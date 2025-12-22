MXP Tennis Team, un 2025 di grande espansione: uomini al top, donne e giovani in ascesa

Il 2025 dell’MXP Tennis Team resterà l’anno della consacrazione di Mattia Bellucci, capace – con la semifinale a Rotterdam e il terzo turno a Wimbledon, ma non solo – di consolidarsi fra i primi 100 giocatori del mondo e gettare le basi per un futuro ancora tutto da scrivere. Ma nella stagione del team di lavoro guidato da Fabio Chiappini (direttore tecnico) e Marco Brigo (direttore sportivo) c’è stato anche tanto altro, con una crescita costante in termini di numeri, risultati, impegno e anche strutture. “La nostra – spiega Brigo – è stata un’ottima annata. Bellucci ci ha permesso di coronare il sogno di portare un atleta nei top-100 in pianta stabile, e la crescita di Moez Echargui, protagonista di una stagione sensazionale (oggi è numero 135, ndr), ci fa sognare ancora più in grande. Puntiamo a traghettare anche lui nei primi 100, ripetendo quanto fatto con Mattia”. Ma anche più indietro, il 2025 targato MXP è stato super. “Ci tengo – prosegue il direttore sportivo – a sottolineare i progressi di Luca Potenza, che dopo varie vicissitudini personali ha vissuto un 2025 di spessore. Oggi è n.373 del ranking: l’obiettivo per il 2026 è raggiungere le qualificazioni dei tornei del Grande Slam. Siamo contenti anche per Georgii Kravchenko, che nelle ultime settimane della stagione ha vinto un titolo Itf e raggiunto due finali, così come per gli altri ‘pro’ che si allenano con noi: si danno da fare, con la giusta mentalità, per provare a ritagliarsi spazio nel tennis che conta. Il 2026 può essere un anno importante nel percorso di ognuno di loro”.

L’altra grande novità dell’anno è stata l’apertura di un settore femminile. “Siamo partiti qualche mese fa con Lavinia Luciano – spiega Brigo –, alla quale si è poi aggiunta Matilde Mariani. E presto arriverà una terza giocatrice, di ottime prospettive. Si sta creando un gruppo che può diventare la forza trainante del progetto stesso, come successo nel maschile. La situazione si sta evolvendo proprio sulla falsariga di quanto avvenuto con gli uomini, dunque non ci poniamo limiti, col sogno di riuscire entro 2-3 anni a raggiungere determinati risultati anche con le donne”. E poi ci sono i giovani, altro settore in enorme sviluppo, coordinato dall’energia e dall’entusiasmo dell’ex professionista Erik Crepaldi. “Siamo partiti a metà 2024 e nel giro di un anno e mezzo abbiamo già numerosi ragazzi che ci regalano ripetute soddisfazioni. Dai più piccoli, che si sono messi in evidenza a livello nazionale (al gruppo si è da poco aggiunta la campionessa italiana under 11 Sofia Brigatti, ndr), ai più grandi che frequentano il circuito Itf juniores e hanno anche iniziato ad affacciarsi all’attività professionistica, con i tornei dell’Itf World Tennis Tour. Siamo molto soddisfatti del movimento che si è creato, sia in termini numerici che di qualità”. Tutti traguardi che fungono da ulteriore stimolo per fare ancora meglio nel 2026, lavorando sulla crescita dei ragazzi ma anche sull’identità di un progetto che dalla sua nascita – datata 2020 – ha saputo evolversi di continuo. Diventando un punto di riferimento imprescindibile per tanti atleti e varie strutture, dal punto di vista tecnico ma anche gestionale, in campo e fuori.