United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Italia b. Francia 2-1 ma non basta per accedere ai quarti di finale

Errani e Vavassori chiudono con una vittoria, ma non basta all’Italia per continuare il cammino in United Cup. Gli azzurri superano Rajaonah e Roger-Vasselin con un doppio 7-6(6), deciso nei dettagli, ma il successo serve solo per il secondo posto nel girone. La squadra saluta così la competizione con più di un rimpianto: pesano il doppio misto perso contro la Svizzera e, soprattutto, i match point mancati da Cobolli nel confronto odierno, episodi che hanno fatto la differenza in chiave qualificazione.

00:30 🇨🇦 Canada – 🇧🇪 Belgio 0-303:00 🇮🇹 Italia – 🇫🇷 Francia 2-107:30 🇦🇺 Australia – 🇨🇿 Repubblica Ceca 1-1

Ken Rosewall Arena – ore 00:30

Felix Auger-Aliassime vs Zizou Bergs



ATP United Cup Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 4 2 Zizou Bergs [7] Zizou Bergs [7] 6 6 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 2-4 → 2-5 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df df 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Victoria Mboko vs Elise Mertens



ATP United Cup Victoria Mboko [2] Victoria Mboko [2] 3 6 3 Elise Mertens [7] Elise Mertens [7] 6 3 6 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 V. Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Mertens 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Mboko 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 V. Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Mboko 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Mboko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 V. Mboko 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Mertens 15-0 30-0 4-1 → 4-2 V. Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 V. Mboko 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Mertens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 V. Mboko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 V. Mboko 0-15 df 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Mboko 15-0 30-0 40-15 df 1-2 → 2-2 E. Mertens 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 V. Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Bergs Z 🇧🇪 / Mertens E 🇧🇪 b Harper C / Mboko V 🇨🇦 6-3 3-6 10-5

Maya Joint vs Barbora Krejcikova (Non prima 07:30)



ATP United Cup Maya Joint [4] Maya Joint [4] 4 1 Barbora Krejcikova [11] Barbora Krejcikova [11] 6 6 Vincitore: Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 B. Krejcikova 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Joint 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 M. Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Krejcikova 15-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Krejcikova 0-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Joint 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Joint 15-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Joint 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Alex de Minaur vs Jakub Mensik (Non prima 09:00)



ATP United Cup Alex de Minaur [4] Alex de Minaur [4] 6 6 Jakub Mensik [11] Jakub Mensik [11] 4 1 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Storm Hunter / John-Patrick Smith vs Barbora Krejcikova / Jakub Mensik



ATP United Cup Storm Hunter / Alex de Minaur [4] Storm Hunter / Alex de Minaur [4] 6 6 Miriam Skoch / Dalibor Svrcina [11] Miriam Skoch / Dalibor Svrcina [11] 2 3 Vincitore: Hunter / de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Hunter / de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 M. Skoch / Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Hunter / de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 4-3 M. Skoch / Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Hunter / de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Skoch / Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Hunter / de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 M. Skoch / Svrcina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hunter / de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Skoch / Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-2 → 6-2 S. Hunter / de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Skoch / Svrcina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Hunter / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 M. Skoch / Svrcina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Hunter / de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Skoch / Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hunter / de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

RAC Arena – ore 03:00

Flavio Cobolli vs Arthur Rinderknech



ATP United Cup Flavio Cobolli [3] Flavio Cobolli [3] 7 6 5 Arthur Rinderknech [8] Arthur Rinderknech [8] 6 7 7 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 15-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean



ATP United Cup Jasmine Paolini [3] Jasmine Paolini [3] 6 6 Leolia Jeanjean [8] Leolia Jeanjean [8] 2 3 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Jeanjean 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-A 5-3 → 6-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 J. Paolini 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Paolini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Jeanjean 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Jeanjean 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Jeanjean 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 0-1

Sara Errani / Andrea Vavassori vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah / Edouard Roger-Vasselin



ATP United Cup Sara Errani / Andrea Vavassori [3] Sara Errani / Andrea Vavassori [3] 7 7 Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8] Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8] 6 6 Vincitore: Errani / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani / Vavassori 30-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%1 | United States 🇺🇸 | 2-0 | 4-2 | 66.67% | 53.85%2 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%3 | Spain 🇪🇸 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 46.31%

Group B – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Belgium 🇧🇪 | 1-1 | 4-2 | 62.50% | 55.56%

2 | Canada 🇨🇦 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 53.28%

3 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%

Group C – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%

2 | Italy 🇮🇹 | 1-1 | 3-3 | 53.33% | 50.94%

3 | France 🇫🇷 | 0-2 | 1-5 | 26.67% | 44.94%

Group D – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Czechia 🇨🇿 | 1-0 | 4-1 | 80.00% | 57.14%

2 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 3-2 | 54.55% | 51.65%

3 | Norway 🇳🇴 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.98%

Group E – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Greece 🇬🇷 | 2-0 | 5-1 | 73.33% | 59.84%

2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 47.10%

3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%

Group F – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Germany 🇩🇪 | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 55.00%

2 | Poland 🇵🇱 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 57.97%

3 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%