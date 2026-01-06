Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 06 Gennaio 2026. Brutta sconfitta per Luca Nardi a Canberra

06/01/2026 09:29 32 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

HKG ATP 250 Hong Kong – hard
R32 Sonego ITA – Sakamoto JPN Inizio 06:30
ATP Hong Kong
Lorenzo Sonego [5]
6
7
Rei Sakamoto
2
6
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli



GBR CH 50 Nottingham – Indoor Hard
R32 Guerrieri ITA – Hussey GBR Inizio 11:30

ATP Nottingham
Andrea Guerrieri
4
4
Giles Hussey
6
6
Vincitore: Hussey
Mostra dettagli



AUS CH 125 Canberra – Hard
R32 Rodesch LUX – Nardi ITA 4° inc. ore 00:30

ATP Canberra
Chris Rodesch
7
6
Luca Nardi [2]
6
2
Vincitore: Rodesch
Mostra dettagli



NZL WTA 250 Auckland – Hard
2T Parks USA – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 01:00

WTA Auckland
Alycia Parks
0
2
5
0
Elisabetta Cocciaretto
0
6
7
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli



AUS Canberra WTA 125 – hard
1T Liang TPE – Stefanini ITA ore 00:30

WTA Canberra 125
En-Shuo Liang
0
7
6
0
Lucrezia Stefanini
0
6
1
0
Vincitore: Liang
Mostra dettagli

1T Bronzetti ITA – Zidansek SLO 2 incontro dalle 00:30

WTA Canberra 125
Lucia Bronzetti [4]
2
7
3
Tamara Zidansek
6
6
6
Vincitore: Zidansek
Mostra dettagli

32 commenti.

Pesaresedipeso (Guest) 06-01-2026 15:16

Nardi nardi…

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
vecchiogiovi (Guest) 06-01-2026 15:12

Scritto da Sottile
Nardi purtroppo è quello che è, ormai non vale più neanche la pena commentarlo.
Contento per la vittoria della Cocciaretto.
La Bronzetti invece continua nella sua spirale negativa iniziata negli ultimi mesi della scorsa stagione. Non capisco cosa le sia successo Però perde quasi sempre al terzo set….

Lucia deve riflettere dopo anni che non è progredita di una virgola, deve domandarsi come mai. Appena entrata nelle top 100 si capivano i suoi limiti, tecnici e caratteriali. Nessuno, nessuno, nessuno la ha presa per mano e corretta. A rete un pianto, aspetta troppo a prendere in mano lo scambio, un conto è remare a livello ITF e su terra battuta, un conto in WTA e su superfici veloci, la si vede troppo spesso correre dietro ad una pallina che l'ha già superata. Ripeto, sembra una giocatrice sola senza guida tecnica.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lucio (Guest) 06-01-2026 14:46

@ ospite1 (#4541361)

Spero tu stia scherzando, uno che sembrava dovesse spaccare il mondo dopo aver battuto djokovic in un challenger del genere dovrebbe partire bene, gestire il match, comunque portarla a casa. da 2 anni non vince più nulla. Ma nulla di nulla se non qualche sculata con lucky loser. Vabbe guardiamo gli altri che abbiamo, c'è l'imbarazzo della scelta. Pensare che darderi sta top 30. Poveri noi a parlarne del principino

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
Molto Pollo 06-01-2026 13:31

Scritto da Fitzroy
A oggi Luca Nardi numero 105 del ranking, best rank 67.
2 milioni di dollari solo di premi.
22 o 23 anni….
Gli dite di ritirarsi…

Ovviamente nessuno crede davvero si debba ritirare. Fa la bella vita pagandola con i ricavi del suo lavoro, e fa bene. Dispiace perche' alle volte sembra un'occasione sprecata. E comunque con 2 milioni sai quanto sushi ti compri!

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
Sottile 06-01-2026 13:18

Nardi purtroppo è quello che è, ormai non vale più neanche la pena commentarlo.
Contento per la vittoria della Cocciaretto.
La Bronzetti invece continua nella sua spirale negativa iniziata negli ultimi mesi della scorsa stagione. Non capisco cosa le sia successo 😥 Però perde quasi sempre al terzo set….

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fitzroy (Guest) 06-01-2026 12:59

A oggi Luca Nardi numero 105 del ranking, best rank 67.
2 milioni di dollari solo di premi.
22 o 23 anni….
Gli dite di ritirarsi…

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Paolino (Guest) 06-01-2026 12:41

Certo che il ragazzo sa come farsi benvolere, caspita.

Ma ma al di là di come appare, che probabilmente non riflette il suo vero carattere, non è che magari a fatto una preparazione pesante che deve smaltire? Ma ha giocato contro uno scappato di casa, un giocatore di padel? E la redazione "brutta sconfitta": pensavo 60-61!

Dai, fate un bel respiro, che è solo il 6 gennaio!!

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico Maraschi (Guest) 06-01-2026 12:41

Ragazzi, la carriera di Nardi è finita quando lasciò Galimberti. Quando capì che per essere un top player avrebbe dovuto fare TANTI sacrifici che lui purtroppo non è in grado di fare. Ha scelto di barcamenarsi e viaggiare nel circuito. Col braccio e i soldi che ha se lo può permettere… ma in top 50 non lo vedremo mai!

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sebastiano (Guest) 06-01-2026 12:34

@ Silvy__89 (#4541383)

Infatti e beato lui che è bello giovane e di famiglia benestante, il tennis? Un hobby che fa' chic !

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 06-01-2026 12:19

Quando Nardi guarda giocare Pegula e Navarro (entrambe MILIARDARIE) commenta puntualmente: "Queste devono essere proprio MATTE!".

Ahahahah 😀

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Livio (Guest) 06-01-2026 12:09

Ci sono stati momenti in cui il buon vecchio Luca doveva essere svegliato dalla governante per andarsi ad allenare controvoglia…

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 06-01-2026 11:56

Inutile continuare a credere in Nardi, si vede proprio che non ne ha voglia, gli piace troppo la bella vita

 21
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, Sottile, marcauro
ospite1 (Guest) 06-01-2026 11:05

Nardi ha perso da un ragazzo proveniente dalle qualificazioni, più rodato , peraltro con br 150 non uno improvvisato. Chiaramente è la prima partita per Luca e per molti è determinante per il proseguir dell'anno….Guardate il tennis e se non vi piace guardate altri.

 20
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Sottile
patric25 06-01-2026 11:05

comunque adidas sarà contentissima di avere uno come lui che rappresenta il suo marchio

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: j
patric25 06-01-2026 11:04

Scritto da Riki
Quest'anno per un discorso di mio benessere spirituale ho deciso che non seguirò più le gesta di Nardi…….

fai benissimo anche perchè lui gira il mondo in una perenne vacanza con la sua fidanzata il tennis è in secondo piano così come pretesto per vacanzeggiare

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: j
patric25 06-01-2026 11:03

Scritto da tinapica

Scritto da JannikUberAlles
Quando Nardi è entrato in campo con il pandoro sotto il braccio…

Davvero?!?

eh si eh

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: j
patric25 06-01-2026 11:02

Scritto da JannikUberAlles
Quando Nardi è entrato in campo con il pandoro sotto il braccio…

mettici anche un bel panettone va…

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 06-01-2026 11:02

Scritto da JannikUberAlles
Quando Nardi è entrato in campo con il pandoro sotto il braccio…

Davvero?!?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 06-01-2026 11:01

Scritto da Tg555
Sì però ha tanto talento…

tantissimo nè… si quello di vacanzeggiare in giro per il mondo con la sua fidanzata

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, Sottile
-1: j
patric25 06-01-2026 11:01

luchino un nome un perchè… non c'aveva voglia porello dopo tanto lavoro ops anzi vacanza è difficile riprendere il duro lavoro, massì dai sarà per la prossima la vacanza può continuare

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, Sottile
akgul num.1 06-01-2026 11:00

Le quote prima del match davano Nardi leggermente sfavorito… mi aveva sorpreso.
Evidentemente avevano ragione

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 06-01-2026 10:48

Speriamo che almeno in Australia arrivi il primo turno slam superato…

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tg555 (Guest) 06-01-2026 10:42

Sì però ha tanto talento…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Solotifo (Guest) 06-01-2026 10:39

purtroppo Nardi si è rivelato un fuoco di paglia, troppa poca voglia di fare sacrifici. Lo vedo bene per il gossip e la bella vita…..

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Riki (Guest) 06-01-2026 10:25

Quest'anno per un discorso di mio benessere spirituale ho deciso che non seguirò più le gesta di Nardi…….

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Walden (Guest) 06-01-2026 10:01

Avevo scritto che queste prime settimane sarebbero state fondamentali per Luca, dal momento che fra Gennaio e Febbraio si gioca il 50% dei punti, nonché il possibile rientro in top 100. A questo punto, a meno di una, più impossibile che improbabile, prestazione mostruosa agli AO, tipo arrivare agli ottavi, questo risultato non verrà raggiunto. Di conseguenza non potrà difendere i risultati di Rotterdam e Doha. Dovrà giocare dei challengers, sperando di vincerne o arrivare in finale in almeno un paio di essi, prima dello swing nordamericano, dove qualcosa perderà. In sostanza, il rischio di finire fuori dei 200 è molto alto, con prevedibili effetti sul morale, la motivazione, etc, e quindi sulla sua carriera.
Come scrivo da tempo, il ragazzo è nato ricco, gioca il tennis per hobby (incassando, peraltro, un ottimo "argent de poche"), la famiglia (che, a mio parere, nel tennis ha sempre creduto poco), gli troverà un altro lavoro, ma può andare avanti così per anni.
Peccato, perchè i numeri per essere il numero 3 italiano c'erano.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, marcauro
-1: Krik Kroc
JannikUberAlles 06-01-2026 09:45

Quando Nardi è entrato in campo con il pandoro sotto il braccio…

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Scolaretto, marcauro
Betafasan 06-01-2026 09:32

Nardi fai molta introspezione! O Lascia il tennis

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 06-01-2026 08:33

Bravo Sonny, ottima vittoria contro Sakamoto. Consoliamoci con lui e la Coccia, percha' a Canberra le cose sono andate piuttosto male, con Nardi che ha perso contro il lussemburghese Rodesh. Inizio d'anno pessimo, purtroppo.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Molto Pollo 06-01-2026 08:19

Luca ricomincia da dove aveva lasciato.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Lucio (Guest) 06-01-2026 07:58

Nardi sempre piu imbarazzante

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: Detuqueridapresencia
Gyanni (Guest) 06-01-2026 07:25

Luchino Luchino mannaggia..e io che ancora mi metto a guardarlo…mi sono detto vediamo come si presenta per il nuovo anno…ma dopo due game già si capiva l'antifona… infatti ho spento ..

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Pikario Furioso