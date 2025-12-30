Matteo Berrettini cambia approccio: “Niente obiettivi di risultato, voglio stare bene e godermi il tennis”
Matteo Berrettini guarda al 2026 con un approccio diverso, più maturo e consapevole. Il tennista romano, impegnato nella preparazione in vista della nuova stagione, ha spiegato chiaramente di non voler fissare obiettivi legati ai risultati, ma di voler concentrare le proprie energie su ben altri aspetti del suo percorso.
Reduce da un’off-season intensa, durante la quale si è allenato anche con Jannik Sinner sotto lo sguardo attento di Thomas Enqvist, Berrettini ha lasciato intendere di puntare molto sull’Australian Open 2026, pur senza caricare l’appuntamento di aspettative numeriche o traguardi prefissati. Le sue parole, rilasciate in un’intervista a Men’s Health, raccontano un atleta che vuole continuare a crescere senza rincorrere etichette o classifiche.
«Non mi do obiettivi di risultato, non perché voglia nascondermi, ma perché non mi stimola più di tanto», ha spiegato Berrettini. «So che i risultati arrivano passando da altro. La Coppa Davis lo ha dimostrato. Devo dare priorità a stare bene e godermi quel che faccio». Un messaggio chiaro, che riflette la volontà di costruire prestazioni solide partendo dal benessere personale e dalla qualità del lavoro quotidiano.
Grande spazio, nel suo racconto, è dedicato all’aspetto mentale, ormai centrale nella sua routine: «Il lavoro mentale dura 365 giorni l’anno. Non riguarda solo la performance, ma tutto: allenamenti, viaggi, vita. Devo imparare a rallentare. Quando c’è una competizione importante, prendersi il proprio tempo è fondamentale, disintossicarsi da telefono e informazioni esterne».
Berrettini ha parlato anche dell’affetto ricevuto dopo il trionfo azzurro in Davis, un calore che ha voluto condividere con la famiglia: «È stato bellissimo. Poi siamo andati alle Maldive tutti insieme, una cosa che non facevamo da tempo. Momenti così fanno bene anche al cuore».
Dal punto di vista tecnico, l’azzurro ha le idee chiare su dove possa arrivare il salto di qualità: «Quando riesco a essere aggressivo in risposta, l’avversario sente pressione. I miei game di servizio vanno via abbastanza facilmente: se creo più occasioni in risposta posso davvero spostare l’ago della bilancia».
Niente proclami, dunque, ma una direzione precisa: evolversi, non semplicemente ritrovarsi. Con la serenità di chi ha imparato a conoscersi meglio e con la consapevolezza che, per Berrettini, la vera base dei risultati resta il piacere di stare in campo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Italiani, Matteo Berrettini
@ enzo la barbera (#4539443)
Calma, col fisico logoro a 30 anni. Djokovic ne ha 38 e mezzo e dovrebbero prendere tutti esempio da lui. Sì, lo so che è un fenomeno naturale di coordinazione e fluidità, inoltre ha un autocontrollo sovrumano, come Ronaldo, però ormai la via è segnata: gli sportivi professionisti non possono più non tener conto di certi risultati raggiunti in longevità. Sull’inattendibilita dell’ultima Davis invece ti dò ragione al 100%, anche perché, ripeto: con Jannik, Muso, Cobbo, Luciano, per gli altri trovare un posto in Davis sarà sempre più difficile nei prox 5 anni, anche per i doppisti, soprattutto se c’è Sinner in squadra.
@ enzo la barbera (#4539443)
Noiosi non c’entra niente, fiduciosi!
Per chi ha seguito i miei precedenti post sui “sorvegliati speciali”. Leggete con attenzione. Le dichiarazioni di Musetti sono coinvolgenti, vuole salire in alto e noi tifosi lo seguiamo noiosi, lo “sorvegliamo”. Matteo Berrettini dice di fare quel che si sentirà di fare, non si pone traguardi. Sa benissimo di avere 30 anni il fisico logoro. È un ottimo tennista ma sa benissimo che i grandi traguardi gli sono preclusi per sempre. In questo caso, non è un “sorvegliato”. La Davis non è un test attendibile. Ve lo direi con il fiasco in mano, ma di mani ne ho solo 2. Con la sinistra scrivo, con la destra reggo il cellulare. enzo
Tutto dipende da quel che si vuole ottenere. Se lui è contento di prendere dal campo quel che arriva senza sforzarsi, cioè intendo senza pianificare troppo, va benissimo così. Ha già ottenuto molto, moltissimo, in carriera, anche se in un periodo non lunghissimo. Ad ognuno il suo proprio progetto di vita, cribbio! Per la Davis, però, visto che è evidente che lui ci tenga tantissimo, ha una tale concorrenza in casa, che potrebbe un giorno anche non essere più utilizzato, se non dovessero arrivare durante l’anno minimi risultati.
Io preferivo il Berretto dell’era Santopadre, ma ormai è acqua passata.
Senza considerare Sinner che fa un altro sport, Berrettini rimane ad oggi il miglior tennista italiano degli ultimi 50 anni, nell’ attesa della crescita di Musetti e di altri azzurri
In realtà era evita sto sito
Guarda Matteo fai bene a mollare il telefono e i vari forum e tutte quelle c…te li. Evviva soprattutto sto sito dove per qualcuno ( uno in particolare con il fiasco n.d.r.) tu non hai più niente da fare al tennis italiano. Io credo invece che tu possa tranquillamente rientrare a breve, salute permettendo, nel giro che conta. Dacci una gioia Matteo. Grazie.
Me lo auguro.
Parole sante!
E sta a vedere che, se non avrà problemi fisici, in mezzo a tanti proclami la vera sorpresa del 2026 sarà il nostro Matteo 🙂
L’intelligenza dimostrata da Matteo negli anni è uno dei fattori determinanti della sua splendida carriera. Ricordo quando, in una intervista, disse che col suo mental coach hanno affrontato l’argomento tennis dopo 2 anni di lavoro sull’aspetto mentale. A qualcuno pareva assurdo, personalmente valutavo positivamente questo aspetto, Matteo stesso ha dichiarato che la sua volontà era di lavorare per essere “una persona migliore” e che ciò lo avrebbe portato a dare il massimo in campo a livello mentale.
Considerati (parlando di livello top players) i limiti tecnici ed i problemi fisici patiti, direi che ci è riuscito in pieno, e ancora potrà togliersi (e regalarci) diverse soddisfazioni.
A 30 anni giusto questo saggio approccio,forza Berretto!!!