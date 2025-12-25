Alcaraz senior rompe il silenzio sulla separazione con Ferrero: «Ognuno è libero di dire ciò che sa»

Notizie dal mondo Copertina, Generica

25/12/2025 19:17 9 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Carlos Alcaraz padre ha deciso di intervenire, seppur in modo molto misurato, dopo il clamore mediatico generato dalle recenti interviste rilasciate da Juan Carlos Ferrero a RTVE e al quotidiano Marca.

Il padre del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha affidato la propria posizione a una breve dichiarazione diffusa tramite l’Agencia EFE, evitando di entrare nel merito delle polemiche nate dopo la separazione professionale tra il figlio e Ferrero.
«Ogni persona è libera di esprimere la propria opinione sulla base di ciò che sa», ha fatto sapere Alcaraz senior, scegliendo di non aggiungere ulteriori commenti né di valutare le interpretazioni e le reazioni emerse negli ultimi giorni.
Un messaggio essenziale, che conferma la volontà della famiglia Alcaraz di mantenere un profilo basso in una fase delicata, lasciando che sia il tempo a stemperare le tensioni seguite alla fine di uno dei sodalizi più vincenti degli ultimi anni nel tennis mondiale.

simposio (Guest) 26-12-2025 00:00

Quando un genitore é così invasivo, presto o tardi questo si ripercuote anche nella prestazioni in campo. Magari non finirà come tra Apostolos e Stefanos ( tsitsipas ) ma non é un bel segnale quello che sta mandando Carlos sul suo carattere e personalità.
Molto meglio Jannik che decide tutto in autonomia sui cambiamenti di staff e riesce a tenere separati lavoro e famiglia

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Lupen (Guest) 25-12-2025 23:37

Scritto da Giampi

Scritto da no Sinner no Party
Un messaggio in stile sinneriano, glissando sui “personaggi” (in cerca di fama) che lo hanno criticato sul doping, sulla cittadinanza, sulla lingua, sulle tasse, sulla fidanzata, eccetera.

Hah, non sapevo che Carlos Alcaraz Gonzales fosse numero 1 al mondo pensavo lo fosse Carlos Alcaraz Garfia… già il fatto che chiami tuo figlio con il tuo stesso nome..

In Spagna e' molto frequente (come anche in America)

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Giampi 25-12-2025 21:44

Scritto da no Sinner no Party
Un messaggio in stile sinneriano, glissando sui “personaggi” (in cerca di fama) che lo hanno criticato sul doping, sulla cittadinanza, sulla lingua, sulle tasse, sulla fidanzata, eccetera.

Hah, non sapevo che Carlos Alcaraz Gonzales fosse numero 1 al mondo pensavo lo fosse Carlos Alcaraz Garfia… già il fatto che chiami tuo figlio con il tuo stesso nome..

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 25-12-2025 21:18

Un messaggio in stile sinneriano, glissando sui "personaggi" (in cerca di fama) che lo hanno criticato sul doping, sulla cittadinanza, sulla lingua, sulle tasse, sulla fidanzata, eccetera.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 25-12-2025 20:32

Che tristezza Carlone.

Sembra di essere tornati alla telenovelas Tsitsipas.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 25-12-2025 19:44

È chiaro chi porta i pantaloni a casa Alcaraz e non è Carletto (Carlitos fa figo ma la traduzione è quella.. Carletto, Robertino, Andreuccio e via dicendo). Qualcuno chiama Sinner Giannino senza che quest'ultimo gli tiri un diritto prima e un rovescio poi in faccia?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 25-12-2025 19:33

“non gioco più…me ne vado..davvero”.
Mina aveva previsto tutto.

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Di Passaggio, Detuqueridapresencia, piper, Marco M.
El Mariachi (Guest) 25-12-2025 19:29

Volano stracci …
Soldi sempre soldi solo soldi

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
bruno dalla francesca (Guest) 25-12-2025 19:26

la stessa identica cosa che ha detto la dottoressa Grazia Alc..zo.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Bagel