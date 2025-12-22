Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. +65 per Federico Iannaccone
Classifica Atp Entry System Singolo (22-12-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
61
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
26
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
137
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
26
Tornei
139
Best: 138
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
442
Punti
28
Tornei
141
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
150
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
194
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
214
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
275
Punti
34
Tornei
227
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
237
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
292
Best: 289
▲
1
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
182
Punti
25
Tornei
305
Best: 298
--
0
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
312
Best: 310
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
167
Punti
24
Tornei
316
Best: 108
▼
-5
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
165
Punti
24
Tornei
342
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
345
Best: 345
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
369
Best: 357
▲
1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
132
Punti
32
Tornei
388
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
393
Best: 332
▲
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
398
Best: 389
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
121
Punti
21
Tornei
402
Best: 357
▲
2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
23
Tornei
423
Best: 421
▲
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
112
Punti
31
Tornei
428
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
111
Punti
27
Tornei
439
Best: 382
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
32
Tornei
446
Best: 368
▼
-6
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
104
Punti
28
Tornei
449
Best: 121
▲
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
453
Best: 372
▼
-11
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
100
Punti
21
Tornei
454
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
466
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
479
Best: 470
▼
-1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
485
Best: 478
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
490
Best: 285
--
0
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
89
Punti
24
Tornei
514
Best: 500
▲
1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
15
Tornei
523
Best: 426
▼
-13
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
80
Punti
25
Tornei
541
Best: 402
▲
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
75
Punti
25
Tornei
572
Best: 561
▲
2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
580
Best: 580
▲
4
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
66
Punti
28
Tornei
585
Best: 509
▲
2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
19
Tornei
631
Best: 626
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
642
Best: 628
▲
2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
27
Tornei
649
Best: 645
▲
6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
54
Punti
19
Tornei
654
Best: 523
▼
-13
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
661
Best: 655
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
52
Punti
26
Tornei
662
Best: 575
▲
2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
52
Punti
26
Tornei
665
Best: 635
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
670
Best: 540
▲
2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
678
Best: 677
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
700
Best: 700
▼
-2
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
704
Best: 443
▲
65
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
46
Punti
25
Tornei
740
Best: 737
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
746
Best: 456
▼
-2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
749
Best: 749
--
0
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
782
Best: 605
▲
1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
30
Tornei
823
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
825
Best: 709
▼
-1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
32
Punti
25
Tornei
833
Best: 666
--
0
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
24
Tornei
868
Best: 599
▼
-11
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
872
Best: 858
▼
-1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
889
Best: 879
▲
22
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
25
Punti
28
Tornei
919
Best: 738
▼
-1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
926
Best: 827
▼
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
928
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
959
Best: 959
▼
-5
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
964
Best: 377
▼
-6
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
981
Best: 439
▲
21
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
18
Punti
14
Tornei
988
Best: 988
▼
-42
Lorenzo Angelini
ITA, 0
18
Punti
22
Tornei
1010
Best: 984
▼
-26
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
17
Punti
19
Tornei
1017
Best: 902
▼
-1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1027
Best: 959
--
0
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
16
Punti
29
Tornei
1045
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
15
Punti
20
Tornei
1047
Best: 985
▼
-1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1079
Best: 938
▼
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1084
Best: 1080
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
13
Punti
16
Tornei
1090
Best: 1048
▼
-1
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1091
Best: 912
▼
-1
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
22
Tornei
1107
Best: 942
--
0
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1119
Best: 906
▼
-2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1133
Best: 1069
▲
1
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1138
Best: 1138
▲
1
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1144
Best: 910
--
0
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1155
Best: 1155
▼
-1
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1176
Best: 812
▼
-1
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
21
Tornei
1179
Best: 1179
▼
-3
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1185
Best: 1185
▼
-2
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1202
Best: 1202
▼
-3
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1203
Best: 1203
▲
33
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1223
Best: 1214
▼
-3
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1226
Best: 1226
▼
-3
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1232
Best: 1232
▼
-2
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1266
Best: 873
▼
-3
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1271
Best: 1154
▼
-3
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1272
Best: 1272
▼
-2
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1275
Best: 1275
▼
-4
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1285
Best: 1231
▼
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
14
Tornei
1289
Best: 1289
▼
-1
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1341
Best: 756
▲
4
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
15
Tornei
1357
Best: 1357
▲
2
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1371
Best: 1360
▲
2
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1374
Best: 1374
▲
2
Nicola Rispoli
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1386
Best: 1386
▲
2
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1397
Best: 1397
▲
10
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1403
Best: 1403
▲
1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1415
Best: 1415
▼
-77
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1420
Best: 1037
▼
-2
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1422
Best: 1405
▼
-1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1451
Best: 811
▲
92
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
4
Tornei
1485
Best: 1170
▲
1
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1492
Best: 1492
▼
-6
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1495
Best: 1495
▲
328
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
4
Punti
10
Tornei
1513
Best: 1513
▼
-1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1515
Best: 1515
▼
-1
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1518
Best: 800
▼
-1
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1566
Best: 1566
▲
2
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1574
Best: 1040
▲
4
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1587
Best: 1551
▲
3
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1587
Best: 1587
▲
3
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1598
Best: 1598
▼
-120
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1600
Best: 1600
▲
1
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1600
Best: 1600
▲
1
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1613
Best: 1613
▼
-1
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1635
Best: 1156
--
0
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
10
Tornei
1639
Best: 1453
▲
1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1643
Best: 739
▲
2
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1647
Best: 906
▲
576
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1704
Best: 1704
--
0
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1714
Best: 1002
--
0
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1714
Best: 1714
--
0
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1778
Best: 1778
--
0
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1778
Best: 1642
--
0
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1778
Best: 1778
--
0
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1802
Best: 1499
▲
1
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1804
Best: 1215
▲
1
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1815
Best: 1722
▼
-10
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
8
Tornei
1826
Best: 1071
▲
1
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1828
Best: 1705
--
0
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1843
Best: 1772
▼
-1
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1937
Best: 1892
▼
-1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1937
Best: 1811
▼
-1
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1937
Best: 1892
▼
-1
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1937
Best: 1937
▼
-1
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1937
Best: 1807
▼
-1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2034
Best: 2034
▼
-1
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2034
Best: 2034
▼
-1
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2034
Best: 1903
▼
-1
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2034
Best: 2034
▼
-1
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2090
Best: 2090
--
0
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2090
Best: 2090
--
0
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2134
Best: 2134
▲
1
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2134
Best: 2134
▲
1
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2168
Best: 2168
▲
2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2216
Best: 2216
▼
-2
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2220
Best: 2220
▲
1
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
