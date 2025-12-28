Jasmine Paolini riparte dal 2026: nuovo team, nuovi obiettivi e continuità da costruire

La stagione di Jasmine Paolini si è chiusa con segnali contrastanti, ma anche con la sensazione di un percorso in piena evoluzione. L’azzurra, oggi numero 8 del mondo, ha vissuto un 2025 fatto di progressi evidenti e inevitabili alti e bassi. Il titolo nel WTA 1000 di Roma ha rappresentato il punto più alto in singolare, mentre a salvare definitivamente il bilancio è arrivato il trionfo al Roland Garros in doppio. Sul cemento sono emerse indicazioni incoraggianti, come la finale raggiunta a Cincinnati, spunti che ora diventano la base su cui costruire il futuro.

Dopo pochi mesi di collaborazione, Paolini e Marc López hanno deciso di separare le loro strade. Nelle ultime settimane dell’anno, la tennista italiana ha ufficializzato la nascita di un nuovo team in vista del 2026, con l’ingresso di Danilo Pizzorno e Sara Errani, una presenza che garantisce continuità e grande conoscenza dell’ambiente.

Pizzorno ha spiegato in un’intervista a Tuttosport come il rapporto con Paolini abbia radici lontane: i due si conoscono dal 2020, quando, dopo la pandemia, Renzo Furlan gli chiese un supporto tecnico. Quel lavoro si è poi inserito in un progetto federale legato anche alla Billie Jean King Cup. Il recente periodo di prova, coinciso con la trasferta asiatica, ha confermato la bontà dell’intesa, facilitata dal legame già esistente con Paolini ed Errani. Secondo il tecnico, partire da una conoscenza reciproca del metodo di lavoro, del linguaggio e delle reazioni in campo ha permesso di entrare subito nel vivo, costruendo da zero un piano più ampio.

La preparazione è proseguita a Valencia, con circa tre settimane di lavoro soprattutto sul cemento, senza trascurare qualche sessione sulla terra battuta anche in funzione del cambio di racchetta. Un aspetto, quello della personalizzazione dell’attrezzo, curato nei dettagli e ritenuto importante per accompagnare l’evoluzione tecnica della giocatrice. Dopo le festività natalizie trascorse in famiglia, la squadra è pronta a volare verso l’Australia per iniziare ufficialmente la nuova stagione.

Gli obiettivi sono chiari: mantenere il livello raggiunto e continuare a migliorare. Il progetto non guarda solo al breve termine, ma a un arco temporale più ampio, con l’idea di consolidare quanto già costruito e rendere Paolini sempre più costante. I prossimi quattro anni vengono considerati cruciali per trovare una continuità ancora maggiore, soprattutto nei tornei del Grande Slam, dove nel 2025 l’italiana è stata più irregolare rispetto agli ottimi risultati ottenuti nei WTA 1000 e 500.

Tra gli aspetti che hanno colpito maggiormente Pizzorno c’è la curiosità costante di Paolini nel voler aggiungere qualcosa al proprio tennis, una qualità che il tecnico associa solo ai grandi campioni, citando esempi come Jannik Sinner e Novak Djokovic. A questo si aggiunge la capacità di dare il giusto peso a vittorie e sconfitte, spesso stemperando le tensioni in campo con un sorriso. Un tratto caratteriale che, insieme al buon umore, viene considerato un valore aggiunto nel percorso di crescita che attende Jasmine Paolini nel 2026.





Marco Rossi