurra piazza il break a quindici e questa volta riesce a difendere il vantaggio, sigillando la vittoria al quarto match point sul 7-5.

Un debutto incoraggiante per la marchigiana, che a Auckland ha mostrato solidità nei momenti chiave e ora guarda con fiducia al prossimo impegno contro Linette, test importante per misurare subito le sue ambizioni in questo avvio di stagione.