Le “Next Gen ATP Finals presented by PIF” in diretta su Sky da domani: Si parte alle ore 12

Ancora il grande tennis protagonista su Sky e in streaming su NOW, dopo le indimenticabili emozioni delle Nitto ATP Finals, con il trionfo di Jannik Sinner. Da domani a Jeddah, in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City, scendono in campo le stelle del futuro: gli otto migliori tennisti under 20 del circuito mondiale nel 2025 si affrontano per scegliere il campione dell’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF.

Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi: Gruppo blu: Rafael Jodar (Spa), Learner Tien (USA), Martin Landaluce (Spa), Nicolai Budkov Kjaer (Nor)

Gruppo rosso: Nishesh Basavareddy (USA), Alexander Blockx (Bel), Dino Prizmic (Cro), Justin Engel (Ger)

Le Next Gen ATP Finals presented by PIF saranno trasmesse interamente live su Sky e NOW, sul canale Sky Sport Tennis da domani, mercoledì 17 dicembre. La squadra di Sky Sport che racconterà il torneo sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto. I commentatori tecnici saranno Fabio Colangelo e Marco Crugnola.

La programmazione delle NEXT GEN ATP FINALS presented by PIF, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW

Mercoledì 17 dicembre (tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)

Ore 12: Prizmic-Basavareddy

A seguire: Blockx-Engel

Ore 17: Tien-Jodar

A seguire: Landaluce-Budkov Kjaer

Giovedì 18 dicembre (tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)

Ore 12: primo singolare

A seguire: secondo singolare

Ore 17: terzo singolare

A seguire: quarto singolare

Venerdì 19 dicembre

Ore 12: primo singolare (anche su Sky Sport Uno)

A seguire: secondo singolare (anche su Sky Sport Uno)

Ore 17: terzo singolare

A seguire: quarto singolare

Sabato 20 dicembre

Ore 17: prima semifinale

A seguire: seconda semifinale

Domenica 21 dicembre

Ore 18: finale