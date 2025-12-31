Australian Open 2026: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni con la presenza di tutti i giocatori italiani
🇮🇹 ITALIANI ALL’AUSTRALIAN OPEN 2026
🎾 TABELLONE PRINCIPALE
👨 SINGOLARE UOMINI
Jannik Sinner 🇮🇹
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Flavio Cobolli 🇮🇹
Luciano Darderi 🇮🇹
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Matteo Berrettini 🇮🇹
Matteo Arnaldi 🇮🇹
Mattia Bellucci 🇮🇹
Luca Nardi 🇮🇹
➡️ Totale uomini nel main draw: 9
👩 SINGOLARE DONNE
Jasmine Paolini 🇮🇹
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹
Lucia Bronzetti (fuori di 5 posti)
➡️ Totale donne nel main draw: 2
🎾 QUALIFICAZIONI
👨 QUALIFICAZIONI UOMINI
Francesco Passaro 🇮🇹
Andrea Pellegrino 🇮🇹
Giulio Zeppieri 🇮🇹
Francesco Maestrelli 🇮🇹
Stefano Travaglia 🇮🇹
Lorenzo Giustino 🇮🇹
Federico Cina 🇮🇹
Marco Cecchinato
➡️ Totale uomini nelle quali: 8
👩 QUALIFICAZIONI DONNE
Lucia Bronzetti 🇮🇹
Lucrezia Stefanini 🇮🇹
Nuria Brancaccio 🇮🇹
Silvia Ambrosio 🇮🇹
Camilla Rosatello 🇮🇹
Jessica Pieri 🇮🇹
Tyra Caterina Grant 🇮🇹 (fuori di 5 posti)
➡️ Totale donne nelle quali: 6
🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN 2026 – Singolare Uomini
Entry list
Carlos Alcaraz 🇪🇸
Jannik Sinner 🇮🇹
Alexander Zverev 🇩🇪
Novak Djokovic 🇷🇸
Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
Taylor Fritz 🇺🇸
Alex de Minaur 🇦🇺
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Ben Shelton 🇺🇸
Alexander Bublik 🇰🇿
Casper Ruud 🇳🇴
Daniil Medvedev 🇷🇺
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
Andrey Rublev 🇷🇺
Jiri Lehecka 🇨🇿
Karen Khachanov 🇷🇺
Jakub Mensik 🇨🇿
Tommy Paul 🇺🇸
Francisco Cerúndolo 🇦🇷
Flavio Cobolli 🇮🇹
Denis Shapovalov 🇨🇦
João Fonseca 🇧🇷
Tallon Griekspoor 🇳🇱
Luciano Darderi 🇮🇹
Cameron Norrie 🇬🇧
Learner Tien 🇺🇸
Arthur Rinderknech 🇫🇷
Frances Tiafoe 🇺🇸
Valentin Vacherot 🇲🇨
Tomas Machac 🇨🇿
Brandon Nakashima 🇺🇸
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷
Corentin Moutet 🇫🇷
Jaume Munar 🇪🇸
Ugo Humbert 🇫🇷
Alex Michelsen 🇺🇸
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Arthur Fils 🇫🇷
Gabriel Diallo 🇨🇦
Alexandre Muller 🇫🇷
Zizou Bergs 🇧🇪
Grigor Dimitrov 🇧🇬
Sebastian Baez 🇦🇷
Daniel Altmaier 🇩🇪
Nuno Borges 🇵🇹
Sebastian Korda 🇺🇸
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
Reilly Opelka 🇺🇸
Fabian Marozsan 🇭🇺
Miomir Kecmanović 🇷🇸
Jenson Brooksby 🇺🇸
Alexei Popyrin 🇦🇺
Márton Fucsovics 🇭🇺
Matteo Berrettini 🇮🇹
Juncheng Shang 🇨🇳 (PR)
Damir Džumhur 🇧🇦
Valentin Royer 🇫🇷
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷
Zhizhen Zhang 🇨🇳 (PR)
Francisco Comesana 🇦🇷
Aleksandar Kovacevic 🇺🇸
Matteo Arnaldi 🇮🇹
Kamil Majchrzak 🇵🇱
Terence Atmane 🇫🇷
Marcos Giron 🇺🇸
Arthur Cazaux 🇫🇷
Gaël Monfils 🇫🇷
Adrian Mannarino 🇫🇷
Ethan Quinn 🇺🇸
Jacob Fearnley 🇬🇧
Mariano Navone 🇦🇷
Hubert Hurkacz 🇵🇱
Mattia Bellucci 🇮🇹
Marin Cilic 🇭🇷
Jesper de Jong 🇳🇱
Botic van de Zandschulp 🇳🇱
Adam Walton 🇦🇺
Filip Misolic 🇦🇹
Cristian Garin 🇨🇱
Alejandro Tabilo 🇨🇱
Aleksandar Vukic 🇦🇺
Hamad Medjedovic 🇷🇸
Emil Ruusuvuori 🇫🇮 (PR)
Jan-Lennard Struff 🇩🇪
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR)
Juan Manuel Cerúndolo 🇦🇷
Raphaël Collignon 🇧🇪
Luca Nardi 🇮🇹
Emilio Nava 🇺🇸
Pablo Carreño Busta 🇪🇸
Dalibor Švrčina 🇨🇿
Eliot Spizzirri 🇺🇸
Quentin Halys 🇫🇷
Roberto Bautista Agut 🇪🇸
Shintaro Mochizuki 🇯🇵
Pedro Martínez 🇪🇸
Benjamin Bonzi 🇫🇷
Alexander Shevchenko 🇰🇿
Hugo Gaston 🇫🇷
Laslo Djere 🇷🇸
Tristan Schoolkate 🇦🇺
Thiago Agustin Tirante 🇦🇷
Alternates
Vit Kopriva 🇨🇿 (102)
——–In————-
Carlos Taberner 🇪🇸 (103)
Yannick Hanfmann 🇩🇪 (104)
Ignacio Buse 🇵🇪 (105)
James Duckworth 🇦🇺 (106)
Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (107)
Jordan Thompson 🇦🇺 (108)
Tomás Barrios Vera 🇨🇱 (109)
Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (110)
Yoshihito Nishioka 🇯🇵 (111)
🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN 2026
🎾 Qualificazioni Singolare UOMINI
Entry list
102 Vit Kopriva 🇨🇿 (OUT – in main draw)
103 Carlos Taberner 🇪🇸
104 Yannick Hanfmann 🇩🇪
107 Roman Andres Burruchaga 🇦🇷
108 Jordan Thompson 🇦🇺
109 Tomás Barrios Vera 🇨🇱
110 Nikoloz Basilashvili 🇬🇪
111 Yoshihito Nishioka 🇯🇵
112 Mackenzie McDonald 🇺🇸
113 Brandon Holt 🇺🇸
116 Alexander Blockx 🇧🇪
117 Michael Mmoh 🇺🇸 (PR)
119 Dušan Lajović 🇷🇸
121 Nicolás Jarry 🇨🇱
122 Dino Prizmic 🇭🇷
123 Liam Draxl 🇨🇦
124 Chun-Hsin Tseng 🇹🇼
125 Billy Harris 🇬🇧
126 Otto Virtanen 🇫🇮
128 Francesco Passaro 🇮🇹
129 Jan Choinski 🇬🇧
130 Vilius Gaubas 🇱🇹
131 Martin Landaluce 🇪🇸
132 Nicolai Budkov Kjær 🇳🇴
133 Roberto Carballés Baena 🇪🇸
134 Sebastian Ofner 🇦🇹
135 Marco Trungelliti 🇦🇷
136 Moez Echargui 🇹🇳
138 Hugo Dellien 🇧🇴
139 Andrea Pellegrino 🇮🇹
140 Lukas Klein 🇸🇰
141 Zachary Svajda 🇺🇸
142 Ugo Blanchet 🇫🇷
143 Coleman Wong 🇭🇰
144 Colton Smith 🇺🇸
145 Sho Shimabukuro 🇯🇵
146 Mark Lajal 🇪🇪
147 Titouan Droguet 🇫🇷
148 Matteo Gigante 🇮🇹
149 Jaime Faria 🇵🇹
150 Daniel Elahi Galan 🇨🇴
151 Giulio Zeppieri 🇮🇹
152 Elmer Møller 🇩🇰
153 Henrique Rocha 🇵🇹
154 Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷
155 Nishesh Basavareddy 🇺🇸
157 Francesco Maestrelli 🇮🇹
158 Kei Nishikori 🇯🇵
159 Yosuke Watanuki 🇯🇵
160 Guy den Ouden 🇳🇱
161 Luka Mikrut 🇭🇷
162 Harold Mayot 🇫🇷
163 Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾
164 Juan Pablo Ficovich 🇦🇷
165 Zsombor Piros 🇭🇺
166 Vitaliy Sachko 🇺🇦
167 Luca Van Assche 🇫🇷
168 Rafel Jodar 🇪🇸
169 Elias Ymer 🇸🇪
171 August Holmgren 🇩🇰
172 Daniel Merida 🇪🇸
173 Hugo Grenier 🇫🇷
174 Alex Barrena 🇦🇷
175 Martin Damm 🇺🇸
175 Gustavo Heide 🇧🇷 (PR)
176 Rei Sakamoto 🇯🇵
177 Jurij Rodionov 🇦🇹
178 Hady Habib 🇱🇧
179 Leandro Riedi 🇨🇭
180 Tristan Boyer 🇺🇸
181 Yibing Wu 🇨🇳
182 Bernard Tomic 🇦🇺
183 Daniel Evans 🇬🇧
184 Jerome Kym 🇨🇭
185 Michael Zheng 🇺🇸
185 Nicolas Moreno de Alboran 🇺🇸 (PR)
187 João Lucas Reis da Silva 🇧🇷
188 Alex Bolt 🇦🇺
189 Lukas Neumayer 🇦🇹
190 Jason Kubler 🇦🇺
191 Daniil Glinka 🇪🇪
192 Oliver Crawford 🇬🇧
193 Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷
194 Dan Added 🇫🇷
195 Justin Engel 🇩🇪
196 James McCabe 🇦🇺
197 Alvaro Guillen Meza 🇪🇨
198 Arthur Fery 🇬🇧
199 Jack Pinnington Jones 🇬🇧
200 Ryan Peniston 🇬🇧
201 Clément Tabur 🇫🇷
202 Alex Molcan 🇸🇰
203 Alexis Galarneau 🇨🇦
204 Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪
205 Mitchell Krueger 🇺🇸
206 Chris Rodesch 🇱🇺
207 Stefano Travaglia 🇮🇹
208 George Loffhagen 🇬🇧
209 Gonzalo Bueno 🇵🇪
210 Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸
211 Murphy Cassone 🇺🇸
212 Nicolás Mejía 🇨🇴
213 Jay Clarke 🇬🇧
214 Nerman Fatić 🇧🇦
215 Dane Sweeny 🇦🇺
216 Rodrigo Pacheco Méndez 🇲🇽
217 Thiago Seyboth Wild 🇧🇷
219 Yu Hsiou Hsu 🇹🇼
220 Lorenzo Giustino 🇮🇹
221 Luka Pavlovic 🇫🇷
222 Zdenek Kolar 🇨🇿
223 Kimmer Coppejans 🇧🇪
224 Lloyd Harris 🇿🇦
225 Federico Cina 🇮🇹
226 Facundo Díaz Acosta 🇦🇷
227 Dmitry Popko 🇰🇿
228 Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴
229 Arthur Gea 🇫🇷
230 Gauthier Onclin 🇧🇪
Alternates – Uomini
Marco Cecchinato 🇮🇹 (231)
Genaro Alberto Olivieri 🇦🇷 (232)
———In—————-
Benjamin Hassan 🇱🇧 (233)
Arthur Bouquier 🇫🇷 (234)
Santiago Rodríguez Taverna 🇦🇷 (235)
Matej Dodig 🇭🇷 (236)
Viktor Durasovic 🇳🇴 (238)
Daniel Rincón 🇪🇸 (239)
Alejandro Moro Cañas 🇪🇸 (240)
Timofey Skatov 🇰🇿 (241)
🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN 2026 – Singolare Donne
Entry list
Aryna Sabalenka 🇧🇾
Iga Swiatek 🇵🇱
Coco Gauff 🇺🇸
Amanda Anisimova 🇺🇸
Elena Rybakina 🇰🇿
Jessica Pegula 🇺🇸
Madison Keys 🇺🇸
Jasmine Paolini 🇮🇹
Mirra Andreeva 🇷🇺
Ekaterina Alexandrova 🇷🇺
Belinda Bencic 🇨🇭
Clara Tauson 🇩🇰
Linda Noskova 🇨🇿
Elina Svitolina 🇺🇦
Emma Navarro 🇺🇸
Naomi Osaka 🇯🇵
Liudmila Samsonova 🇷🇺
Victoria Mboko 🇨🇦
Karolina Muchova 🇨🇿
Elise Mertens 🇧🇪
Diana Shnaider 🇷🇺
Leylah Fernandez 🇨🇦
Jelena Ostapenko 🇱🇻
Qinwen Zheng 🇨🇳
Paula Badosa 🇪🇸
Marta Kostyuk 🇺🇦
Dayana Yastremska 🇺🇦
Sofia Kenin 🇺🇸
Emma Raducanu 🇬🇧
Veronika Kudermetova 🇷🇺
McCartney Kessler 🇺🇸
Maya Joint 🇦🇺
Anna Kalinskaya 🇷🇺
Marketa Vondrousova 🇨🇿
Iva Jovic 🇺🇸
Lois Boisson 🇫🇷
Daria Kasatkina 🇦🇺
Ann Li 🇺🇸
Jaqueline Cristian 🇷🇴
Eva Lys 🇩🇪
Karolina Pliskova 🇨🇿 (SR)
Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸
Marie Bouzkova 🇨🇿
Sorana Cirstea 🇷🇴
Ashlyn Krueger 🇺🇸
Tatjana Maria 🇩🇪
Laura Siegemund 🇩🇪
Anastaia Pavlyuchenkova 🇷🇺
Katerina Siniakova 🇨🇿
Emiliana Arango 🇨🇴
Anastasia Potapova 🇦🇹
Maria Sakkari 🇬🇷
Alexandra Eala 🇵🇭
Janice Tjen 🇮🇩
Cristina Bucsa 🇪🇸
Magda Linette 🇵🇱
Xinyu Wang 🇨🇳
Beatriz Haddad Maia 🇧🇷
Magdalena Fręch 🇵🇱
Elsa Jacquemot 🇫🇷
Tereza Valentova 🇨🇿
Hailey Baptiste 🇺🇸
Anna Blinkova 🇷🇺
Peyton Stearns 🇺🇸
Barbora Krejcikova 🇨🇿
Solana Sierra 🇦🇷
Olga Danilovic 🇷🇸
Viktorija Golubic 🇨🇭
Sonay Kartal 🇬🇧
Donna Vekic 🇭🇷
Yulia Putintseva 🇰🇿
Yafan Wang 🇨🇳 (SR)
Rebecca Sramkova 🇸🇰
Antonia Ruzic 🇭🇷
Francesca Jones 🇬🇧
Anna Bondar 🇭🇺
Varvara Gracheva 🇫🇷
Camila Osorio 🇨🇴
Renata Zarazua 🇲🇽
Ajla Tomljanovic 🇦🇺
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹
Petra Marcinko 🇭🇷
Caty McNally 🇺🇸
Ella Seidel 🇩🇪
Alycia Parks 🇺🇸
Simona Waltert 🇨🇭
Shuai Zhang 🇨🇳
Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴
Suzan Lamens 🇳🇱
Lulu Sun 🇳🇿
Panna Udvardy 🇭🇺
Sara Bejlek 🇨🇿
Katie Volynets 🇺🇸
Moyuka Uchijima 🇯🇵
Julia Grabher 🇦🇹
Oleksandra Oliynykova 🇺🇦
Kamilla Rakhimova 🇺🇿
Kimberly Birrell 🇦🇺
Dalma Galfi 🇭🇺
Oksana Selekhmeteva 🇷🇺
Mananchaya Sawangkaew 🇹🇭 (SR)
Darja Semenistaja 🇱🇻
Kaja Juvan 🇸🇮
Léolia Jeanjean 🇫🇷
Alternates
Polina Kudermetova 🇺🇿 (104)
Veronika Erjavec 🇸🇮 (105)
Katie Boulter 🇬🇧 (106)
Anastasia Zakharova 🇷🇺 (107)
Lucia Bronzetti 🇮🇹 (108)
Mayar Sherif 🇪🇬 (109)
Sinja Kraus 🇦🇹 (110)
Caroline Dolehide 🇺🇸 (111)
Zeynep Sönmez 🇹🇷 (112)
Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (113)
🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN 2026 – Qualificazioni Donne
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list
104 Polina Kudermetova 🇺🇿
105 Veronika Erjavec 🇸🇮
106 Katie Boulter 🇬🇧
107 Anastasia Zakharova 🇷🇺
108 Lucia Bronzetti 🇮🇹
109 Mayar Sherif 🇪🇬
110 Sinja Kraus 🇦🇹
112 Zeynep Sönmez 🇹🇷
113 Yuliia Starodubtseva 🇺🇦
114 Aliaksandra Sasnovich 🇧🇾
115 Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩
115 Madison Brengle 🇺🇸 (SR)
116 Rebeka Masarova 🇨🇭
117 Taylor Townsend 🇺🇸
118 Elina Avanesyan 🇦🇲
120 Greet Minnen 🇧🇪
122 Zhuoxuan Bai 🇨🇳 (SR)
124 Diane Parry 🇫🇷
125 Tamara Korpatsch 🇩🇪
126 Hanne Vandewinkel 🇧🇪
127 Anhelina Kalinina 🇺🇦
128 Yue Yuan 🇨🇳
129 Nikola Bartunkova 🇨🇿
129 Sloane Stephens 🇺🇸 (SR)
130 Marina Stakusic 🇨🇦
131 Viktoriya Tomova 🇧🇬
133 Joanna Garland 🇹🇼
134 Linda Fruhvirtova 🇨🇿
135 Lanlana Tararudee 🇹🇭
137 Arantxa Rus 🇳🇱
138 Linda Klimovicova 🇵🇱
139 Katarzyna Kawa 🇵🇱
140 Leyre Romero Gormaz 🇪🇸
141 Lucrezia Stefanini 🇮🇹
142 Lola Radivojevic 🇷🇸
143 Maria Timofeeva 🇺🇿
145 Kaitlin Quevedo 🇪🇸
146 Dominika Salkova 🇨🇿
147 Varvara Lepchenko 🇺🇸
149 Darja Vidmanova 🇨🇿
150 Maja Chwalińska 🇵🇱
152 Maria Lourdes Carle 🇦🇷
153 Daria Snigur 🇺🇦
154 Anna-Lena Friedsam 🇩🇪
155 Iryna Shymanovich 🇧🇾
156 Himeno Sakatsume 🇯🇵
157 Bernarda Pera 🇺🇸
158 Whitney Osuigwe 🇺🇸
159 Lilli Tagger 🇦🇹
160 Astra Sharma 🇦🇺
161 Tamara Zidanšek 🇸🇮
162 Despina Papamichail 🇬🇷
163 Sofia Costoulas 🇧🇪
164 Maddison Inglis 🇦🇺
165 Alina Charaeva 🇷🇺
166 Xinyu Gao 🇨🇳
167 Nuria Brancaccio 🇮🇹
168 Lin Zhu 🇨🇳
169 Polina Iatcenko 🇷🇺
170 Jessika Ponchet 🇫🇷
171 Hanyu Guo 🇨🇳
172 Harriet Dart 🇬🇧
173 Carole Monnet 🇫🇷
173 Fiona Ferro 🇫🇷 (SR)
174 Nao Hibino 🇯🇵
175 Xiyu Wang 🇨🇳
176 Louisa Chirico 🇺🇸
177 Teodora Kostovic 🇷🇸
179 Ekaterine Gorgodze 🇬🇪
180 Carson Branstine 🇨🇦
181 Julia Riera 🇦🇷
183 Andrea Lazaro Garcia 🇪🇸
184 Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸
185 Gabriela Knutson 🇨🇿
186 Tatiana Prozorova 🇷🇺
187 Cadence Brace 🇨🇦
188 Anastasija Sevastova 🇱🇻
189 Jana Fett 🇭🇷
190 Elena Pridankina 🇷🇺
191 Ana Sofia Sánchez 🇲🇽
192 Yeonwoo Ku 🇰🇷
193 Ena Shibahara 🇯🇵
194 Anouk Koevermans 🇳🇱
196 Alice Rame 🇫🇷
198 Kristina Mladenovic 🇫🇷 (SR)
199 Kayla Cross 🇨🇦
200 Miriam Bulgaru 🇷🇴
201 Laura Pigossi 🇧🇷
202 Manon Leonard 🇫🇷
203 Laura Samson 🇨🇿
204 Lina Gjorcheska 🇲🇰
205 Elvina Kalieva 🇺🇸
206 Olivia Gadecki 🇦🇺
207 Claire Liu 🇺🇸
208 Arina Rodionova 🇦🇺
210 Carol Young Suh Lee 🇺🇸
211 Alina Korneeva 🇷🇺
213 Francisca Jorge 🇵🇹
214 Anastasia Gasanova 🇷🇺
215 Selena Janicijevic 🇫🇷
216 Nuria Parrizas Diaz 🇪🇸
217 Silvia Ambrosio 🇮🇹
218 Camilla Rosatello 🇮🇹
219 Harmony Tan 🇫🇷
220 Ye-Xin Ma 🇨🇳
221 Justina Mikulskyte 🇱🇹
221 Alice Tubello 🇫🇷 (SR)
221 Sachia Vickery 🇺🇸 (SR)
222 Jazmin Ortenzi 🇦🇷
222 Jennifer Brady 🇺🇸 (SR)
223 Sada Nahimana 🇧🇮
224 Viktoria Hrunčakova 🇸🇰
225 Luisina Giovannini 🇦🇷
226 Eva Vedder 🇳🇱
227 Mary Stoiana 🇺🇸
229 Kathinka von Deichmann 🇱🇮
230 Jessica Pieri 🇮🇹
231 Barbora Palicova 🇨🇿
233 Sijia Wei 🇨🇳
Alternates
Mingge Xu 🇬🇧 (234)
Aliona Bolsova 🇪🇸 (235)
Tara Wurth 🇭🇷 (236)
Mona Barthel 🇩🇪 (237)
Tyra Caterina Grant 🇮🇹 (238)
Tereza Mrdeeza 🇭🇷 (239)
Mai Hontama 🇯🇵 (240)
Marina Bassols Ribera 🇪🇸 (242)
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit