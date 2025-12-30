Alcaraz lavora sul servizio: nuova preparazione alla Djokovic in vista del 2026

Carlos Alcaraz continua a rifinire ogni dettaglio del suo gioco in vista dell’inizio della stagione 2026, con l’Australian Open che rappresenta già il grande obiettivo sullo sfondo. Il lavoro del murciano in questa fase di preparazione è meticoloso e mirato, e uno degli aspetti su cui si sta concentrando maggiormente è il servizio, colpo che nel corso del 2025 ha mostrato una crescita evidente.

Il metodo utilizzato da Samuel López per lavorare sul servizio non è una novità assoluta: lo stesso approccio era già stato sperimentato nella stagione precedente, coincidente con l’ingresso del tecnico nel team di Alcaraz. I risultati, però, sono stati tangibili durante l’ultima stagione, confermando la bontà del percorso intrapreso. L’obiettivo principale di questi esercizi resta il miglioramento del lancio di palla, elemento fondamentale per garantire continuità, precisione ed efficacia al servizio.

Nel video emerso nelle ultime ore, tuttavia, c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti. Alcaraz ha introdotto un nuovo gesto nella fase di preparazione del servizio: prima di avviare il movimento, ora porta la palla all’altezza del petto, quasi fino alla gola. Una modifica significativa rispetto alla meccanica utilizzata per gran parte del 2025, ma soprattutto una preparazione molto simile a quella adottata da Novak Djokovic.

Il gesto si ripete in maniera sistematica in tutti i servizi mostrati, segnale evidente di una scelta tecnica ben definita e non casuale. L’intenzione sembra chiara: rendere la preparazione del servizio più fluida e continua fin dall’inizio del movimento, eliminando possibili rigidità e favorendo una maggiore sincronizzazione tra lancio, spinta delle gambe e rotazione del busto.

Se confermata nel tempo, questa nuova meccanica potrebbe diventare un elemento stabile del servizio di Alcaraz nel 2026. Un ulteriore passo nella costante evoluzione del suo tennis, con l’obiettivo di presentarsi a Melbourne con un’arma ancora più solida e affidabile nei momenti chiave delle partite.





Francesco Paolo Villarico