Kyrgios vince la Battaglia dei Sessi: Sabalenka lotta ma si arrende in due set (Video con le dichiarazioni dei giocatori)

Nick Kyrgios ha chiuso ogni discussione imponendosi nella Battaglia dei Sessi contro Aryna Sabalenka. L’australiano ha vinto con un netto 6-3 6-3 in un’ora e quindici minuti di gioco, al termine di un match che, nonostante il risultato, ha offerto spettacolo e diversi spunti di riflessione.

Dopo presentazioni in stile grande evento, quasi da serata di boxe, Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka sono scesi in campo con l’idea chiara di divertirsi e far divertire. Fin dai primi scambi è stato evidente l’approccio aggressivo di entrambi, con Kyrgios che ha approfittato anche di una delle regole speciali dell’evento, la rimozione del secondo servizio, per mettere pressione costante alla numero uno del mondo.

Il break decisivo è arrivato presto, con l’australiano molto avanzato in risposta e capace di costringere Sabalenka spesso in difesa. Kyrgios ha alternato colpi potenti a numerose smorzate, talvolta pagando un prezzo alto per l’eccesso di fiducia, ma senza mai perdere il controllo del set. Sabalenka ha provato a reagire con il suo tennis esplosivo, ma non è riuscita a colmare il divario.

Nel secondo parziale la bielorussa ha mostrato segnali di crescita, ritrovando anche il sorriso e lasciandosi andare a qualche momento di leggerezza, come quando ha ballato sulle note de La Macarena. Le sensazioni sono migliorate, ma non abbastanza per ribaltare l’inerzia del match. Kyrgios ha continuato a comandare gli scambi e ha chiuso senza particolari difficoltà, senza neppure dover raggiungere il suo massimo livello.

Nonostante la sconfitta, Sabalenka ha lasciato il campo con parole positive sul confronto. «Mi sono sentita bene e credo di aver lottato davvero. Lui era molto teso in alcuni momenti, e questo mi ha dato fiducia. Ho fatto molti buoni colpi e mi sono spinta spesso a rete. La prossima volta saprò meglio come affrontarlo», ha spiegato, sottolineando anche come il match le sia servito per completare la preparazione in vista della nuova stagione.

Kyrgios, dal canto suo, ha riconosciuto le difficoltà del confronto e l’importanza dell’evento. «È stato un match duro. Aryna è una campionessa incredibile, non sapevo cosa aspettarmi. Ero nervoso, lo ammetto: se ne parlava da mesi e tornare a competere dopo tutto quello che ho passato è stato molto emotivo», ha dichiarato l’australiano, che ha poi aggiunto di non considerarsi “campione della serata”, ma parte di uno spettacolo utile per il tennis.

Interrogato anche sulla differenza di livello tra circuito maschile e femminile, Kyrgios ha voluto ridimensionare le distanze: «Togliendole una delle sue armi principali, il servizio, ho visto quanto il gap sia in realtà più piccolo di quanto molti pensino. Aryna è un’atleta straordinaria e non mi sorprende il livello che ha mostrato».

La Battaglia dei Sessi si è così chiusa con una vittoria chiara di Kyrgios, ma anche con la sensazione condivisa di aver assistito a un evento diverso dal solito, capace di accendere il dibattito e di offrire, al di là del risultato, un momento di spettacolo e confronto tra due protagonisti assoluti del tennis contemporaneo.





Francesco Paolo Villarico