Un vertice a tre, ma non alla pari: cosa racconta il ranking ATP 2025
Non è affatto comune vedere gli stessi tre giocatori occupare il podio del ranking ATP per un’intera stagione. Un evento talmente raro che non si verificava dal 2008, quando i leggendari Big 3 monopolizzarono per tutte le 52 settimane le prime tre posizioni della classifica mondiale.
Ebbene, nel 2025 la storia si è ripetuta. I protagonisti sono Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev, capaci di restare stabilmente ai vertici del ranking ATP dall’inizio alla fine della stagione.
Un dominio che, tuttavia, non è stato privo di sfumature. Se da un lato l’italiano e lo spagnolo hanno costruito una netta separazione rispetto al resto del circuito, dall’altro il tedesco ha vissuto un’annata decisamente più complicata. Zverev, infatti, è riuscito a mantenere a fatica la posizione di numero 3 del mondo, pagando una campagna al di sotto delle aspettative, caratterizzata da risultati discontinui e poche prestazioni di alto livello.
Questo squilibrio ha in parte tolto brillantezza a un dato storico comunque significativo: la presenza costante degli stessi tre nomi in cima alla classifica per un’intera stagione resta un segnale forte di continuità e gerarchia nel tennis maschile contemporaneo. Un 2025 che, numeri alla mano, certifica l’esistenza di un nuovo vertice stabile, anche se con equilibri ben diversi rispetto al passato.
Marco Rossi
TAG: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Curiosità, Jannik Sinner
Vediamo un ranking a due facce con i primi 2 che giocano per obiettivi diversi rispetto al resto dei primi 10 del ranking, ma allo stesso tempo abbiamo la caccia al terzo posto contendibile per tutti loro.
Quindi c’è la corsa al #1 tra Carlos e Jannik (nel 2026 ci sarà un allineamento da stats e ranking) e quella al #3 in cui metterei Zverev, Musetti, Fritz, Shelton, (Felix se conferma il fine 2025) e Draper.
Musetti “rischia” di arrivare n. 3 o 4 a inizio 2026…
Grande Lorenzo!