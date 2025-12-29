Matteo Gigante rinuncia alle qualificazioni dell’Australian Open 2026: “Ho bisogno di tempo per tornare al 100%”

Matteo Gigante non sarà al via delle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Il tennista romano ha annunciato il forfait attraverso un messaggio sui propri canali social, spiegando di non essere ancora nelle condizioni fisiche ideali per affrontare la trasferta australiana e l’inizio di stagione.

«Purtroppo non potrò prendere parte alla trasferta australiana, è stata una decisione molto difficile da accettare ma ho ancora bisogno di tempo per tornare al 100% fisicamente. Spero di poter tornare a giocare il prima possibile», ha scritto Matteo Gigante, accompagnando il messaggio con una foto che rende bene il momento delicato che sta attraversando.

La rinuncia riguarda nello specifico il tabellone di qualificazione, dove Gigante puntava a trovare continuità e minuti importanti dopo una stagione condizionata da stop fisici. La scelta, seppur sofferta, va letta in un’ottica di prudenza: evitare un rientro affrettato e lavorare sul completo recupero resta la priorità, soprattutto in vista di un calendario lungo e impegnativo.

Nei prossimi giorni si capirà meglio quale potrà essere il programma di rientro dell’azzurro, che ora concentrerà il lavoro su riabilitazione e preparazione atletica. L’obiettivo dichiarato è tornare in campo il prima possibile, ma solo quando le condizioni fisiche lo consentiranno davvero, senza correre rischi inutili.





Francesco Paolo Villarico