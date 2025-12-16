Le “Next Gen ATP Finals presented by PIF” in diretta su Sky da domani: Si parte alle ore 12
Ancora il grande tennis protagonista su Sky e in streaming su NOW, dopo le indimenticabili emozioni delle Nitto ATP Finals, con il trionfo di Jannik Sinner. Da domani a Jeddah, in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City, scendono in campo le stelle del futuro: gli otto migliori tennisti under 20 del circuito mondiale nel 2025 si affrontano per scegliere il campione dell’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF.
Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi: Gruppo blu: Rafael Jodar (Spa), Learner Tien (USA), Martin Landaluce (Spa), Nicolai Budkov Kjaer (Nor)
Gruppo rosso: Nishesh Basavareddy (USA), Alexander Blockx (Bel), Dino Prizmic (Cro), Justin Engel (Ger)
Le Next Gen ATP Finals presented by PIF saranno trasmesse interamente live su Sky e NOW, sul canale Sky Sport Tennis da domani, mercoledì 17 dicembre. La squadra di Sky Sport che racconterà il torneo sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto. I commentatori tecnici saranno Fabio Colangelo e Marco Crugnola.
La programmazione delle NEXT GEN ATP FINALS presented by PIF, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW
Mercoledì 17 dicembre (tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)
Ore 12: Prizmic-Basavareddy
A seguire: Blockx-Engel
Ore 17: Tien-Jodar
A seguire: Landaluce-Budkov Kjaer
Giovedì 18 dicembre (tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)
Ore 12: primo singolare
A seguire: secondo singolare
Ore 17: terzo singolare
A seguire: quarto singolare
Venerdì 19 dicembre
Ore 12: primo singolare (anche su Sky Sport Uno)
A seguire: secondo singolare (anche su Sky Sport Uno)
Ore 17: terzo singolare
A seguire: quarto singolare
Sabato 20 dicembre
Ore 17: prima semifinale
A seguire: seconda semifinale
Domenica 21 dicembre
Ore 18: finale
3 commenti
Con tutte queste regole
aberranti e avulse dal Tennis vero, non vedrò nulla per… problemi di stomaco… 😉
Vincerà Tien, per distacco.
Non vedo Cina’ nella foto.