Alcaraz senior rompe il silenzio sulla separazione con Ferrero: «Ognuno è libero di dire ciò che sa»

Carlos Alcaraz padre ha deciso di intervenire, seppur in modo molto misurato, dopo il clamore mediatico generato dalle recenti interviste rilasciate da Juan Carlos Ferrero a RTVE e al quotidiano Marca.

Il padre del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha affidato la propria posizione a una breve dichiarazione diffusa tramite l’Agencia EFE, evitando di entrare nel merito delle polemiche nate dopo la separazione professionale tra il figlio e Ferrero.

«Ogni persona è libera di esprimere la propria opinione sulla base di ciò che sa», ha fatto sapere Alcaraz senior, scegliendo di non aggiungere ulteriori commenti né di valutare le interpretazioni e le reazioni emerse negli ultimi giorni.

Un messaggio essenziale, che conferma la volontà della famiglia Alcaraz di mantenere un profilo basso in una fase delicata, lasciando che sia il tempo a stemperare le tensioni seguite alla fine di uno dei sodalizi più vincenti degli ultimi anni nel tennis mondiale.