Alcaraz senior rompe il silenzio sulla separazione con Ferrero: «Ognuno è libero di dire ciò che sa»
Carlos Alcaraz padre ha deciso di intervenire, seppur in modo molto misurato, dopo il clamore mediatico generato dalle recenti interviste rilasciate da Juan Carlos Ferrero a RTVE e al quotidiano Marca.
Il padre del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha affidato la propria posizione a una breve dichiarazione diffusa tramite l’Agencia EFE, evitando di entrare nel merito delle polemiche nate dopo la separazione professionale tra il figlio e Ferrero.
«Ogni persona è libera di esprimere la propria opinione sulla base di ciò che sa», ha fatto sapere Alcaraz senior, scegliendo di non aggiungere ulteriori commenti né di valutare le interpretazioni e le reazioni emerse negli ultimi giorni.
Un messaggio essenziale, che conferma la volontà della famiglia Alcaraz di mantenere un profilo basso in una fase delicata, lasciando che sia il tempo a stemperare le tensioni seguite alla fine di uno dei sodalizi più vincenti degli ultimi anni nel tennis mondiale.
Quando un genitore é così invasivo, presto o tardi questo si ripercuote anche nella prestazioni in campo. Magari non finirà come tra Apostolos e Stefanos ( tsitsipas ) ma non é un bel segnale quello che sta mandando Carlos sul suo carattere e personalità.
Molto meglio Jannik che decide tutto in autonomia sui cambiamenti di staff e riesce a tenere separati lavoro e famiglia
In Spagna e’ molto frequente (come anche in America)
Hah, non sapevo che Carlos Alcaraz Gonzales fosse numero 1 al mondo pensavo lo fosse Carlos Alcaraz Garfia… già il fatto che chiami tuo figlio con il tuo stesso nome..
Un messaggio in stile sinneriano, glissando sui “personaggi” (in cerca di fama) che lo hanno criticato sul doping, sulla cittadinanza, sulla lingua, sulle tasse, sulla fidanzata, eccetera.
Che tristezza Carlone.
Sembra di essere tornati alla telenovelas Tsitsipas.
È chiaro chi porta i pantaloni a casa Alcaraz e non è Carletto (Carlitos fa figo ma la traduzione è quella.. Carletto, Robertino, Andreuccio e via dicendo). Qualcuno chiama Sinner Giannino senza che quest’ultimo gli tiri un diritto prima e un rovescio poi in faccia?
“non gioco più…me ne vado..davvero”.
Mina aveva previsto tutto.
Volano stracci …
Soldi sempre soldi solo soldi
la stessa identica cosa che ha detto la dottoressa Grazia Alc..zo.