Samuel López: “Prima settimana di preparazione completata, lavoriamo con ambizione e unità per continuare a fare la storia”

I giorni successivi alla rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero non sono semplici per il numero uno del mondo e per il suo entourage. Il clamore mediatico è stato enorme, ma sul campo il lavoro non può fermarsi. Con Ferrero fuori dal progetto, a guidare la preparazione verso la stagione 2026 è ora Samuel López, promosso a primo allenatore dopo anni nel ruolo di vice.

Proprio López ha voluto lanciare un messaggio chiaro dall’interno del team, condividendo su Instagram un aggiornamento al termine della prima settimana di preparazione. Un segnale di continuità e compattezza, in un momento delicato per l’intero gruppo di lavoro del tennista murciano.

“Prima settimana di preparazione completata. Dopo aver superato i controlli medici, abbiamo iniziato con buone sensazioni, tanto lavoro e grande impegno. Continuiamo ad allenarci con entusiasmo, ambizione e unità, concentrati nel crescere giorno dopo giorno e nel continuare a fare la storia di questo sport”, ha scritto López, accompagnando il messaggio con una foto dal campo.

Parole che trasmettono fiducia e determinazione, mentre attorno ad Alcaraz continuano a rincorrersi voci e ipotesi sul futuro assetto dello staff. Al di là delle speculazioni, l’obiettivo immediato resta costruire al meglio la stagione 2026, in un anno che si preannuncia cruciale sotto molti aspetti.

La sensazione, almeno dalle parole del nuovo allenatore principale, è quella di un gruppo compatto e motivato, deciso a trasformare il cambiamento in uno stimolo ulteriore. Il tempo dirà se questa nuova configurazione sarà definitiva o transitoria, ma intanto il lavoro è partito. E per Carlos Alcaraz, la corsa verso il 2026 è già iniziata.





Marco Rossi