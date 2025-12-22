Un vertice a tre, ma non alla pari: cosa racconta il ranking ATP 2025

Non è affatto comune vedere gli stessi tre giocatori occupare il podio del ranking ATP per un’intera stagione. Un evento talmente raro che non si verificava dal 2008, quando i leggendari Big 3 monopolizzarono per tutte le 52 settimane le prime tre posizioni della classifica mondiale.

Ebbene, nel 2025 la storia si è ripetuta. I protagonisti sono Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev, capaci di restare stabilmente ai vertici del ranking ATP dall’inizio alla fine della stagione.

Un dominio che, tuttavia, non è stato privo di sfumature. Se da un lato l’italiano e lo spagnolo hanno costruito una netta separazione rispetto al resto del circuito, dall’altro il tedesco ha vissuto un’annata decisamente più complicata. Zverev, infatti, è riuscito a mantenere a fatica la posizione di numero 3 del mondo, pagando una campagna al di sotto delle aspettative, caratterizzata da risultati discontinui e poche prestazioni di alto livello.

Questo squilibrio ha in parte tolto brillantezza a un dato storico comunque significativo: la presenza costante degli stessi tre nomi in cima alla classifica per un’intera stagione resta un segnale forte di continuità e gerarchia nel tennis maschile contemporaneo. Un 2025 che, numeri alla mano, certifica l’esistenza di un nuovo vertice stabile, anche se con equilibri ben diversi rispetto al passato.





Marco Rossi