Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 06 Gennaio 2026. Brutta sconfitta per Luca Nardi a Canberra

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
ATP 250 Hong Kong – hard
R32 Sonego
– Sakamoto Inizio 06:30
ATP Hong Kong
Lorenzo Sonego [5]
6
7
Rei Sakamoto
2
6
Vincitore: Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
5-2 → 6-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Sonego
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 4-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
R. Sakamoto
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CH 50 Nottingham – Indoor Hard
R32 Guerrieri – Hussey Inizio 11:30
ATP Nottingham
Andrea Guerrieri
4
4
Giles Hussey
6
6
Vincitore: Hussey
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Hussey
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
G. Hussey
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 2-4
G. Hussey
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Hussey
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
G. Hussey
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CH 125 Canberra – Hard
R32 Rodesch – Nardi 4° inc. ore 00:30
ATP Canberra
Chris Rodesch
7
6
Luca Nardi [2]
6
2
Vincitore: Rodesch
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Rodesch
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
L. Nardi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
L. Nardi
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Rodesch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Rodesch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
WTA 250 Auckland – Hard
2T Parks – Cocciaretto 2 incontro dalle 01:00
WTA Auckland
Alycia Parks
0
2
5
0
Elisabetta Cocciaretto•
0
6
7
0
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Elisabetta Cocciaretto
5-4 → 5-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
2-1 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
0-1 → 1-1
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
2-5 → 2-6
Elisabetta Cocciaretto
2-3 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Canberra WTA 125 – hard
1T Liang – Stefanini ore 00:30
WTA Canberra 125
En-Shuo Liang
0
7
6
0
Lucrezia Stefanini
0
6
1
0
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
5*-3
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Lucrezia Stefanini
4-5 → 5-5
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lucrezia Stefanini
1-2 → 1-3
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
1T Bronzetti – Zidansek 2 incontro dalle 00:30
WTA Canberra 125
Lucia Bronzetti [4]
2
7
3
Tamara Zidansek
6
6
6
Vincitore: Zidansek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
5-4*
6*-4
6-6 → 7-6
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nardi nardi…
Lucia deve riflettere dopo anni che non è progredita di una virgola, deve domandarsi come mai. Appena entrata nelle top 100 si capivano i suoi limiti, tecnici e caratteriali. Nessuno, nessuno, nessuno la ha presa per mano e corretta. A rete un pianto, aspetta troppo a prendere in mano lo scambio, un conto è remare a livello ITF e su terra battuta, un conto in WTA e su superfici veloci, la si vede troppo spesso correre dietro ad una pallina che l’ha già superata. Ripeto, sembra una giocatrice sola senza guida tecnica.
@ ospite1 (#4541361)
Spero tu stia scherzando, uno che sembrava dovesse spaccare il mondo dopo aver battuto djokovic in un challenger del genere dovrebbe partire bene, gestire il match, comunque portarla a casa. da 2 anni non vince più nulla. Ma nulla di nulla se non qualche sculata con lucky loser. Vabbe guardiamo gli altri che abbiamo, c’è l’imbarazzo della scelta. Pensare che darderi sta top 30. Poveri noi a parlarne del principino
Ovviamente nessuno crede davvero si debba ritirare. Fa la bella vita pagandola con i ricavi del suo lavoro, e fa bene. Dispiace perche’ alle volte sembra un’occasione sprecata. E comunque con 2 milioni sai quanto sushi ti compri!
Nardi purtroppo è quello che è, ormai non vale più neanche la pena commentarlo.
Contento per la vittoria della Cocciaretto.
La Bronzetti invece continua nella sua spirale negativa iniziata negli ultimi mesi della scorsa stagione. Non capisco cosa le sia successo 😥 Però perde quasi sempre al terzo set….
A oggi Luca Nardi numero 105 del ranking, best rank 67.
2 milioni di dollari solo di premi.
22 o 23 anni….
Gli dite di ritirarsi…
Certo che il ragazzo sa come farsi benvolere, caspita.
Ma ma al di là di come appare, che probabilmente non riflette il suo vero carattere, non è che magari a fatto una preparazione pesante che deve smaltire? Ma ha giocato contro uno scappato di casa, un giocatore di padel? E la redazione “brutta sconfitta”: pensavo 60-61!
Dai, fate un bel respiro, che è solo il 6 gennaio!!
Ragazzi, la carriera di Nardi è finita quando lasciò Galimberti. Quando capì che per essere un top player avrebbe dovuto fare TANTI sacrifici che lui purtroppo non è in grado di fare. Ha scelto di barcamenarsi e viaggiare nel circuito. Col braccio e i soldi che ha se lo può permettere… ma in top 50 non lo vedremo mai!
@ Silvy__89 (#4541383)
Infatti e beato lui che è bello giovane e di famiglia benestante, il tennis? Un hobby che fa’ chic !
Quando Nardi guarda giocare Pegula e Navarro (entrambe MILIARDARIE) commenta puntualmente: “Queste devono essere proprio MATTE!”.
Ahahahah 😀
Ci sono stati momenti in cui il buon vecchio Luca doveva essere svegliato dalla governante per andarsi ad allenare controvoglia…
Inutile continuare a credere in Nardi, si vede proprio che non ne ha voglia, gli piace troppo la bella vita
Nardi ha perso da un ragazzo proveniente dalle qualificazioni, più rodato , peraltro con br 150 non uno improvvisato. Chiaramente è la prima partita per Luca e per molti è determinante per il proseguir dell’anno….Guardate il tennis e se non vi piace guardate altri.
comunque adidas sarà contentissima di avere uno come lui che rappresenta il suo marchio
fai benissimo anche perchè lui gira il mondo in una perenne vacanza con la sua fidanzata il tennis è in secondo piano così come pretesto per vacanzeggiare
eh si eh
mettici anche un bel panettone va…
Davvero?!?
tantissimo nè… si quello di vacanzeggiare in giro per il mondo con la sua fidanzata
luchino un nome un perchè… non c’aveva voglia porello dopo tanto lavoro ops anzi vacanza è difficile riprendere il duro lavoro, massì dai sarà per la prossima la vacanza può continuare
Le quote prima del match davano Nardi leggermente sfavorito… mi aveva sorpreso.
Evidentemente avevano ragione
Speriamo che almeno in Australia arrivi il primo turno slam superato…
Sì però ha tanto talento…
purtroppo Nardi si è rivelato un fuoco di paglia, troppa poca voglia di fare sacrifici. Lo vedo bene per il gossip e la bella vita…..
Quest’anno per un discorso di mio benessere spirituale ho deciso che non seguirò più le gesta di Nardi…….
Avevo scritto che queste prime settimane sarebbero state fondamentali per Luca, dal momento che fra Gennaio e Febbraio si gioca il 50% dei punti, nonché il possibile rientro in top 100. A questo punto, a meno di una, più impossibile che improbabile, prestazione mostruosa agli AO, tipo arrivare agli ottavi, questo risultato non verrà raggiunto. Di conseguenza non potrà difendere i risultati di Rotterdam e Doha. Dovrà giocare dei challengers, sperando di vincerne o arrivare in finale in almeno un paio di essi, prima dello swing nordamericano, dove qualcosa perderà. In sostanza, il rischio di finire fuori dei 200 è molto alto, con prevedibili effetti sul morale, la motivazione, etc, e quindi sulla sua carriera.
Come scrivo da tempo, il ragazzo è nato ricco, gioca il tennis per hobby (incassando, peraltro, un ottimo “argent de poche”), la famiglia (che, a mio parere, nel tennis ha sempre creduto poco), gli troverà un altro lavoro, ma può andare avanti così per anni.
Peccato, perchè i numeri per essere il numero 3 italiano c’erano.
Quando Nardi è entrato in campo con il pandoro sotto il braccio…
Nardi fai molta introspezione! O Lascia il tennis
Bravo Sonny, ottima vittoria contro Sakamoto. Consoliamoci con lui e la Coccia, percha’ a Canberra le cose sono andate piuttosto male, con Nardi che ha perso contro il lussemburghese Rodesh. Inizio d’anno pessimo, purtroppo.
Luca ricomincia da dove aveva lasciato.
Nardi sempre piu imbarazzante
Luchino Luchino mannaggia..e io che ancora mi metto a guardarlo…mi sono detto vediamo come si presenta per il nuovo anno…ma dopo due game già si capiva l’antifona… infatti ho spento ..