WTA 500 Brisbane: Il Tabellone Principale. Aryna Sabalenka guida il seeding. Nessuna presenza italiana
WTA 500 Brisbane – Tabellone Principale – parte alta
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Qualifier vs Cristina Bucsa
Sorana Cirstea vs Anastasia Pavlyuchenkova
Bye vs (14) Jelena Ostapenko
(12) Diana Shnaider vs Bye
Daria Kasatkina vs Anastasia Potapova
Emiliana Arango vs McCartney Kessler
Bye vs (5) Madison Keys
(3) Elena Rybakina vs Bye
Qualifier vs Ashlyn Krueger
Jaqueline Cristian vs Marie Bouzkova
Bye vs (15) Paula Badosa
(11) Karolina Muchova vs Bye
Elsa Jacquemot vs (WC) Ajla Tomljanovic
Sofia Kenin vs Qualifier
Bye vs (7) Ekaterina Alexandrova
WTA 500 Brisbane – Tabellone Principale – parte bassa
(8) Clara Tauson vs Bye
Qualifier vs Anna Blinkova
Tatjana Maria vs (WC) Emerson Jones
Bye vs (10) Liudmila Samsonova
(13) Leylah Fernandez vs Bye
Dayana Yastremska vs (WC) Talia Gibson
Tereza Valentova vs Anna Kalinskaya
Bye vs (4) Jessica Pegula
(6) Mirra Andreeva vs Bye
Qualifier vs Ann Li
Marketa Vondrousova vs Magdalena Frech
Bye vs (9) Linda Noskova
(16) Marta Kostyuk vs Bye
Karolina Pliskova vs Hailey Baptiste
(WC) Kimberly Birrell vs Qualifier
Bye vs (2) Amanda Anisimova
TAG: WTA 500 Brisbane, WTA 500 Brisbane 2026
SABALENKA
ANDREEVA
RYBAKINA
PEGULA
KEYS
ALEXANDROVA
SAMSONOVA
ANISIMOVA
OSTAPENKO
SHNAIDER
BOUZKOVA
MUCHOVA
TAUSON
YASTREMSKA
NOSKOVA
KOSTYUK
SABALENKA
ANISIMOVA
RYBAKINA
PEGULA
KEYS
ALEXANDROVA
TAUSON
ANDREEVA
OSTAPENKO
SHNAIDER
BADOSA
MUCHOVA
SAMSONOVA
FERNANDEZ
NOSKOVA
KOSTYUK
SABALENKA
ANISIMOVA
RYBAKINA
PEGULA
KEYS
MUCHOVA
SAMSONOVA
ANDREEVA
OSTAPENKO
SHNAIDER
BOUZKOVA
ALEXANDROVA
TAUSON
FERNANDEZ
NOSKOVA
PLISKOVA
SABALENKA
ANDREEVA
RYBAKINA
PEGULA
KEYS
MUCHOVA
SAMSONOVA
ANISIMOVA
OSTAPENKO
SHNAIDER
BADOSA
ALEXANDROVA
TAUSON
FERNANDEZ
NOSKOVA
PLISKOVA
sabalenka
anisimova
rybakina
pegula
shnaider
alexandrova
samsonova
andreeva
ostapenko
keys
badosa
muchova
tauson
fernandez
noskova
kostyuk
Kenin
Anisimova
Ostapenko
Pegula
Kasaktina
Krueger
Tauson
Andreeva
Sabalenka
McCartney
Badosa
Muchova
Samsonova
Yastremska
Noskova
Kostyuk
Kenin
Anisimova
Ostapenko
Pegula
Kasaktina
Krueger
Tauson
Andreeva
Sabalenka
McCartney
Badosa
Muchova
Samsonova
Yastremska
Noskova
Kostyuk
Sabalenka
Pegula
Rybakina
Anisimova
Potapova
Muchova
Samsonova
Vondrousova
Pavlyuchenkova
Kessler
Bouzkova
Alexandrova
Tauson
Yastremska
Andreeva
Kostyuk
SABALENKA
ANDREEVA
ALEXANDROVA
PEGULA
KEYS
RYBAKINA
TAUSON
KOSTYUK
OSTAPENKO
KASATKINA
BOUZKOVA
MUCHOVA
SAMSONOVA
FERNANDEZ
VONDROUSOVA
ANISIMOVA