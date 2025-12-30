Loïs Boisson costretta al forfait: niente United Cup, obiettivo recupero per l’Australian Open

Loïs Boisson non prenderà parte alla United Cup di Perth. La tennista francese, 20 anni, ha annunciato il forfait a causa di un nuovo contrattempo fisico emerso durante la pretemporada, un problema che si aggiunge all’infortunio con cui aveva già chiuso anticipatamente la sua stagione 2025 dopo la tournée asiatica.

Per Boisson si tratta di una rinuncia particolarmente dolorosa, perché la United Cup avrebbe rappresentato la sua prima convocazione con la Francia in una competizione a squadre di alto livello. Tuttavia, la priorità in questo momento resta il pieno recupero fisico in vista del primo grande appuntamento dell’anno, l’Australian Open.

Ad annunciare la decisione è stata la stessa giocatrice attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: «Ciao a tutti, volevo darvi un aggiornamento: purtroppo ho avuto un piccolo contrattempo durante la pretemporada e quindi non sarò pronta in tempo per competere nella United Cup a Perth. È stata una decisione molto difficile, perché speravo davvero di rappresentare la Francia per la prima volta in un torneo a squadre. Sto facendo tutto il possibile per essere pronta in tempo per l’Open d’Australia».

Lo staff medico e il team della giovane francese hanno optato per la massima prudenza, evitando di forzare i tempi in una fase delicata della stagione. L’obiettivo dichiarato resta quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Melbourne, dove Boisson spera di poter tornare in campo senza limitazioni fisiche.

Nei prossimi giorni saranno valutati i progressi del recupero, ma per ora la francese si concentra esclusivamente sulla riabilitazione, con l’Australian Open come traguardo principale di questo avvio di 2026.





Marco Rossi