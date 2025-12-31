Tutto il Tennis ATP e WTA in TV e Streaming nella stagione 2026

Tennis in Tv ATP, Copertina, WTA

Nella stagione 2026 la maggior parte dei tornei saranno trasmessi sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) con l’esclusiva di tutto il circuito ATP e di Wimbledon (con 10 canali dedicati al torneo) e la co-esclusiva con SuperTennis di tutto il circuito WTA e dello US Open. Gli altri due Slam, Australian Open e Roland Garros, saranno ancora trasmessi sui canali Eurosport (in Italia non sono più disponibili su Sky). Per entrambi i tornei dello Slam verranno attivati 6 canali Eurosport (disponibili su Hbo Max, Warner Bros Discovery Plus, Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels); inoltre ci saranno ulteriori canali Eurosport sulle piattaforme Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus.
Sky Sport continuerà a trasmettere i tornei sui canali lineari (con Sky Sport Tennis canale di riferimento) e attraverso Sky Sport Plus e NOW Extra Match (copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.).

Ecco un quadro completo della situazione dei diritti tv aggiornata al 2026:

SKY SPORT TENNIS
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix.
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match.
Wimbledon (fino al 2030): diretta esclusiva (10 canali).
US Open (fino al 2027): diretta non esclusiva.
ATP Tour (fino al 2028): tutti i tornei ATP 1000, ATP 500 e ATP 250 in diretta esclusiva.
ATP Finals (fino al 2028): diretta esclusiva.
Next Gen ATP Finals (fino al 2028): diretta esclusiva.
WTA Tour (fino al 2028): tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 in diretta non esclusiva.
WTA Finals (fino al 2028): diretta non esclusiva.
United Cup (2026): diretta non esclusiva su Sky Sport Plus e Now Extra Match.
Sky Sport Plus (Sky) (fino al 2028): copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.
Now Extra Match (Now) (fino al 2028): copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.

EUROSPORT
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus); i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels.
Australian Open (fino al 2031): diretta esclusiva; tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus sui canali Eurosport 1,2,3,4,5,6, ulteriori canali Eurosport. Inoltre, sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels, sono disponibili i canali Eurosport 1,2,3,4,5,6.
Roland Garros (fino al 2030): diretta esclusiva; tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus sui canali Eurosport 1,2,3,4,5,6, ulteriori canali Eurosport. Inoltre, sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels, sono disponibili i canali Eurosport 1,2,3,4,5,6.
Laver Cup (fino al 2030): diretta esclusiva.

SUPERTENNIS
TV: SuperTennis.
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus.
US Open (fino al 2030): diretta non esclusiva fino al 2027, diretta esclusiva dal 2028 al 2030.
WTA Tour (fino al 2027): tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 in diretta non esclusiva.
WTA Finals (fino al 2027): diretta non esclusiva.
United Cup (2026): diretta non esclusiva.
Coppa Davis (fino al 2028): diretta esclusiva.
BJK Cup (fino al 2028): diretta esclusiva.
SuperTenniX: copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup, dello US Open, della Coppa Davis e della BJK Cup.

DAZN
ATP Challenger (2026): diretta non esclusiva.

TENNIS TV
ATP Tour, ATP Finals, Next Gen ATP Finals in diretta streaming.

ATP TOUR 2026 IN TV E STREAMING
MAGGIO
6-17 Maggio
ATP Masters 1000 Roma (Italia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

17-23 Maggio
ATP 500 Amburgo (Germania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
17-23 Maggio
ATP 250 Ginevra (Svizzera – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

24 Maggio – 7 Giugno
Roland Garros (Francia – terra rossa)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
8-14 Novembre
ATP 250 Stoccolma (Svezia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Novembre
ATP 250 sede da definire (cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-22 Novembre
Nitto ATP Finals Torino (Italia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now

24-29 Novembre
Coppa Davis Finals Bologna (Italia – cemento indoor)
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus

WTA TOUR 2026 IN TV E STREAMING

GENNAIO
2-11 Gennaio
United Cup Sydney Perth (Australia – cemento)
TV: SuperTennis
Streaming:: Sky Sport Plus, Now Extra Match, SuperTenniX
4-11 Gennaio
WTA 500 Brisbane (Australia – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
5-11 Gennaio
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

12-17 Gennaio
WTA 500 Adelaide (Australia – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
12-17 Gennaio
WTA 250 Hobart (Tasmania – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

18 Gennaio – 1 Febbraio
Australian Open (Melbourne – cemento)
US Open (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTennis
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now, SuperTenniX, SuperTennis Plus
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now, SuperTenniX, SuperTennis Plus

FEBBRAIO
2-8 Febbraio
ATP 250 Montpellier (Francia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
6-8 Febbraio
Coppa Davis Primo Turno
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus

9-15 Febbraio
ATP 250 Buenos Aires (Argentina – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
9-15 Febbraio
ATP 500 Dallas (USA – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
9-15 Febbraio
ATP 500 Rotterdam (Olanda – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

16-21 Febbraio
ATP 500 Doha (Qatar – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
16-22 Febbraio
ATP 250 Delray Beach (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
16-22 Febbraio
ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23-28 Febbraio
ATP 500 Acapulco (Messico – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23-28 Febbraio
ATP 500 Dubai (Emirati Arabi – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23 Febbraio – 1 Marzo
ATP 250 Santiago (Cile – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

MARZO
4-14 Marzo
ATP Masters 1000 Indian Wells (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

18-29 Marzo
ATP Masters 1000 Miami (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

30 Marzo – 5 Aprile
ATP 250 Bucarest (Romania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Marzo – 5 Aprile
ATP 250 Houston (USA – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Marzo – 5 Aprile
ATP 250 Marrakech (Marocco – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

APRILE
5-12 Aprile
ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Principato di Monaco – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-19 Aprile
ATP 500 Barcellona (Spagna – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Aprile
ATP 500 Monaco di Baviera (Germania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

22 Aprile – 3 Maggio
ATP Masters 1000 Madrid (Spagna – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

MAGGIO
6-17 Maggio
ATP Masters 1000 Roma (Italia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

17-23 Maggio
ATP 500 Amburgo (Germania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
17-23 Maggio
ATP 250 Ginevra (Svizzera – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

24 Maggio – 7 Giugno
Roland Garros (Francia – terra rossa)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels

GIUGNO
8-14 Giugno
ATP 250 Hertogenbosch (Olanda – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Giugno
ATP 250 Stoccarda (Germania – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-21 Giugno
ATP 500 Halle (Germania – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
15-21 Giugno
ATP 500 Queen’s (Gran Bretagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

21-28 Giugno
ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
21-28 Giugno
ATP 250 Maiorca (Spagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

29 Giugno – 12 Luglio
Wimbledon (Gran Bretagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Wimbledon 1,2,3,4,5,6
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now

LUGLIO
13-19 Luglio
ATP 250 Bastad (Svezia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Luglio
ATP 250 Gstaad (Svizzera – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Luglio
ATP 250 Umag (Croazia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

20-26 Luglio
ATP 250 Kitzbuhel (Austria – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
20-26 Luglio
ATP 250 Estoril (Portogallo – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

27 Luglio – 2 Agosto
ATP 250 Los Cabos (Messico – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
27 Luglio – 2 Agosto
ATP 500 Washington (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

AGOSTO
2-11 Agosto
ATP Masters 1000 Montreal (Canada – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-23 Agosto
ATP Masters 1000 Cincinnati (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23-30 Agosto
ATP 250 Winston-Salem (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

SETTEMBRE
31 Agosto-13 Settembre
US Open (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

18-20 Settembre
Coppa Davis Secondo Turno
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus

23-29 Settembre
ATP 250 Chengdu (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23-29 Settembre
ATP 250 Hangzhou (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
25-27 Settembre
Laver Cup Londra (Gran Bretagna – cemento indoor)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Hbo Max, Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels

30 Settembre – 6 Ottobre
ATP 500 Pechino (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Settembre – 6 Ottobre
ATP 500 Tokyo (Giappone – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

OTTOBRE
7-18 Ottobre
ATP Masters 1000 Shanghai (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

19-25 Ottobre
ATP 250 Almaty (Kazakistan – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
19-25 Ottobre
ATP 250 Bruxelles (Belgio – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
19-25 Ottobre
ATP 250 Lione (Francia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

26 Ottobre – 2 Novembre
ATP 500 Basilea (Svizzera – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
26 Ottobre – 2 Novembre
ATP 500 Vienna (Austria – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

NOVEMBRE
2-8 Novembre
ATP Masters 1000 Parigi (Francia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

8-14 Novembre
ATP 250 Stoccolma (Svezia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Novembre
ATP 250 sede da definire (cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-22 Novembre
Nitto ATP Finals Torino (Italia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now

24-29 Novembre
Coppa Davis Finals Bologna (Italia – cemento indoor)
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus



