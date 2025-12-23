Tennis 2026: i primi appuntamenti dell’anno che accendono la nuova stagione

La stagione 2025 si è chiusa in maniera trionfale per l’Italia, con il terzo successo consecutivo in Coppa Davis, ma è già tempo di pianificare il 2026, con una serie di appuntamenti imperdibili per iniziare una nuova stagione tennistica 2026 all’altezza della precedente.

L’anno prossimo andranno in scena 59 tornei Atp in 29 nazioni, oltre ai soliti quattro Slam. L’Italia ospiterà il Masters 1000 di Roma, le Atp Finals e le Finals di Coppa Davis. Aprirà invece la stagione internazionale la United Cup, evento misto ATP + WTA sul cemento di Perth e Sydney, in Australia che assegna punti validi per le classifiche ATP e WTA. Sempre in Australia dal 5 al 10 gennaio andrà in scena il Canberra Tennis International, ATP Challenger 125 e WTA 125, il Brisbane International WTA 500 dal 5 gennaio, mentre a fine gennaio è tempo di primo Grande Slam dell’anno.

Dal 18 gennaio al 1° febbraio si gioca infatti l’Australian Open a Melbourne: si tratta di uno degli eventi di punta della stagione, dal quale si potranno già iniziare ad ottenere informazioni preziose sul 2026 tennistico internazionale. Si gioca su cemento Outdoor, ed è il primo appuntamento dove si vedranno le principali star mondiali protagoniste dell’ ATP Tour. Nel mese di febbraio si giocherà anche il primo turno della nuova Coppa Davis, oltre a una serie di 500 tra i quali Rotterdam, Doha, Rio, Acapulco e Dubai.

A marzo andranno in onda i primi 1000: Indian Wells, il 4, e Miami, il 18, mentre ad aprile il Rolex Monte-Carlo Masters dal 5 al 12 aprile 2026, uno dei tornei più prestigiosi e tradizionali del circuito ATP Masters 1000, inaugura la stagione europea sulla terra battuta. Un appuntamento imperdibile per i top mondiali, a caccia di un posto al sole sulla terra rossa monegasca. Sempre nel mese di aprile l’altro 1000, Madrid il 22 e due 500, Barcellona e Monaco di Baviera il 13.

Imperdibile maggio con i due tornei più attesi del mese: il 6 si va in scena a Roma al Foro italico, mentre il 24 si chiude con l’impareggiabile Roland Garros. A fine giugno riflettori puntati sull’erba di Wimbledon, mentre gli US Open che debutteranno il 31 agosto 2026.

Questi gli appuntamenti più importanti della stagione 2026, e su Sportytrader sarà possibile consultare le partite di domani e dei prossimi tempi per tenersi sempre aggiornati sui principali eventi di tennis e non solo. Con una certezza: sarà ancora il duello Alcaraz – Sinner a movimentare la scena tennistica internazionale. Al momento lo spagnolo è davanti in classifica, ma l’azzurro incalza al secondo posto del ranking Atp, mentre alle loro spalle c’è il deserto: è di addirittura 6000 punti il margine sul terzo posto in classifica.

Si può tranquillamente parlare di dominio: sono 8 gli Slam consecutivi vinti dalla coppia in vetta al ranking, che nel giro di pochi anni ha spazzato via tutti i diretti concorrenti. Alle spalle dei due infatti c’è Zverev, ancora lontanissimo, e il sempreverde Djokovic al quarto posto. Dietro al serbo troviamo Auger-Aliassime, con Fritz e de Minaur al sesto e settimo posto. All’ottavo posto il secondo italiano in classifica, Lorenzo Musetti, mentre chiudono la top ten Shelton e Draper, rispettivamente nono e decimo nel ranking Atp.





Marco Rossi