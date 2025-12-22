Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana. +27 per Alessandra Mazzola
Classifica Wta Entry System Singolo (22-12-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
83
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
108
Best: 46
--
0
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
31
Tornei
141
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
29
Tornei
167
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
217
Best: 203
--
0
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
218
Best: 201
--
0
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
334
Punti
23
Tornei
230
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
238
Best: 238
▼
-1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
271
Best: 270
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
257
Punti
21
Tornei
313
Best: 313
▲
3
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
322
Best: 292
▲
4
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
332
Best: 332
▲
2
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
19
Tornei
337
Best: 305
▲
1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
340
Best: 340
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
350
Best: 322
▲
2
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
354
Best: 354
▲
2
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
27
Tornei
357
Best: 310
▼
-3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
19
Tornei
370
Best: 370
▲
3
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
411
Best: 411
▲
1
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
415
Best: 415
▲
1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
444
Best: 444
▲
1
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
451
Best: 347
▲
12
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
123
Punti
18
Tornei
486
Best: 486
▲
27
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
493
Best: 493
--
0
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
513
Best: 513
▲
4
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
523
Best: 491
▼
-18
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
531
Best: 143
--
0
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
534
Best: 534
▲
1
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
536
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
579
Best: 579
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
605
Best: 604
▼
-1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
620
Best: 515
--
0
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
625
Best: 625
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
629
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
679
Best: 380
▲
5
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
683
Best: 683
▲
3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
689
Best: 192
▲
3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
695
Best: 18
▲
2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
702
Best: 702
▲
10
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
767
Best: 767
▲
3
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
770
Best: 658
▲
3
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
784
Best: 784
▼
-1
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
815
Best: 815
▲
1
Noemi Maines
ITA, 0
38
Punti
17
Tornei
819
Best: 819
▲
2
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
841
Best: 841
▼
-2
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
850
Best: 627
▲
1
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
852
Best: 852
▲
7
Lavinia Luciano
ITA, 0
34
Punti
15
Tornei
902
Best: 902
▲
11
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
13
Tornei
916
Best: 916
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
952
Best: 952
▲
6
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
964
Best: 964
▲
4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
970
Best: 970
▲
3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
985
Best: 985
▲
4
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1028
Best: 1028
▲
4
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1066
Best: 660
▲
3
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1069
Best: 1069
▲
31
Giuliana Bestetti
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1069
Best: 1069
▲
3
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1084
Best: 1084
▲
3
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1127
Best: 428
▲
4
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1134
Best: 1134
▲
5
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1140
Best: 1140
▲
4
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1216
Best: 1216
▲
7
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1229
Best: 1229
▲
9
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1229
Best: 1229
▲
9
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1249
Best: 1249
▲
7
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1262
Best: 1262
▲
5
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1312
Best: 1312
--
0
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1336
Best: 1336
▲
1
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1379
Best: 1379
▼
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1379
Best: 1379
▼
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1379
Best: 1379
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1446
Best: 1446
▲
1
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1446
Best: 1446
▲
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1446
Best: 1446
▲
1
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1475
Best: 1475
▲
3
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1475
Best: 1475
▲
3
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1475
Best: 1475
▲
3
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1475
Best: 1475
▲
3
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1475
Best: 1475
▲
3
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
