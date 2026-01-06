United Cup 2026 ATP, Copertina, WTA

United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Italia b. Francia 2-1 ma non basta per accedere ai quarti di finale

06/01/2026 10:43 27 commenti
Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images

Errani e Vavassori chiudono con una vittoria, ma non basta all’Italia per continuare il cammino in United Cup. Gli azzurri superano Rajaonah e Roger-Vasselin con un doppio 7-6(6), deciso nei dettagli, ma il successo serve solo per il secondo posto nel girone. La squadra saluta così la competizione con più di un rimpianto: pesano il doppio misto perso contro la Svizzera e, soprattutto, i match point mancati da Cobolli nel confronto odierno, episodi che hanno fatto la differenza in chiave qualificazione.

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 5° Giornata
00:30 🇨🇦 Canada – 🇧🇪 Belgio 0-3
03:00 🇮🇹 Italia – 🇫🇷 Francia 2-1
07:30 🇦🇺 Australia – 🇨🇿 Repubblica Ceca 1-1

Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Zizou Bergs BEL

ATP United Cup
Felix Auger-Aliassime [2]
4
2
Zizou Bergs [7]
6
6
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Victoria Mboko CAN vs Elise Mertens BEL

ATP United Cup
Victoria Mboko [2]
3
6
3
Elise Mertens [7]
6
3
6
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Bergs Z 🇧🇪 / Mertens E 🇧🇪 b Harper C / Mboko V 🇨🇦 6-3 3-6 10-5

Maya Joint AUS vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 07:30)

ATP United Cup
Maya Joint [4]
4
1
Barbora Krejcikova [11]
6
6
Vincitore: Krejcikova
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Jakub Mensik CZE (Non prima 09:00)

ATP United Cup
Alex de Minaur [4]
6
6
Jakub Mensik [11]
4
1
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / John-Patrick Smith AUS vs Barbora Krejcikova CZE / Jakub Mensik CZE

ATP United Cup
Storm Hunter / Alex de Minaur [4]
6
6
Miriam Skoch / Dalibor Svrcina [11]
2
3
Vincitore: Hunter / de Minaur
Mostra dettagli



RAC Arena – ore 03:00
Flavio Cobolli ITA vs Arthur Rinderknech FRA

ATP United Cup
Flavio Cobolli [3]
7
6
5
Arthur Rinderknech [8]
6
7
7
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA

ATP United Cup
Jasmine Paolini [3]
6
6
Leolia Jeanjean [8]
2
3
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP United Cup
Sara Errani / Andrea Vavassori [3]
7
7
Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8]
6
6
Vincitore: Errani / Vavassori
Mostra dettagli

Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | United States 🇺🇸 | 2-0 | 4-2 | 66.67% | 53.85%
2 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 46.31%

Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Belgium 🇧🇪 | 1-1 | 4-2 | 62.50% | 55.56%
2 | Canada 🇨🇦 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 53.28%
3 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%

Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 50.94%
3 | France 🇫🇷 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 44.94%

Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Czechia 🇨🇿 | 1-0 | 4-1 | 80.00% | 57.14%
2 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 3-2 | 54.55% | 51.65%
3 | Norway 🇳🇴 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.98%

Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 2-0 | 5-1 | 73.33% | 59.84%
2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 47.10%
3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%

Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Germany 🇩🇪 | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 55.00%
2 | Poland 🇵🇱 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 57.97%
3 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%

27 commenti. Lasciane uno!

Tomax (Guest) 06-01-2026 14:26

@ enzo la barbera (#4541282)

È infatti uno che è 21 al mondo best ranking 17 é un giocatore normale

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
maverikkk 06-01-2026 13:29

Ho visto il terzo set di Cobolli e, direi, molto male perdere tre servizi consecutivi.
Comunque, l’eliminazione dell’Italia, mi pare uno di quei casi dove la colpa sia da attribuire alla squadra intera.
Paolini, doppio misto e Cobolli a pari demerito.

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Dr Ivo (Guest) 06-01-2026 13:15

Scritto da Luca
Sono indeciso tra patetica e ridicola,per definire la sconfitta di Cobolli
Probabilmente un mix di entrambe

Idem come sotto

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sottile 06-01-2026 13:13

Ma chissenefrega della United Cup…… 🙄

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 06-01-2026 13:12

Scritto da marco65
Un po’ troppo supponente Flavio, bisogna che trovi una maggiore regolarità senza dover per forza strafare. Quando poi vai avanti di un break

Dalle stelle alle stalle? Da eroe di coppa Davis a fanfarone supponente?
Io non so dove sia ora Cobolli, ma vale anche per lui il principio che un giocatore non si valuta dal primo torneo dell’anno (semmai dall’ultimo)

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
NonSoloSinner (Guest) 06-01-2026 12:53

Scritto da enzo la barbera
Buon giocatore Cobolli, definirlo campione, è un azzardo. enzo

potrei anche essere d'accordo, ma c'è una virgola di troppo, Enzo

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 06-01-2026 12:51

Attenzione a Bergs, potrebbe essere la sorpresa della stagione

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (Guest) 06-01-2026 12:44

E ma tanto (perché non l'abbiamo vinta) non contava niente

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alfonso 73 (Guest) 06-01-2026 12:37

@ JOA20 (#4541379)

Perfetto grazie

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alfonso 73 (Guest) 06-01-2026 12:37

Perfetto grazie

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 06-01-2026 12:33

@ Doakes (#4541378)

Qualcuno ha preso sul serio la tua battuta enzo

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 06-01-2026 12:20

Purtroppo qui è andata come è andata …

Non vi nego che io sto con i pensieri proiettati già a Melbourne …

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Giampino 58 (Guest) 06-01-2026 11:48

Scritto da marco65
Un po’ troppo supponente Flavio, bisogna che trovi una maggiore regolarità senza dover per forza strafare. Quando poi vai avanti di un break

15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 06-01-2026 11:45

Scritto da Alfonso 73
Passano le 2 migliori seconde ? Oltre a set vinto e persi cosa si guarda dopo x decretare la classifica? Grazie.

Passa la migliore seconda dei tre gironi di ciascuna località (Perth e Sidney). Prima si guarda al numero di tie e partite vinte, in caso di parità si passa al quoziente set, se la parità persiste si va al quoziente game. Italia fuori perché ha vinto una partita in meno dell'Argentina

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Doakes (Guest) 06-01-2026 11:39

Cobolli è concentrato nel colmare il divario con Sinner e con il suo amico Alcaraz.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Alfonso 73 (Guest) 06-01-2026 11:21

Passano le 2 migliori seconde ? Oltre a set vinto e persi cosa si guarda dopo x decretare la classifica? Grazie.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 06-01-2026 11:13

Un bel modo di uscire a "testa alta" per potersi concentrare (finalmente!) su AO-26.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Betafasan 06-01-2026 09:26

Il più debole della nostra coppia è Vavassori!!

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Scaino (Guest) 06-01-2026 09:20

Scritto da Ignazio Silone fan club
Sara non usa Perlana e dopo molti lavaggi, si vede

‘Na la vada e ‘na sugada, la par nanca aduperada.
Non sono sicuro però che si possa applicare alla Errani.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ignazio Silone fan club (Guest) 06-01-2026 09:04

Sara non usa Perlana e dopo molti lavaggi, si vede

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca (Guest) 06-01-2026 08:56

Sono indeciso tra patetica e ridicola,per definire la sconfitta di Cobolli
Probabilmente un mix di entrambe

Probabilmente un mix di entrambe

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Pirr (Guest) 06-01-2026 08:22

Male Flavio rivedo l inizio dello scorso anno spero di sbagliarmi secondo me si è messo troppa pressione con l obbiettivo di entrare nei dieci

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Piatto, Betafasan
Bagel 06-01-2026 07:37

Scritto da marco65
Un po’ troppo supponente Flavio, sconfitta che può essere salutare. Ci vuole più regolarità e concretezza nonché capacità di chiudere i set sfruttando il vantaggio psicologico che oggi ha avuto più volte. Invece lo ha sempre rimesso in gara lui, servendo sempre malissimo dopo aver fatto il break e/o cercando vincenti troppo rischiosi. Sarebbe bastata un po’ più di concentrazione e mettere magari delle prime più lavorate , senza invece sparacchiare alla cazzo tutte le prime per poi dare la possibilità all’avversario di poter giocare con più sicurezza sulla seconda. Va bene sbagliare una volta, ma lui oggi ha commesso lo stesso errore per 3 volte consecutive …non è sempre domenica come a Bologna, non puoi sempre giocare sul filo del rasoio perché prima o poi è statistico che perdi.

Sulle prime più elaborate ti do ragione. Anche sul resto, sia con Wawrinka che oggi ha cercato il vincente troppo presto e troppo spesso e l'altro giorno gli é andata bene per poco e oggi male per poco. Peró credo che questo aspetto sia imputabile non a mancanza di strategia ma a una fisico ancora imballato, qiesto ragazzo é stato l'ultimo a smettere di giocare nel 2025 e il primo a ricominciare nel 2026.
Anche se ogni tanto esce fuori qualche bel colpo son partite bruttine di inizio stagione, lente e monocordi, in cui quello più in forma ha 41 anni. Vedi anche i risultati di Aliassime, Zverev, Fritz…
Anche se ogni tanto esce fuori qualche bel colpo son partite bruttine di inizio stagione, lente e monocordi, in cui quello più in forma ha 41 anni. Vedi anche i risultati di Aliassime, Zverev, Fritz…

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
enzo la barbera (Guest) 06-01-2026 07:17

Buon giocatore Cobolli, definirlo campione, è un azzardo. enzo

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Manu09, Piatto
JOA20 (Guest) 06-01-2026 07:10

Accidenti Cobbo, ha avuto due match point in risposta nel secondo set per tacere di tutte le volte che era avanti di un break… vabbè, ora testa a Melbourne

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco65 (Guest) 06-01-2026 06:44

Un po' troppo supponente Flavio, sconfitta che può essere salutare. Ci vuole più regolarità e concretezza nonché capacità di chiudere i set sfruttando il vantaggio psicologico che oggi ha avuto più volte. Invece lo ha sempre rimesso in gara lui, servendo sempre malissimo dopo aver fatto il break e/o cercando vincenti troppo rischiosi. Sarebbe bastata un po' più di concentrazione e mettere magari delle prime più lavorate , senza invece sparacchiare alla cazzo tutte le prime per poi dare la possibilità all'avversario di poter giocare con più sicurezza sulla seconda. Va bene sbagliare una volta, ma lui oggi ha commesso lo stesso errore per 3 volte consecutive …non è sempre domenica come a Bologna, non puoi sempre giocare sul filo del rasoio perché prima o poi è statistico che perdi.

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan, il capitano, marcauro
marco65 (Guest) 06-01-2026 06:36

Un po' troppo supponente Flavio, bisogna che trovi una maggiore regolarità senza dover per forza strafare. Quando poi vai avanti di un break

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver