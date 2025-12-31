Tutto il Tennis ATP e WTA in TV e Streaming nella stagione 2026

Nella stagione 2026 la maggior parte dei tornei saranno trasmessi sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) con l’esclusiva di tutto il circuito ATP e di Wimbledon (con 10 canali dedicati al torneo) e la co-esclusiva con SuperTennis di tutto il circuito WTA e dello US Open. Gli altri due Slam, Australian Open e Roland Garros, saranno ancora trasmessi sui canali Eurosport (in Italia non sono più disponibili su Sky). Per entrambi i tornei dello Slam verranno attivati 6 canali Eurosport (disponibili su Hbo Max, Warner Bros Discovery Plus, Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels); inoltre ci saranno ulteriori canali Eurosport sulle piattaforme Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus.

Sky Sport continuerà a trasmettere i tornei sui canali lineari (con Sky Sport Tennis canale di riferimento) e attraverso Sky Sport Plus e NOW Extra Match (copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.).

Ecco un quadro completo della situazione dei diritti tv aggiornata al 2026:

SKY SPORT TENNIS

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix.

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match.

Wimbledon (fino al 2030): diretta esclusiva (10 canali).

US Open (fino al 2027): diretta non esclusiva.

ATP Tour (fino al 2028): tutti i tornei ATP 1000, ATP 500 e ATP 250 in diretta esclusiva.

ATP Finals (fino al 2028): diretta esclusiva.

Next Gen ATP Finals (fino al 2028): diretta esclusiva.

WTA Tour (fino al 2028): tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 in diretta non esclusiva.

WTA Finals (fino al 2028): diretta non esclusiva.

United Cup (2026): diretta non esclusiva su Sky Sport Plus e Now Extra Match.

Sky Sport Plus (Sky) (fino al 2028): copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.

Now Extra Match (Now) (fino al 2028): copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei ATP 1000, ATP 500, ATP 250 e WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup e dello US Open.

EUROSPORT

Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus); i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels.

Australian Open (fino al 2031): diretta esclusiva; tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus sui canali Eurosport 1,2,3,4,5,6, ulteriori canali Eurosport. Inoltre, sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels, sono disponibili i canali Eurosport 1,2,3,4,5,6.

Roland Garros (fino al 2030): diretta esclusiva; tutti i campi coperti da produzione televisiva internazionale disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus sui canali Eurosport 1,2,3,4,5,6, ulteriori canali Eurosport. Inoltre, sulle piattaforme Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels, sono disponibili i canali Eurosport 1,2,3,4,5,6.

Laver Cup (fino al 2030): diretta esclusiva.

SUPERTENNIS

TV: SuperTennis.

Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus.

US Open (fino al 2030): diretta non esclusiva fino al 2027, diretta esclusiva dal 2028 al 2030.

WTA Tour (fino al 2027): tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 in diretta non esclusiva.

WTA Finals (fino al 2027): diretta non esclusiva.

United Cup (2026): diretta non esclusiva.

Coppa Davis (fino al 2028): diretta esclusiva.

BJK Cup (fino al 2028): diretta esclusiva.

SuperTenniX: copertura di tutti i campi con produzione televisiva internazionale di tutti i tornei WTA 1000, WTA 500, WTA 250, della United Cup, dello US Open, della Coppa Davis e della BJK Cup.

DAZN

ATP Challenger (2026): diretta non esclusiva.

TENNIS TV

ATP Tour, ATP Finals, Next Gen ATP Finals in diretta streaming.

ATP TOUR 2026 IN TV E STREAMING

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

MAGGIO

6-17 Maggio

ATP Masters 1000 Roma (Italia – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

17-23 Maggio

ATP 500 Amburgo (Germania – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

17-23 Maggio

ATP 250 Ginevra (Svizzera – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

24 Maggio – 7 Giugno

Roland Garros (Francia – terra rossa)

8-14 Novembre

ATP 250 Stoccolma (Svezia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

8-14 Novembre

ATP 250 sede da definire (cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-22 Novembre

Nitto ATP Finals Torino (Italia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now

24-29 Novembre

Coppa Davis Finals Bologna (Italia – cemento indoor)

TV: SuperTennis

Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus

WTA TOUR 2026 IN TV E STREAMING

GENNAIO

2-11 Gennaio

United Cup Sydney Perth (Australia – cemento)

TV: SuperTennis

Streaming:: Sky Sport Plus, Now Extra Match, SuperTenniX

4-11 Gennaio

WTA 500 Brisbane (Australia – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

5-11 Gennaio

WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

12-17 Gennaio

WTA 500 Adelaide (Australia – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

12-17 Gennaio

WTA 250 Hobart (Tasmania – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

18 Gennaio – 1 Febbraio

Australian Open (Melbourne – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTennis

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis

Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now, SuperTenniX, SuperTennis Plus

FEBBRAIO

2-8 Febbraio

ATP 250 Montpellier (Francia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

6-8 Febbraio

Coppa Davis Primo Turno

TV: SuperTennis

Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus

9-15 Febbraio

ATP 250 Buenos Aires (Argentina – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

9-15 Febbraio

ATP 500 Dallas (USA – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

9-15 Febbraio

ATP 500 Rotterdam (Olanda – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

16-21 Febbraio

ATP 500 Doha (Qatar – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

16-22 Febbraio

ATP 250 Delray Beach (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

16-22 Febbraio

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23-28 Febbraio

ATP 500 Acapulco (Messico – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23-28 Febbraio

ATP 500 Dubai (Emirati Arabi – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23 Febbraio – 1 Marzo

ATP 250 Santiago (Cile – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

MARZO

4-14 Marzo

ATP Masters 1000 Indian Wells (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

18-29 Marzo

ATP Masters 1000 Miami (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

30 Marzo – 5 Aprile

ATP 250 Bucarest (Romania – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

30 Marzo – 5 Aprile

ATP 250 Houston (USA – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

30 Marzo – 5 Aprile

ATP 250 Marrakech (Marocco – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

APRILE

5-12 Aprile

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Principato di Monaco – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-19 Aprile

ATP 500 Barcellona (Spagna – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-19 Aprile

ATP 500 Monaco di Baviera (Germania – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

22 Aprile – 3 Maggio

ATP Masters 1000 Madrid (Spagna – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

MAGGIO

6-17 Maggio

ATP Masters 1000 Roma (Italia – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

17-23 Maggio

ATP 500 Amburgo (Germania – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

17-23 Maggio

ATP 250 Ginevra (Svizzera – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

24 Maggio – 7 Giugno

Roland Garros (Francia – terra rossa)

Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, ulteriori canali Eurosport (disponibili su Hbo Max e Warner Bros Discovery Plus). Inoltre i canali Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6 saranno disponibili anche su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels

GIUGNO

8-14 Giugno

ATP 250 Hertogenbosch (Olanda – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

8-14 Giugno

ATP 250 Stoccarda (Germania – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-21 Giugno

ATP 500 Halle (Germania – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-21 Giugno

ATP 500 Queen’s (Gran Bretagna – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

21-28 Giugno

ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

21-28 Giugno

ATP 250 Maiorca (Spagna – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

29 Giugno – 12 Luglio

Wimbledon (Gran Bretagna – erba)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport Wimbledon 1,2,3,4,5,6

Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now

LUGLIO

13-19 Luglio

ATP 250 Bastad (Svezia – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-19 Luglio

ATP 250 Gstaad (Svizzera – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-19 Luglio

ATP 250 Umag (Croazia – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

20-26 Luglio

ATP 250 Kitzbuhel (Austria – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

20-26 Luglio

ATP 250 Estoril (Portogallo – terra rossa)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

27 Luglio – 2 Agosto

ATP 250 Los Cabos (Messico – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

27 Luglio – 2 Agosto

ATP 500 Washington (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

AGOSTO

2-11 Agosto

ATP Masters 1000 Montreal (Canada – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

13-23 Agosto

ATP Masters 1000 Cincinnati (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23-30 Agosto

ATP 250 Winston-Salem (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

SETTEMBRE

31 Agosto-13 Settembre

US Open (USA – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, SuperTennis

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match, SuperTenniX, SuperTennis Plus

18-20 Settembre

Coppa Davis Secondo Turno

TV: SuperTennis

Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus

23-29 Settembre

ATP 250 Chengdu (Cina – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

23-29 Settembre

ATP 250 Hangzhou (Cina – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

25-27 Settembre

Laver Cup Londra (Gran Bretagna – cemento indoor)

Streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Hbo Max, Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Video Channels

30 Settembre – 6 Ottobre

ATP 500 Pechino (Cina – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

30 Settembre – 6 Ottobre

ATP 500 Tokyo (Giappone – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

OTTOBRE

7-18 Ottobre

ATP Masters 1000 Shanghai (Cina – cemento)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

19-25 Ottobre

ATP 250 Almaty (Kazakistan – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

19-25 Ottobre

ATP 250 Bruxelles (Belgio – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

19-25 Ottobre

ATP 250 Lione (Francia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

26 Ottobre – 2 Novembre

ATP 500 Basilea (Svizzera – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

26 Ottobre – 2 Novembre

ATP 500 Vienna (Austria – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

NOVEMBRE

2-8 Novembre

ATP Masters 1000 Parigi (Francia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

8-14 Novembre

ATP 250 Stoccolma (Svezia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

8-14 Novembre

ATP 250 sede da definire (cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Sport Plus, Sky Stream, Sky Go, Now, Now Extra Match

15-22 Novembre

Nitto ATP Finals Torino (Italia – cemento indoor)

TV: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Stream, Sky Go, Now

24-29 Novembre

Coppa Davis Finals Bologna (Italia – cemento indoor)

TV: SuperTennis

Streaming: SuperTenniX, SuperTennis Plus





Stefano Cucciardi