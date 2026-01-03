WTA 500 Brisbane: Il Tabellone Principale. Aryna Sabalenka guida il seeding. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Brisbane – Tabellone Principale – parte alta

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Qualifier vs Cristina Bucsa

Sorana Cirstea vs Anastasia Pavlyuchenkova

Bye vs (14) Jelena Ostapenko

(12) Diana Shnaider vs Bye

Daria Kasatkina vs Anastasia Potapova

Emiliana Arango vs McCartney Kessler

Bye vs (5) Madison Keys

(3) Elena Rybakina vs Bye

Qualifier vs Ashlyn Krueger

Jaqueline Cristian vs Marie Bouzkova

Bye vs (15) Paula Badosa

(11) Karolina Muchova vs Bye

Elsa Jacquemot vs (WC) Ajla Tomljanovic

Sofia Kenin vs Qualifier

Bye vs (7) Ekaterina Alexandrova

(8) Clara Tausonvs ByeQualifier vs Anna BlinkovaTatjana Mariavs (WC) Emerson JonesBye vs (10) Liudmila Samsonova

(13) Leylah Fernandez vs Bye

Dayana Yastremska vs (WC) Talia Gibson

Tereza Valentova vs Anna Kalinskaya

Bye vs (4) Jessica Pegula

(6) Mirra Andreeva vs Bye

Qualifier vs Ann Li

Marketa Vondrousova vs Magdalena Frech

Bye vs (9) Linda Noskova

(16) Marta Kostyuk vs Bye

Karolina Pliskova vs Hailey Baptiste

(WC) Kimberly Birrell vs Qualifier

Bye vs (2) Amanda Anisimova