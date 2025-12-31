Australian Open 2026: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni con la presenza di tutti i giocatori italiani

🇮🇹 ITALIANI ALL’AUSTRALIAN OPEN 2026

🎾 TABELLONE PRINCIPALE

👨 SINGOLARE UOMINI

Jannik Sinner 🇮🇹

Lorenzo Musetti 🇮🇹

Flavio Cobolli 🇮🇹

Luciano Darderi 🇮🇹

Lorenzo Sonego 🇮🇹

Matteo Berrettini 🇮🇹

Matteo Arnaldi 🇮🇹

Mattia Bellucci 🇮🇹

Luca Nardi 🇮🇹

➡️ Totale uomini nel main draw: 9

👩 SINGOLARE DONNE

Jasmine Paolini 🇮🇹

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹

Lucia Bronzetti (fuori di 5 posti)

➡️ Totale donne nel main draw: 2

🎾 QUALIFICAZIONI

👨 QUALIFICAZIONI UOMINI

Francesco Passaro 🇮🇹

Andrea Pellegrino 🇮🇹

Giulio Zeppieri 🇮🇹

Francesco Maestrelli 🇮🇹

Stefano Travaglia 🇮🇹

Lorenzo Giustino 🇮🇹

Federico Cina 🇮🇹

Marco Cecchinato

➡️ Totale uomini nelle quali: 8

👩 QUALIFICAZIONI DONNE

Lucia Bronzetti 🇮🇹

Lucrezia Stefanini 🇮🇹

Nuria Brancaccio 🇮🇹

Silvia Ambrosio 🇮🇹

Camilla Rosatello 🇮🇹

Jessica Pieri 🇮🇹

Tyra Caterina Grant 🇮🇹 (fuori di 5 posti)

➡️ Totale donne nelle quali: 6

OUT Jack Draper 🇬🇧

Carlos Alcaraz 🇪🇸Jannik Sinner 🇮🇹Alexander Zverev 🇩🇪Novak Djokovic 🇷🇸Felix Auger-Aliassime 🇨🇦Taylor Fritz 🇺🇸Alex de Minaur 🇦🇺Lorenzo Musetti 🇮🇹Ben Shelton 🇺🇸Alexander Bublik 🇰🇿Casper Ruud 🇳🇴Daniil Medvedev 🇷🇺Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸Andrey Rublev 🇷🇺Jiri Lehecka 🇨🇿Karen Khachanov 🇷🇺Jakub Mensik 🇨🇿Tommy Paul 🇺🇸Francisco Cerúndolo 🇦🇷Flavio Cobolli 🇮🇹Denis Shapovalov 🇨🇦João Fonseca 🇧🇷Tallon Griekspoor 🇳🇱Luciano Darderi 🇮🇹Cameron Norrie 🇬🇧Learner Tien 🇺🇸Arthur Rinderknech 🇫🇷Frances Tiafoe 🇺🇸Valentin Vacherot 🇲🇨Tomas Machac 🇨🇿Brandon Nakashima 🇺🇸Stefanos Tsitsipas 🇬🇷Corentin Moutet 🇫🇷Jaume Munar 🇪🇸Ugo Humbert 🇫🇷Alex Michelsen 🇺🇸Lorenzo Sonego 🇮🇹Arthur Fils 🇫🇷Gabriel Diallo 🇨🇦Alexandre Muller 🇫🇷Zizou Bergs 🇧🇪Grigor Dimitrov 🇧🇬Sebastian Baez 🇦🇷Daniel Altmaier 🇩🇪Nuno Borges 🇵🇹Sebastian Korda 🇺🇸Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷Reilly Opelka 🇺🇸Fabian Marozsan 🇭🇺Miomir Kecmanović 🇷🇸Jenson Brooksby 🇺🇸Alexei Popyrin 🇦🇺Márton Fucsovics 🇭🇺Matteo Berrettini 🇮🇹Juncheng Shang 🇨🇳 (PR)Damir Džumhur 🇧🇦Valentin Royer 🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷Zhizhen Zhang 🇨🇳 (PR)Francisco Comesana 🇦🇷Aleksandar Kovacevic 🇺🇸Matteo Arnaldi 🇮🇹Kamil Majchrzak 🇵🇱Terence Atmane 🇫🇷Marcos Giron 🇺🇸Arthur Cazaux 🇫🇷Gaël Monfils 🇫🇷Adrian Mannarino 🇫🇷Ethan Quinn 🇺🇸Jacob Fearnley 🇬🇧Mariano Navone 🇦🇷Hubert Hurkacz 🇵🇱Mattia Bellucci 🇮🇹Marin Cilic 🇭🇷Jesper de Jong 🇳🇱Botic van de Zandschulp 🇳🇱Adam Walton 🇦🇺Filip Misolic 🇦🇹Cristian Garin 🇨🇱Alejandro Tabilo 🇨🇱Aleksandar Vukic 🇦🇺Hamad Medjedovic 🇷🇸Emil Ruusuvuori 🇫🇮 (PR)Jan-Lennard Struff 🇩🇪Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR)Juan Manuel Cerúndolo 🇦🇷Raphaël Collignon 🇧🇪Luca Nardi 🇮🇹Emilio Nava 🇺🇸Pablo Carreño Busta 🇪🇸Dalibor Švrčina 🇨🇿Eliot Spizzirri 🇺🇸Quentin Halys 🇫🇷Roberto Bautista Agut 🇪🇸Shintaro Mochizuki 🇯🇵Pedro Martínez 🇪🇸Benjamin Bonzi 🇫🇷Alexander Shevchenko 🇰🇿Hugo Gaston 🇫🇷Laslo Djere 🇷🇸Tristan Schoolkate 🇦🇺Thiago Agustin Tirante 🇦🇷

Alternates

Vit Kopriva 🇨🇿 (102)

——–In————-

Carlos Taberner 🇪🇸 (103)

Yannick Hanfmann 🇩🇪 (104)

Ignacio Buse 🇵🇪 (105)

James Duckworth 🇦🇺 (106)

Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (107)

Jordan Thompson 🇦🇺 (108)

Tomás Barrios Vera 🇨🇱 (109)

Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (110)

Yoshihito Nishioka 🇯🇵 (111)

🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN 2026

🎾 Qualificazioni Singolare UOMINI

Entry list

102 Vit Kopriva 🇨🇿 (OUT – in main draw)

103 Carlos Taberner 🇪🇸

104 Yannick Hanfmann 🇩🇪

107 Roman Andres Burruchaga 🇦🇷

108 Jordan Thompson 🇦🇺

109 Tomás Barrios Vera 🇨🇱

110 Nikoloz Basilashvili 🇬🇪

111 Yoshihito Nishioka 🇯🇵

112 Mackenzie McDonald 🇺🇸

113 Brandon Holt 🇺🇸

116 Alexander Blockx 🇧🇪

117 Michael Mmoh 🇺🇸 (PR)

119 Dušan Lajović 🇷🇸

121 Nicolás Jarry 🇨🇱

122 Dino Prizmic 🇭🇷

123 Liam Draxl 🇨🇦

124 Chun-Hsin Tseng 🇹🇼

125 Billy Harris 🇬🇧

126 Otto Virtanen 🇫🇮

128 Francesco Passaro 🇮🇹

129 Jan Choinski 🇬🇧

130 Vilius Gaubas 🇱🇹

131 Martin Landaluce 🇪🇸

132 Nicolai Budkov Kjær 🇳🇴

133 Roberto Carballés Baena 🇪🇸

134 Sebastian Ofner 🇦🇹

135 Marco Trungelliti 🇦🇷

136 Moez Echargui 🇹🇳

138 Hugo Dellien 🇧🇴

139 Andrea Pellegrino 🇮🇹

140 Lukas Klein 🇸🇰

141 Zachary Svajda 🇺🇸

142 Ugo Blanchet 🇫🇷

143 Coleman Wong 🇭🇰

144 Colton Smith 🇺🇸

145 Sho Shimabukuro 🇯🇵

146 Mark Lajal 🇪🇪

147 Titouan Droguet 🇫🇷

148 Matteo Gigante 🇮🇹

149 Jaime Faria 🇵🇹

150 Daniel Elahi Galan 🇨🇴

151 Giulio Zeppieri 🇮🇹

152 Elmer Møller 🇩🇰

153 Henrique Rocha 🇵🇹

154 Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷

155 Nishesh Basavareddy 🇺🇸

157 Francesco Maestrelli 🇮🇹

158 Kei Nishikori 🇯🇵

159 Yosuke Watanuki 🇯🇵

160 Guy den Ouden 🇳🇱

161 Luka Mikrut 🇭🇷

162 Harold Mayot 🇫🇷

163 Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾

164 Juan Pablo Ficovich 🇦🇷

165 Zsombor Piros 🇭🇺

166 Vitaliy Sachko 🇺🇦

167 Luca Van Assche 🇫🇷

168 Rafel Jodar 🇪🇸

169 Elias Ymer 🇸🇪

171 August Holmgren 🇩🇰

172 Daniel Merida 🇪🇸

173 Hugo Grenier 🇫🇷

174 Alex Barrena 🇦🇷

175 Martin Damm 🇺🇸

175 Gustavo Heide 🇧🇷 (PR)

176 Rei Sakamoto 🇯🇵

177 Jurij Rodionov 🇦🇹

178 Hady Habib 🇱🇧

179 Leandro Riedi 🇨🇭

180 Tristan Boyer 🇺🇸

181 Yibing Wu 🇨🇳

182 Bernard Tomic 🇦🇺

183 Daniel Evans 🇬🇧

184 Jerome Kym 🇨🇭

185 Michael Zheng 🇺🇸

185 Nicolas Moreno de Alboran 🇺🇸 (PR)

187 João Lucas Reis da Silva 🇧🇷

188 Alex Bolt 🇦🇺

189 Lukas Neumayer 🇦🇹

190 Jason Kubler 🇦🇺

191 Daniil Glinka 🇪🇪

192 Oliver Crawford 🇬🇧

193 Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷

194 Dan Added 🇫🇷

195 Justin Engel 🇩🇪

196 James McCabe 🇦🇺

197 Alvaro Guillen Meza 🇪🇨

198 Arthur Fery 🇬🇧

199 Jack Pinnington Jones 🇬🇧

200 Ryan Peniston 🇬🇧

201 Clément Tabur 🇫🇷

202 Alex Molcan 🇸🇰

203 Alexis Galarneau 🇨🇦

204 Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪

205 Mitchell Krueger 🇺🇸

206 Chris Rodesch 🇱🇺

207 Stefano Travaglia 🇮🇹

208 George Loffhagen 🇬🇧

209 Gonzalo Bueno 🇵🇪

210 Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸

211 Murphy Cassone 🇺🇸

212 Nicolás Mejía 🇨🇴

213 Jay Clarke 🇬🇧

214 Nerman Fatić 🇧🇦

215 Dane Sweeny 🇦🇺

216 Rodrigo Pacheco Méndez 🇲🇽

217 Thiago Seyboth Wild 🇧🇷

219 Yu Hsiou Hsu 🇹🇼

220 Lorenzo Giustino 🇮🇹

221 Luka Pavlovic 🇫🇷

222 Zdenek Kolar 🇨🇿

223 Kimmer Coppejans 🇧🇪

224 Lloyd Harris 🇿🇦

225 Federico Cina 🇮🇹

226 Facundo Díaz Acosta 🇦🇷

227 Dmitry Popko 🇰🇿

228 Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴

229 Arthur Gea 🇫🇷

230 Gauthier Onclin 🇧🇪

Alternates – Uomini

Marco Cecchinato 🇮🇹 (231)

Genaro Alberto Olivieri 🇦🇷 (232)

———In—————-

Benjamin Hassan 🇱🇧 (233)

Arthur Bouquier 🇫🇷 (234)

Santiago Rodríguez Taverna 🇦🇷 (235)

Matej Dodig 🇭🇷 (236)

Viktor Durasovic 🇳🇴 (238)

Daniel Rincón 🇪🇸 (239)

Alejandro Moro Cañas 🇪🇸 (240)

Timofey Skatov 🇰🇿 (241)

Aryna Sabalenka 🇧🇾Iga Swiatek 🇵🇱Coco Gauff 🇺🇸Amanda Anisimova 🇺🇸Elena Rybakina 🇰🇿Jessica Pegula 🇺🇸Madison Keys 🇺🇸Jasmine Paolini 🇮🇹Mirra Andreeva 🇷🇺Ekaterina Alexandrova 🇷🇺Belinda Bencic 🇨🇭Clara Tauson 🇩🇰Linda Noskova 🇨🇿Elina Svitolina 🇺🇦Emma Navarro 🇺🇸Naomi Osaka 🇯🇵Liudmila Samsonova 🇷🇺Victoria Mboko 🇨🇦Karolina Muchova 🇨🇿Elise Mertens 🇧🇪Diana Shnaider 🇷🇺Leylah Fernandez 🇨🇦Jelena Ostapenko 🇱🇻Qinwen Zheng 🇨🇳Paula Badosa 🇪🇸Marta Kostyuk 🇺🇦Dayana Yastremska 🇺🇦Sofia Kenin 🇺🇸Emma Raducanu 🇬🇧Veronika Kudermetova 🇷🇺McCartney Kessler 🇺🇸Maya Joint 🇦🇺Anna Kalinskaya 🇷🇺Marketa Vondrousova 🇨🇿Iva Jovic 🇺🇸Lois Boisson 🇫🇷Daria Kasatkina 🇦🇺Ann Li 🇺🇸Jaqueline Cristian 🇷🇴Eva Lys 🇩🇪Karolina Pliskova 🇨🇿 (SR)Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸Marie Bouzkova 🇨🇿Sorana Cirstea 🇷🇴Ashlyn Krueger 🇺🇸Tatjana Maria 🇩🇪Laura Siegemund 🇩🇪Anastaia Pavlyuchenkova 🇷🇺Katerina Siniakova 🇨🇿Emiliana Arango 🇨🇴Anastasia Potapova 🇦🇹Maria Sakkari 🇬🇷Alexandra Eala 🇵🇭Janice Tjen 🇮🇩Cristina Bucsa 🇪🇸Magda Linette 🇵🇱Xinyu Wang 🇨🇳Beatriz Haddad Maia 🇧🇷Magdalena Fręch 🇵🇱Elsa Jacquemot 🇫🇷Tereza Valentova 🇨🇿Hailey Baptiste 🇺🇸Anna Blinkova 🇷🇺Peyton Stearns 🇺🇸Barbora Krejcikova 🇨🇿Solana Sierra 🇦🇷Olga Danilovic 🇷🇸Viktorija Golubic 🇨🇭Sonay Kartal 🇬🇧Donna Vekic 🇭🇷Yulia Putintseva 🇰🇿Yafan Wang 🇨🇳 (SR)Rebecca Sramkova 🇸🇰Antonia Ruzic 🇭🇷Francesca Jones 🇬🇧Anna Bondar 🇭🇺Varvara Gracheva 🇫🇷Camila Osorio 🇨🇴Renata Zarazua 🇲🇽Ajla Tomljanovic 🇦🇺Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹Petra Marcinko 🇭🇷Caty McNally 🇺🇸Ella Seidel 🇩🇪Alycia Parks 🇺🇸Simona Waltert 🇨🇭Shuai Zhang 🇨🇳Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴Suzan Lamens 🇳🇱Lulu Sun 🇳🇿Panna Udvardy 🇭🇺Sara Bejlek 🇨🇿Katie Volynets 🇺🇸Moyuka Uchijima 🇯🇵Julia Grabher 🇦🇹Oleksandra Oliynykova 🇺🇦Kamilla Rakhimova 🇺🇿Kimberly Birrell 🇦🇺Dalma Galfi 🇭🇺Oksana Selekhmeteva 🇷🇺Mananchaya Sawangkaew 🇹🇭 (SR)Darja Semenistaja 🇱🇻Kaja Juvan 🇸🇮Léolia Jeanjean 🇫🇷

Alternates

Polina Kudermetova 🇺🇿 (104)

Veronika Erjavec 🇸🇮 (105)

Katie Boulter 🇬🇧 (106)

Anastasia Zakharova 🇷🇺 (107)

Lucia Bronzetti 🇮🇹 (108)

Mayar Sherif 🇪🇬 (109)

Sinja Kraus 🇦🇹 (110)

Caroline Dolehide 🇺🇸 (111)

Zeynep Sönmez 🇹🇷 (112)

Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (113)

🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN 2026 – Qualificazioni Donne

🏟 Superficie: Cemento (Hard)

Entry list

104 Polina Kudermetova 🇺🇿

105 Veronika Erjavec 🇸🇮

106 Katie Boulter 🇬🇧

107 Anastasia Zakharova 🇷🇺

108 Lucia Bronzetti 🇮🇹

109 Mayar Sherif 🇪🇬

110 Sinja Kraus 🇦🇹

112 Zeynep Sönmez 🇹🇷

113 Yuliia Starodubtseva 🇺🇦

114 Aliaksandra Sasnovich 🇧🇾

115 Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩

115 Madison Brengle 🇺🇸 (SR)

116 Rebeka Masarova 🇨🇭

117 Taylor Townsend 🇺🇸

118 Elina Avanesyan 🇦🇲

120 Greet Minnen 🇧🇪

122 Zhuoxuan Bai 🇨🇳 (SR)

124 Diane Parry 🇫🇷

125 Tamara Korpatsch 🇩🇪

126 Hanne Vandewinkel 🇧🇪

127 Anhelina Kalinina 🇺🇦

128 Yue Yuan 🇨🇳

129 Nikola Bartunkova 🇨🇿

129 Sloane Stephens 🇺🇸 (SR)

130 Marina Stakusic 🇨🇦

131 Viktoriya Tomova 🇧🇬

133 Joanna Garland 🇹🇼

134 Linda Fruhvirtova 🇨🇿

135 Lanlana Tararudee 🇹🇭

137 Arantxa Rus 🇳🇱

138 Linda Klimovicova 🇵🇱

139 Katarzyna Kawa 🇵🇱

140 Leyre Romero Gormaz 🇪🇸

141 Lucrezia Stefanini 🇮🇹

142 Lola Radivojevic 🇷🇸

143 Maria Timofeeva 🇺🇿

145 Kaitlin Quevedo 🇪🇸

146 Dominika Salkova 🇨🇿

147 Varvara Lepchenko 🇺🇸

149 Darja Vidmanova 🇨🇿

150 Maja Chwalińska 🇵🇱

152 Maria Lourdes Carle 🇦🇷

153 Daria Snigur 🇺🇦

154 Anna-Lena Friedsam 🇩🇪

155 Iryna Shymanovich 🇧🇾

156 Himeno Sakatsume 🇯🇵

157 Bernarda Pera 🇺🇸

158 Whitney Osuigwe 🇺🇸

159 Lilli Tagger 🇦🇹

160 Astra Sharma 🇦🇺

161 Tamara Zidanšek 🇸🇮

162 Despina Papamichail 🇬🇷

163 Sofia Costoulas 🇧🇪

164 Maddison Inglis 🇦🇺

165 Alina Charaeva 🇷🇺

166 Xinyu Gao 🇨🇳

167 Nuria Brancaccio 🇮🇹

168 Lin Zhu 🇨🇳

169 Polina Iatcenko 🇷🇺

170 Jessika Ponchet 🇫🇷

171 Hanyu Guo 🇨🇳

172 Harriet Dart 🇬🇧

173 Carole Monnet 🇫🇷

173 Fiona Ferro 🇫🇷 (SR)

174 Nao Hibino 🇯🇵

175 Xiyu Wang 🇨🇳

176 Louisa Chirico 🇺🇸

177 Teodora Kostovic 🇷🇸

179 Ekaterine Gorgodze 🇬🇪

180 Carson Branstine 🇨🇦

181 Julia Riera 🇦🇷

183 Andrea Lazaro Garcia 🇪🇸

184 Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸

185 Gabriela Knutson 🇨🇿

186 Tatiana Prozorova 🇷🇺

187 Cadence Brace 🇨🇦

188 Anastasija Sevastova 🇱🇻

189 Jana Fett 🇭🇷

190 Elena Pridankina 🇷🇺

191 Ana Sofia Sánchez 🇲🇽

192 Yeonwoo Ku 🇰🇷

193 Ena Shibahara 🇯🇵

194 Anouk Koevermans 🇳🇱

196 Alice Rame 🇫🇷

198 Kristina Mladenovic 🇫🇷 (SR)

199 Kayla Cross 🇨🇦

200 Miriam Bulgaru 🇷🇴

201 Laura Pigossi 🇧🇷

202 Manon Leonard 🇫🇷

203 Laura Samson 🇨🇿

204 Lina Gjorcheska 🇲🇰

205 Elvina Kalieva 🇺🇸

206 Olivia Gadecki 🇦🇺

207 Claire Liu 🇺🇸

208 Arina Rodionova 🇦🇺

210 Carol Young Suh Lee 🇺🇸

211 Alina Korneeva 🇷🇺

213 Francisca Jorge 🇵🇹

214 Anastasia Gasanova 🇷🇺

215 Selena Janicijevic 🇫🇷

216 Nuria Parrizas Diaz 🇪🇸

217 Silvia Ambrosio 🇮🇹

218 Camilla Rosatello 🇮🇹

219 Harmony Tan 🇫🇷

220 Ye-Xin Ma 🇨🇳

221 Justina Mikulskyte 🇱🇹

221 Alice Tubello 🇫🇷 (SR)

221 Sachia Vickery 🇺🇸 (SR)

222 Jazmin Ortenzi 🇦🇷

222 Jennifer Brady 🇺🇸 (SR)

223 Sada Nahimana 🇧🇮

224 Viktoria Hrunčakova 🇸🇰

225 Luisina Giovannini 🇦🇷

226 Eva Vedder 🇳🇱

227 Mary Stoiana 🇺🇸

229 Kathinka von Deichmann 🇱🇮

230 Jessica Pieri 🇮🇹

231 Barbora Palicova 🇨🇿

233 Sijia Wei 🇨🇳

Alternates

Mingge Xu 🇬🇧 (234)

Aliona Bolsova 🇪🇸 (235)

Tara Wurth 🇭🇷 (236)

Mona Barthel 🇩🇪 (237)

Tyra Caterina Grant 🇮🇹 (238)

Tereza Mrdeeza 🇭🇷 (239)

Mai Hontama 🇯🇵 (240)

Marina Bassols Ribera 🇪🇸 (242)