“Game, Set, Music”, 15 concerti sulla Rod Laver Arena prima degli incontri serali

Craig Tiley da tempo ha tracciato la rotta: i fan che accorrono agli Australian Open sono a caccia di forti emozioni tennistiche, ma non solo. Lo Slam di Melbourne è sempre più un evento a 360° con molteplici iniziative per coinvolgere e soddisfare il pubblico oltre agli incontri sportivi. Per questo ogni edizione del primo Major della stagione si arricchisce di novità e iniziative extra campo, con la settimana precedente all’avvio dei main draw sempre più ricca di eventi, e da quest’anno anche un interessante happening musicale quotidiano, appena prima dell’inizio della sessione serale degli incontri. Lo comunica il sito ufficiale degli Australian Open con un ricco programma di star locali e internazionali che scenderanno sulla Rod Laver Arena per “scaldare” l’atmosfera.

Così recita l’annuncio delle serate musicali: “La line-up include un mix di icone internazionali e star australiane, tra cui: Cody Simpson nella prima serata, domenica 18 gennaio, con un’interpretazione ad alta energia del classico di Robbie Williams “Let Me Entertain You”. La superstar americana Patti LaBelle porterà la sua leggendaria hit “Lady Marmalade” giovedì 29 gennaio prima delle semifinali femminili. Sophie Ellis Bextor eseguirà il suo grande successo “Murder On The Dance Floor” nella serata delle finali maschili, domenica 1 febbraio. Un ensemble della Melbourne Symphony Orchestra eseguirà “Sound of The AO” venerdì 30 gennaio”.

Oltre a queste star del firmamento internazionale, è comunicato che l’inno nazionale precedente alla finale maschile sarà eseguito dalla cantante Paulin (molto nota in Australia), mentre il coro Pitchface dei Western Suburbs di Melbourne intonerà l’inno il giorno della finale femminile. Daniel Makunike di MJ the Musical sarà la stella in occasione del Australia Day (con i consueti fuochi artificiali).

“Questa è una novità assoluta per un torneo del Grande Slam e riflette appieno l’evoluzione dell’Australian Open in un’esperienza sportiva e di intrattenimento globale”, ha dichiarato John O’Neil, responsabile degli eventi live di Tennis Australia. “Dagli spettacoli prima delle due finali di appena sei anni fa, fino a ogni sera del tabellone principale, l’Australian Open è molto più che tennis.”

Da segnalare anche l’esibizione dei Crowded House alla cerimonia di apertura inaugurale dell’AO sabato 17 gennaio, quando andrà in scena l’attesa esibizione “Sfida dei numeri 1 del mondo” tra il sei volte campione del torneo Roger Federer, il quattro volte campione Andre Agassi e le leggende australiane Patrick Rafter e Lleyton Hewitt.

Anche in Australia quindi si punta sullo spettacolo per il pubblico, come accade alle ATP Finals di Torino dove prima degli incontri serali noti artisti nazionali hanno simbolicamente aperto le serate all’Inalpi Arena.

