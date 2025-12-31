Tutto il Tennis ATP e WTA in TV e Streaming nella stagione 2026
Nella stagione 2026 la maggior parte dei tornei saranno trasmessi sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) con l’esclusiva di tutto il circuito ATP e di Wimbledon (con 10 canali dedicati al torneo) e la co-esclusiva con SuperTennis di tutto il circuito WTA e dello US Open. Gli altri due Slam, Australian Open e Roland Garros, saranno ancora trasmessi sui canali Eurosport (in Italia non sono più disponibili su Sky). Per entrambi i tornei dello Slam verranno attivati 6 canali Eurosport (disponibili su Hbo Max, Warner Bros Discovery Plus, Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels); inoltre ci saranno ulteriori canali Eurosport sulle piattaforme Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus.
Sky Sport continuerà a trasmettere i tornei sui canali lineari (con Sky Sport Tennis canale di riferimento) e attraverso Sky Sport Plus e NOW Extra Match (copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.).
Ecco un quadro completo della situazione dei diritti tv aggiornata al 2026:
SKY SPORT TENNIS
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix.
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match.
Wimbledon (fino al 2030): diretta esclusiva (10 canali).
US Open (fino al 2027): diretta non esclusiva.
ATP Tour (fino al 2028): tutti i tornei ATP 1000, ATP 500 e ATP 250 in diretta esclusiva.
ATP Finals (fino al 2028): diretta esclusiva.
Next Gen ATP Finals (fino al 2028): diretta esclusiva.
WTA Tour (fino al 2028): tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 in diretta non esclusiva.
WTA Finals (fino al 2028): diretta non esclusiva.
United Cup (2026): diretta non esclusiva su Sky Sport Plus e Now Extra Match.
Sky Sport Plus (Sky) (fino al 2028): copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.
Now Extra Match (Now) (fino al 2028): copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.
EUROSPORT
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus); i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels.
Australian Open (fino al 2031): diretta esclusiva; tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus sui canali Eurosport 1,2,3,4,5,6, ulteriori canali Eurosport. Inoltre, sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels, sono disponibili i canali Eurosport 1,2,3,4,5,6.
Roland Garros (fino al 2030): diretta esclusiva; tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus sui canali Eurosport 1,2,3,4,5,6, ulteriori canali Eurosport. Inoltre, sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels, sono disponibili i canali Eurosport 1,2,3,4,5,6.
Laver Cup (fino al 2030): diretta esclusiva.
SUPERTENNIS
TV: SuperTennis.
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus.
US Open (fino al 2030): diretta non esclusiva fino al 2027, diretta esclusiva dal 2028 al 2030.
WTA Tour (fino al 2027): tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 in diretta non esclusiva.
WTA Finals (fino al 2027): diretta non esclusiva.
United Cup (2026): diretta non esclusiva.
Coppa Davis (fino al 2028): diretta esclusiva.
BJK Cup (fino al 2028): diretta esclusiva.
SuperTenniX: copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup, dello US Open, della Coppa Davis e della BJK Cup.
DAZN
ATP Challenger (2026): diretta non esclusiva.
TENNIS TV
ATP Tour, ATP Finals, Next Gen ATP Finals in diretta streaming.
ATP TOUR 2026 IN TV E STREAMING
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
MAGGIO
6-17 Maggio
ATP Masters 1000 Roma (Italia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
17-23 Maggio
ATP 500 Amburgo (Germania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
17-23 Maggio
ATP 250 Ginevra (Svizzera – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
24 Maggio – 7 Giugno
Roland Garros (Francia – terra rossa)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Novembre
ATP 250 Stoccolma (Svezia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Novembre
ATP 250 sede da definire (cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
15-22 Novembre
Nitto ATP Finals Torino (Italia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now
24-29 Novembre
Coppa Davis Finals Bologna (Italia – cemento indoor)
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus
WTA TOUR 2026 IN TV E STREAMING
GENNAIO
2-11 Gennaio
United Cup Sydney Perth (Australia – cemento)
TV: SuperTennis
Streaming:: Sky Sport Plus, Now Extra Match, SuperTenniX
4-11 Gennaio
WTA 500 Brisbane (Australia – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
5-11 Gennaio
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
12-17 Gennaio
WTA 500 Adelaide (Australia – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
12-17 Gennaio
WTA 250 Hobart (Tasmania – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
18 Gennaio – 1 Febbraio
Australian Open (Melbourne – cemento)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTennis
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now, SuperTenniX, SuperTennis Plus
FEBBRAIO
2-8 Febbraio
ATP 250 Montpellier (Francia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
6-8 Febbraio
Coppa Davis Primo Turno
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus
9-15 Febbraio
ATP 250 Buenos Aires (Argentina – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
9-15 Febbraio
ATP 500 Dallas (USA – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
9-15 Febbraio
ATP 500 Rotterdam (Olanda – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
16-21 Febbraio
ATP 500 Doha (Qatar – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
16-22 Febbraio
ATP 250 Delray Beach (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
16-22 Febbraio
ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23-28 Febbraio
ATP 500 Acapulco (Messico – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23-28 Febbraio
ATP 500 Dubai (Emirati Arabi – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23 Febbraio – 1 Marzo
ATP 250 Santiago (Cile – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
MARZO
4-14 Marzo
ATP Masters 1000 Indian Wells (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
18-29 Marzo
ATP Masters 1000 Miami (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Marzo – 5 Aprile
ATP 250 Bucarest (Romania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Marzo – 5 Aprile
ATP 250 Houston (USA – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Marzo – 5 Aprile
ATP 250 Marrakech (Marocco – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
APRILE
5-12 Aprile
ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Principato di Monaco – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Aprile
ATP 500 Barcellona (Spagna – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Aprile
ATP 500 Monaco di Baviera (Germania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
22 Aprile – 3 Maggio
ATP Masters 1000 Madrid (Spagna – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
MAGGIO
6-17 Maggio
ATP Masters 1000 Roma (Italia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
17-23 Maggio
ATP 500 Amburgo (Germania – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
17-23 Maggio
ATP 250 Ginevra (Svizzera – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
24 Maggio – 7 Giugno
Roland Garros (Francia – terra rossa)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
GIUGNO
8-14 Giugno
ATP 250 Hertogenbosch (Olanda – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Giugno
ATP 250 Stoccarda (Germania – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
15-21 Giugno
ATP 500 Halle (Germania – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
15-21 Giugno
ATP 500 Queen’s (Gran Bretagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
21-28 Giugno
ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
21-28 Giugno
ATP 250 Maiorca (Spagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
29 Giugno – 12 Luglio
Wimbledon (Gran Bretagna – erba)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Wimbledon 1,2,3,4,5,6
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now
LUGLIO
13-19 Luglio
ATP 250 Bastad (Svezia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Luglio
ATP 250 Gstaad (Svizzera – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-19 Luglio
ATP 250 Umag (Croazia – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
20-26 Luglio
ATP 250 Kitzbuhel (Austria – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
20-26 Luglio
ATP 250 Estoril (Portogallo – terra rossa)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
27 Luglio – 2 Agosto
ATP 250 Los Cabos (Messico – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
27 Luglio – 2 Agosto
ATP 500 Washington (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
AGOSTO
2-11 Agosto
ATP Masters 1000 Montreal (Canada – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
13-23 Agosto
ATP Masters 1000 Cincinnati (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23-30 Agosto
ATP 250 Winston-Salem (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
SETTEMBRE
31 Agosto-13 Settembre
US Open (USA – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTennis
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus
18-20 Settembre
Coppa Davis Secondo Turno
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus
23-29 Settembre
ATP 250 Chengdu (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
23-29 Settembre
ATP 250 Hangzhou (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
25-27 Settembre
Laver Cup Londra (Gran Bretagna – cemento indoor)
Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Hbo Max, Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels
30 Settembre – 6 Ottobre
ATP 500 Pechino (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
30 Settembre – 6 Ottobre
ATP 500 Tokyo (Giappone – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
OTTOBRE
7-18 Ottobre
ATP Masters 1000 Shanghai (Cina – cemento)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
19-25 Ottobre
ATP 250 Almaty (Kazakistan – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
19-25 Ottobre
ATP 250 Bruxelles (Belgio – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
19-25 Ottobre
ATP 250 Lione (Francia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
26 Ottobre – 2 Novembre
ATP 500 Basilea (Svizzera – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
26 Ottobre – 2 Novembre
ATP 500 Vienna (Austria – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
NOVEMBRE
2-8 Novembre
ATP Masters 1000 Parigi (Francia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Novembre
ATP 250 Stoccolma (Svezia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
8-14 Novembre
ATP 250 sede da definire (cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match
15-22 Novembre
Nitto ATP Finals Torino (Italia – cemento indoor)
TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now
24-29 Novembre
Coppa Davis Finals Bologna (Italia – cemento indoor)
TV: SuperTennis
Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus
