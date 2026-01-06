United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Italia b. Francia 2-1 ma non basta per accedere ai quarti di finale

Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
Errani e Vavassori chiudono con una vittoria, ma non basta all’Italia per continuare il cammino in United Cup. Gli azzurri superano Rajaonah e Roger-Vasselin con un doppio 7-6(6), deciso nei dettagli, ma il successo serve solo per il secondo posto nel girone. La squadra saluta così la competizione con più di un rimpianto: pesano il doppio misto perso contro la Svizzera e, soprattutto, i match point mancati da Cobolli nel confronto odierno, episodi che hanno fatto la differenza in chiave qualificazione.
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 5° Giornata
00:30 🇨🇦 Canada – 🇧🇪 Belgio 0-3
03:00 🇮🇹 Italia – 🇫🇷 Francia 2-1
07:30 🇦🇺 Australia – 🇨🇿 Repubblica Ceca 1-1
Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | United States 🇺🇸 | 2-0 | 4-2 | 66.67% | 53.85%
2 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 46.31%
Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Belgium 🇧🇪 | 1-1 | 4-2 | 62.50% | 55.56%
2 | Canada 🇨🇦 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 53.28%
3 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%
Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 50.94%
3 | France 🇫🇷 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 44.94%
Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Czechia 🇨🇿 | 1-0 | 4-1 | 80.00% | 57.14%
2 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 3-2 | 54.55% | 51.65%
3 | Norway 🇳🇴 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.98%
Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 2-0 | 5-1 | 73.33% | 59.84%
2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 47.10%
3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%
Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Germany 🇩🇪 | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 55.00%
2 | Poland 🇵🇱 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 57.97%
3 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%
@ enzo la barbera (#4541282)
È infatti uno che è 21 al mondo best ranking 17 é un giocatore normale
Ho visto il terzo set di Cobolli e, direi, molto male perdere tre servizi consecutivi.
Comunque, l’eliminazione dell’Italia, mi pare uno di quei casi dove la colpa sia da attribuire alla squadra intera.
Paolini, doppio misto e Cobolli a pari demerito.
Idem come sotto
Ma chissenefrega della United Cup…… 🙄
Dalle stelle alle stalle? Da eroe di coppa Davis a fanfarone supponente?
Io non so dove sia ora Cobolli, ma vale anche per lui il principio che un giocatore non si valuta dal primo torneo dell’anno (semmai dall’ultimo)
potrei anche essere d’accordo, ma c’è una virgola di troppo, Enzo
Attenzione a Bergs, potrebbe essere la sorpresa della stagione
E ma tanto (perché non l’abbiamo vinta) non contava niente
@ JOA20 (#4541379)
Perfetto grazie
Perfetto grazie
@ Doakes (#4541378)
Qualcuno ha preso sul serio la tua battuta enzo
Purtroppo qui è andata come è andata …
Non vi nego che io sto con i pensieri proiettati già a Melbourne …
Passa la migliore seconda dei tre gironi di ciascuna località (Perth e Sidney). Prima si guarda al numero di tie e partite vinte, in caso di parità si passa al quoziente set, se la parità persiste si va al quoziente game. Italia fuori perché ha vinto una partita in meno dell’Argentina
Cobolli è concentrato nel colmare il divario con Sinner e con il suo amico Alcaraz.
Passano le 2 migliori seconde ? Oltre a set vinto e persi cosa si guarda dopo x decretare la classifica? Grazie.
Un bel modo di uscire a “testa alta” per potersi concentrare (finalmente!) su AO-26.
Il più debole della nostra coppia è Vavassori!!
‘Na la vada e ‘na sugada, la par nanca aduperada.
Non sono sicuro però che si possa applicare alla Errani.
Sara non usa Perlana e dopo molti lavaggi, si vede
Sono indeciso tra patetica e ridicola,per definire la sconfitta di Cobolli
Probabilmente un mix di entrambe
Male Flavio rivedo l inizio dello scorso anno spero di sbagliarmi secondo me si è messo troppa pressione con l obbiettivo di entrare nei dieci
Sulle prime più elaborate ti do ragione. Anche sul resto, sia con Wawrinka che oggi ha cercato il vincente troppo presto e troppo spesso e l’altro giorno gli é andata bene per poco e oggi male per poco. Peró credo che questo aspetto sia imputabile non a mancanza di strategia ma a una fisico ancora imballato, qiesto ragazzo é stato l’ultimo a smettere di giocare nel 2025 e il primo a ricominciare nel 2026.
Anche se ogni tanto esce fuori qualche bel colpo son partite bruttine di inizio stagione, lente e monocordi, in cui quello più in forma ha 41 anni. Vedi anche i risultati di Aliassime, Zverev, Fritz…
Buon giocatore Cobolli, definirlo campione, è un azzardo. enzo
Accidenti Cobbo, ha avuto due match point in risposta nel secondo set per tacere di tutte le volte che era avanti di un break… vabbè, ora testa a Melbourne
Un po’ troppo supponente Flavio, sconfitta che può essere salutare. Ci vuole più regolarità e concretezza nonché capacità di chiudere i set sfruttando il vantaggio psicologico che oggi ha avuto più volte. Invece lo ha sempre rimesso in gara lui, servendo sempre malissimo dopo aver fatto il break e/o cercando vincenti troppo rischiosi. Sarebbe bastata un po’ più di concentrazione e mettere magari delle prime più lavorate , senza invece sparacchiare alla cazzo tutte le prime per poi dare la possibilità all’avversario di poter giocare con più sicurezza sulla seconda. Va bene sbagliare una volta, ma lui oggi ha commesso lo stesso errore per 3 volte consecutive …non è sempre domenica come a Bologna, non puoi sempre giocare sul filo del rasoio perché prima o poi è statistico che perdi.
Un po’ troppo supponente Flavio, bisogna che trovi una maggiore regolarità senza dover per forza strafare. Quando poi vai avanti di un break