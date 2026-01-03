Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane: Il Tabellone Principale. Aryna Sabalenka guida il seeding. Nessuna presenza italiana

03/01/2026 08:27 9 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

AUS WTA 500 Brisbane – Tabellone Principale – parte alta
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Qualifier vs Cristina Bucsa ESP
Sorana Cirstea ROU vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS
Bye vs (14) Jelena Ostapenko LAT

(12) Diana Shnaider RUS vs Bye
Daria Kasatkina AUS vs Anastasia Potapova AUT
Emiliana Arango COL vs McCartney Kessler USA
Bye vs (5) Madison Keys USA

(3) Elena Rybakina KAZ vs Bye
Qualifier vs Ashlyn Krueger USA
Jaqueline Cristian ROU vs Marie Bouzkova CZE
Bye vs (15) Paula Badosa ESP

(11) Karolina Muchova CZE vs Bye
Elsa Jacquemot FRA vs (WC) Ajla Tomljanovic AUS
Sofia Kenin USA vs Qualifier
Bye vs (7) Ekaterina Alexandrova RUS

AUS WTA 500 Brisbane – Tabellone Principale – parte bassa
(8) Clara Tauson DEN vs Bye
Qualifier vs Anna Blinkova RUS
Tatjana Maria GER vs (WC) Emerson Jones AUS
Bye vs (10) Liudmila Samsonova RUS

(13) Leylah Fernandez CAN vs Bye
Dayana Yastremska UKR vs (WC) Talia Gibson AUS
Tereza Valentova CZE vs Anna Kalinskaya RUS
Bye vs (4) Jessica Pegula USA

(6) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Qualifier vs Ann Li USA
Marketa Vondrousova CZE vs Magdalena Frech POL
Bye vs (9) Linda Noskova CZE

(16) Marta Kostyuk UKR vs Bye
Karolina Pliskova CZE vs Hailey Baptiste USA
(WC) Kimberly Birrell AUS vs Qualifier
Bye vs (2) Amanda Anisimova USA

IlMessia 03-01-2026 14:16

SABALENKA

ANDREEVA

RYBAKINA
PEGULA

KEYS
ALEXANDROVA
SAMSONOVA
ANISIMOVA

OSTAPENKO
SHNAIDER
BOUZKOVA
MUCHOVA
TAUSON
YASTREMSKA
NOSKOVA
KOSTYUK

 9
romanu79 03-01-2026 14:04

SABALENKA

ANISIMOVA

RYBAKINA
PEGULA

KEYS
ALEXANDROVA
TAUSON
ANDREEVA

OSTAPENKO
SHNAIDER
BADOSA
MUCHOVA
SAMSONOVA
FERNANDEZ
NOSKOVA
KOSTYUK

 8
stefano2 03-01-2026 12:39

SABALENKA

ANISIMOVA

RYBAKINA
PEGULA

KEYS
MUCHOVA
SAMSONOVA
ANDREEVA

OSTAPENKO
SHNAIDER
BOUZKOVA
ALEXANDROVA
TAUSON
FERNANDEZ
NOSKOVA
PLISKOVA

 7
Dany 03-01-2026 12:10

SABALENKA

ANDREEVA

RYBAKINA
PEGULA

KEYS
MUCHOVA
SAMSONOVA
ANISIMOVA

OSTAPENKO
SHNAIDER
BADOSA
ALEXANDROVA
TAUSON
FERNANDEZ
NOSKOVA
PLISKOVA

 6
brizz 03-01-2026 11:26

sabalenka

anisimova

rybakina
pegula

shnaider
alexandrova
samsonova
andreeva

ostapenko
keys
badosa
muchova
tauson
fernandez
noskova
kostyuk

 5
muffa2016 03-01-2026 11:12

Kenin

Anisimova

Ostapenko
Pegula

Kasaktina
Krueger
Tauson
Andreeva

Sabalenka
McCartney
Badosa
Muchova
Samsonova
Yastremska
Noskova
Kostyuk

 4
 3
miky85 03-01-2026 10:00

Sabalenka

Pegula

Rybakina
Anisimova

Potapova
Muchova
Samsonova
Vondrousova

Pavlyuchenkova
Kessler
Bouzkova
Alexandrova
Tauson
Yastremska
Andreeva
Kostyuk

 2
Markus1892 03-01-2026 09:58

SABALENKA

ANDREEVA

ALEXANDROVA
PEGULA

KEYS
RYBAKINA
TAUSON
KOSTYUK

OSTAPENKO
KASATKINA
BOUZKOVA
MUCHOVA
SAMSONOVA
FERNANDEZ
VONDROUSOVA
ANISIMOVA

 1
