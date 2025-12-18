Jannik Sinner: record di Melbourne nel mirino e allenamento ieri con Darderi

Jannik Sinner è già tornato in campo e ha ufficialmente avviato la preparazione in vista della stagione ATP 2026. Dopo un’annata semplicemente straordinaria, l’azzurro riparte con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del tennis mondiale e, se possibile, spingersi ancora oltre.

Il 2025 resterà uno dei capitoli più luminosi della carriera del classe 2001: due titoli del Grande Slam e la conquista delle ATP Finals hanno certificato il suo status di superstar del circuito. È vero, il numero uno di fine anno è sfuggito per pochi dettagli, andato a Carlos Alcaraz, ma il bilancio stagionale di Sinner non può che essere considerato eccezionale e motivo di enorme soddisfazione.

In questi giorni, Jannik è stato avvistato sui campi della Mouratoglou Tennis Academy di Dubai, dove ha svolto sessioni di allenamento con alcuni connazionali. Dopo aver palleggiato con Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021, mercoledì è toccato a Luciano Darderi, attuale numero 26 del mondo. Proprio Darderi, reduce da un 2025 di grande crescita con tre titoli ATP conquistati a Marrakech, Båstad e Umago, ha condiviso sui social alcuni video dell’allenamento con il numero due del ranking mondiale. Nonostante un finale di stagione complicato, il 23enne italo-argentino resta uno dei prospetti più interessanti del circuito in vista del 2026.

Per quanto riguarda il calendario, Sinner ha già chiarito le sue intenzioni: l’Australian Open sarà il primo torneo ufficiale del 2026. L’azzurro ha infatti deciso di saltare i tradizionali tornei di preparazione di Adelaide e Brisbane, scegliendo una gestione più mirata delle energie. Prima di volare a Melbourne, però, ci sarà spazio per uno spettacolare evento-esibizione: il 10 gennaio in Corea del Sud, Sinner scenderà in campo contro Carlos Alcaraz, in un match che promette grande attenzione mediatica e che rappresenta l’ennesimo capitolo di una rivalità già centrale per il tennis contemporaneo.

Ed è proprio a Melbourne che Sinner potrebbe entrare nella storia. Il campione italiano si presenterà all’Australian Open con l’ambizione di vincere il titolo per la terza volta consecutiva. Un’impresa rarissima: escludendo Novak Djokovic, nessun giocatore è riuscito a conquistare tre Australian Open di fila nell’era Open dai tempi di Roy Emerson, capace addirittura di vincere cinque edizioni consecutive tra il 1963 e il 1967.

Dopo il trionfo nella finale del 2025 contro Alexander Zverev, Sinner aveva raccontato così le sue sensazioni:

«È stata una prestazione incredibile da parte mia. All’inizio del match ho servito molto bene e ho cercato di entrare subito in partita. Il livello è stato altissimo, nel secondo set sono stato anche un po’ fortunato nel tie-break».

Il 2026 di Jannik Sinner riparte dunque da qui: lavoro, concentrazione e una fame intatta. Con la consapevolezza di essere ormai uno dei punti di riferimento assoluti del circuito e con un obiettivo chiaro davanti agli occhi: continuare a riscrivere la storia del tennis italiano e anche quella mondiale.





