Italiani in campo la prossima settimana (Novità di Livetennis)

Ecco il quadro completo degli ITALIANI IN CAMPO LA PROSSIMA SETTIMANA, considerando ATP, WTA, Challenger e United Cup, divisi torneo per torneo.
🇮🇹 ITALIANI IN CAMPO – SETTIMANA 2–8 GENNAIO
🇦🇺 Brisbane – WTA 500
Singolare
❌ Nessuna italiana nel main draw
❌ Nessuna italiana nelle qualificazioni
Doppio
❌ Nessuna italiana iscritta
🇳🇿 Auckland – WTA 250
Singolare
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 → Main draw
Qualificazioni
❌ Nessuna italiana
Doppio
❌ Nessuna italiana
🇦🇺 Canberra – WTA 125
Singolare – Main draw
Lucia Bronzetti 🇮🇹
Lucrezia Stefanini 🇮🇹
Qualificazioni
Camilla Rosatello 🇮🇹
Doppio
Bronzetti / P. Kudermetova
Gorgodze / Rosatello
🇦🇺 Brisbane – ATP 250
Main draw
❌ Nessun italiano
Alternates
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (8)
Qualificazioni
Matteo Arnaldi 🇮🇹
🇭🇰 Hong Kong – ATP 250
Main draw
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Qualificazioni
Francesco Maestrelli 🇮🇹
🇮🇳 Bengaluru – ATP Challenger 125
Main draw
❌ Nessun italiano
🇦🇺 Canberra – ATP Challenger 125
Main draw
Luca Nardi 🇮🇹
Matteo Gigante 🇮🇹
🇳🇨 Nouméa – ATP Challenger 75
Main draw
❌ Nessun italiano
🇹🇭 Nonthaburi – ATP Challenger 50
Main draw
Lorenzo Giustino 🇮🇹
Alternates
Michele Ribecai 🇮🇹 (3)
🇬🇧 Nottingham – ATP Challenger 50
Main draw
❌ Nessun italiano
Alternates
Federico Arnaboldi 🇮🇹 (9)
🌍 United Cup – Perth (Gruppo B)
🇮🇹 ITALIA
Donne
Jasmine Paolini 🇮🇹
Nuría Brancaccio 🇮🇹
Sara Errani 🇮🇹
Uomini
Flavio Cobolli 🇮🇹
Andrea Pellegrino 🇮🇹
Simone Vavassori 🇮🇹
