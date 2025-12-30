Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, Entry List, WTA

Italiani in campo la prossima settimana (Novità di Livetennis)

30/12/2025 09:45 2 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Ecco il quadro completo degli ITALIANI IN CAMPO LA PROSSIMA SETTIMANA, considerando ATP, WTA, Challenger e United Cup, divisi torneo per torneo.

🇮🇹 ITALIANI IN CAMPO – SETTIMANA 2–8 GENNAIO
🇦🇺 Brisbane – WTA 500
Singolare
❌ Nessuna italiana nel main draw
❌ Nessuna italiana nelle qualificazioni
Doppio
❌ Nessuna italiana iscritta

🇳🇿 Auckland – WTA 250
Singolare
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 → Main draw
Qualificazioni
❌ Nessuna italiana
Doppio
❌ Nessuna italiana

🇦🇺 Canberra – WTA 125
Singolare – Main draw
Lucia Bronzetti 🇮🇹
Lucrezia Stefanini 🇮🇹
Qualificazioni
Camilla Rosatello 🇮🇹
Doppio
Bronzetti / P. Kudermetova
Gorgodze / Rosatello

🇦🇺 Brisbane – ATP 250
Main draw
❌ Nessun italiano
Alternates
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (8)
Qualificazioni
Matteo Arnaldi 🇮🇹

🇭🇰 Hong Kong – ATP 250
Main draw
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Qualificazioni
Francesco Maestrelli 🇮🇹

🇮🇳 Bengaluru – ATP Challenger 125
Main draw
❌ Nessun italiano

🇦🇺 Canberra – ATP Challenger 125
Main draw
Luca Nardi 🇮🇹
Matteo Gigante 🇮🇹

🇳🇨 Nouméa – ATP Challenger 75
Main draw
❌ Nessun italiano

🇹🇭 Nonthaburi – ATP Challenger 50
Main draw
Lorenzo Giustino 🇮🇹
Alternates
Michele Ribecai 🇮🇹 (3)

🇬🇧 Nottingham – ATP Challenger 50
Main draw
❌ Nessun italiano
Alternates
Federico Arnaboldi 🇮🇹 (9)

🌍 United Cup – Perth (Gruppo B)
🇮🇹 ITALIA
Donne
Jasmine Paolini 🇮🇹
Nuría Brancaccio 🇮🇹
Sara Errani 🇮🇹
Uomini
Flavio Cobolli 🇮🇹
Andrea Pellegrino 🇮🇹
Simone Vavassori 🇮🇹

TAG:

2 commenti

JOA20 (Guest) 30-12-2025 10:14

Andrea Bolelli o Simone Vavassori?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 30-12-2025 10:03

Un bel quadretto, molto pratico.

Bravi!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!