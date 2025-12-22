Ranking ATP: La situazione di questa settimana
Classifica Atp Entry System Singolo (22-12-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12050
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5160
Punti
24
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4830
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4245
Punti
28
Tornei
6
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4135
Punti
23
Tornei
7
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4135
Punti
23
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
9
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3970
Punti
23
Tornei
10
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
11
Best: 11
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2870
Punti
29
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2835
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2760
Punti
24
Tornei
14
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2635
Punti
26
Tornei
15
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2590
Punti
21
Tornei
16
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2520
Punti
26
Tornei
17
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2325
Punti
23
Tornei
18
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2180
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2100
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2085
Punti
24
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1675
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1635
Punti
21
Tornei
25
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1615
Punti
27
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
27
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1573
Punti
27
Tornei
28
Best: 28
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1550
Punti
25
Tornei
29
Best: 27
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1540
Punti
31
Tornei
30
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1510
Punti
22
Tornei
31
Best: 30
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1483
Punti
23
Tornei
32
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1445
Punti
20
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1430
Punti
30
Tornei
34
Best: 3
--
0
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1425
Punti
21
Tornei
35
Best: 31
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1408
Punti
27
Tornei
36
Best: 36
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1395
Punti
25
Tornei
37
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1380
Punti
23
Tornei
38
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1325
Punti
27
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
40
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1260
Punti
18
Tornei
41
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1253
Punti
25
Tornei
42
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1230
Punti
30
Tornei
43
Best: 39
--
0
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1218
Punti
27
Tornei
44
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1180
Punti
18
Tornei
45
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1155
Punti
29
Tornei
46
Best: 46
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1148
Punti
31
Tornei
47
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1145
Punti
30
Tornei
48
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
23
Tornei
49
Best: 43
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1053
Punti
28
Tornei
50
Best: 17
--
0
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
1026
Punti
26
Tornei
51
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1025
Punti
24
Tornei
52
Best: 42
--
0
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1025
Punti
30
Tornei
53
Best: 51
--
0
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
54
Best: 19
--
0
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
25
Tornei
55
Best: 53
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
963
Punti
20
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
57
Best: 56
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
936
Punti
28
Tornei
58
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
925
Punti
27
Tornei
59
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
920
Punti
33
Tornei
60
Best: 60
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
890
Punti
32
Tornei
61
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
62
Best: 61
--
0
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
861
Punti
20
Tornei
63
Best: 61
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
855
Punti
25
Tornei
64
Best: 43
--
0
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
855
Punti
28
Tornei
65
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
850
Punti
31
Tornei
66
Best: 58
--
0
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
848
Punti
22
Tornei
67
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
845
Punti
24
Tornei
68
Best: 6
--
0
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
825
Punti
20
Tornei
69
Best: 53
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
817
Punti
25
Tornei
70
Best: 64
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
802
Punti
25
Tornei
71
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
787
Punti
26
Tornei
72
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
785
Punti
30
Tornei
73
Best: 6
--
0
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
74
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
26
Tornei
75
Best: 3
--
0
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
765
Punti
19
Tornei
76
Best: 76
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
77
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
756
Punti
25
Tornei
78
Best: 74
--
0
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
740
Punti
28
Tornei
79
Best: 79
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
726
Punti
25
Tornei
80
Best: 17
--
0
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
726
Punti
21
Tornei
81
Best: 55
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
721
Punti
28
Tornei
82
Best: 79
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
718
Punti
31
Tornei
83
Best: 57
--
0
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
718
Punti
20
Tornei
84
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
711
Punti
29
Tornei
85
Best: 71
--
0
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
710
Punti
26
Tornei
86
Best: 86
--
0
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
704
Punti
27
Tornei
87
Best: 73
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
704
Punti
23
Tornei
88
Best: 88
--
0
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
684
Punti
28
Tornei
89
Best: 89
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
681
Punti
26
Tornei
90
Best: 87
--
0
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
680
Punti
29
Tornei
91
Best: 46
--
0
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
679
Punti
29
Tornei
92
Best: 9
--
0
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
93
Best: 47
--
0
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
668
Punti
32
Tornei
94
Best: 42
--
0
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
667
Punti
24
Tornei
95
Best: 45
--
0
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
662
Punti
27
Tornei
96
Best: 86
--
0
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
661
Punti
26
Tornei
97
Best: 58
--
0
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
98
Best: 27
--
0
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
652
Punti
25
Tornei
99
Best: 95
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
649
Punti
32
Tornei
100
Best: 92
--
0
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
647
Punti
27
Tornei
101
Best: 78
--
0
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
636
Punti
28
Tornei
102
Best: 83
--
0
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
636
Punti
27
Tornei
103
Best: 45
--
0
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
631
Punti
22
Tornei
104
Best: 104
--
0
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
627
Punti
26
Tornei
105
Best: 105
--
0
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
615
Punti
30
Tornei
106
Best: 90
--
0
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
612
Punti
28
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
108
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
586
Punti
22
Tornei
109
Best: 16
--
0
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
573
Punti
23
Tornei
110
Best: 24
--
0
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
566
Punti
26
Tornei
111
Best: 107
--
0
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
564
Punti
28
Tornei
112
Best: 37
--
0
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
559
Punti
27
Tornei
113
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
559
Punti
30
Tornei
114
Best: 62
--
0
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
556
Punti
30
Tornei
115
Best: 77
--
0
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
546
Punti
25
Tornei
116
Best: 101
--
0
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
542
Punti
26
Tornei
117
Best: 12
--
0
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
538
Punti
17
Tornei
118
Best: 117
--
0
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
533
Punti
17
Tornei
119
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
27
Tornei
120
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
519
Punti
29
Tornei
121
Best: 102
--
0
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
517
Punti
25
Tornei
122
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
509
Punti
29
Tornei
123
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
501
Punti
24
Tornei
124
Best: 83
--
0
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
498
Punti
23
Tornei
125
Best: 125
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
27
Tornei
126
Best: 101
--
0
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
490
Punti
31
Tornei
127
Best: 91
--
0
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
22
Tornei
128
Best: 115
--
0
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
487
Punti
15
Tornei
129
Best: 112
--
0
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
474
Punti
25
Tornei
130
Best: 49
--
0
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
469
Punti
26
Tornei
131
Best: 128
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
469
Punti
26
Tornei
132
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
468
Punti
23
Tornei
133
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
19
Tornei
134
Best: 110
--
0
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
455
Punti
25
Tornei
135
Best: 135
--
0
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
452
Punti
31
Tornei
136
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
450
Punti
27
Tornei
137
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
26
Tornei
138
Best: 137
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
442
Punti
21
Tornei
139
Best: 138
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
442
Punti
28
Tornei
140
Best: 79
--
0
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
438
Punti
24
Tornei
141
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
142
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
436
Punti
20
Tornei
143
Best: 102
--
0
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
144
Best: 143
--
0
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
431
Punti
31
Tornei
145
Best: 142
--
0
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
427
Punti
25
Tornei
146
Best: 133
--
0
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
17
Tornei
147
Best: 145
--
0
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
414
Punti
22
Tornei
148
Best: 145
--
0
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
413
Punti
24
Tornei
149
Best: 130
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
410
Punti
25
Tornei
150
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
151
Best: 143
--
0
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
406
Punti
23
Tornei
152
Best: 115
--
0
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
405
Punti
22
Tornei
153
Best: 105
--
0
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
155
Best: 126
--
0
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
21
Tornei
156
Best: 4
--
0
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
397
Punti
17
Tornei
157
Best: 3
--
0
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
397
Punti
24
Tornei
158
Best: 149
--
0
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
394
Punti
27
Tornei
159
Best: 147
--
0
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
380
Punti
21
Tornei
160
Best: 147
--
0
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
372
Punti
15
Tornei
161
Best: 125
--
0
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
369
Punti
27
Tornei
162
Best: 159
--
0
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
367
Punti
25
Tornei
163
Best: 103
--
0
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
361
Punti
27
Tornei
164
Best: 151
--
0
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
353
Punti
16
Tornei
165
Best: 163
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
353
Punti
24
Tornei
166
Best: 63
--
0
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
352
Punti
25
Tornei
167
Best: 99
--
0
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
349
Punti
22
Tornei
168
Best: 166
--
0
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
349
Punti
15
Tornei
169
Best: 164
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
349
Punti
23
Tornei
170
Best: 170
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
348
Punti
31
Tornei
171
Best: 125
--
0
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
339
Punti
18
Tornei
172
Best: 36
--
0
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
19
Tornei
173
Best: 105
--
0
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
337
Punti
27
Tornei
174
Best: 174
--
0
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
336
Punti
33
Tornei
175
Best: 95
--
0
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
334
Punti
29
Tornei
176
Best: 175
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
33
Tornei
177
Best: 173
--
0
Martin Damm
USA, 30-09-2003
330
Punti
20
Tornei
178
Best: 87
--
0
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
329
Punti
26
Tornei
179
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
180
Best: 106
--
0
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
326
Punti
26
Tornei
181
Best: 181
--
0
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
323
Punti
30
Tornei
182
Best: 158
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
183
Best: 133
--
0
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
319
Punti
22
Tornei
184
Best: 17
--
0
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
319
Punti
32
Tornei
185
Best: 159
--
0
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
318
Punti
23
Tornei
186
Best: 21
--
0
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
317
Punti
22
Tornei
187
Best: 182
--
0
Justin Engel
GER, 01-10-2007
316
Punti
32
Tornei
188
Best: 123
--
0
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
16
Tornei
189
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
315
Punti
29
Tornei
190
Best: 180
--
0
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
12
Tornei
191
Best: 191
--
0
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
313
Punti
16
Tornei
192
Best: 170
--
0
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
313
Punti
26
Tornei
193
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
312
Punti
23
Tornei
194
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
195
Best: 175
--
0
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
308
Punti
30
Tornei
196
Best: 63
--
0
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
305
Punti
17
Tornei
197
Best: 138
--
0
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
304
Punti
24
Tornei
198
Best: 191
--
0
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
300
Punti
26
Tornei
199
Best: 183
--
0
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
300
Punti
30
Tornei
200
Best: 193
--
0
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
297
Punti
30
Tornei
201
Best: 194
--
0
Dan Added
FRA, 13-04-1999
296
Punti
32
Tornei
202
Best: 198
--
0
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
292
Punti
25
Tornei
203
Best: 187
--
0
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
288
Punti
30
Tornei
204
Best: 177
--
0
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
287
Punti
16
Tornei
205
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
206
Best: 153
--
0
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
285
Punti
26
Tornei
207
Best: 201
--
0
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
285
Punti
29
Tornei
208
Best: 159
--
0
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
284
Punti
21
Tornei
209
Best: 209
--
0
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
282
Punti
31
Tornei
210
Best: 150
--
0
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
280
Punti
21
Tornei
211
Best: 200
--
0
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
280
Punti
23
Tornei
212
Best: 205
--
0
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
277
Punti
33
Tornei
213
Best: 186
--
0
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
275
Punti
20
Tornei
214
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
275
Punti
34
Tornei
215
Best: 131
--
0
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
216
Best: 172
--
0
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
274
Punti
28
Tornei
217
Best: 123
--
0
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
264
Punti
25
Tornei
218
Best: 118
--
0
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
21
Tornei
219
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
263
Punti
29
Tornei
220
Best: 184
--
0
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
19
Tornei
221
Best: 157
--
0
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
258
Punti
27
Tornei
222
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
14
Tornei
223
Best: 170
--
0
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
26
Tornei
224
Best: 191
▲
1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
225
Best: 185
▲
1
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
253
Punti
38
Tornei
226
Best: 145
▲
1
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
251
Punti
13
Tornei
227
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
228
Best: 131
▲
1
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
249
Punti
30
Tornei
229
Best: 196
▲
1
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
248
Punti
28
Tornei
230
Best: 207
▲
1
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
247
Punti
19
Tornei
231
Best: 231
▲
1
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
247
Punti
30
Tornei
232
Best: 196
▲
1
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
247
Punti
32
Tornei
233
Best: 233
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
26
Tornei
234
Best: 97
▲
1
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
244
Punti
30
Tornei
235
Best: 224
▼
-11
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
244
Punti
31
Tornei
236
Best: 212
--
0
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
243
Punti
27
Tornei
237
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
238
Best: 142
--
0
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
238
Punti
28
Tornei
239
Best: 123
--
0
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
30
Tornei
240
Best: 240
--
0
Marko Topo
GER, 13-09-2003
235
Punti
22
Tornei
241
Best: 181
--
0
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
234
Punti
26
Tornei
242
Best: 177
--
0
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
234
Punti
31
Tornei
243
Best: 225
--
0
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
232
Punti
13
Tornei
244
Best: 222
--
0
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
232
Punti
26
Tornei
245
Best: 161
--
0
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
229
Punti
18
Tornei
246
Best: 162
--
0
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
228
Punti
24
Tornei
247
Best: 245
--
0
Max Houkes
NED, 03-07-2000
224
Punti
29
Tornei
248
Best: 184
--
0
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
221
Punti
35
Tornei
249
Best: 168
--
0
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
220
Punti
32
Tornei
250
Best: 243
--
0
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
219
Punti
25
Tornei
251
Best: 251
--
0
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
217
Punti
25
Tornei
252
Best: 147
--
0
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
216
Punti
25
Tornei
253
Best: 47
--
0
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
215
Punti
14
Tornei
254
Best: 187
--
0
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
214
Punti
30
Tornei
255
Best: 248
--
0
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
214
Punti
30
Tornei
256
Best: 242
--
0
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
213
Punti
19
Tornei
257
Best: 235
--
0
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
213
Punti
24
Tornei
258
Best: 239
--
0
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
213
Punti
28
Tornei
259
Best: 142
--
0
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
213
Punti
34
Tornei
260
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
212
Punti
27
Tornei
261
Best: 116
--
0
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
211
Punti
26
Tornei
262
Best: 168
--
0
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
208
Punti
25
Tornei
263
Best: 158
--
0
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
208
Punti
30
Tornei
264
Best: 264
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
204
Punti
20
Tornei
265
Best: 260
--
0
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
204
Punti
39
Tornei
266
Best: 264
▲
1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
203
Punti
27
Tornei
267
Best: 29
▲
1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
202
Punti
23
Tornei
268
Best: 240
▲
1
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
202
Punti
28
Tornei
269
Best: 192
▲
1
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
200
Punti
27
Tornei
270
Best: 143
▲
1
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
200
Punti
14
Tornei
271
Best: 252
▲
1
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
200
Punti
24
Tornei
272
Best: 248
▲
1
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
200
Punti
28
Tornei
273
Best: 268
▲
1
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
200
Punti
30
Tornei
274
Best: 228
▼
-10
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
199
Punti
21
Tornei
275
Best: 217
--
0
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
28
Tornei
276
Best: 201
--
0
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
196
Punti
19
Tornei
277
Best: 233
--
0
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
195
Punti
24
Tornei
278
Best: 255
--
0
Henri Squire
GER, 27-09-2000
195
Punti
27
Tornei
279
Best: 210
--
0
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
194
Punti
37
Tornei
280
Best: 171
--
0
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
193
Punti
27
Tornei
281
Best: 281
--
0
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
190
Punti
25
Tornei
282
Best: 275
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
189
Punti
24
Tornei
283
Best: 261
--
0
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
189
Punti
25
Tornei
284
Best: 243
--
0
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
188
Punti
26
Tornei
285
Best: 170
--
0
James Trotter
JPN, 01-01-1900
186
Punti
20
Tornei
286
Best: 237
--
0
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
186
Punti
21
Tornei
287
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
185
Punti
31
Tornei
288
Best: 284
--
0
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
184
Punti
16
Tornei
289
Best: 269
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
183
Punti
30
Tornei
290
Best: 290
▲
2
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
182
Punti
13
Tornei
291
Best: 287
▼
-2
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
182
Punti
20
Tornei
292
Best: 289
▲
1
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
182
Punti
25
Tornei
293
Best: 279
▼
-2
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
181
Punti
33
Tornei
294
Best: 212
--
0
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
180
Punti
35
Tornei
295
Best: 181
--
0
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
179
Punti
27
Tornei
296
Best: 72
--
0
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
178
Punti
15
Tornei
297
Best: 80
--
0
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
178
Punti
23
Tornei
298
Best: 278
--
0
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
178
Punti
29
Tornei
299
Best: 297
--
0
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
178
Punti
36
Tornei
300
Best: 182
--
0
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
21
Tornei
301
Best: 292
--
0
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
177
Punti
25
Tornei
302
Best: 301
--
0
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
177
Punti
27
Tornei
303
Best: 285
--
0
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
176
Punti
23
Tornei
304
Best: 275
--
0
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
176
Punti
26
Tornei
305
Best: 298
--
0
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
306
Best: 93
--
0
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
175
Punti
25
Tornei
307
Best: 302
--
0
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
172
Punti
28
Tornei
308
Best: 306
--
0
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
169
Punti
22
Tornei
309
Best: 291
--
0
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
169
Punti
31
Tornei
310
Best: 309
--
0
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
168
Punti
23
Tornei
311
Best: 78
▲
1
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
167
Punti
21
Tornei
312
Best: 310
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
167
Punti
24
Tornei
313
Best: 208
▲
1
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
166
Punti
20
Tornei
314
Best: 314
▲
1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
166
Punti
28
Tornei
315
Best: 165
▲
1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
165
Punti
7
Tornei
316
Best: 108
▼
-5
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
165
Punti
24
Tornei
317
Best: 263
--
0
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
165
Punti
24
Tornei
318
Best: 281
--
0
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
163
Punti
25
Tornei
319
Best: 318
--
0
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
163
Punti
27
Tornei
320
Best: 260
--
0
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
162
Punti
27
Tornei
321
Best: 321
--
0
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
162
Punti
30
Tornei
322
Best: 235
--
0
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
161
Punti
23
Tornei
323
Best: 177
--
0
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
161
Punti
24
Tornei
324
Best: 267
--
0
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
29
Tornei
325
Best: 254
--
0
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
160
Punti
30
Tornei
326
Best: 326
--
0
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
159
Punti
28
Tornei
327
Best: 208
--
0
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
24
Tornei
328
Best: 267
--
0
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
157
Punti
29
Tornei
329
Best: 307
▲
1
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
156
Punti
22
Tornei
330
Best: 249
▲
1
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
156
Punti
31
Tornei
331
Best: 177
▲
1
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
155
Punti
25
Tornei
332
Best: 314
▼
-3
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
154
Punti
34
Tornei
333
Best: 304
--
0
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
153
Punti
29
Tornei
334
Best: 160
--
0
Li Tu
AUS, 27-05-1996
152
Punti
20
Tornei
335
Best: 335
--
0
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
336
Best: 336
--
0
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
150
Punti
28
Tornei
337
Best: 93
--
0
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
18
Tornei
338
Best: 315
--
0
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
149
Punti
28
Tornei
339
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
149
Punti
29
Tornei
340
Best: 268
--
0
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
148
Punti
30
Tornei
341
Best: 325
--
0
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
148
Punti
32
Tornei
342
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
343
Best: 343
--
0
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
147
Punti
32
Tornei
344
Best: 288
--
0
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
144
Punti
16
Tornei
345
Best: 345
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
346
Best: 346
▲
1
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
144
Punti
24
Tornei
347
Best: 345
▲
1
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
144
Punti
27
Tornei
348
Best: 339
▲
1
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
144
Punti
31
Tornei
349
Best: 289
▼
-3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
143
Punti
20
Tornei
350
Best: 347
--
0
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
142
Punti
14
Tornei
351
Best: 48
--
0
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
141
Punti
13
Tornei
352
Best: 181
--
0
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
141
Punti
20
Tornei
353
Best: 336
--
0
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
141
Punti
26
Tornei
354
Best: 353
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
141
Punti
30
Tornei
355
Best: 336
--
0
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
17
Tornei
356
Best: 211
--
0
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
139
Punti
22
Tornei
357
Best: 357
--
0
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
138
Punti
23
Tornei
358
Best: 319
--
0
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
138
Punti
25
Tornei
359
Best: 359
--
0
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
137
Punti
25
Tornei
360
Best: 360
--
0
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
136
Punti
29
Tornei
361
Best: 289
--
0
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
135
Punti
18
Tornei
362
Best: 219
--
0
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
135
Punti
21
Tornei
363
Best: 363
--
0
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
134
Punti
21
Tornei
364
Best: 202
--
0
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
17
Tornei
365
Best: 283
▲
1
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
133
Punti
30
Tornei
366
Best: 153
▲
1
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
133
Punti
32
Tornei
367
Best: 347
▲
1
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
132
Punti
12
Tornei
368
Best: 263
▲
1
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
132
Punti
29
Tornei
369
Best: 357
▲
1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
132
Punti
32
Tornei
370
Best: 14
▲
1
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
131
Punti
10
Tornei
371
Best: 221
▲
1
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
131
Punti
24
Tornei
372
Best: 161
▲
1
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
373
Best: 299
▲
1
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
130
Punti
21
Tornei
374
Best: 136
▲
1
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
130
Punti
26
Tornei
375
Best: 295
▲
1
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
130
Punti
28
Tornei
376
Best: 344
▲
1
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
129
Punti
27
Tornei
377
Best: 318
▲
14
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
129
Punti
31
Tornei
378
Best: 58
--
0
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
128
Punti
19
Tornei
379
Best: 379
--
0
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
128
Punti
19
Tornei
380
Best: 373
--
0
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
381
Best: 197
--
0
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
127
Punti
20
Tornei
382
Best: 180
--
0
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
127
Punti
20
Tornei
383
Best: 334
▲
1
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
127
Punti
22
Tornei
384
Best: 320
▼
-1
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
127
Punti
22
Tornei
385
Best: 158
--
0
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
127
Punti
24
Tornei
386
Best: 386
--
0
Diego Dedura
GER, 0
127
Punti
27
Tornei
387
Best: 330
▲
1
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
388
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
389
Best: 382
▲
1
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
126
Punti
26
Tornei
390
Best: 385
▲
2
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
391
Best: 391
▲
2
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
124
Punti
23
Tornei
392
Best: 392
▲
2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
124
Punti
25
Tornei
393
Best: 332
▲
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
394
Best: 257
▲
2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
25
Tornei
395
Best: 347
▲
2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
122
Punti
25
Tornei
396
Best: 240
▲
2
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
122
Punti
28
Tornei
397
Best: 397
▲
2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
121
Punti
17
Tornei
398
Best: 389
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
121
Punti
21
Tornei
399
Best: 116
▲
2
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
121
Punti
22
Tornei
400
Best: 55
▲
2
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
401
Best: 400
▲
2
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
120
Punti
20
Tornei
402
Best: 357
▲
2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
23
Tornei
403
Best: 385
▲
2
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
120
Punti
29
Tornei
404
Best: 19
▲
2
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
14
Tornei
405
Best: 258
▲
2
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
118
Punti
17
Tornei
406
Best: 369
▲
2
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
118
Punti
22
Tornei
407
Best: 321
▼
-42
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
118
Punti
23
Tornei
408
Best: 244
▲
1
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
118
Punti
29
Tornei
409
Best: 405
▲
1
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
15
Tornei
410
Best: 387
▲
1
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
117
Punti
23
Tornei
411
Best: 345
▲
1
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
117
Punti
26
Tornei
412
Best: 293
▲
1
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
116
Punti
16
Tornei
413
Best: 400
▲
1
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
116
Punti
24
Tornei
414
Best: 413
▲
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
116
Punti
27
Tornei
415
Best: 31
▲
1
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
115
Punti
16
Tornei
416
Best: 415
▲
1
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
29
Tornei
417
Best: 417
▲
2
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
114
Punti
26
Tornei
418
Best: 346
▲
2
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
114
Punti
29
Tornei
419
Best: 381
▼
-1
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
112
Punti
21
Tornei
420
Best: 420
▲
2
Florian Broska
GER, 01-01-1998
112
Punti
21
Tornei
421
Best: 421
▲
2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
112
Punti
27
Tornei
422
Best: 229
▼
-35
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
112
Punti
28
Tornei
423
Best: 421
▲
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
112
Punti
31
Tornei
424
Best: 419
▲
1
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
111
Punti
27
Tornei
425
Best: 413
▲
1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
111
Punti
13
Tornei
426
Best: 313
▲
1
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
111
Punti
15
Tornei
427
Best: 384
▲
1
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
111
Punti
25
Tornei
428
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
111
Punti
27
Tornei
429
Best: 206
▲
1
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
110
Punti
27
Tornei
430
Best: 299
▲
1
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
110
Punti
28
Tornei
431
Best: 431
▲
1
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
109
Punti
26
Tornei
432
Best: 342
▲
1
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
109
Punti
27
Tornei
433
Best: 416
▲
1
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
18
Tornei
434
Best: 39
▲
1
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
23
Tornei
435
Best: 356
▲
1
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
108
Punti
23
Tornei
436
Best: 211
▲
1
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
107
Punti
11
Tornei
437
Best: 428
▲
1
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
107
Punti
21
Tornei
438
Best: 437
▲
1
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
107
Punti
27
Tornei
439
Best: 382
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
32
Tornei
440
Best: 307
▲
3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
106
Punti
23
Tornei
441
Best: 418
▲
3
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
106
Punti
24
Tornei
442
Best: 238
▲
3
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
106
Punti
25
Tornei
443
Best: 437
▲
3
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
105
Punti
18
Tornei
444
Best: 417
▲
3
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
104
Punti
22
Tornei
445
Best: 402
▲
3
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
104
Punti
27
Tornei
446
Best: 368
▼
-6
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
104
Punti
28
Tornei
447
Best: 424
▲
2
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
104
Punti
29
Tornei
448
Best: 37
▲
3
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
102
Punti
21
Tornei
449
Best: 121
▲
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
450
Best: 383
--
0
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
101
Punti
17
Tornei
451
Best: 433
▲
2
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
101
Punti
28
Tornei
452
Best: 139
▲
2
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
4
Tornei
453
Best: 372
▼
-11
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
100
Punti
21
Tornei
454
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
455
Best: 318
▲
54
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
99
Punti
16
Tornei
456
Best: 339
▲
1
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
99
Punti
34
Tornei
457
Best: 358
▼
-36
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
98
Punti
20
Tornei
458
Best: 455
--
0
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
98
Punti
23
Tornei
459
Best: 449
--
0
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
98
Punti
24
Tornei
460
Best: 287
--
0
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
98
Punti
25
Tornei
461
Best: 438
▼
-5
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
98
Punti
25
Tornei
462
Best: 316
▼
-1
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
97
Punti
27
Tornei
463
Best: 455
▼
-1
James Story
GBR, 05-03-2001
97
Punti
27
Tornei
464
Best: 50
▼
-1
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
96
Punti
16
Tornei
465
Best: 461
▼
-1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
96
Punti
18
Tornei
466
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
467
Best: 467
--
0
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
468
Best: 452
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
95
Punti
23
Tornei
469
Best: 457
--
0
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
95
Punti
29
Tornei
470
Best: 364
--
0
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
94
Punti
18
Tornei
471
Best: 388
--
0
Karan Singh
IND, 30-06-2003
94
Punti
25
Tornei
472
Best: 472
--
0
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
94
Punti
26
Tornei
473
Best: 463
--
0
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
94
Punti
27
Tornei
474
Best: 474
--
0
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
94
Punti
28
Tornei
475
Best: 458
▼
-9
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
93
Punti
11
Tornei
476
Best: 449
▼
-1
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
24
Tornei
477
Best: 161
▼
-1
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
93
Punti
32
Tornei
478
Best: 463
▼
-1
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
11
Tornei
479
Best: 470
▼
-1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
480
Best: 383
▼
-1
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
92
Punti
19
Tornei
481
Best: 459
▼
-1
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
92
Punti
25
Tornei
482
Best: 167
▼
-1
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
483
Best: 74
--
0
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
90
Punti
16
Tornei
484
Best: 454
--
0
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
90
Punti
19
Tornei
485
Best: 478
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
486
Best: 474
--
0
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
90
Punti
26
Tornei
487
Best: 429
--
0
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
90
Punti
27
Tornei
488
Best: 52
--
0
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
489
Best: 226
--
0
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
13
Tornei
490
Best: 285
--
0
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
89
Punti
24
Tornei
491
Best: 478
▼
-9
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
89
Punti
25
Tornei
492
Best: 448
▼
-1
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
89
Punti
27
Tornei
493
Best: 488
▼
-1
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
89
Punti
30
Tornei
494
Best: 306
▼
-1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
88
Punti
20
Tornei
495
Best: 466
▼
-1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
23
Tornei
496
Best: 494
▼
-1
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
88
Punti
26
Tornei
497
Best: 493
--
0
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
87
Punti
10
Tornei
498
Best: 433
--
0
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
499
Best: 99
▲
1
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
86
Punti
12
Tornei
500
Best: 373
▲
1
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
16
Tornei
501
Best: 457
▼
-5
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
86
Punti
28
Tornei
502
Best: 484
--
0
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
86
Punti
32
Tornei
503
Best: 395
▼
-4
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
21
Tornei
504
Best: 318
--
0
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
85
Punti
23
Tornei
505
Best: 433
--
0
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
85
Punti
26
Tornei
506
Best: 506
--
0
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
85
Punti
27
Tornei
507
Best: 402
--
0
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
85
Punti
33
Tornei
508
Best: 491
--
0
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
509
Best: 462
▼
-6
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
84
Punti
20
Tornei
510
Best: 424
▲
1
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
84
Punti
30
Tornei
511
Best: 49
▲
1
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
6
Tornei
512
Best: 479
▲
1
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
11
Tornei
513
Best: 270
▲
1
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
83
Punti
11
Tornei
514
Best: 500
▲
1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
15
Tornei
515
Best: 465
▲
1
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
83
Punti
19
Tornei
516
Best: 78
▲
1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
82
Punti
19
Tornei
517
Best: 517
▲
1
Thomas Faurel
FRA, 0
82
Punti
24
Tornei
518
Best: 513
▲
1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
82
Punti
30
Tornei
519
Best: 352
▲
1
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
81
Punti
14
Tornei
520
Best: 176
▲
1
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
80
Punti
16
Tornei
521
Best: 421
▲
1
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
80
Punti
17
Tornei
522
Best: 229
▲
1
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
80
Punti
23
Tornei
523
Best: 426
▼
-13
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
80
Punti
25
Tornei
524
Best: 519
--
0
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
79
Punti
12
Tornei
525
Best: 525
--
0
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
78
Punti
14
Tornei
526
Best: 468
--
0
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
78
Punti
22
Tornei
527
Best: 526
--
0
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
78
Punti
24
Tornei
528
Best: 296
--
0
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
78
Punti
25
Tornei
529
Best: 316
--
0
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
78
Punti
28
Tornei
530
Best: 526
--
0
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
78
Punti
29
Tornei
531
Best: 436
--
0
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
78
Punti
32
Tornei
532
Best: 428
▲
18
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
77
Punti
16
Tornei
533
Best: 227
▼
-1
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
77
Punti
17
Tornei
534
Best: 181
▼
-1
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
76
Punti
17
Tornei
535
Best: 334
▼
-1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
76
Punti
22
Tornei
536
Best: 399
--
0
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
76
Punti
22
Tornei
537
Best: 340
--
0
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
76
Punti
26
Tornei
538
Best: 410
--
0
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
76
Punti
34
Tornei
539
Best: 404
--
0
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
75
Punti
20
Tornei
540
Best: 477
▲
1
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
21
Tornei
541
Best: 402
▲
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
75
Punti
25
Tornei
542
Best: 542
▲
17
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
75
Punti
25
Tornei
543
Best: 525
--
0
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
75
Punti
25
Tornei
544
Best: 424
--
0
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
75
Punti
30
Tornei
545
Best: 483
--
0
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
74
Punti
18
Tornei
546
Best: 385
--
0
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
20
Tornei
547
Best: 535
▼
-12
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
21
Tornei
548
Best: 284
▲
1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
19
Tornei
549
Best: 448
▼
-2
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
73
Punti
22
Tornei
550
Best: 517
▼
-2
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
73
Punti
25
Tornei
551
Best: 438
--
0
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
72
Punti
17
Tornei
552
Best: 256
--
0
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
72
Punti
21
Tornei
553
Best: 10
--
0
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
71
Punti
4
Tornei
554
Best: 339
--
0
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
71
Punti
14
Tornei
555
Best: 500
--
0
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
556
Best: 258
--
0
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
71
Punti
15
Tornei
557
Best: 280
--
0
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
71
Punti
21
Tornei
558
Best: 458
--
0
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
71
Punti
23
Tornei
559
Best: 438
▲
1
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
71
Punti
26
Tornei
560
Best: 552
▲
1
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
71
Punti
28
Tornei
561
Best: 519
▲
1
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
29
Tornei
562
Best: 230
▲
1
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
70
Punti
8
Tornei
563
Best: 483
▲
1
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
70
Punti
21
Tornei
564
Best: 533
▲
1
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
23
Tornei
565
Best: 555
▲
1
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
70
Punti
24
Tornei
566
Best: 520
▲
1
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
70
Punti
24
Tornei
567
Best: 560
▲
1
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
70
Punti
26
Tornei
568
Best: 559
▲
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
70
Punti
26
Tornei
569
Best: 511
▲
1
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
69
Punti
26
Tornei
570
Best: 477
▲
1
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
69
Punti
33
Tornei
571
Best: 541
▲
5
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
14
Tornei
572
Best: 561
▲
2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
573
Best: 439
▼
-33
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
67
Punti
20
Tornei
574
Best: 574
▲
1
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
67
Punti
24
Tornei
575
Best: 560
▼
-3
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
67
Punti
26
Tornei
576
Best: 509
▲
1
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
15
Tornei
577
Best: 447
▲
1
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
66
Punti
16
Tornei
578
Best: 549
▲
1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
66
Punti
17
Tornei
579
Best: 579
▲
1
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
66
Punti
27
Tornei
580
Best: 580
▲
4
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
66
Punti
28
Tornei
581
Best: 356
--
0
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
65
Punti
20
Tornei
582
Best: 429
▲
1
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
65
Punti
22
Tornei
583
Best: 469
▲
2
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
64
Punti
7
Tornei
584
Best: 545
▲
2
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
64
Punti
15
Tornei
585
Best: 509
▲
2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
19
Tornei
586
Best: 277
▲
2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
64
Punti
19
Tornei
587
Best: 384
▲
2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
64
Punti
23
Tornei
588
Best: 588
▲
9
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
64
Punti
24
Tornei
589
Best: 462
▲
1
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
64
Punti
36
Tornei
590
Best: 389
▲
1
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
63
Punti
10
Tornei
591
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
11
Tornei
592
Best: 451
▲
1
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
593
Best: 144
▲
1
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
63
Punti
12
Tornei
594
Best: 80
▲
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
595
Best: 544
▼
-13
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
63
Punti
21
Tornei
596
Best: 566
--
0
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
63
Punti
21
Tornei
597
Best: 591
▲
1
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
63
Punti
25
Tornei
598
Best: 278
▲
1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
599
Best: 485
▲
1
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
62
Punti
19
Tornei
600
Best: 599
▲
1
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
62
Punti
21
Tornei
601
Best: 600
▲
1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
62
Punti
25
Tornei
602
Best: 515
▲
1
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
62
Punti
30
Tornei
603
Best: 502
▲
1
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
62
Punti
32
Tornei
604
Best: 460
▲
1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
61
Punti
22
Tornei
605
Best: 542
▲
2
Karl Poling
USA, 04-08-1999
61
Punti
28
Tornei
606
Best: 605
▲
2
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
60
Punti
12
Tornei
607
Best: 548
▲
3
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
17
Tornei
608
Best: 608
▲
3
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
60
Punti
17
Tornei
609
Best: 609
▲
3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
60
Punti
19
Tornei
610
Best: 409
▲
3
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
60
Punti
20
Tornei
611
Best: 611
▲
3
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
60
Punti
22
Tornei
612
Best: 612
▲
3
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
60
Punti
22
Tornei
613
Best: 526
▲
3
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
60
Punti
23
Tornei
614
Best: 508
▲
3
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
23
Tornei
615
Best: 351
▲
3
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
60
Punti
29
Tornei
616
Best: 564
▲
3
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
30
Tornei
617
Best: 533
▲
3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
618
Best: 618
▲
3
Max Schoenhaus
GER, 0
59
Punti
12
Tornei
619
Best: 599
▼
-10
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
59
Punti
15
Tornei
620
Best: 285
▲
2
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
17
Tornei
621
Best: 621
▲
2
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
59
Punti
23
Tornei
622
Best: 450
▲
2
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
59
Punti
34
Tornei
623
Best: 623
▲
8
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
624
Best: 545
▲
2
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
625
Best: 612
▲
3
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
58
Punti
26
Tornei
626
Best: 575
▼
-20
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
27
Tornei
627
Best: 50
▲
2
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
628
Best: 501
▼
-3
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
57
Punti
12
Tornei
629
Best: 279
▲
1
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
630
Best: 290
▲
2
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
57
Punti
14
Tornei
631
Best: 626
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
632
Best: 632
▲
2
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
57
Punti
20
Tornei
633
Best: 595
▲
2
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
24
Tornei
634
Best: 627
▼
-7
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
57
Punti
25
Tornei
635
Best: 535
▲
1
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
636
Best: 636
▲
1
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
56
Punti
12
Tornei
637
Best: 431
▲
1
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
56
Punti
27
Tornei
638
Best: 538
▲
1
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
55
Punti
11
Tornei
639
Best: 639
▲
1
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
640
Best: 527
▲
2
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
641
Best: 447
▲
2
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
55
Punti
23
Tornei
642
Best: 628
▲
2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
27
Tornei
643
Best: 563
▲
2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
644
Best: 630
▲
2
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
645
Best: 638
▲
2
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
16
Tornei
646
Best: 395
▲
2
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
18
Tornei
647
Best: 618
▲
2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
18
Tornei
648
Best: 625
▲
2
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
19
Tornei
649
Best: 645
▲
6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
54
Punti
19
Tornei
650
Best: 308
▲
11
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
54
Punti
19
Tornei
651
Best: 496
--
0
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
54
Punti
25
Tornei
652
Best: 603
--
0
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
54
Punti
38
Tornei
653
Best: 653
▲
1
Karol Filar
POL, 31-08-1998
53
Punti
18
Tornei
654
Best: 523
▼
-13
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 654
▲
1
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
53
Punti
23
Tornei
656
Best: 640
▲
1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
657
Best: 584
▲
1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
658
Best: 546
▲
1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
11
Tornei
659
Best: 654
▲
1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
52
Punti
12
Tornei
660
Best: 395
▼
-87
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
52
Punti
18
Tornei
661
Best: 655
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
52
Punti
26
Tornei
662
Best: 575
▲
2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
52
Punti
26
Tornei
663
Best: 362
▲
2
Tim Handel
GER, 18-10-1996
52
Punti
29
Tornei
664
Best: 664
▲
2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
665
Best: 635
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
666
Best: 432
▲
2
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
13
Tornei
667
Best: 505
▲
2
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
51
Punti
19
Tornei
668
Best: 602
▲
2
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
51
Punti
23
Tornei
669
Best: 657
▲
2
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
51
Punti
26
Tornei
670
Best: 540
▲
2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
671
Best: 633
▲
2
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
672
Best: 522
▲
2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
16
Tornei
673
Best: 670
▲
2
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
50
Punti
18
Tornei
674
Best: 652
▲
2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
675
Best: 675
▲
2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
50
Punti
20
Tornei
676
Best: 191
▲
117
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
49
Punti
6
Tornei
677
Best: 628
▲
1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
678
Best: 677
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
679
Best: 675
▲
1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
49
Punti
17
Tornei
680
Best: 493
▲
13
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
49
Punti
18
Tornei
681
Best: 515
--
0
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
49
Punti
19
Tornei
682
Best: 614
--
0
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
20
Tornei
683
Best: 470
--
0
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
49
Punti
22
Tornei
684
Best: 680
--
0
Abel Forger
NED, 25-07-2005
49
Punti
25
Tornei
685
Best: 451
--
0
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
686
Best: 611
--
0
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
48
Punti
11
Tornei
687
Best: 687
--
0
Braden Shick
USA, 24-10-2003
48
Punti
13
Tornei
688
Best: 673
--
0
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
48
Punti
14
Tornei
689
Best: 588
▼
-27
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
48
Punti
22
Tornei
690
Best: 689
▼
-1
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
691
Best: 390
▼
-1
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
48
Punti
27
Tornei
692
Best: 594
▲
3
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
48
Punti
27
Tornei
693
Best: 594
▼
-1
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
48
Punti
28
Tornei
694
Best: 694
▲
59
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
47
Punti
19
Tornei
695
Best: 616
▼
-1
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
47
Punti
20
Tornei
696
Best: 696
▲
17
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
47
Punti
21
Tornei
697
Best: 496
▼
-6
Niels Visker
NED, 05-10-2001
47
Punti
28
Tornei
698
Best: 107
▼
-2
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
46
Punti
5
Tornei
699
Best: 660
▼
-2
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
700
Best: 700
▼
-2
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
701
Best: 666
▼
-2
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
13
Tornei
702
Best: 549
--
0
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
703
Best: 702
--
0
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
46
Punti
21
Tornei
704
Best: 443
▲
65
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
46
Punti
25
Tornei
705
Best: 62
▼
-1
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
46
Punti
26
Tornei
706
Best: 632
▼
-1
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
46
Punti
27
Tornei
707
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
708
Best: 708
▼
-1
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
709
Best: 488
▼
-56
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
15
Tornei
710
Best: 569
▼
-10
James Watt
NZL, 09-06-2000
45
Punti
16
Tornei
711
Best: 327
▼
-3
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
45
Punti
16
Tornei
712
Best: 712
▼
-3
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
713
Best: 676
▼
-2
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
45
Punti
19
Tornei
714
Best: 714
▲
3
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
20
Tornei
715
Best: 684
▼
-3
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
21
Tornei
716
Best: 691
▲
4
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
45
Punti
23
Tornei
717
Best: 546
▼
-3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
45
Punti
28
Tornei
718
Best: 437
▲
14
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
45
Punti
28
Tornei
719
Best: 686
▼
-4
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
45
Punti
29
Tornei
720
Best: 690
▼
-4
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
15
Tornei
721
Best: 546
▼
-3
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
722
Best: 578
▼
-3
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
723
Best: 709
▲
6
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
44
Punti
22
Tornei
724
Best: 642
▼
-3
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
725
Best: 142
▼
-3
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
726
Best: 706
▼
-3
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
43
Punti
24
Tornei
727
Best: 656
▲
31
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
26
Tornei
728
Best: 134
▼
-4
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
42
Punti
5
Tornei
729
Best: 520
▼
-4
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
42
Punti
9
Tornei
730
Best: 659
▼
-4
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
731
Best: 486
▼
-4
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
42
Punti
17
Tornei
732
Best: 688
▼
-2
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
25
Tornei
733
Best: 700
▼
-2
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
42
Punti
25
Tornei
734
Best: 722
--
0
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
41
Punti
15
Tornei
735
Best: 557
▼
-7
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
41
Punti
18
Tornei
736
Best: 703
▼
-1
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
41
Punti
19
Tornei
737
Best: 476
▲
9
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
41
Punti
22
Tornei
738
Best: 735
▼
-2
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
41
Punti
23
Tornei
739
Best: 622
▼
-1
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
41
Punti
25
Tornei
740
Best: 737
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
741
Best: 733
▼
-8
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
41
Punti
41
Tornei
742
Best: 45
▼
-2
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
743
Best: 411
▼
-2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
40
Punti
11
Tornei
744
Best: 595
▼
-2
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
40
Punti
13
Tornei
745
Best: 743
▼
-2
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
40
Punti
14
Tornei
746
Best: 456
▼
-2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
747
Best: 447
▼
-2
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
748
Best: 725
▼
-1
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
23
Tornei
749
Best: 749
--
0
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
750
Best: 694
▼
-2
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
40
Punti
24
Tornei
751
Best: 728
▼
-1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
752
Best: 752
▼
-1
Timofei Derepasko
RUS, 0
39
Punti
15
Tornei
753
Best: 753
▼
-1
Tiago Torres
POR, 0
39
Punti
15
Tornei
754
Best: 754
▲
1
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
39
Punti
21
Tornei
755
Best: 754
▲
2
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
25
Tornei
756
Best: 653
▲
3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
39
Punti
25
Tornei
757
Best: 729
▲
3
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
26
Tornei
758
Best: 563
▼
-19
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
39
Punti
26
Tornei
759
Best: 605
▲
2
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
39
Punti
27
Tornei
760
Best: 759
▲
2
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
39
Punti
29
Tornei
761
Best: 606
▲
2
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
38
Punti
9
Tornei
762
Best: 620
▲
2
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
38
Punti
9
Tornei
763
Best: 704
▲
7
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
764
Best: 720
▲
1
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
21
Tornei
765
Best: 130
▲
1
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
38
Punti
22
Tornei
766
Best: 752
▲
1
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
38
Punti
23
Tornei
767
Best: 751
▲
1
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
38
Punti
24
Tornei
768
Best: 400
▼
-58
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
769
Best: 742
▲
3
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
19
Tornei
770
Best: 530
▲
3
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
37
Punti
20
Tornei
771
Best: 771
▲
3
Luca Preda
ROU, 0
37
Punti
21
Tornei
772
Best: 741
▲
3
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
37
Punti
22
Tornei
773
Best: 758
▲
3
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
37
Punti
23
Tornei
774
Best: 733
▲
3
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
775
Best: 635
▲
3
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
776
Best: 776
▲
3
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
777
Best: 777
▲
3
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
22
Tornei
778
Best: 675
▲
3
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
23
Tornei
779
Best: 753
▼
-23
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
36
Punti
24
Tornei
780
Best: 773
▲
2
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
36
Punti
24
Tornei
781
Best: 636
▲
35
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
36
Punti
28
Tornei
782
Best: 605
▲
1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
30
Tornei
783
Best: 783
▲
2
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
784
Best: 65
▲
2
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
35
Punti
12
Tornei
785
Best: 784
▲
2
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
13
Tornei
786
Best: 744
▲
2
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
787
Best: 478
▼
-16
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
35
Punti
18
Tornei
788
Best: 509
▼
-34
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
789
Best: 699
--
0
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
35
Punti
22
Tornei
790
Best: 340
--
0
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
23
Tornei
791
Best: 776
▼
-7
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
35
Punti
28
Tornei
792
Best: 687
▼
-1
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
35
Punti
31
Tornei
793
Best: 659
▼
-1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
33
Tornei
794
Best: 794
--
0
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
34
Punti
7
Tornei
795
Best: 795
--
0
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
34
Punti
8
Tornei
796
Best: 762
--
0
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
797
Best: 673
--
0
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
798
Best: 503
--
0
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
34
Punti
14
Tornei
799
Best: 364
--
0
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
19
Tornei
800
Best: 717
--
0
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
34
Punti
19
Tornei
801
Best: 637
--
0
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
802
Best: 686
--
0
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
25
Tornei
803
Best: 773
--
0
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
34
Punti
26
Tornei
804
Best: 403
▲
1
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
805
Best: 752
▲
1
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
806
Best: 682
▲
1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
807
Best: 807
▲
1
Karim Bennani
MAR, 0
33
Punti
9
Tornei
808
Best: 553
▲
1
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
809
Best: 211
▲
1
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
33
Punti
13
Tornei
810
Best: 742
▲
1
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
17
Tornei
811
Best: 520
▲
1
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
33
Punti
20
Tornei
812
Best: 801
▲
1
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
23
Tornei
813
Best: 813
▲
1
Toufik Sahtali
ALG, 0
33
Punti
24
Tornei
814
Best: 716
▲
1
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
33
Punti
25
Tornei
815
Best: 607
▼
-11
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
33
Punti
26
Tornei
816
Best: 816
▲
1
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
32
Punti
9
Tornei
817
Best: 601
▲
11
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
18
Tornei
818
Best: 818
--
0
Bruno Fernandez
BRA, 0
32
Punti
19
Tornei
819
Best: 552
--
0
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
32
Punti
20
Tornei
820
Best: 820
▲
76
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
32
Punti
20
Tornei
821
Best: 812
▼
-1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
32
Punti
21
Tornei
822
Best: 655
▼
-1
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
32
Punti
21
Tornei
823
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
824
Best: 745
▼
-1
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
24
Tornei
825
Best: 709
▼
-1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
32
Punti
25
Tornei
826
Best: 669
▼
-1
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
32
Punti
26
Tornei
827
Best: 827
▲
35
Oliver Bonding
GBR, 0
31
Punti
13
Tornei
828
Best: 814
▼
-1
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
829
Best: 417
▼
-128
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
31
Punti
19
Tornei
830
Best: 828
▼
-1
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
31
Punti
20
Tornei
831
Best: 823
▲
8
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
31
Punti
20
Tornei
832
Best: 821
▼
-2
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
31
Punti
21
Tornei
833
Best: 666
--
0
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
24
Tornei
834
Best: 791
▼
-3
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
24
Tornei
835
Best: 24
▼
-1
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
836
Best: 826
▼
-1
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
837
Best: 810
▼
-1
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
838
Best: 801
▼
-1
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
839
Best: 839
▼
-1
Maximo Zeitune
ARG, 0
30
Punti
18
Tornei
840
Best: 774
--
0
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
30
Punti
24
Tornei
841
Best: 479
--
0
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
29
Punti
10
Tornei
842
Best: 265
--
0
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
29
Punti
12
Tornei
843
Best: 597
--
0
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
844
Best: 844
--
0
Jorge Plans
ESP, 0
29
Punti
17
Tornei
845
Best: 845
--
0
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
846
Best: 792
--
0
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
29
Punti
20
Tornei
847
Best: 811
--
0
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
21
Tornei
848
Best: 655
▼
-16
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
29
Punti
23
Tornei
849
Best: 620
▼
-1
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
29
Punti
26
Tornei
850
Best: 837
▼
-1
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
29
Punti
27
Tornei
851
Best: 763
▼
-1
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
29
Punti
31
Tornei
852
Best: 852
▼
-1
Dong Ju Kim
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
853
Best: 835
▼
-1
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
28
Punti
10
Tornei
853
Best: 853
▼
-1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
855
Best: 855
▼
-1
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
856
Best: 694
▼
-1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
857
Best: 536
▼
-1
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
28
Punti
16
Tornei
858
Best: 858
▲
12
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
28
Punti
24
Tornei
859
Best: 756
▼
-1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
28
Punti
24
Tornei
860
Best: 714
▼
-1
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
28
Punti
25
Tornei
861
Best: 688
▼
-1
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
29
Tornei
862
Best: 862
▲
85
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
27
Punti
4
Tornei
863
Best: 481
▼
-2
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
7
Tornei
864
Best: 845
▼
-1
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
27
Punti
13
Tornei
865
Best: 714
--
0
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
27
Punti
13
Tornei
866
Best: 866
▼
-2
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
14
Tornei
867
Best: 814
▼
-1
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
15
Tornei
868
Best: 599
▼
-11
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
869
Best: 740
▼
-2
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
870
Best: 736
▼
-2
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
19
Tornei
871
Best: 785
▼
-2
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
27
Punti
22
Tornei
872
Best: 858
▼
-1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
872
Best: 872
▼
-1
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
874
Best: 855
--
0
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
13
Tornei
875
Best: 787
--
0
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
13
Tornei
876
Best: 839
--
0
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
26
Punti
17
Tornei
877
Best: 850
--
0
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
18
Tornei
878
Best: 776
--
0
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
26
Punti
18
Tornei
879
Best: 879
--
0
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
880
Best: 749
--
0
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
26
Punti
21
Tornei
881
Best: 551
--
0
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
882
Best: 850
--
0
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
883
Best: 874
--
0
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
25
Punti
8
Tornei
884
Best: 712
--
0
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
885
Best: 395
--
0
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
9
Tornei
886
Best: 808
▲
6
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
25
Punti
16
Tornei
887
Best: 876
▼
-1
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
25
Punti
17
Tornei
888
Best: 610
▼
-1
Dev Javia
IND, 16-03-2002
25
Punti
22
Tornei
889
Best: 879
▲
22
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
25
Punti
28
Tornei
890
Best: 272
▼
-2
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
24
Punti
5
Tornei
891
Best: 479
▼
-18
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
892
Best: 892
▲
294
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
24
Punti
8
Tornei
893
Best: 887
▼
-3
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
24
Punti
10
Tornei
894
Best: 817
▼
-3
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
24
Punti
11
Tornei
895
Best: 883
▼
-2
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
24
Punti
17
Tornei
896
Best: 769
▼
-2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
24
Punti
17
Tornei
897
Best: 897
▼
-2
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
18
Tornei
898
Best: 898
▼
-1
Anas Mazdrashki
BUL, 0
24
Punti
20
Tornei
899
Best: 870
▼
-1
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
900
Best: 735
▼
-1
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
24
Punti
24
Tornei
901
Best: 832
▼
-1
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
24
Punti
25
Tornei
902
Best: 851
▼
-1
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
25
Tornei
903
Best: 833
▲
7
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
904
Best: 794
▼
-2
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
24
Punti
34
Tornei
905
Best: 598
▼
-79
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
23
Punti
11
Tornei
905
Best: 905
▼
-2
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
11
Tornei
907
Best: 907
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
16
Tornei
908
Best: 900
▼
-3
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
23
Punti
17
Tornei
909
Best: 830
▼
-3
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
23
Punti
18
Tornei
910
Best: 910
▼
-3
Finn Murgett
GBR, 0
23
Punti
20
Tornei
911
Best: 774
▼
-3
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
21
Tornei
912
Best: 912
--
0
Matthew Forbes
USA, 0
22
Punti
5
Tornei
913
Best: 888
--
0
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
914
Best: 914
--
0
Theodore Dean
USA, 0
22
Punti
6
Tornei
915
Best: 556
▼
-26
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
22
Punti
7
Tornei
916
Best: 916
▼
-1
Calvin Mueller
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
917
Best: 917
--
0
Pavel Lagutin
RUS, 0
22
Punti
10
Tornei
918
Best: 918
▲
310
Anton Shepp
NZL, 0
22
Punti
11
Tornei
919
Best: 738
▼
-1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
920
Best: 839
▼
-1
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
921
Best: 911
▼
-1
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
16
Tornei
922
Best: 922
▼
-1
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
22
Punti
19
Tornei
923
Best: 881
▼
-14
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
21
Tornei
924
Best: 920
▼
-2
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
22
Punti
21
Tornei
925
Best: 880
▼
-2
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
22
Punti
22
Tornei
926
Best: 827
▼
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
927
Best: 898
▼
-2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
928
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
929
Best: 929
▼
-2
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
6
Tornei
930
Best: 666
▼
-2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
931
Best: 739
▼
-2
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
21
Punti
9
Tornei
932
Best: 759
▼
-2
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
933
Best: 925
▼
-2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
934
Best: 934
▼
-2
Marc Majdandzic
GER, 0
21
Punti
15
Tornei
935
Best: 866
▼
-1
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
21
Punti
15
Tornei
936
Best: 936
▼
-3
Benjamin Pietri
FRA, 0
21
Punti
16
Tornei
937
Best: 624
▼
-2
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
21
Punti
19
Tornei
938
Best: 843
▼
-2
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
21
Punti
22
Tornei
939
Best: 114
▼
-2
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
940
Best: 560
▼
-24
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
20
Punti
7
Tornei
941
Best: 233
▼
-3
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
▼
-3
Ivan Ivanov
BUL, 0
20
Punti
13
Tornei
943
Best: 943
▲
34
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
20
Punti
13
Tornei
944
Best: 916
▼
-4
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
17
Tornei
945
Best: 927
▼
-3
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
946
Best: 886
▼
-5
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
947
Best: 756
▼
-4
Finn Bass
GBR, 09-10-1999
20
Punti
22
Tornei
948
Best: 905
▼
-4
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
20
Punti
23
Tornei
949
Best: 900
▼
-4
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
23
Tornei
950
Best: 912
▲
16
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
31
Tornei
951
Best: 390
▼
-3
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
952
Best: 638
▼
-3
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
953
Best: 953
▼
-3
Georgi Georgiev
BUL, 0
19
Punti
6
Tornei
954
Best: 838
▼
-3
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
955
Best: 777
▼
-3
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
956
Best: 836
▼
-3
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
957
Best: 823
▲
15
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
19
Punti
10
Tornei
958
Best: 943
▼
-3
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
19
Punti
14
Tornei
959
Best: 959
▼
-5
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
960
Best: 324
▲
19
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
19
Punti
15
Tornei
961
Best: 729
▼
-5
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
19
Punti
15
Tornei
962
Best: 950
▼
-5
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
19
Punti
16
Tornei
963
Best: 963
▼
-3
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
19
Punti
18
Tornei
964
Best: 377
▼
-6
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
965
Best: 585
▼
-6
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
19
Punti
19
Tornei
966
Best: 959
▼
-5
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
19
Punti
19
Tornei
967
Best: 967
▼
-5
Tomas Martinez
ARG, 0
19
Punti
19
Tornei
968
Best: 968
▼
-5
Justin Schlageter
GER, 0
19
Punti
20
Tornei
969
Best: 969
▼
-5
Lucas Marionneau
FRA, 0
19
Punti
20
Tornei
970
Best: 906
▲
17
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
19
Punti
22
Tornei
971
Best: 652
▼
-6
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
19
Punti
27
Tornei
972
Best: 237