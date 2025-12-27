Woodbridge critica la scelta di Alcaraz di rompere con Ferrero: “Sarà difficile per Carlos vincere uno Slam il prossimo anno”

La decisione di Alcaraz (in particolare del padre del tennista, da quel che è trapelato) di interrompere la collaborazione storica con coach Juan Carlos Ferrero dopo 7 anni di crescita spettacolare e grandissimi risultati ha lasciato di stucco il mondo della racchetta, sollevando importanti interrogativi su quello che ne sarà di Carlos dal prossimo anno, orfano di colui che l’ha creato, plasmato e guidato passo passo (anche in partita) dal tennis junior alla vetta della classifica mondiale. Samuel Lopez è certamente un tecnico di valore, ma il legame profondo tra Alcaraz e Ferrero andava assai oltre al puro fatto sportivo, e secondo molti osservatori il murciano ne risentirà non poco, in particolare nei primi mesi del 2026.

Tra i più critici su quest’addio traumatico c’è Todd Woodbridge, ex campione australiano in doppio, che ipotizza una prossima stagione addirittura a tinte fosche per il 6 volte campione Slam, arrivando ad affermare che sarà difficile per Carlos alzare il settimo trofeo Major in carriera. A beneficiarne Jannik Sinner, che Woodbridge vede come strafavorito per gli Australian Open.

“Credo che per Carlos sarà difficile vincere uno Slam il prossimo anno. Sappiamo tutti che ne ha le capacità, ma questo cambiamento, arrivato a questo punto della sua carriera, mi lascia perplesso. Stiamo parlando di uno dei migliori binomi giocatore-allenatore della storia del tennis” tuona Woodbridge.

“Quando Juan Carlos non è stato al suo fianco negli ultimi anni, Carlos non ha espresso lo stesso livello. Lo si vedeva spesso cercare lo sguardo verso il box, apparire più insicuro, meno centrato. Gli serviranno mesi per adattarsi a questa nuova situazione, per metabolizzare questo cambiamento”. L’australiano ritiene quindi che Alcaraz subirà un contraccolpo psicologico importante senza la guida sicura di Ferrero, una situazione che aumenterà il suo stress in campo e metterà ancor più a nudo i momenti nei quali Carlos si è mostrato insicuro e meno incisivo.

Da qua, ecco come Todd lancia ancor più Sinner a Melbourne: “Alla luce di tutto ciò, ritengo che Jannik parta in vantaggio e che possa completare il triplete a Melbourne”. Vedremo se la profezia di Woodbridge si avvererà o meno, ma certamente il traumatico addio tra Alcaraz e Ferrero continua a scaldare gli ultimi giorni della off-season.

Mario Cecchi