Joao Fonseca guarda in alto: “Voglio entrare nella top 15 e trovare continuità nel 2026”

Joao Fonseca non ha paura di fissare l’asticella molto in alto. Dopo le riflessioni degli ultimi giorni su cosa renderebbe davvero positiva la sua prossima stagione, è stato lo stesso talento brasiliano a chiarire pubblicamente quali siano le sue priorità per il 2026, confermando ambizioni importanti e una visione molto lucida del proprio percorso.

A soli 19 anni, Joao Fonseca guarda già all’élite del circuito senza esitazioni: «Penso in grande. Voglio entrare nella top 15 del ranking, ottenere risultati costanti e non avere alti e bassi». Parole che raccontano una maturità non comune, soprattutto se rapportate all’età e alla pressione che accompagna i giovani più promettenti del circuito.

L’obiettivo sportivo è chiaro: crescere in continuità, ridurre le oscillazioni di rendimento e dimostrare di poter competere stabilmente ai massimi livelli. Un traguardo ambizioso, certo, ma coerente con le aspettative che da tempo circondano il suo nome e con il percorso di crescita mostrato finora.

Accanto al tennis, però, Fonseca non trascura l’aspetto personale. Nei suoi programmi per il 2026 rientrano anche il desiderio di imparare l’italiano, migliorare la gestione delle proprie finanze e seguire un corso di poker. Scelte che raccontano curiosità, voglia di apprendere e attenzione alla costruzione di un equilibrio fuori dal campo, elementi sempre più centrali nella carriera dei giovani professionisti.

Tra ambizioni sportive di alto profilo e interessi extra-campo ben definiti, Joao Fonseca si prepara così ad affrontare una stagione chiave del suo sviluppo, con la consapevolezza di chi sa dove vuole arrivare e di quanto lavoro servirà per riuscirci.





Marco Rossi