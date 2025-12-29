Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Karen Khachanov al n.17 del mondo
29/12/2025 09:05 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (29-12-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12050
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5110
Punti
24
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4820
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4190
Punti
28
Tornei
6
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4085
Punti
23
Tornei
7
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4080
Punti
23
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3990
Punti
23
Tornei
9
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3960
Punti
23
Tornei
10
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
11
Best: 11
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2845
Punti
29
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2825
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2710
Punti
24
Tornei
14
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2585
Punti
26
Tornei
15
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2580
Punti
21
Tornei
16
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2510
Punti
26
Tornei
17
Best: 9
▲
1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
18
Best: 16
▼
-1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2315
Punti
23
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2150
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2050
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2035
Punti
24
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2000
Punti
30
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1665
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1635
Punti
21
Tornei
25
Best: 25
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1579
Punti
35
Tornei
26
Best: 21
▼
-1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1565
Punti
27
Tornei
27
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1563
Punti
27
Tornei
28
Best: 28
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1540
Punti
25
Tornei
29
Best: 27
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1527
Punti
31
Tornei
30
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1500
Punti
22
Tornei
31
Best: 30
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1483
Punti
23
Tornei
32
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1445
Punti
20
Tornei
33
Best: 33
▲
3
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1385
Punti
25
Tornei
34
Best: 31
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
27
Tornei
35
Best: 29
▼
-2
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1380
Punti
30
Tornei
36
Best: 3
▼
-2
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1380
Punti
21
Tornei
37
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1370
Punti
23
Tornei
38
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1300
Punti
27
Tornei
39
Best: 14
▲
1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1260
Punti
18
Tornei
40
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1255
Punti
29
Tornei
41
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1228
Punti
25
Tornei
42
Best: 39
▲
1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1208
Punti
27
Tornei
43
Best: 38
▼
-1
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1205
Punti
30
Tornei
44
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1180
Punti
18
Tornei
45
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1145
Punti
29
Tornei
46
Best: 46
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1123
Punti
31
Tornei
47
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1120
Punti
30
Tornei
48
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1090
Punti
23
Tornei
49
Best: 43
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1028
Punti
28
Tornei
50
Best: 50
▲
3
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
51
Best: 42
▲
1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1015
Punti
30
Tornei
52
Best: 17
▼
-2
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
1013
Punti
26
Tornei
53
Best: 19
▲
1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
25
Tornei
54
Best: 36
▼
-3
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1000
Punti
24
Tornei
55
Best: 53
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
956
Punti
20
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
57
Best: 56
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
924
Punti
28
Tornei
58
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
915
Punti
27
Tornei
59
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
895
Punti
33
Tornei
60
Best: 60
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
877
Punti
32
Tornei
61
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
873
Punti
25
Tornei
62
Best: 61
--
0
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
861
Punti
20
Tornei
63
Best: 61
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
855
Punti
25
Tornei
64
Best: 58
▲
2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
848
Punti
22
Tornei
65
Best: 43
▼
-1
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
845
Punti
28
Tornei
66
Best: 23
▼
-1
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
837
Punti
31
Tornei
67
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
829
Punti
24
Tornei
68
Best: 6
--
0
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
825
Punti
20
Tornei
69
Best: 53
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
817
Punti
25
Tornei
70
Best: 64
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
789
Punti
25
Tornei
71
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
777
Punti
26
Tornei
72
Best: 6
▲
1
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
765
Punti
20
Tornei
73
Best: 3
▲
2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
765
Punti
19
Tornei
74
Best: 74
▲
2
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
75
Best: 29
▼
-3
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
760
Punti
30
Tornei
76
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
758
Punti
26
Tornei
77
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
746
Punti
25
Tornei
78
Best: 74
--
0
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
732
Punti
28
Tornei
79
Best: 17
▲
1
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
726
Punti
21
Tornei
80
Best: 79
▼
-1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
724
Punti
25
Tornei
81
Best: 57
▲
2
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
718
Punti
20
Tornei
82
Best: 55
▼
-1
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
717
Punti
28
Tornei
83
Best: 21
▲
1
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
711
Punti
29
Tornei
84
Best: 79
▼
-2
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
708
Punti
31
Tornei
85
Best: 73
▲
2
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
704
Punti
23
Tornei
86
Best: 71
▼
-1
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
700
Punti
26
Tornei
87
Best: 86
▼
-1
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
694
Punti
27
Tornei
88
Best: 88
--
0
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
677
Punti
28
Tornei
89
Best: 87
▲
1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
672
Punti
29
Tornei
90
Best: 9
▲
2
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
91
Best: 46
--
0
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
669
Punti
29
Tornei
92
Best: 47
▲
1
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
668
Punti
32
Tornei
93
Best: 89
▼
-4
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
668
Punti
26
Tornei
94
Best: 42
--
0
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
667
Punti
24
Tornei
95
Best: 86
▲
1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
655
Punti
26
Tornei
96
Best: 58
▲
1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
97
Best: 45
▼
-2
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
652
Punti
27
Tornei
98
Best: 27
--
0
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
652
Punti
25
Tornei
99
Best: 92
▲
1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
647
Punti
27
Tornei
100
Best: 95
▼
-1
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
641
Punti
32
Tornei
101
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
630
Punti
27
Tornei
102
Best: 102
▲
2
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
627
Punti
26
Tornei
103
Best: 78
▼
-2
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
626
Punti
28
Tornei
104
Best: 45
▼
-1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
623
Punti
22
Tornei
105
Best: 105
--
0
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
607
Punti
30
Tornei
106
Best: 90
--
0
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
605
Punti
28
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
108
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
586
Punti
22
Tornei
109
Best: 16
--
0
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
573
Punti
23
Tornei
110
Best: 24
--
0
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
560
Punti
26
Tornei
111
Best: 107
--
0
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
557
Punti
28
Tornei
112
Best: 99
▲
1
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
553
Punti
30
Tornei
113
Best: 62
▲
1
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
546
Punti
30
Tornei
114
Best: 37
▼
-2
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
546
Punti
27
Tornei
115
Best: 12
▲
2
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
538
Punti
17
Tornei
116
Best: 77
▼
-1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
536
Punti
25
Tornei
117
Best: 101
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
535
Punti
26
Tornei
118
Best: 117
--
0
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
533
Punti
17
Tornei
119
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
27
Tornei
120
Best: 102
▲
1
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
517
Punti
25
Tornei
121
Best: 23
▼
-1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
513
Punti
29
Tornei
122
Best: 96
▲
1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
501
Punti
24
Tornei
123
Best: 64
▼
-1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
499
Punti
29
Tornei
124
Best: 83
--
0
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
498
Punti
23
Tornei
125
Best: 125
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
27
Tornei
126
Best: 91
▲
1
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
22
Tornei
127
Best: 115
▲
1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
487
Punti
15
Tornei
128
Best: 101
▼
-2
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
482
Punti
31
Tornei
129
Best: 49
▲
1
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
469
Punti
26
Tornei
130
Best: 128
▲
1
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
469
Punti
26
Tornei
131
Best: 112
▼
-2
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
468
Punti
25
Tornei
132
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
19
Tornei
133
Best: 113
▼
-1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
461
Punti
23
Tornei
134
Best: 134
▲
1
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
450
Punti
31
Tornei
135
Best: 110
▼
-1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
449
Punti
25
Tornei
136
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
448
Punti
27
Tornei
137
Best: 137
▲
1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
442
Punti
21
Tornei
138
Best: 118
▼
-1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
441
Punti
26
Tornei
139
Best: 138
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
439
Punti
28
Tornei
140
Best: 79
--
0
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
438
Punti
24
Tornei
141
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
142
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
436
Punti
20
Tornei
143
Best: 102
--
0
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
144
Best: 143
--
0
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
428
Punti
31
Tornei
145
Best: 142
--
0
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
427
Punti
25
Tornei
146
Best: 133
--
0
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
17
Tornei
147
Best: 145
--
0
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
414
Punti
22
Tornei
148
Best: 125
▲
2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
149
Best: 145
▼
-1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
407
Punti
24
Tornei
150
Best: 143
▲
1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
406
Punti
23
Tornei
151
Best: 115
▲
1
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
405
Punti
22
Tornei
152
Best: 105
▲
1
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
153
Best: 130
▼
-4
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
404
Punti
25
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
402
Punti
23
Tornei
155
Best: 126
--
0
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
21
Tornei
156
Best: 4
--
0
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
397
Punti
17
Tornei
157
Best: 3
--
0
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
397
Punti
24
Tornei
158
Best: 149
--
0
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
394
Punti
27
Tornei
159
Best: 147
--
0
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
380
Punti
21
Tornei
160
Best: 147
--
0
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
372
Punti
15
Tornei
161
Best: 125
--
0
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
369
Punti
27
Tornei
162
Best: 159
--
0
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
365
Punti
25
Tornei
163
Best: 103
--
0
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
361
Punti
27
Tornei
164
Best: 151
--
0
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
353
Punti
16
Tornei
165
Best: 163
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
353
Punti
24
Tornei
166
Best: 63
--
0
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
352
Punti
25
Tornei
167
Best: 99
--
0
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
349
Punti
22
Tornei
168
Best: 166
--
0
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
349
Punti
15
Tornei
169
Best: 164
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
349
Punti
23
Tornei
170
Best: 170
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
344
Punti
31
Tornei
171
Best: 125
--
0
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
339
Punti
18
Tornei
172
Best: 36
--
0
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
19
Tornei
173
Best: 105
--
0
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
337
Punti
27
Tornei
174
Best: 173
▲
3
Martin Damm
USA, 30-09-2003
330
Punti
20
Tornei
175
Best: 174
▼
-1
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
330
Punti
33
Tornei
176
Best: 87
▲
2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
329
Punti
26
Tornei
177
Best: 95
▼
-2
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
328
Punti
29
Tornei
178
Best: 175
▼
-2
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
327
Punti
33
Tornei
179
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
180
Best: 106
--
0
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
326
Punti
26
Tornei
181
Best: 158
▲
1
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
182
Best: 181
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
320
Punti
30
Tornei
183
Best: 133
--
0
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
319
Punti
22
Tornei
184
Best: 159
▲
1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
318
Punti
23
Tornei
185
Best: 21
▲
1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
317
Punti
22
Tornei
186
Best: 182
▲
1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
316
Punti
32
Tornei
187
Best: 123
▲
1
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
16
Tornei
188
Best: 180
▲
2
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
12
Tornei
189
Best: 189
▲
2
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
313
Punti
16
Tornei
190
Best: 144
▲
3
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
312
Punti
23
Tornei
191
Best: 170
▲
1
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
312
Punti
26
Tornei
192
Best: 17
▼
-8
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
312
Punti
32
Tornei
193
Best: 164
▼
-4
James McCabe
AUS, 05-07-2003
309
Punti
29
Tornei
194
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
195
Best: 63
▲
1
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
305
Punti
17
Tornei
196
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
305
Punti
30
Tornei
197
Best: 138
--
0
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
304
Punti
24
Tornei
198
Best: 191
--
0
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
297
Punti
26
Tornei
199
Best: 193
▲
1
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
297
Punti
30
Tornei
200
Best: 183
▼
-1
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
293
Punti
30
Tornei
201
Best: 194
--
0
Dan Added
FRA, 13-04-1999
293
Punti
32
Tornei
202
Best: 198
--
0
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
292
Punti
25
Tornei
203
Best: 177
▲
1
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
287
Punti
16
Tornei
204
Best: 38
▲
1
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
205
Best: 153
▲
1
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
285
Punti
26
Tornei
206
Best: 159
▲
2
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
284
Punti
21
Tornei
207
Best: 187
▼
-4
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
284
Punti
30
Tornei
208
Best: 201
▼
-1
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
283
Punti
29
Tornei
209
Best: 150
▲
1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
280
Punti
21
Tornei
210
Best: 209
▼
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
31
Tornei
211
Best: 200
--
0
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
278
Punti
23
Tornei
212
Best: 186
▲
1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
275
Punti
20
Tornei
213
Best: 131
▲
2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
214
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
34
Tornei
215
Best: 205
▼
-3
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
271
Punti
33
Tornei
216
Best: 172
--
0
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
268
Punti
28
Tornei
217
Best: 118
▲
1
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
21
Tornei
218
Best: 184
▲
2
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
19
Tornei
219
Best: 123
▼
-2
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
260
Punti
24
Tornei
220
Best: 158
▼
-1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
259
Punti
29
Tornei
221
Best: 157
--
0
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
258
Punti
27
Tornei
222
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
14
Tornei
223
Best: 170
--
0
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
26
Tornei
224
Best: 191
--
0
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
225
Best: 145
▲
1
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
251
Punti
13
Tornei
226
Best: 185
▼
-1
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
250
Punti
38
Tornei
227
Best: 207
▲
3
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
247
Punti
19
Tornei
228
Best: 16
▼
-1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
247
Punti
24
Tornei
229
Best: 196
--
0
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
247
Punti
28
Tornei
230
Best: 131
▼
-2
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
247
Punti
30
Tornei
231
Best: 196
▲
1
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
247
Punti
32
Tornei
232
Best: 232
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
26
Tornei
233
Best: 231
▼
-2
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
243
Punti
30
Tornei
234
Best: 212
▲
2
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
242
Punti
27
Tornei
235
Best: 97
▼
-1
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
241
Punti
30
Tornei
236
Best: 202
▲
1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
237
Best: 123
▲
2
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
30
Tornei
238
Best: 238
▲
2
Marko Topo
GER, 13-09-2003
234
Punti
22
Tornei
239
Best: 181
▲
2
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
234
Punti
26
Tornei
240
Best: 142
▼
-2
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
234
Punti
28
Tornei
241
Best: 225
▲
2
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
232
Punti
13
Tornei
242
Best: 222
▲
2
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
232
Punti
26
Tornei
243
Best: 161
▲
2
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
229
Punti
18
Tornei
244
Best: 224
▼
-9
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
229
Punti
30
Tornei
245
Best: 162
▲
1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
228
Punti
24
Tornei
246
Best: 177
▼
-4
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
228
Punti
31
Tornei
247
Best: 245
--
0
Max Houkes
NED, 03-07-2000
221
Punti
29
Tornei
248
Best: 184
--
0
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
220
Punti
35
Tornei
249
Best: 168
--
0
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
218
Punti
32
Tornei
250
Best: 250
▲
1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
217
Punti
25
Tornei
251
Best: 243
▼
-1
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
217
Punti
25
Tornei
252
Best: 147
--
0
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
216
Punti
25
Tornei
253
Best: 47
--
0
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
215
Punti
14
Tornei
254
Best: 187
--
0
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
214
Punti
30
Tornei
255
Best: 242
▲
1
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
213
Punti
19
Tornei
256
Best: 235
▲
1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
213
Punti
24
Tornei
257
Best: 239
▲
1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
212
Punti
28
Tornei
258
Best: 248
▼
-3
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
212
Punti
30
Tornei
259
Best: 116
▲
2
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
211
Punti
26
Tornei
260
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
210
Punti
27
Tornei
261
Best: 142
▼
-2
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
210
Punti
34
Tornei
262
Best: 262
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
204
Punti
20
Tornei
263
Best: 158
--
0
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
204
Punti
30
Tornei
264
Best: 29
▲
3
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
202
Punti
23
Tornei
265
Best: 168
▼
-3
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
202
Punti
25
Tornei
266
Best: 240
▲
2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
202
Punti
28
Tornei
267
Best: 260
▼
-2
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
202
Punti
39
Tornei
268
Best: 192
▲
1
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
200
Punti
27
Tornei
269
Best: 143
▲
1
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
200
Punti
14
Tornei
270
Best: 252
▲
1
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
200
Punti
24
Tornei
271
Best: 264
▼
-5
Andres Martin
USA, 07-07-2001
200
Punti
27
Tornei
272
Best: 248
--
0
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
200
Punti
28
Tornei
273
Best: 228
▲
1
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
199
Punti
21
Tornei
274
Best: 217
▲
1
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
28
Tornei
275
Best: 268
▼
-2
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
197
Punti
30
Tornei
276
Best: 201
--
0
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
196
Punti
19
Tornei
277
Best: 233
--
0
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
195
Punti
24
Tornei
278
Best: 255
--
0
Henri Squire
GER, 27-09-2000
195
Punti
27
Tornei
279
Best: 171
▲
1
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
193
Punti
27
Tornei
280
Best: 210
▼
-1
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
190
Punti
37
Tornei
281
Best: 261
▲
2
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
189
Punti
25
Tornei
282
Best: 275
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
187
Punti
23
Tornei
283
Best: 281
▼
-2
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
187
Punti
25
Tornei
284
Best: 237
▲
2
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
186
Punti
21
Tornei
285
Best: 243
▼
-1
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
185
Punti
25
Tornei
286
Best: 237
▲
1
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
185
Punti
31
Tornei
287
Best: 284
▲
1
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
184
Punti
16
Tornei
288
Best: 170
▼
-3
James Trotter
JPN, 01-01-1900
182
Punti
20
Tornei
289
Best: 289
▲
1
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
182
Punti
13
Tornei
290
Best: 287
▲
1
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
182
Punti
20
Tornei
291
Best: 269
▼
-2
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
181
Punti
30
Tornei
292
Best: 289
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
293
Best: 181
▲
2
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
179
Punti
27
Tornei
294
Best: 279
▼
-1
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
179
Punti
33
Tornei
295
Best: 72
▲
1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
178
Punti
15
Tornei
296
Best: 278
▲
2
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
178
Punti
29
Tornei
297
Best: 212
▼
-3
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
178
Punti
35
Tornei
298
Best: 182
▲
2
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
21
Tornei
299
Best: 80
▼
-2
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
177
Punti
23
Tornei
300
Best: 285
▲
3
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
176
Punti
23
Tornei
301
Best: 275
▲
3
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
176
Punti
26
Tornei
302
Best: 301
--
0
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
176
Punti
27
Tornei
303
Best: 298
▲
2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
304
Best: 292
▼
-3
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
175
Punti
25
Tornei
305
Best: 297
▼
-6
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
175
Punti
36
Tornei
306
Best: 93
--
0
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
174
Punti
25
Tornei
307
Best: 291
▲
2
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
169
Punti
31
Tornei
308
Best: 308
▲
2
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
168
Punti
23
Tornei
309
Best: 78
▲
2
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
167
Punti
21
Tornei
310
Best: 306
▼
-2
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
167
Punti
22
Tornei
311
Best: 208
▲
2
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
166
Punti
20
Tornei
312
Best: 310
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
313
Best: 165
▲
2
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
165
Punti
7
Tornei
314
Best: 263
▲
3
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
165
Punti
24
Tornei
315
Best: 314
▼
-1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
165
Punti
28
Tornei
316
Best: 281
▲
2
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
163
Punti
25
Tornei
317
Best: 317
▲
2
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
162
Punti
27
Tornei
318
Best: 235
▲
4
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
161
Punti
23
Tornei
319
Best: 177
▲
4
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
161
Punti
24
Tornei
320
Best: 260
--
0
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
161
Punti
27
Tornei
321
Best: 267
▲
3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
29
Tornei
322
Best: 321
▼
-1
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
159
Punti
30
Tornei
323
Best: 254
▲
2
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
158
Punti
30
Tornei
324
Best: 208
▲
3
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
24
Tornei
325
Best: 302
▼
-18
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
27
Tornei
326
Best: 326
--
0
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
157
Punti
28
Tornei
327
Best: 307
▲
2
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
156
Punti
22
Tornei
328
Best: 267
--
0
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
156
Punti
29
Tornei
329
Best: 177
▲
2
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
155
Punti
25
Tornei
330
Best: 249
--
0
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
155
Punti
31
Tornei
331
Best: 160
▲
3
Li Tu
AUS, 27-05-1996
152
Punti
20
Tornei
332
Best: 304
▲
1
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
151
Punti
28
Tornei
333
Best: 333
▲
2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
334
Best: 108
▼
-18
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
150
Punti
23
Tornei
335
Best: 93
▲
2
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
17
Tornei
336
Best: 128
▲
6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
337
Best: 315
▲
1
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
147
Punti
28
Tornei
338
Best: 336
▼
-2
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
147
Punti
28
Tornei
339
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
147
Punti
29
Tornei
340
Best: 325
▲
1
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
146
Punti
32
Tornei
341
Best: 341
▲
2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
145
Punti
32
Tornei
342
Best: 288
▲
2
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
144
Punti
16
Tornei
343
Best: 343
▲
2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
344
Best: 344
▲
2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
144
Punti
24
Tornei
345
Best: 268
▼
-5
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
144
Punti
30
Tornei
346
Best: 289
▲
3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
143
Punti
20
Tornei
347
Best: 347
▲
3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
142
Punti
14
Tornei
348
Best: 345
▼
-1
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
142
Punti
27
Tornei
349
Best: 339
▼
-1
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
142
Punti
31
Tornei
350
Best: 48
▲
1
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
141
Punti
13
Tornei
351
Best: 181
▲
1
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
141
Punti
20
Tornei
352
Best: 336
▲
1
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
141
Punti
26
Tornei
353
Best: 336
▲
2
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
17
Tornei
354
Best: 353
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
140
Punti
29
Tornei
355
Best: 211
▲
1
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
139
Punti
22
Tornei
356
Best: 314
▼
-24
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
139
Punti
33
Tornei
357
Best: 357
--
0
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
137
Punti
23
Tornei
358
Best: 319
--
0
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
136
Punti
25
Tornei
359
Best: 359
--
0
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
136
Punti
25
Tornei
360
Best: 318
▲
17
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
136
Punti
32
Tornei
361
Best: 289
--
0
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
135
Punti
18
Tornei
362
Best: 219
--
0
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
135
Punti
21
Tornei
363
Best: 360
▼
-3
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
135
Punti
28
Tornei
364
Best: 363
▼
-1
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
134
Punti
20
Tornei
365
Best: 202
▼
-1
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
17
Tornei
366
Best: 283
▼
-1
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
133
Punti
30
Tornei
367
Best: 153
▼
-1
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
133
Punti
32
Tornei
368
Best: 347
▼
-1
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
132
Punti
12
Tornei
369
Best: 14
▲
1
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
131
Punti
10
Tornei
370
Best: 161
▲
2
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
371
Best: 299
▲
2
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
130
Punti
21
Tornei
372
Best: 221
▼
-1
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
130
Punti
24
Tornei
373
Best: 295
▲
2
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
130
Punti
28
Tornei
374
Best: 263
▼
-6
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
130
Punti
29
Tornei
375
Best: 357
▼
-6
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
130
Punti
32
Tornei
376
Best: 58
▲
2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
128
Punti
19
Tornei
377
Best: 377
▲
2
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
128
Punti
19
Tornei
378
Best: 373
▲
2
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
379
Best: 136
▼
-5
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
128
Punti
26
Tornei
380
Best: 344
▼
-4
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
128
Punti
27
Tornei
381
Best: 197
--
0
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
127
Punti
20
Tornei
382
Best: 180
--
0
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
127
Punti
20
Tornei
383
Best: 334
--
0
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
127
Punti
22
Tornei
384
Best: 320
--
0
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
127
Punti
22
Tornei
385
Best: 158
--
0
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
127
Punti
24
Tornei
386
Best: 386
--
0
Diego Dedura
GER, 0
127
Punti
27
Tornei
387
Best: 330
--
0
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
388
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
389
Best: 385
▲
1
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
390
Best: 332
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
391
Best: 382
▼
-2
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
124
Punti
26
Tornei
392
Best: 391
▼
-1
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
123
Punti
23
Tornei
393
Best: 257
▲
1
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
25
Tornei
394
Best: 392
▼
-2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
123
Punti
25
Tornei
395
Best: 240
▲
1
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
122
Punti
28
Tornei
396
Best: 116
▲
3
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
121
Punti
22
Tornei
397
Best: 347
▼
-2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
121
Punti
25
Tornei
398
Best: 55
▲
2
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
399
Best: 399
▲
2
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
120
Punti
20
Tornei
400
Best: 389
▼
-2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
401
Best: 357
▲
1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
402
Best: 385
▲
1
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
119
Punti
29
Tornei
403
Best: 19
▲
1
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
14
Tornei
404
Best: 258
▲
1
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
118
Punti
17
Tornei
405
Best: 369
▲
1
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
118
Punti
22
Tornei
406
Best: 321
▲
1
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
118
Punti
23
Tornei
407
Best: 405
▲
2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
15
Tornei
408
Best: 244
--
0
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
117
Punti
29
Tornei
409
Best: 293
▲
3
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
116
Punti
16
Tornei
410
Best: 31
▲
5
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
115
Punti
16
Tornei
411
Best: 387
▼
-1
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
115
Punti
23
Tornei
412
Best: 345
▼
-1
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
115
Punti
26
Tornei
413
Best: 413
▲
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
115
Punti
27
Tornei
414
Best: 414
▲
2
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
29
Tornei
415
Best: 318
▲
40
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
114
Punti
17
Tornei
416
Best: 400
▼
-3
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
114
Punti
23
Tornei
417
Best: 417
--
0
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
114
Punti
26
Tornei
418
Best: 397
▼
-21
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
113
Punti
16
Tornei
419
Best: 381
--
0
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
112
Punti
21
Tornei
420
Best: 420
--
0
Florian Broska
GER, 01-01-1998
112
Punti
21
Tornei
421
Best: 229
▲
1
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
112
Punti
28
Tornei
422
Best: 346
▼
-4
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
112
Punti
29
Tornei
423
Best: 413
▲
2
Max Basing
GBR, 02-10-2002
111
Punti
13
Tornei
424
Best: 313
▲
2
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
111
Punti
15
Tornei
425
Best: 421
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
111
Punti
31
Tornei
426
Best: 419
▼
-2
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
110
Punti
27
Tornei
427
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
27
Tornei
428
Best: 206
▲
1
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
110
Punti
27
Tornei
429
Best: 421
▼
-8
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
110
Punti
27
Tornei
430
Best: 430
▲
38
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
109
Punti
24
Tornei
431
Best: 384
▼
-4
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
109
Punti
25
Tornei
432
Best: 299
▼
-2
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
109
Punti
28
Tornei
433
Best: 416
--
0
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
18
Tornei
434
Best: 39
--
0
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
23
Tornei
435
Best: 431
▼
-4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
108
Punti
25
Tornei
436
Best: 211
--
0
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
107
Punti
11
Tornei
437
Best: 428
--
0
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
107
Punti
21
Tornei
438
Best: 342
▼
-6
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
107
Punti
27
Tornei
439
Best: 307
▲
1
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
106
Punti
23
Tornei
440
Best: 356
▼
-5
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
106
Punti
23
Tornei
441
Best: 418
--
0
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
106
Punti
24
Tornei
442
Best: 437
▼
-4
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
106
Punti
27
Tornei
443
Best: 382
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
444
Best: 437
▼
-1
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
105
Punti
18
Tornei
445
Best: 238
▼
-3
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
105
Punti
25
Tornei
446
Best: 417
▼
-2
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
104
Punti
22
Tornei
447
Best: 402
▼
-2
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
103
Punti
27
Tornei
448
Best: 448
▲
48
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
103
Punti
27
Tornei
449
Best: 368
▼
-3
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
28
Tornei
450
Best: 424
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
103
Punti
29
Tornei
451
Best: 37
▼
-3
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
102
Punti
21
Tornei
452
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
453
Best: 383
▼
-3
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
101
Punti
17
Tornei
454
Best: 139
▼
-2
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
4
Tornei
455
Best: 433
▼
-4
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
100
Punti
28
Tornei
456
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
457
Best: 358
--
0
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
98
Punti
20
Tornei
458
Best: 372
▼
-5
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
21
Tornei
459
Best: 455
▼
-1
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
98
Punti
23
Tornei
460
Best: 449
▼
-1
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
98
Punti
24
Tornei
461
Best: 438
--
0
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
98
Punti
25
Tornei
462
Best: 339
▼
-6
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
98
Punti
33
Tornei
463
Best: 287
▼
-3
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
97
Punti
25
Tornei
464
Best: 316
▼
-2
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
97
Punti
27
Tornei
465
Best: 50
▼
-1
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
96
Punti
16
Tornei
466
Best: 461
▼
-1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
96
Punti
18
Tornei
467
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
468
Best: 455
▼
-5
James Story
GBR, 05-03-2001
96
Punti
27
Tornei
469
Best: 469
▼
-2
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
470
Best: 364
--
0
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
94
Punti
18
Tornei
471
Best: 388
--
0
Karan Singh
IND, 30-06-2003
94
Punti
25
Tornei
472
Best: 472
▲
2
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
94
Punti
28
Tornei
473
Best: 449
▲
3
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
24
Tornei
474
Best: 472
▼
-2
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
93
Punti
26
Tornei
475
Best: 463
▼
-2
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
93
Punti
27
Tornei
476
Best: 457
▼
-7
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
93
Punti
28
Tornei
477
Best: 463
▲
1
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
11
Tornei
478
Best: 470
▲
1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
479
Best: 383
▲
1
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
92
Punti
19
Tornei
480
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
32
Tornei
481
Best: 167
▲
1
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
482
Best: 459
▼
-1
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
25
Tornei
483
Best: 74
--
0
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
90
Punti
16
Tornei
484
Best: 454
--
0
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
90
Punti
19
Tornei
485
Best: 478
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
486
Best: 52
▲
2
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
487
Best: 226
▲
2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
13
Tornei
488
Best: 474
▼
-2
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
89
Punti
26
Tornei
489
Best: 429
▼
-2
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
89
Punti
27
Tornei
490
Best: 306
▲
4
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
88
Punti
20
Tornei
491
Best: 466
▲
4
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
23
Tornei
492
Best: 478
▼
-1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
88
Punti
24
Tornei
493
Best: 285
▼
-3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
494
Best: 488
▼
-1
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
88
Punti
30
Tornei
495
Best: 493
▲
2
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
87
Punti
10
Tornei
496
Best: 433
▲
2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
497
Best: 448
▼
-5
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
87
Punti
26
Tornei
498
Best: 99
▲
1
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
86
Punti
12
Tornei
499
Best: 373
▲
1
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
16
Tornei
500
Best: 457
▲
1
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
86
Punti
28
Tornei
501
Best: 458
▼
-26
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
85
Punti
10
Tornei
502
Best: 433
▲
3
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
85
Punti
26
Tornei
503
Best: 484
▼
-1
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
85
Punti
32
Tornei
504
Best: 491
▲
4
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
505
Best: 462
▲
4
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
84
Punti
19
Tornei
506
Best: 395
▼
-3
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
84
Punti
20
Tornei
507
Best: 318
▼
-3
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
84
Punti
23
Tornei
508
Best: 506
▼
-2
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
84
Punti
27
Tornei
509
Best: 49
▲
2
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
6
Tornei
510
Best: 479
▲
2
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
11
Tornei
511
Best: 270
▲
2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
83
Punti
11
Tornei
512
Best: 500
▲
2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
15
Tornei
513
Best: 465
▲
2
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
83
Punti
19
Tornei
514
Best: 78
▲
2
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
82
Punti
19
Tornei
515
Best: 424
▼
-5
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
82
Punti
30
Tornei
516
Best: 352
▲
3
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
81
Punti
14
Tornei
517
Best: 517
--
0
Thomas Faurel
FRA, 0
81
Punti
24
Tornei
518
Best: 513
--
0
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
81
Punti
30
Tornei
519
Best: 402
▼
-12
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
81
Punti
32
Tornei
520
Best: 176
--
0
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
80
Punti
16
Tornei
521
Best: 421
--
0
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
80
Punti
17
Tornei
522
Best: 229
--
0
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
80
Punti
23
Tornei
523
Best: 519
▲
1
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
79
Punti
12
Tornei
524
Best: 524
▲
56
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
525
Best: 525
--
0
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
78
Punti
14
Tornei
526
Best: 428
▲
6
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
78
Punti
17
Tornei
527
Best: 468
▼
-1
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
78
Punti
22
Tornei
528
Best: 526
▼
-1
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
78
Punti
24
Tornei
529
Best: 426
▼
-6
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
530
Best: 227
▲
3
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
77
Punti
17
Tornei
531
Best: 296
▼
-3
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
77
Punti
25
Tornei
532
Best: 316
▼
-3
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
77
Punti
28
Tornei
533
Best: 526
▼
-3
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
29
Tornei
534
Best: 181
--
0
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
76
Punti
17
Tornei
535
Best: 334
--
0
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
76
Punti
22
Tornei
536
Best: 399
--
0
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
76
Punti
22
Tornei
537
Best: 340
--
0
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
76
Punti
26
Tornei
538
Best: 436
▼
-7
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
76
Punti
32
Tornei
539
Best: 404
--
0
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
75
Punti
20
Tornei
540
Best: 477
--
0
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
21
Tornei
541
Best: 541
▲
1
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
75
Punti
25
Tornei
542
Best: 525
▲
1
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
75
Punti
25
Tornei
543
Best: 410
▼
-5
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
75
Punti
33
Tornei
544
Best: 483
▲
1
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
74
Punti
18
Tornei
545
Best: 385
▲
1
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
20
Tornei
546
Best: 535
▲
1
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
21
Tornei
547
Best: 402
▼
-6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
74
Punti
25
Tornei
548
Best: 424
▼
-4
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
74
Punti
30
Tornei
549
Best: 284
▼
-1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
19
Tornei
550
Best: 448
▼
-1
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
73
Punti
21
Tornei
551
Best: 517
▼
-1
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
73
Punti
25
Tornei
552
Best: 438
▼
-1
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
72
Punti
17
Tornei
553
Best: 256
▼
-1
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
72
Punti
21
Tornei
554
Best: 10
▼
-1
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
71
Punti
4
Tornei
555
Best: 339
▼
-1
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
71
Punti
14
Tornei
556
Best: 500
▼
-1
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
557
Best: 258
▼
-1
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
71
Punti
15
Tornei
558
Best: 280
▼
-1
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
71
Punti
21
Tornei
559
Best: 458
▼
-1
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
71
Punti
23
Tornei
560
Best: 438
▼
-1
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
71
Punti
25
Tornei
561
Best: 519
--
0
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
29
Tornei
562
Best: 230
--
0
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
70
Punti
8
Tornei
563
Best: 483
--
0
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
70
Punti
21
Tornei
564
Best: 533
--
0
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
23
Tornei
565
Best: 560
▲
2
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
70
Punti
26
Tornei
566
Best: 552
▼
-6
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
28
Tornei
567
Best: 555
▼
-2
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
24
Tornei
568
Best: 520
▼
-2
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
69
Punti
24
Tornei
569
Best: 511
--
0
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
69
Punti
26
Tornei
570
Best: 559
▼
-2
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
69
Punti
26
Tornei
571
Best: 477
▼
-1
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
68
Punti
33
Tornei
572
Best: 541
▼
-1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
14
Tornei
573
Best: 439
--
0
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
67
Punti
19
Tornei
574
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
575
Best: 560
--
0
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
67
Punti
26
Tornei
576
Best: 509
--
0
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
15
Tornei
577
Best: 447
--
0
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
66
Punti
16
Tornei
578
Best: 549
--
0
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
66
Punti
17
Tornei
579
Best: 574
▼
-5
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
66
Punti
24
Tornei
580
Best: 356
▲
1
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
65
Punti
20
Tornei
581
Best: 429
▲
1
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
65
Punti
22
Tornei
582
Best: 579
▼
-3
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
65
Punti
27
Tornei
583
Best: 469
--
0
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
64
Punti
7
Tornei
584
Best: 545
--
0
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
64
Punti
15
Tornei
585
Best: 509
--
0
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
18
Tornei
586
Best: 277
--
0
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
64
Punti
19
Tornei
587
Best: 384
--
0
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
64
Punti
23
Tornei
588
Best: 588
--
0
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
64
Punti
25
Tornei
589
Best: 389
▲
1
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
63
Punti
10
Tornei
590
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
11
Tornei
591
Best: 144
▲
2
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
63
Punti
11
Tornei
592
Best: 451
--
0
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
593
Best: 80
▲
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
594
Best: 544
▲
1
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
63
Punti
21
Tornei
595
Best: 566
▲
1
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
63
Punti
21
Tornei
596
Best: 462
▼
-7
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
63
Punti
36
Tornei
597
Best: 278
▲
1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
598
Best: 485
▲
1
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
62
Punti
19
Tornei
599
Best: 599
▲
1
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
62
Punti
21
Tornei
600
Best: 600
▲
21
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
62
Punti
23
Tornei
601
Best: 591
▼
-4
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
62
Punti
24
Tornei
602
Best: 600
▼
-1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
61
Punti
25
Tornei
603
Best: 542
▲
2
Karl Poling
USA, 04-08-1999
61
Punti
28
Tornei
604
Best: 515
▼
-2
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
61
Punti
30
Tornei
605
Best: 502
▼
-2
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
61
Punti
31
Tornei
606
Best: 605
--
0
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
60
Punti
12
Tornei
607
Best: 548
--
0
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
17
Tornei
608
Best: 608
--
0
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
60
Punti
17
Tornei
609
Best: 609
--
0
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
60
Punti
19
Tornei
610
Best: 409
--
0
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
60
Punti
20
Tornei
611
Best: 611
--
0
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
60
Punti
22
Tornei
612
Best: 612
--
0
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
60
Punti
22
Tornei
613
Best: 508
▲
1
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
23
Tornei
614
Best: 564
▲
2
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
29
Tornei
615
Best: 533
▲
2
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
616
Best: 616
▲
2
Max Schoenhaus
GER, 0
59
Punti
12
Tornei
617
Best: 599
▲
2
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
59
Punti
15
Tornei
618
Best: 285
▲
2
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
17
Tornei
619
Best: 526
▼
-6
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
59
Punti
23
Tornei
620
Best: 431
▲
17
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
59
Punti
28
Tornei
621
Best: 351
▼
-6
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
59
Punti
29
Tornei
622
Best: 622
▲
1
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
623
Best: 545
▲
1
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
624
Best: 612
▲
1
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
58
Punti
26
Tornei
625
Best: 575
▲
1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
27
Tornei
626
Best: 450
▼
-4
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
58
Punti
34
Tornei
627
Best: 50
--
0
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
628
Best: 279
▲
1
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
629
Best: 290
▲
1
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
57
Punti
14
Tornei
630
Best: 626
▲
1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
631
Best: 631
▲
1
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
57
Punti
20
Tornei
632
Best: 595
▲
1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
24
Tornei
633
Best: 535
▲
2
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
634
Best: 634
▲
2
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
56
Punti
12
Tornei
635
Best: 308
▲
15
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
56
Punti
20
Tornei
636
Best: 627
▼
-2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
56
Punti
25
Tornei
637
Best: 501
▼
-9
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
55
Punti
11
Tornei
638
Best: 538
--
0
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
55
Punti
11
Tornei
639
Best: 639
--
0
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
640
Best: 640
▲
9
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
55
Punti
20
Tornei
641
Best: 527
▼
-1
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
642
Best: 447
▼
-1
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
55
Punti
23
Tornei
643
Best: 563
--
0
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
644
Best: 630
--
0
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
645
Best: 645
▲
14
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
54
Punti
13
Tornei
646
Best: 638
▼
-1
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
16
Tornei
647
Best: 395
▼
-1
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
17
Tornei
648
Best: 618
▼
-1
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
18
Tornei
649
Best: 625
▼
-1
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
19
Tornei
650
Best: 496
▲
1
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
54
Punti
24
Tornei
651
Best: 628
▼
-9
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
652
Best: 652
▲
1
Karol Filar
POL, 31-08-1998
53
Punti
18
Tornei
653
Best: 523
▲
1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
654
Best: 460
▼
-50
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
53
Punti
21
Tornei
655
Best: 654
--
0
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
53
Punti
23
Tornei
656
Best: 640
--
0
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
657
Best: 603
▼
-5
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
53
Punti
38
Tornei
658
Best: 584
▼
-1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
659
Best: 546
▼
-1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
11
Tornei
660
Best: 395
--
0
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
52
Punti
18
Tornei
661
Best: 362
▲
2
Tim Handel
GER, 18-10-1996
52
Punti
29
Tornei
662
Best: 662
▲
2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
663
Best: 635
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
664
Best: 432
▲
2
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
13
Tornei
665
Best: 505
▲
2
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
51
Punti
19
Tornei
666
Best: 470
▲
17
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
51
Punti
23
Tornei
667
Best: 655
▼
-6
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
668
Best: 575
▼
-6
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
669
Best: 657
--
0
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
51
Punti
26
Tornei
670
Best: 540
--
0
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
671
Best: 633
--
0
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
672
Best: 191
▲
4
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
50
Punti
7
Tornei
673
Best: 522
▼
-1
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
16
Tornei
674
Best: 670
▼
-1
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
50
Punti
18
Tornei
675
Best: 652
▼
-1
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
676
Best: 676
▼
-1
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
50
Punti
20
Tornei
677
Best: 602
▼
-9
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
22
Tornei
678
Best: 628
▼
-1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
679
Best: 677
▼
-1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
680
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
49
Punti
17
Tornei
681
Best: 515
--
0
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
49
Punti
19
Tornei
682
Best: 493
▼
-2
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
49
Punti
19
Tornei
683
Best: 614
▼
-1
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
20
Tornei
684
Best: 684
▲
10
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
49
Punti
20
Tornei
685
Best: 685
▲
11
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
22
Tornei
686
Best: 680
▼
-2
Abel Forger
NED, 25-07-2005
49
Punti
24
Tornei
687
Best: 451
▼
-2
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
688
Best: 611
▼
-2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
48
Punti
11
Tornei
689
Best: 687
▼
-2
Braden Shick
USA, 24-10-2003
48
Punti
13
Tornei
690
Best: 673
▼
-2
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
48
Punti
14
Tornei
691
Best: 588
▼
-2
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
48
Punti
22
Tornei
692
Best: 689
▼
-2
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
693
Best: 390
▼
-2
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
48
Punti
27
Tornei
694
Best: 594
▼
-1
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
48
Punti
28
Tornei
695
Best: 616
--
0
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
47
Punti
20
Tornei
696
Best: 594
▼
-4
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
47
Punti
28
Tornei
697
Best: 107
▲
1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
46
Punti
5
Tornei
698
Best: 660
▲
1
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
699
Best: 699
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
700
Best: 666
▲
1
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
13
Tornei
701
Best: 549
▲
1
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
702
Best: 702
▲
1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
46
Punti
21
Tornei
703
Best: 496
▼
-6
Niels Visker
NED, 05-10-2001
46
Punti
28
Tornei
704
Best: 407
▲
3
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
705
Best: 705
▲
3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
706
Best: 569
▲
4
James Watt
NZL, 09-06-2000
45
Punti
15
Tornei
707
Best: 488
▲
2
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
15
Tornei
708
Best: 327
▲
3
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
45
Punti
16
Tornei
709
Best: 709
▲
3
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
710
Best: 676
▲
3
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
45
Punti
19
Tornei
711
Best: 711
▲
3
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
20
Tornei
712
Best: 684
▲
3
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
22
Tornei
713
Best: 443
▼
-9
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
45
Punti
26
Tornei
714
Best: 62
▼
-9
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
45
Punti
26
Tornei
715
Best: 632
▼
-9
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
27
Tornei
716
Best: 690
▲
4
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
15
Tornei
717
Best: 546
▲
4
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
718
Best: 578
▲
4
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
719
Best: 709
▲
4
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
44
Punti
23
Tornei
720
Best: 546
▼
-3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
44
Punti
28
Tornei
721
Best: 437
▼
-3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
44
Punti
28
Tornei
722
Best: 686
▼
-3
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
44
Punti
29
Tornei
723
Best: 642
▲
1
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
724
Best: 142
▲
1
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
725
Best: 691
▼
-9
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
23
Tornei
726
Best: 706
--
0
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
43
Punti
24
Tornei
727
Best: 656
--
0
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
27
Tornei
728
Best: 134
--
0
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
42
Punti
5
Tornei
729
Best: 520
--
0
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
42
Punti
9
Tornei
730
Best: 659
--
0
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
731
Best: 476
▲
6
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
42
Punti
23
Tornei
732
Best: 700
▲
1
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
42
Punti
25
Tornei
733
Best: 688
▼
-1
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
26
Tornei
734
Best: 734
▲
6
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
42
Punti
27
Tornei
735
Best: 722
▼
-1
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
41
Punti
15
Tornei
736
Best: 557
▼
-1
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
41
Punti
18
Tornei
737
Best: 703
▼
-1
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
41
Punti
19
Tornei
738
Best: 735
--
0
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
41
Punti
24
Tornei
739
Best: 45
▲
3
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
740
Best: 411
▲
3
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
40
Punti
11
Tornei
741
Best: 595
▲
3
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
40
Punti
13
Tornei
742
Best: 742
▲
3
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
40
Punti
14
Tornei
743
Best: 486
▼
-12
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
40
Punti
16
Tornei
744
Best: 456
▲
2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
745
Best: 447
▲
2
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
746
Best: 725
▲
2
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
23
Tornei
747
Best: 747
▲
2
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
748
Best: 694
▲
2
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
40
Punti
24
Tornei
749
Best: 622
▼
-10
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
40
Punti
24
Tornei
750
Best: 733
▼
-9
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
40
Punti
42
Tornei
751
Best: 728
--
0
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
752
Best: 752
--
0
Timofei Derepasko
RUS, 0
39
Punti
15
Tornei
753
Best: 753
--
0
Tiago Torres
POR, 0
39
Punti
15
Tornei
754
Best: 754
--
0
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
39
Punti
21
Tornei
755
Best: 754
--
0
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
25
Tornei
756
Best: 653
--
0
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
39
Punti
25
Tornei
757
Best: 729
--
0
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
26
Tornei
758
Best: 563
--
0
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
39
Punti
26
Tornei
759
Best: 759
▲
1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
39
Punti
29
Tornei
760
Best: 606
▲
1
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
38
Punti
9
Tornei
761
Best: 620
▲
1
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
38
Punti
9
Tornei
762
Best: 704
▲
1
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
763
Best: 720
▲
1
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
21
Tornei
764
Best: 752
▲
2
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
38
Punti
23
Tornei
765
Best: 741
▲
7
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
38
Punti
23
Tornei
766
Best: 751
▲
1
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
38
Punti
24
Tornei
767
Best: 605
▼
-8
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
38
Punti
26
Tornei
768
Best: 400
--
0
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
769
Best: 742
--
0
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
19
Tornei
770
Best: 770
▲
1
Luca Preda
ROU, 0
37
Punti
21
Tornei
771
Best: 758
▲
2
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
37
Punti
23
Tornei
772
Best: 733
▲
2
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
773
Best: 635
▲
2
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
774
Best: 774
▲
2
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
775
Best: 775
▲
2
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
22
Tornei
776
Best: 675
▲
2
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
23
Tornei
777
Best: 753
▲
2
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
36
Punti
24
Tornei
778
Best: 636
▲
3
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
36
Punti
28
Tornei
779
Best: 605
▲
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
31
Tornei
780
Best: 780
▲
3
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
781
Best: 781
▲
14
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
782
Best: 65
▲
2
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
35
Punti
12
Tornei
783
Best: 783
▲
2
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
13
Tornei
784
Best: 744
▲
2
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
785
Best: 509
▲
3
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
786
Best: 530
▼
-16
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
35
Punti
19
Tornei
787
Best: 699
▲
2
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
35
Punti
22
Tornei
788
Best: 340
▲
2
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
23
Tornei
789
Best: 773
▼
-9
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
35
Punti
24
Tornei
790
Best: 776
▲
1
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
35
Punti
28
Tornei
791
Best: 687
▲
1
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
35
Punti
31
Tornei
792
Best: 659
▲
1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
32
Tornei
793
Best: 793
▲
1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
34
Punti
7
Tornei
794
Best: 762
▲
2
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
795
Best: 673
▲
2
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
796
Best: 503
▲
2
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
34
Punti
14
Tornei
797
Best: 364
▲
2
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
19
Tornei
798
Best: 717
▲
2
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
34
Punti
19
Tornei
799
Best: 601
▲
18
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
19
Tornei
800
Best: 637
▲
1
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
801
Best: 130
▼
-36
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
34
Punti
21
Tornei
802
Best: 686
--
0
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
25
Tornei
803
Best: 773
--
0
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
34
Punti
26
Tornei
804
Best: 403
--
0
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
805
Best: 752
--
0
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
806
Best: 682
--
0
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
807
Best: 807
--
0
Karim Bennani
MAR, 0
33
Punti
9
Tornei
808
Best: 553
--
0
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
809
Best: 211
--
0
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
33
Punti
13
Tornei
810
Best: 810
▲
17
Oliver Bonding
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
811
Best: 742
▼
-1
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
17
Tornei
812
Best: 478
▼
-25
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
33
Punti
17
Tornei
813
Best: 520
▼
-2
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
33
Punti
20
Tornei
814
Best: 801
▼
-2
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
23
Tornei
815
Best: 815
▼
-2
Toufik Sahtali
ALG, 0
33
Punti
24
Tornei
816
Best: 716
▼
-2
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
33
Punti
25
Tornei
817
Best: 607
▼
-2
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
33
Punti
26
Tornei
818
Best: 818
▼
-2
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
32
Punti
9
Tornei
819
Best: 819
▼
-1
Bruno Fernandez
BRA, 0
32
Punti
19
Tornei
820
Best: 417
▲
9
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
32
Punti
19
Tornei
821
Best: 552
▼
-2
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
32
Punti
20
Tornei
822
Best: 812
▼
-1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
32
Punti
21
Tornei
823
Best: 655
▼
-1
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
32
Punti
21
Tornei
824
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
825
Best: 745
▼
-1
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
24
Tornei
826
Best: 709
▼
-1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
32
Punti
25
Tornei
827
Best: 669
▼
-1
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
32
Punti
26
Tornei
828
Best: 479
▲
13
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
31
Punti
11
Tornei
829
Best: 814
▼
-1
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
830
Best: 828
--
0
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
31
Punti
20
Tornei
831
Best: 820
▼
-11
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
832
Best: 821
--
0
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
31
Punti
21
Tornei
833
Best: 823
▼
-2
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
31
Punti
21
Tornei
834
Best: 666
▼
-1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
23
Tornei
835
Best: 24
--
0
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
836
Best: 826
--
0
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
837
Best: 810
--
0
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
838
Best: 801
--
0
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
839
Best: 839
--
0
Maximo Zeitune
ARG, 0
30
Punti
18
Tornei
840
Best: 774
--
0
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
30
Punti
24
Tornei
841
Best: 265
▲
1
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
29
Punti
12
Tornei
842
Best: 597
▲
1
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
843
Best: 843
▲
1
Jorge Plans
ESP, 0
29
Punti
17
Tornei
844
Best: 844
▲
1
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
845
Best: 792
▲
1
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
29
Punti
20
Tornei
846
Best: 811
▲
1
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
21
Tornei
847
Best: 655
▲
1
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
29
Punti
23
Tornei
848
Best: 620
▲
1
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
29
Punti
26
Tornei
849
Best: 837
▲
1
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
29
Punti
27
Tornei
850
Best: 850
▲
2
Dong Ju Kim
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
851
Best: 851
▲
41
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
852
Best: 835
▲
1
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
28
Punti
10
Tornei
852
Best: 852
▲
1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
854
Best: 854
▲
1
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
855
Best: 694
▲
1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
856
Best: 536
▲
1
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
28
Punti
16
Tornei
857
Best: 857
▲
1
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
28
Punti
24
Tornei
858
Best: 756
▲
1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
28
Punti
24
Tornei
859
Best: 714
▲
1
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
28
Punti
25
Tornei
860
Best: 688
▲
1
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
29
Tornei
861
Best: 861
▲
1
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
27
Punti
4
Tornei
862
Best: 481
▲
1
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
7
Tornei
863
Best: 823
▲
94
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
27
Punti
11
Tornei
864
Best: 845
--
0
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
27
Punti
13
Tornei
865
Best: 714
--
0
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
27
Punti
13
Tornei
866
Best: 866
--
0
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
14
Tornei
867
Best: 814
--
0
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
15
Tornei
868
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
869
Best: 740
--
0
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
870
Best: 736
--
0
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
19
Tornei
871
Best: 785
--
0
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
27
Punti
22
Tornei
872
Best: 791
▼
-38
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
27
Punti
23
Tornei
873
Best: 763
▼
-22
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
27
Punti
31
Tornei
874
Best: 858
▼
-2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
874
Best: 874
▼
-2
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
876
Best: 817
▲
18
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
26
Punti
12
Tornei
877
Best: 855
▼
-3
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
13
Tornei
878
Best: 787
▼
-3
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
13
Tornei
879
Best: 839
▼
-3
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
26
Punti
17
Tornei
880
Best: 850
▼
-3
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
18
Tornei
881
Best: 776
▼
-3
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
26
Punti
18
Tornei
882
Best: 882
▼
-3
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
883
Best: 879
▲
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
884
Best: 551
▼
-3
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
885
Best: 850
▼
-3
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
886
Best: 874
▼
-3
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
25
Punti
8
Tornei
887
Best: 712
▼
-3
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
888
Best: 395
▼
-3
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
9
Tornei
889
Best: 808
▼
-3
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
25
Punti
16
Tornei
890
Best: 876
▼
-3
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
25
Punti
17
Tornei
891
Best: 610
▼
-3
Dev Javia
IND, 16-03-2002
25
Punti
22
Tornei
892
Best: 272
▼
-2
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
24
Punti
5
Tornei
893
Best: 479
▼
-2
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
894
Best: 887
▼
-1
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
24
Punti
10
Tornei
895
Best: 877
▲
125
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
24
Punti
16
Tornei
896
Best: 883
▼
-1
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
24
Punti
17
Tornei
897
Best: 769
▼
-1
Miles Jones
USA, 26-12-2000
24
Punti
17
Tornei
898
Best: 898
▼
-1
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
18
Tornei
899
Best: 899
▼
-1
Anas Mazdrashki
BUL, 0
24
Punti
20
Tornei
900
Best: 749
▼
-20
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
24
Punti
21
Tornei
901
Best: 870
▼
-2
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
902
Best: 735
▼
-2
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
24
Punti
24
Tornei
903
Best: 832
▼
-2
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
24
Punti
25
Tornei
904
Best: 851
▼
-2
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
25
Tornei
905
Best: 833
▼
-2
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
906
Best: 906
▲
12
Anton Shepp
NZL, 0
23
Punti
11
Tornei
907
Best: 598
▼
-2
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
23
Punti
11
Tornei
907
Best: 907
▼
-2
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
11
Tornei
909
Best: 909
▲
128
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
910
Best: 910
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
16
Tornei
911
Best: 900
▼
-3
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
23
Punti
17
Tornei
912
Best: 830
▼
-3
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
23
Punti
18
Tornei
913
Best: 913
▼
-3
Finn Murgett
GBR, 0
23
Punti
20
Tornei
914
Best: 774
▼
-3
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
21
Tornei
915
Best: 794
▼
-11
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
23
Punti
34
Tornei
916
Best: 916
▼
-4
Matthew Forbes
USA, 0
22
Punti
5
Tornei
917
Best: 888
▼
-4
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
▼
-4
Theodore Dean
USA, 0
22
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
▼
-3
Calvin Mueller
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
▼
-3
Pavel Lagutin
RUS, 0
22
Punti
10
Tornei
921
Best: 738
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
922
Best: 839
▼
-2
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
923
Best: 911
▼
-2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
16
Tornei
924
Best: 924
▼
-2
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
22
Punti
19
Tornei
925
Best: 881
▼
-2
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
21
Tornei
926
Best: 920
▼
-2
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
22
Punti
21
Tornei
927
Best: 880
▼
-2
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
22
Punti
22
Tornei
928
Best: 827
▼
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
929
Best: 898
▼
-2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
930
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
931
Best: 931
▼
-2
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
6
Tornei
932
Best: 666
▼
-2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
933
Best: 739
▼
-2
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
21
Punti
9
Tornei
934
Best: 759
▼
-2
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
935
Best: 925
▼
-2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
936
Best: 936
▼
-2
Marc Majdandzic
GER, 0
21
Punti
15
Tornei
937
Best: 866
▼
-2
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
21
Punti
15
Tornei
938
Best: 938
▼
-2
Benjamin Pietri
FRA, 0
21
Punti
16
Tornei
939
Best: 624
▼
-2
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
21
Punti
19
Tornei
940
Best: 843
▼
-2
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
21
Punti
22
Tornei
941
Best: 114
▼
-2
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
942
Best: 560
▼
-2
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
20
Punti
7
Tornei
943
Best: 233
▼
-2
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
944
Best: 944
▼
-2
Ivan Ivanov
BUL, 0
20
Punti
13
Tornei
945
Best: 927
--
0
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
946
Best: 886
--
0
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
947
Best: 756
--
0
Finn Bass
GBR, 09-10-1999
20
Punti
22
Tornei
948
Best: 905
--
0
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
20
Punti
23
Tornei
949
Best: 900
--
0
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
23
Tornei
950
Best: 652
▲
21
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
20
Punti
28
Tornei
951
Best: 951
▲
76
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
20
Punti
30
Tornei
952
Best: 912
▼
-2
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
30
Tornei
953
Best: 390
▼
-2
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
954
Best: 638
▼
-2
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
955
Best: 955
▼
-2
Georgi Georgiev
BUL, 0
19
Punti
6
Tornei
956
Best: 838
▼
-2
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
957
Best: 773
▲
72
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
6
Tornei
958
Best: 777
▼
-3
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
959
Best: 836
▼
-3
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
960
Best: 943
▼
-2
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
19
Punti
14
Tornei
961
Best: 961
▼
-2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
962
Best: 324
▼
-2
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
19
Punti
15
Tornei
963
Best: 950
▼
-1
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
19
Punti
15
Tornei
964
Best: 729
▼
-3
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
19
Punti
15
Tornei
965
Best: 965
▼
-2
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
19
Punti
18
Tornei
966
Best: 377
▼
-2